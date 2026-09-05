Partita piena di emozioni questa Fiorentina-Torino. Nel primo tempo due mega occasioni dei padroni di casa, poi però è uscito il Torino che ha dominato. Anche nella ripresa Fiorentina super iperattiva, con la squadra di casa che trova il vantaggio con il primo gol in maglia Viola di Pellegrino. La formazione di Grosso ha anche sfiorato il raddoppio, ma i granata sono stati bravi a rientrare con la prodezza di Mandragora. In quel momento, però, la Viola si è spenta e il Torino ne ha approfittato per fare 2-1 con Ché Adams.
Torino che centra i primi tre punti del suo campionato e lascia la casella dello 0. Boccata d'ossigeno per i granata, ma soprattutto per Abate che già veniva messo in discussione. La Fiorentina, invece, resta all'ultimo posto proprio con 0 punti. Peggio non poteva partire l'avventura di Fabio Grosso sulla panchina della Viola.
Fiorentina che tornerà in campo venerdì 11 settembre, con l'anticipo della 4a giornata, in casa del Venezia. Il Torino ospiterà, invece, la Roma lunedì 14 settembre nel tardo pomeriggio, con i giallorossi reduci dal debutto in Champions contro il Fenerbahce.
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Grazie per aver seguito la diretta scritta di Fiorentina-Torino e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2026-2027.17:06
90'+5'
E FINISCE QUI!!! Torino batte 2-1 Fiorentina al Franchi con i gol di Mandragora e Ché Adams a ribaltare il vantaggio iniziale di Pellegrino. Fischi dei tifosi16:59
90'+3'
Atta sbaglia il cross da destra. E arrivano i fischi della tifoseria della Fiorentina16:58
90'+2'
Numero di Fitz-Jim che ne salta due, poi viene spostato da Viery. Ci stava il fallo, ma l'arbitro continua col suo metro molto permissivo16:57
90'+1'
4 minuti di recupero...16:55
90'
Rischia il giallo Dragusin che travolge Ché Adams16:54
86'
Fagioli con l'arcobaleno per Beto, ma l'ex Everton non trova lo spazio per calciare e commette fallo su Ismajli16:50
85'
Il solito Gnonto in azione sulla destra, Vlasic lo chiude, poi Ismajli evita il calcio d'angolo16:49
83'
E secondo gol di Ché Adams in campionato dopo quello del Milan16:47
82'
GOL! Fiorentina-TORINO 1-2. Rete di Ché Adams. E i granata riescono anche a ribaltarla con la rete dello scozzese che in acrobazia, da dentro l'area, batte de Gea per il vantaggio. Cross da destra di Belghali che batte Valdepeñas, poi Ché Adams la tocca soltanto, ma da terra batte il portiere spagnolo.
ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Pedro Gonçalves, anche lui al debutto, che prende il posto di Njie16:44
79'
Problemi di crampi per Njie che dovrebbe essere il prossimo ad essere sostituito16:43
78'
Beto ci prova addirittura in rovesciata, ma l'ex Udinese non trova la porta di Perri16:42
77'
Gnonto che prende ancora il fondo, ma il suo cross è facile preda di Lucas Perri16:41
77'
Cambi nella Fiorentina. Dentro Beto al posto di Pellegrino, staffetta tra le punte centrali della Fiorentina16:40
76'
Risponde subito la Fiorentina col colpo di testa di Dragusin, palla alta sopra la traversa16:40
75'
E primo gol in stagione per Mandragora con la maglia del Torino16:41
74'
GOL! Fiorentina-TORINO 1-1. Rete di Rolando Mandragora. Fantastico pareggio degli ospiti con Mandragora che scaglia un sinistro da fuori che beffa de Gea che la tocca soltanto. Comert ha fatto assist. Applausi del pubblico di casa verso il suo ex giocatore.
