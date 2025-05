Grazie per aver seguito la diretta di Genoa-Milan 1-2 valida per la 35a giornata e arrivederci ai prossimi appuntamenti di Serie A.22:46

90'+7' Finisce qui! Genoa-Milan 1-2.22:43

90'+6' Il corner battuto da Vitinha viene respinto di testa da Joao Felix, con Frendrup che la rimette due volte dentro l'area senza esito positivo. Pinamonti commette poi fallo su Musah.22:42

90'+5' Calcio d'angolo per il Genoa: probabilmente l'ultima palla della partita. Tutti dentro l'area.22:42

90'+3' Leao dalla distanza! Il numero 10 portoghese punta l'area e calcia forte con il sinistro ad incrociare, con Leali che respinge lateralmente. Allontana poi la difesa rossoblù.22:40

90'+3' Il portoghese viene ammonito per perdita di tempo durante la battuta di un calcio d'angolo.22:39

90'+2' 5o ammonito Milan: cartellino giallo per Joao Félix.22:39

90'+1' Segnalati cinque minuti di recupero.22:37

86' 4a sostituzione Genoa: esce Brooke Norton-Cuffy, entra Jeff Ekhator.22:33

85' Intervento in ritardo di Gabbia ai danni di Pinamonti, con l'arbitro che estrae il quarto giallo del match per un giocatore del Milan.22:32

85' 4o ammonito Milan: cartellino giallo per Matteo Gabbia.22:31

83' L'attaccante portoghese perde palla e insegue Vitinha, commettendo fallo nella zona laterale dell'area di rigore: Leao era diffidato e salterà la sfida casalinga contro il Bologna.22:29

82' 3o ammonito Milan: cartellino giallo per Rafael Leao.22:28

79' 5a sostituzione Milan: esce Christian Pulisic, entra Yunus Musah.22:26

79' 4a sostituzione Milan: esce Fikayo Tomori, entra Kyle Walker.22:26

77' GOL! Genoa-MILAN 1-2! Autorete di Frendrup! Reijnders imbuca verso destra per Leao, con quest'ultimo che serve un assist verso il centro per Joao Felix che è pronto a colpire a botta sicura: prima del numero 79 rossonero, però, arriva però Frendrup, che devia involontariamente verso l'angolino basso di destra.



Guarda la scheda del giocatore Morten Frendrup22:25

76' GOL! Genoa-MILAN 1-1! Rete di Leao! Gimenez scatta sul filo del fuorigioco sulla destra, viene servito da Reijnders, poi crossa di prima intenzione verso il dischetto del rigore, dove Leao stoppa e calcia forte verso lo specchio: palla deviata da Norton-Cuffy verso destra, con Leali spiazzato che non può nulla.



Guarda la scheda del giocatore Rafael Leão22:23

74' Pulisic si accentra al limite dell'area partendo da destra, serve orizzontalmente Reijnders, con quest'ultimo che prova a calciare di prima intenzione col mancino: palla lontana dalla porta difesa da Leali.22:20

72' 3a sostituzione Genoa: esce Morten Thorsby, entra Honest Ahanor.22:19

70' 3a sostituzione Milan: esce Alex Jiménez, entra Joao Félix.22:18

70' 2a sostituzione Milan: esce Luka Jović, entra Santiago Giménez.22:17

70' Il centrocampista inglese affonda il tackle ai danni di Thorsby, proprio nei pressi della panchina del Genoa, che chiede subito il provvedimento disciplinare: Collu estrae il terzo giallo del match, il secondo per il Milan.22:16

69' 2o ammonito Milan: cartellino giallo per Ruben Ira Loftus-Cheek.22:16

69' Corner battuto lungo da Martin, con Vasquez che di testa colpisce debolmente: Maignan fa sua la sfera.22:15

68' Masini avanza sulla trequarti di destra, prova il cross verso il secondo palo dove arrivava in corsa Thorsby: Tomori si tuffa e di testa mette in angolo.22:15

65' Contatto in area tra Pavlovic e Vitinha, con entrambi i giocatori che restano a terra: l'arbitro Collu fa proseguire, tra le proteste dei padroni di casa. Dopo un check col VAR, viene confermata la decisione di campo.22:12

61' GOL! GENOA-Milan 1-0! Rete di Vitinha! L'attaccante portoghese realizza al primo pallone toccato: gran cross di Martin dalla trequarti mancina, con Vitinha che conclude di prima intenzione col destro, battendo Maignan verso sinistra.22:08

60' 2a sostituzione Genoa: esce Junior Messias, entra Vitinha.22:06

58' Occasione Genoa! Pinamonti lavora bene il pallone partendo dalla zona trequarti e puntando il fondo sulla sinistra, poi crossa basso al centro per Thorsby che lascia lì per Frendrup: il danese se la sposta sul destro e calcia a giro, mandando fuori di poco verso destra.22:05

58' Sono rientrati in campo sia Masini che Reijnders: si gioca 11 contro 11.22:04

57' Theo prova a calciare direttamente verso la porta su calcio di punizione: molto attento Leali, che non si fa ingannare dal campo bagnato e blocca.22:04

56' Ora a terra c'è Reijnders dopo un colpo subito in zona trequarti: entra in campo lo staff del Milan.22:03

56' Leao entra in area dalla sinistra e termina a terra dopo un contatto con Norton-Cuffy. L'arbitro Collu invita il portoghese a rialzarsi.22:02

55' Masini esce con lo staff medico, a causa di una ferita vicino al labbro. Genoa momentaneamente in 10.22:02

53' Gioco temporaneamente fermo per un problema fisico di Masini: staff medico rossoblù in campo.22:00

51' Corner dalla destra battuto da Theo, con Jovic che mette giù con un grandissimo stop volante per poi scaricare per Reijnders: il centrocampista rossonero prova una complicatissima conclusione d'esterno destro dal limite dell'area, mettendo alto sopra la traversa.21:58

50' Prova a farsi vedere avanti il Milan per la prima volta in questa ripresa, con Pulisic che fa carambolare contro un avversario, guadagnando un calcio d'angolo.21:57

49' Meglio il Genoa in questo avvio di ripresa: Pinamonti fa sponda per Frendrup in zona trequarti, con il centrocampista che prova una conclusione mancina dalla distanza. Palla fuori rispetto al palo di destra.21:56

47' Zanoli prova a farsi subito vedere, scambiando in zona trequarti con Pinamonti e imbucando poi per Thorsby: il centrocampista norvegese non aveva però capito le intenzioni del compagno di squadra, restando immobile. Palla direttamente dalle parti di Maignan.21:54

46' Via alla ripresa. Si riparte dal possesso per il Genoa.21:52

46' 1a sostituzione Genoa: esce Stefano Sabelli, entra Alessandro Zanoli.21:52

Nel corso della prima frazione Conceicao è stato obbligato ad una sostituzione per l'infortunio di Fofana: al suo posto è entrato Leao.21:45

Primo tempo giocato su ritmi molto alti, con una grande occasione da gol per parte. Per il Genoa arriva dal tocco involontario di Pulisic sugli sviluppi di un calcio d'angolo, con Maignan obbligato ad un miracolo. Lo stesso trequartista statunitense ha la chance per portare il Milan in vantaggio, ma la sua conclusione dal limite dell'area piccola viene respinta da Leali.21:39

45'+2' Finisce il primo tempo. Genoa-Milan 0-0.21:33

45'+1' Segnalati due minuti di recupero.21:31

45' Pressione fallosa di De Winter su Jovic, con Pulisic e Leao che erano partiti velocemente in profondità nella speranza di essere serviti dall'attaccante serbo.21:31

42' Leali dice no a Pulisic! Leao fa passare nello stretto per Pulisic, che arriva tutto solo davanti a Leali e, dall'interno dell'area piccola, si fa ipnotizzare dall'estremo difensore rossoblù, con Reijnders tutto solo di fianco a lui.21:28

41' Piove con una certa intensità a Genova: la palla corre molto velocemente sul prato di Marassi.21:27

39' Corner battuto corto da Martin, con Masini che scarica a sua volta per Sabelli: il terzino calcia col destro di prima intenzione, consegnando direttamente a Maignan.21:25

39' Messias riceve in area, se la sposta sul mancino e calcia in stile "futsal", con la punta del piede mancino: Pavlovic ci mette il corpo, respingendo in angolo.21:25

38' Ci prova Theo! Il numero 19 rossoblù riceve in zona trequarti, punta l'area di rigore indisturbato e calcia forte col mancino. Leali respinge corto, poi blocca anticipando Jovic.21:24

35' Azione articolata del Genoa, con Thorsby che scambia con Norton-Cuffy sul fondo di destra, poi scarica verso il limite per Masini: il centrocampista prova la conclusione di prima intenzione, mettendo altissimo sopra la traversa.21:22

31' Corner battuto bene dalla sinistra da Pulisic, con Gabbia che sfiora l'impatto di testa col pallone e con Leali che, alle spalle del difensore rossonero, allontana con i pugni.21:18

30' Leao prova subito a mettersi in moto, ricevendo in profondità sulla sinistra e puntando nell'uno contro uno De Winter: il portoghese tocca poi d'esterno per Jovic, ma Vasquez chiude in calcio d'angolo.21:16

28' 1a sostituzione Milan: esce Youssouf Fofana, entra Rafael Leao.21:15

28' Il centrocampista rossoblù interviene in netto ritardo in scivolata su Jimenez, ricevendo la sanzione disciplinare dall'arbitro.21:14

27' 1o ammonito Genoa: cartellino giallo per Morten Thorsby.21:14

27' Corner dalla destra battuto verso il primo palo da parte di Martin: la difesa rossonera allontana il pericolo.21:13

26' Norton-Cuffy raccoglie una palla respinta fuori dalla difesa del Milan, se la sistema sul destro e calcia: conclusione deviata in calcio d'angolo.21:12

24' Fermo a terra in mezzo al campo Fofana: l'arbitro interrompe il gioco per permettere allo staff medico rossonero di entrare in campo.21:10

23' Miracolo di Maignan! Corner battuto dalla destra di Martin, con Pulisic che tocca involontariamente verso la sua porta, costringendo Maignan a respingere con un colpo di reni. L'arbitro guarda l'orologio, ma la palla non è entrata. Successivamente il francese respinge anche una conclusione di Messias, poi lascia uscire il tiro impreciso di Pinamonti.21:10

22' Martin prova ad azare una palombella sul calcio di punizione, ma la traiettoria viene allungata in calcio d'angolo.21:08

21' Il difensore rossonero interviene in ritardo alle spalle di Messias, nella zona di trequarti centrale. Pavlovic diventa dunque il primo ammonito del match.21:08

21' 1o ammonito Milan: cartellino giallo per Strahinja Pavlovic.21:13

20' Norton-Cuffy riceve sulla trequarti di destra, attende la sovrapposizione di Sabelli sulla destra che gli porta via l'uomo, poi crossa al centro: traiettoria imprecisa, con Leali che esce e blocca.21:06

19' Ritmi leggermente calati in questa fase centrale del primo tempo. Regge il risultato di 0-0 tra Genoa e Milan.21:05

16' Theo prova a sorprendere Leali, calciando direttamente dalla zona di trequarti difensiva: conclusione imprecisa, che termina fuori rispetto al palo di sinistra. Il portiere del Genoa era comunque riuscito a rientrare tempestivamente tra i pali.21:02

15' Martin prova a partire sul filo del fuorigioco sulla sinistra, con Vasquez che opta per il lungo lancio: Maignan esce e allontana, ma l'arbitro Collu fischia la posizione di offside.21:01

12' Il corner battuto da Martin viene respinto dalla difesa rossoblù, con Jimenez che prova a partire in contropiede: Sabelli è bravo a mettersi tra lo spagnolo e il pallone, guadagnando fallo in zona metà campo.20:58

11' Pinamonti si allarga sulla destra e riceve vicino alla bandierina, poi alza la testa e crossa: Gabbia allunga la gamba e respinge in angolo.20:57

10' Schema del Genoa su calcio d'angolo, con Martin e Sabelli che scambiano: il terzino destro prova il cross di prima intenzione al centro, ma la palla sfila e termina fuori sul fronte opposto.20:56

8' Maignan decisivo! Norton-Cuffy entra in area dalla destra passandro tra Theo e Reijnders, se la sposta sul mancino e calcia verso l'angolino basso lontano: Maignan si allunga e respinge con la mano destra. I rossoneri poi si rifugiano in calcio d'angolo.20:55

6' Punizione dalla trequarti di destra battuta corta dal Milan, con Jimenez che guadagna il fondo e crossa al centro: allontana nuovamente la difesa di Vieira.20:52

5' Il corner battuto da Pulisic verso il primo palo viene allontanato di testa da un difensore rossoblù: il Milan poi consolida il possesso palla.20:51

4' Pulisic avanza palla al piede sulla sinistra, se la sposta sul mancino e crossa: ci mette ancora il piede Sabelli, che concede il secondo angolo del match ai rossoneri.20:50

3' Theo riceve corto sul corner, poi crossa verso il secondo palo: Leali esce e blocca in due tempi.20:49

2' La formazione di Conceicao riesce ad uscire dal pressing rossoblù, arrivando al cross dalla sinistra con Theo Hernandez: Sabelli respinge in scivolata, mettendo il calcio d'angolo.20:48

2' Subito pressing aggressivo da parte del Genoa, che prova a non far respirare il Milan.20:47

Via al match! Primo possesso per il Milan.20:46

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Giuseppe Collu, della sezione di Cagliari. Gli assistenti saranno Costanzo e Passeri. Il quarto uomo sarà Santoro. In sala VAR, infine, ci saranno Gariglio e Mazzoleni.19:50

Conceicao ritrova Jovic dal 1’ ma esclude a sorpresa Leao, schierando Loftus-Cheek affianco a Pulisic in zona trequarti. In mediana confermati Fofana e Reijnders, così come Jimenez e Theo Hernandez sulle corsie laterali. Davanti alla porta difesa da Maignan ci saranno Tomori, Gabbia e Pavlovic.19:50

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan risponde con un 3-4-2-1: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovic – Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez – Pulisic, Loftus-Cheek – Jovic.19:50

Vieira stravolge la formazione vista col Como, tornando a schierare Pinamonti come riferimento offensivo, sostenuto alle spalle da Norton-Cuffy, Messias e Thorsby. Ancora assente Miretti, in mezzo al campo andranno Frendrup e Masini, mentre in difesa ci saranno Sabelli e Martin ai lati di De Winter e Vasquez. Tra i pali va Leali.19:50

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa scende in campo con un 4-2-3-1: Leali – Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin – Frendrup, Masini – Norton-Cuffy, Messias, Thorsby – Pinamonti.19:49

Questa sarà la 112a sfida tra Genoa e Milan in Serie A. I rossoneri conducono per 55 vittorie a 20, con 36 pareggi a completare il quadro generale. Il Grifone, inoltre, ha registrato più segni ‘X’ nel torneo solamente contro la Fiorentina (39 – a quota 36 anche col Napoli).17:41

Dall’altro, invece, il Milan ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite tra tutte le competizioni e potrebbe arrivare a quota tre per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2023 (contro Lazio, Borussia Dortmund e proprio col Genoa in quel caso).17:41

Il Genoa ha perso le ultime due partite di Serie A e nelle ultime tre non ha trovato la via del gol. I liguri non perdono tre gare consecutive di campionato da settembre-ottobre 2024 e non rimangono a secco per quattro turni consecutivi dal periodo tra gennaio e febbraio 2022.17:41

A chiudere il 35° turno di Serie A toccherà al Genoa di Patrick Vieira e al Milan di Sergio Conceicao, che si sfideranno al Ferraris di Genova.17:41

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Genoa-Milan, gara valida per la 35a giornata di Serie A.17:40

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp