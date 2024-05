Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:00

90'+8' FINISCE QUI! Vittoria pesantissima per il Verona!16:55

90'+7' Sventa la minaccia la difesa gialloblù, ma si andrà oltre i sei di recupero16:54

90'+6' Punizione laterale pericolosa per la Viola, potrebbe essere l'ultima chance per la Fiorentina16:54

90'+3' C'è stato un lungo check del Var sulla situazione precedente, confermata la decisione di Rapuano16:52

90'+2' Brivido in area gialloblù, Belotti prova la girata e viene atterrato, ma Rapuano segnala una posizione di fuorigioco16:50

90' Sei minuti di recupero16:48

89' Suslov prova a battere Christensen con un tiro a giro dal limite, mira però imprecisa e palla sul fondo16:47

88' Uscita sicura di Montipò sulla punizione messa in mezzo da Parisi16:46

85' Nel Verona invece fuori Folorunsho e Magnani per Dani Silva e Dawidowicz16:43

84' Nella Fiorentina fuori Faraoni, applaudito dai suoi ex tifosi, dentro Belotti16:42

83' NZOLA! Conclusione al volo sugli sviluppi di un corner, palla alta di poco!16:41

82' Chiusura provvidenziale di Magnani su Barak16:40

79' Scatta il giallo anche per Folorunsho, reo di aver ostacolato irregolarmente il rinvio con le mani di Christensen16:38

78' Punizione troppo sul portiere battuta da Duda, fa sua la sfera in uscita Christensen16:37

77' Ammonito Mandragora, intervento imprudente su Folorunsho16:36

75' Ripartenza viola con Bonaventura che prova la soluzione a giro dal limite, tentativo neutralizzato dalla respinta di un difensore gialloblù16:33

74' Cambio nel Verona: Suslov prende il posto di Lazovic16:32

72' RISCHIA LA VIOLA! Incomprensione difensiva che stava per favorire Swiderski, la cui girata di prima intenzione termina a lato16:30

69' Altri due cambi in casa viola: dentro Mandragora e Beltran al posto di Lopez e Ikone21:33

63' Cambia anche il Verona: dentro Tchatchoua al posto di Vinagre16:21

62' Doppio cambio nell Fiorentina: dentro Bonaventura e Kouame, fuori Duncan e Castrovilli16:21

60' C'è stato un controllo Var per valutare un possibile tocco di mano nello sviluppo dell'azione, ma alla fine il gol viene confermato16:22

59' GOL! VERONA-Fiorentina 2-1! Gol di Noslin! Cross di Lazovic al centro, respinta corta di Milenkovic e missile di Noslin che batte Christensen sotto alla traversa!



56' Noslin ruba palla a Parisi nei pressi della bandierina, palla dentro per Folorunsho che dopo un buon primo controllo spreca crossando in malo modo16:15

54' Tiro cross basso di Swiderski, attento anche in qeusta circostanza l'estremo difensore viola16:12

51' Cross insidioso di Lazovic in mezzo all'area, Christensen smanaccia e allontana il pericolo16:09

46' Ammonito Coppola! Intervento ruvido e in ritardo su Castrovilli16:04

46' SI RIPARTE! Inizia la ripresa al Bentegodi!16:03

46' Cambio all'intervallo nel Verona: esce Bonazzoli, dentro Swiderski16:03

Primo gol in stagione per Gaetano Castrovilli, ampiamente condizionato dagli infortuni negli ultimi due anni. Il centrocampista classe '97 non segnava in Serie A dalla 35' giornata (come oggi) dello scorso anno, quando al Franchi realizzò la rete del momentaneo 1-0 nella gara poi vinta dalla Viola contro l'Udinese15:54

Termina in parità la prima frazione tra Verona e Fiorentina. I gialloblù sbloccano la gara grazie al calcio di rigore trasformato da Lazovic e provocato da Christensen dopo un pasticcio difensivo. La viola spinge e arriva al pareggio sul finale di tempo con il ritorno al gol di Castrovilli, bravo a finalizzare al meglio il suggerimento di Nzola dopo aver vinto un contrasto al limite dell'area15:49

45'+2' FINE PRIMO TEMPO! 1-1 all'intervallo tra Verona e Fiorentina!15:46

45' Un minuto di recupero15:45

42' GOL! Verona-FIORENTINA 1-1! Gol di Castrovilli! Azione insistita della squadra viola con Castrovilli che al limite dell'area vince il contrasto con Centonze e fulmina Montipò con un sinistro potente ravvicinato!



37' OCCASIONE HELLAS! Ottima combinazione dei gialloblù con Lazovic che appoggia dentro per Bonazzoli. L'ex Salernitana colpisce di prima intenzione con il piatto calciando però centralmente, blocca Christensen!15:37

36' Recupero di Vinagre che va subito da Noslin, il cui tiro viene ribattuto dal muro viola15:35

31' OCCASIONE FIORENTINA! Verticalizzazione per Ikonè che brucia Coppola e Magnani ma viene chiuso all'ultimo dalla prodigiosa uscita di Montipò!15:31

29' PALO FIORENTINA! Piazzato velenoso di Castrovilli dal vertice dell'area che si stampa sul legno!15:28

27' Piattone a giro di Lazovic dal limite, blocca in sicurezza Christensen15:27

23' Milenkovic prova a staccare sul cross di Faraoni, tentativo impreciso che termina lontano dallo specchio15:22

21' Ha aumentato i giri del motore la viola dopo il gol incassato. Ora la squadra di Italiano si appresta a battere un calcio di punizione laterale15:22

18' BARAK! Cross di Faraoni per il ceco che di testa chiama al gran riflesso Montipò!15:17

15' OCCASIONE VERONA! Recupero e ripartenza dei gialloblù, Lazovic apparecchia al centro per Bonazzoli che in spaccata manda a lato di poco!15:15

13' GOL! VERONA-Fiorentina 1-0! Gol di Lazovic! Implacabile il capitano gialloblù dal dischetto che incrocia sotto il sette battendo Christensen!



Guarda la scheda del giocatore Darko Lazovic15:14

12' RIGORE PER IL VERONA! Pasticcio difensivo della Viola, Christensen perde il pallone e poi atterra Noslin! Penalty decretato da Rapuano!15:12

11' Ottima parata di Montipò su Nzola, ma a fine azione viene segnalato il fuorigioco dell'attaccante della Fiorentina15:10

9' Ha preso un colpo Magnani, entra in campo lo staff medico gialloblù15:09

8' Spreca tutto Noslin, che vanifica una buona ripartenza del Verona sbagliando il passaggio per Bonazzoli al limite dell'area15:08

7' Ancora Nzola fa a sportellate con Magnani e si presenta davanti a Montipò, ma Rapuano segnala il fallo del centravanti ex Spezia15:07

6' Azione sulla destra di Nzola che prova a puntare Magnani, abile il difensore gialloblù a chiudere l'attaccante viola e a guadagnare anche il rinvio dal fondo15:06

3' Cross al volo di Vinagre a cercare Bonazzoli, pulisce l'area Ranieri15:03

SI PARTE! È iniziata Verona-Fiorentina! Il primo possesso è della squadra viola!15:00

Squadre in campo al Bentegodi! Ci avviciniamo al fischio d'inizio!14:58

Le scelte di Italiano: turnover con vista Conference per l'allenatore viola, che rilancia dal 1' Castrovilli e l'ex di turno Baràk. Un altro ex sarà Faraoni, riproposto sulla destra con conseguente riposo sia per Kayode sia per Dodo. Parisi al posto di Biraghi a sinistra, al centro panchina per Quarta e spazio a Milenkovic e Ranieri. Cambiamenti anche davanti: fuori in un colpo solo Nico Gonzalez e Beltràn, c'è Nzola come riferimento offensivo. Confermato invece Ikonè, mentre in mezzo al campo agiranno Maxime Lopez e Duncan14:30

Le scelte di Baroni: squalificato Cabal, il tecnico gialloblù lancia Vinagre sulla sinistra, con Coppola e Magnani al centro e Centonze a destra. In mediana agiranno Duda e Serdar, con il trio formato da Noslin, Folorunsho e Lazovic alle spalle di Bonazzoli14:26

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA: da valutare lo schieramento della Viola, che dovrebbe disporsi a specchio con il 4-2-3-1: Christensen - Faraoni, Ranieri, Milenkovic, Parisi - M.Lopez, Duncan - Castrovilli, Barak, Ikonè - Nzola14:24

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù riprongono il consueto 4-2-3-1: Montipò - Centonze, Magnani, Coppola, Vinagre - Duda, Serdar - Lazovic, Folorunsho, Noslin - Bonazzoli14:23

Dirigerà l'incontro Antonio Rapuano della sezione di Rimini, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Mokhtar e dal quarto ufficiale Cosso. Al Var Chiffi e Valeri14:23

Spera ancora nell'Europa la Fiorentina, che vincendo oggi si porterebbe a 3 punti dalla Lazio e con la gara contro l'Atalanta ancora da recuperare. i Viola si trovano anche nel mezzo del cammino di Conference League, con la gara di ritorno contro il Brugge in programma giovedì. Lontano dal Franchi la squadra di Italiano ha collezionato solo 5 punti nel 2024, frutto di una vittoria e due pareggi in sette partite14:22

Gara fondamentale per l'Hellas di Baroni, che dopo la vittoria di ieri sera del Sassuolo sull'Inter ha ancora più pressione addosso in chiave salvezza. I gialloblù giocheranno tre delle ultime quattro gare di campionato davanti ai propri tifosi, vantaggio da sfruttare al massimo per raggiungere l'obiettivo. Il Verona ha vinto l'ultima gara giocata al Bentegodi (contro l'Udinese), successo che però è l'unico delle ultime sei uscite14:16

Benvenuti alla diretta di Verona-Fiorentina, gara valida per la 35' giornata del campionato di Serie A!14:04