Mandragora cerca lo spiovente per Simeone che finisce a terra, l'argentino si lamenta, ma per Massa non c'è nulla16:38
72'
Si riparte col sinistro di VLASIC, ma la sua conclusione è sporcata e de Gea para a terra16:36
71'
Cooling break del secondo tempo...16:34
71'
E c'è anche l'ingresso in campo di Giovanni Simeone al posto di Gineitis. Vlasic retrocede a centrocampo16:35
70'
CAMBI TORINO!!! Ancora cambi per Abate che butta nella mischia uno dei nuovi. Dentro l'esterno ex Sporting Bragança che prende il posto di Comuzzo16:34
67'
Il Torino si muove con Belghali, ma fa tutto da solo e guadagna solo una rimessa laterale. Da solo contro quattro, però, è già tanto. Rischiava di perderla e compromettere questa risalita16:32
67'
CI PROVA ATTA!!! Colpo di testa dell'ex Udinese sul cross di Joao Mario, ma questa volta Perri è importante e mette in angolo16:31
66'
Njie finta il tiro e la passa per Gnonto che va col sinistro, ma conclusione ribattuta16:30
63'
VLASIC DI TESTA!!! Patterson crossa da sinistra, Vlasic si inserisce e la tocca appena col suo colpo di testa, ma palla che sfila vicino al palo alla sinistra di de Gea.16:27
62'
Ci prova ATTA col destro da fuori area, ma palla che sfila a lato. Il Torino, per ora, non reagisce16:25
61'
Valdepeñas scappa via sulla sinistra, ma Comert riesce a chiudere in fallo laterale. La Fiorentina sta mettendo davvero tanta energia in campo, cosa che mancava nella prima frazione di gioco16:25
59'
Occhio ad Atta in area, in qualche modo c'è però la deviazione di Ismajli che permette a Perri di recuperar palla.16:23
58'
Gnonto cerca il cross da destra, ma Ismajli spazza via. Solo Fiorentina in questo secondo tempo16:23
57'
E debutto di Belghali con la maglia del Torino. Fuori Cacciamani che era stato un motorino nel primo tempo16:21
56'
DOPPIO CAMBIO ANCHE PER ABATE!!! Dentro Patterson che prende il posto di Fortini che stava facendo tanta fatica in questo secondo tempo16:20
52'
ANCORA FIORENTINA!!! Njie per Atta che però la liscia proprio al momento del tiro, poi Cacciamani si addormenta sulla palla che sfila e per poco Gnonto non realizza il raddoppio. Solo Fiorentina in questo avvio di secondo tempo16:17
50'
Ci prova anche GNONTO con un sinistro a giro, ma palla centrale e para Perri16:15
49'
Njie cerca il numero su Fortini, che lo spinge in maniera vistosa in area di rigore. Per Massa è troppo poco per chiamare il penalty16:14
48'
E questo è anche il primo gol di Pellegrino con la maglia Viola.16:13
48'
GOL! FIORENTINA-Torino 1-0. Rete di Mateo Pellegrino. Recupera subito la palla la Viola con Pellegrino che si gira, e fa partire un sinistro che sorprende Perri che si fa scappare il pallone da sotto i guantoni. Vantaggio dei padroni di casa.
Gnonto subito volenteroso nella metà campo avversaria, destro che però è troppo sul portiere16:11
47'
Fa il suo debutto Gnonto che prende il posto di Mastantuono bocciato dopo i primi 45'16:10
47'
DOPPIO CAMBIO DI GROSSO!!! Non felice il tecnico della Fiorentina nel primo tempo. Dentro Atta per Brescianini16:10
46'
SI RICOMINCIA A FIRENZE!!!16:10
Fiorentina che ha lasciato il possesso al Torino, senza riuscire nella riaggressione una volta persa palla. Pellegrino totalmente avulso dal gioco, oltre a un Joao Mario in super difficoltà con Cacciamani. Mastantuono dimostra di avere i numeri, ma niente gol per ora. Torino che deve essere più cinico, non avendo concretizzata finora il proprio predominio nella metà campo avversaria.16:03
0-0, ma non è stato un primo tempo noioso. Diverse le occasioni da gol da una parte e dall'altra. La Fiorentina ha sfiorato subito il vantaggio con Perri miracoloso su Mastantuono e con Fortini a togliere il gol a Njie. Dopo questa doppia occasione, però, è uscito fuori il Torino che ha avuto la padronanza territoriale. De Gea super sul sinistro di Madragora, che ha avuto un'altra occasione a sfiorare il palo. Cacciamani dominante sulla fascia sinistra.15:53
45'+4'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 0-0 al Franchi e diverse occasioni da una parte e dall'altra15:52
45'+4'
Comuzzo rientra in campo e si torna in 11 contro 1115:51
45'+3'
CONTROPIEDE TORO!!! Gineitis su Njie, palla per Vlasic che prova il passaggio smarcante per Ché Adams, ma sbaglia il servizio. Era messa malissimo la Fiorentina dietro15:50
45'+2'
Poi Comuzzo va a contatto con Pellegrino in area di rigore. Non c'è fallo, ma Comuzzo deve uscire dal campo perché ha messo fuori il pallone15:49
45'+1'
Vola Mastantuono nella metà campo avversaria, l'argentino cerca lo spazio per il sinistro, ma lo chiude Comuzzo con un gran intervento15:48
45'+1'
CI PROVA FAGIOLI!!! Ndour all'indietro per Fagioli che ha spazio e tempo per andare al rito, ci prova col destro, ma manda alto sopra la traversa15:48
45'
4 minuti di recupero...15:47
43'
Ritmi molto più bassi dall'uscita del cooling break. Tante interruzioni in questi minuti15:46
40'
ECCO IL CAMBIO!!! Abate fa entrare Ismajli che prende il posto di Saul Coco. Entrambe le squadre hanno già effettuato una sostituzione per infortunio15:42
39'
Ancora un infortunio. Questa volta tocca a Saul Coco15:40
38'
Fortini crossa da destra, Cacciamani ha l'angolo di tiro coperto e la rimette dentro, ma Ndour respinge e manda in fallo laterale15:40
36'
Joao Mario ne salta due, prova a saltare anche il terzo, ma Comuzzo lo blocca prima dell'ingresso in area15:38
33'
Spiovente di Njie che cerca Pellegrino sul secondo palo, ma l'attaccante argentino non ci arriva15:35
32'
Si riparte al Franchi... Ancora 13 minuti per arrivare alla fine del primo tempo e sempre 0-0 tra Fiorentina e Torino15:34
31'
Cooling break del primo tempo. Occasione per Grosso per provare a sistemare la squadra.15:33
30'
71% di possesso palla per il Torino in questa prima mezz'ora di gioco...15:32
29'
Si rivede la Fiorentina davanti. Mastantuono non riesce a trovare lo spazio per il tiro, poi palla per Pellegrino che cade in area, ma non c'è nulla per il sig. Massa15:31
28'
Arriva qualche primo fischio dei tifosi della Fiorentina non contenti che la propria squadra stia lasciando il possesso agli ospiti15:29
27'
ANCORA MANDRAGORA!!! L'ex di turno aggancia al limite dell'area, si gira e colpisce col sinistro sfiorando il palo alla sinistra di de Gea. C'è anche una deviazione e ci sarà angolo per il Torino15:29
25'
Si riparte con una bella palla di Ché Adams per Fortini che crossa immediatamente, ma Viery spazza di nuovo via l'area15:27
24'
ECCO IL CAMBIO!!! Dentro Ndour che prende il posto di Oulaï. Non cambia nulla dal punto di vista tattico, se non che il centrocampista della Nazionale Under 21 si sposta sul centro sinistra, mentre Fagioli si piazza in mezzo15:26
24'
Oulaï sarà costretto al cambio. Problemi alla caviglia sinistra per l'ex Trabzonspor15:25
23'
Oulaï a terra con qualche problema. Gioco fermo al Franchi per capire le reali condizioni dell'ivoriano15:25
22'
Ancora Cacciamani che spinge sulla sinistra, cross per Fortini che batte di testa, ma mette fuori Viery. Cacciamani sta dando davvero tanto fastidio sulla fascia15:24
19'
Viery sposta Saul Coco in area disinteressandosi del pallone, l'arbitro è vicino, ma non chiama penalty. C'era troppo poco per dare rigore secondo Massa, ma che rischio che si è preso il difensore della Fiorentina16:01
18'
Cross da sinistra di Cacciamani, ma non ci arrivano né Adams né Fitz-Jim, Valdepeñas manda però in angolo perché stava arrivando Fortini sul secondo palo. Resta davanti il Torino15:21
15'
Numero di VLASIC su Fagioli, sinistro del croato che viene però ribattuto dai difensori della Fiorentina15:17
14'
Mastantuono cerca un cambio di campo per Valdepeñas, ma sbaglia la misura del servizio. Rimessa regalata al Torino15:16
13'
Schema su calcio d'angolo del Torino, con palla a liberare Vlasic, ma gli ospiti pasticciano e perdono palla. Occasione mancata dai granata15:14
12'
DE GEA DICE DI NO!!! Sinistro velenosissimo di Mandragora dalla distanza, de Gea la vede all'ultimo, ma riesce a distendersi e a mandare in angolo con un gran intervento15:14
11'
Palla per Pellegrino che sembra facile, ma arriva la grande chiusura di Madragora a chiudere sull'ex Parma. Pellegrino che fatica, per ora, ad entrare in partita15:13
9'
Numero di Cacciamani sulla sinistra a far fuori Joao Mario, ma il suo cross viene respinto da Dragusin. Grosso si fa sentire con le urla per chiedere ai suoi di uscire15:11
8'
Attacca il Torino con Comuzzo altissimo, ma l'ex Fiorentina commette fallo su Joao Mario15:10
7'
Fortini prova ad avanzare sulla fascia destra, lo chiude Njie in fallo laterale15:09
5'
Ancora gioco fermo. Questa volta resta a terra Joao Mario dopo uno scontro fisico con Comuzzo15:59
4'
CI PROVA MASTANTUONO!!! Ritmi altissimi in questo avvio di gara. Due dribbling di Njie che serve, nello spazio, Mastantuono che rientra sul sinistro ma si fa ribattere la propria conclusione da Comuzzo15:10
3'
Prova a rispondere il Torino con lo spiovente di Gineitis per Ché Adams, ma de Gea capisce tutto e recupera in uscita15:05
2'
DUE CHANCE PER LA FIORENTINA!!! Mastantuono ruba il tempo alla difesa del Torino, conclusione, ma Lucas Perri gli dice di no col piede di richiamo. Ribattuta di Njie, ma salva sulla linea Fortini. Che doppia occasione immediata per i padroni di casa.15:04
2'
Subito gioco fermo. Colpo alla schiena per Mandragora che resta a terra dolorante dopo uno scontro con Mastantuono15:03
1'
SI PARTE AL FRANCHI!!! Primo possesso per la Fiorentina...15:02
Il direttore di gara sarà il sig. Davide Massa della sezione di Imperia. Il fischietto classe '81 sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Imperiale e dal quarto ufficiale, il sig. Alberto Ruben Arena. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci sono Antonio Giua (VAR) e Valerio Marini (AVAR).14:46
Sono 169 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Fiorentina e Torino. Bilancio a favore della Viola con 57 vittorie contro i 53 successi dei granata oltre a 59 pareggi. Le ultime due partite giocate al Franchi si sono chiuse col segno X, l'ultima vittoria Viola è quella del 29 dicembre 2023 con l'1-0 targato Ranieri. L'ultimo hurrà dei granata a Firenze è datato 21 gennaio dello stesso anno, con l'1-0 di Miranchuk.14:44
Nel Torino c'è il debutto in campionato del portiere Lucas Perri arrivato dal Leeds United. Diversi anche i cambi di Abate rispetto all'ultima formazione scesa in campo contro il Monza in Coppa Italia. Fuori sia Simeone che Kulenovic, in attacco c'è Ché Adams supportato da Vlasic. Out per infortunio Israel, Pellegri e Casadei. Non c'è ancora Ricardo Rodriguez.14:41
Sono 5 i cambi di Grosso rispetto alla formazione base, sconfitta una settimana fa dal Frosinone. Spazio a João Mário e Viery in difesa al posto di Jimenez e Pongracic. A centrocampo tornano titolari Fagioli e Brescianini che prendono il posto di Ndour e Atta. Mentre, in attacco, c'è la new entry Njie appena arrivata dal mercato. Proprio dal Torino.14:38
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Torino scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Perri - Cömert, Saúl Coco, Comuzzo - Fortini, Gineitis, Fitz-Jim, Mandragora, Cacciamani - Vlasic, Ché Adams. All. Ignazio Abate. A disposizione: Mascardi, Siviero - Ismajli, Patterson, Biraghi, Belghali, Carrascosa - Aboukhlal, Ilkhan, Bragança - Luongo, Oristanio, Kulenovic, G.Simeone, D.Zapata.15:09
FORMAZIONI UFFICIALI: La Fiorentina si schiera con un 4-3-3 in cui figurano: de Gea - João Mário, Dragusin, Viery, Valdepeñas - Oulaï, Fagioli, Brescianini - Njie, Pellegrino, Mastantuono. All. Fabio Grosso. A disposizione: O.Christensen, Lezzerini - Dodò, Á.Jiménez, Pongracic, Ranieri - Ndour, Atta - Pedro Gonçalves, Gnonto, Beto.14:52
Anche il Torino ha cominciato male con le sconfitte contro Milan e Sassuolo nelle prime due giornate di campionato. Come se non bastasse, è arrivata anche l'eliminazione immediata dalla Coppa Italia col ko interno contro il Monza. Abate è già a rischio, con l'ombra di D'Aversa già alle sue spalle in caso di altri risultati negativi.14:49
Fiorentina che cerca ancora i primi punti del suo campionato. La squadra di Grosso, infatti, non ha cominciato benissimo, con le sconfitte roboanti contro Roma (4-0) e Frosinone (3-0). Sette gol subiti, zero gol fatti e tanti dubbi sulle reali potenzialità della squadra allestita da Paratici in estate. Acquisti che, però, avevano dato grande entusiasmo per questa stagione. La Fiorentina è una squadra che deve ancora carburare o sarà un'altra annata difficile? Contro il Torino avremo le prime risposte.14:48
Benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Torino, gara valida per la Giornata 3 della Serie A Enilive 2026-2027. Si gioca allo Stadio Franchi di Firenze.14:31
La gara tra Fiorentina e Torino si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Fiorentina - Torino?
L'arbitro del match sarà Davide Massa
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Torino sarà Antonio Giua
Dove si gioca Fiorentina - Torino?
La partita si gioca a Firenze
In che stadio si gioca Fiorentina - Torino?
Stadio Artemio Franchi
Quale è stato il risultato finale di Fiorentina - Torino?
La gara tra Fiorentina e Torino si è conclusa con il risultato di 1-2
Chi sono stati i marcatori della partita Fiorentina - Torino?
Il marcatore della Fiorentina è stato Mateo Pellegrino al 47' mentre i marcatori del Torino sono stati Rolando Mandragora al 74' e Ché Adams al 82'
PREPARTITA
Fiorentina - Torino è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Arbitro di Fiorentina - Torino sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.
Davide Massa
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
Attualmente la Fiorentina si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Torino si trova 14° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte). La Fiorentina ha segnato 1 gol e ne ha subiti 9; il Torino ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5.
In casa la Fiorentina ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Torino ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). La Fiorentina nelle prime 2 partite ha affrontato la Roma, il Frosinone ottenendo 0 punti. Il Torino nelle prime 2 giornate ha affrontato il Milan, il Sassuolo ottenendo 0 punti. La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 0-3 mentre Il Torino ha incontrato il Sassuolo perdendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Mateo Pellegrino con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ignazio Abate è Ché Adams con 2 gol.
Fiorentina e Torino si sono affrontate 154 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 50 volte, il Torino ha vinto 50 volte mentre i pareggi sono stati 54.
Fiorentina-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Fiorentina è la squadra contro cui il Torino ha vinto più partite nella sua storia in Serie A: 50 su 154 sfide (54N, 50P). L'ultima vittoria granata contro i toscani in campionato, tuttavia, risale al 21 gennaio 2023 (1-0 con gol di Aleksey Miranchuk) - da allora due successi viola e cinque pareggi in sette confronti.
Fiorentina e Torino hanno pareggiato ciascuno degli ultimi tre confronti in Serie A e solo una volta nella loro storia hanno messo in fila a quattro pari consecutivi nel torneo: tra gennaio 2014 e febbraio 2015.
La Fiorentina è rimasta imbattuta in 35 delle ultime 36 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (19V, 16N): l'unico successo dei granata al Franchi nel periodo in campionato risale al 21 gennaio 2023 (1-0 con rete di Aleksey Miranchuk).
La Fiorentina ha perso entrambe le prime due partite giocate in questa Serie A con un parziale complessivo di 0-7 e solo una volta nella propria storia ha incassato tre sconfitte in ciascuna delle prime tre gare stagionali disputate nel massimo campionato: nel 1935/36, quando subì sette reti e ne segnò solo una nelle prime tre giornate.
La Fiorentina rischia di perdere le prime due gare casalinghe stagionali in Serie A per la seconda volta consecutiva, dopo che in precedenza era accaduto solo nel 1976/77; inoltre, i viola non hanno segnato nelle prime due partite interne di campionato in sole quattro precedenti occasioni: 1961/62, 1972/73, 1976/77 e 2014/15.
Dopo le due sconfitte per 1-2 contro Milan e Sassuolo, il Torino potrebbe perdere ciascuna delle prime tre gare stagionali in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo 2002/03 e 2020/21; in quest'ultimo caso con Marco Giampaolo in panchina. In quell'occasione, una delle tre sfide fu proprio contro la Fiorentina al Franchi (0-1).
Il Torino ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte in Serie A (2N, 7P), anche se l'unico successo esterno dei granata nel periodo è arrivato proprio in toscana: 1-0 contro il Pisa il 5 aprile scorso, grazie alla rete di Ché Adams. Da inizio 2026, tra le squadre attualmente nel massimo campionato italiano il Toro è quella che ha incassato il maggior numero di sconfitte esterne nel torneo (sette, appunto).
In questa stagione di Serie A, Cher Ndour e Franco Mastantuono hanno registrato il maggior numero di passaggi tra compagni di squadra nella Fiorentina (21), mentre tra le fila del Torino il primato spetta alla coppia Eray Cömert-Saúl Coco con 67 passaggi. Inoltre, David de Gea ha cercato Mateo Pellegrino in 13 occasioni, il valore più alto registrato tra un portiere e un attaccante nel torneo.
Il Torino è la squadra contro cui Mateo Pellegrino ha segnato il maggior numero di gol in carriera in Serie A: cinque (almeno due in più che contro qualsiasi altra formazione) in sole tre partite, incluse le sue prime due reti nel torneo - doppietta l'8 marzo 2025 con la maglia del Parma, nel 2-2 del Tardini.
Assieme a Saúl Coco e Nikola Vlasic, Kian Fitz-Jim è stato uno dei soli tre giocatori di movimento del Torino sempre in campo nelle prime due giornate di questa Serie A. Nei 180' disputati fino ad ora in campionato, l'olandese è stato il giocatore granata che ha recuperato più possessi (10), effettuato più passaggi nella metà campo avversaria (50), creato più occasioni (quattro), completato più dribbling (sei, il 100% di quelli tentati) e, in generale, nessun compagno ha vinto più duelli di lui (11, al pari di Pietro Comuzzo).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: