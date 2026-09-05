Partita piena di emozioni questa Fiorentina-Torino. Nel primo tempo due mega occasioni dei padroni di casa, poi però è uscito il Torino che ha dominato. Anche nella ripresa Fiorentina super iperattiva, con la squadra di casa che trova il vantaggio con il primo gol in maglia Viola di Pellegrino. La formazione di Grosso ha anche sfiorato il raddoppio, ma i granata sono stati bravi a rientrare con la prodezza di Mandragora. In quel momento, però, la Viola si è spenta e il Torino ne ha approfittato per fare 2-1 con Ché Adams.

Fiorentina che cerca ancora i primi punti del suo campionato. La squadra di Grosso, infatti, non ha cominciato benissimo, con le sconfitte roboanti contro Roma (4-0) e Frosinone (3-0). Sette gol subiti, zero gol fatti e tanti dubbi sulle reali potenzialità della squadra allestita da Paratici in estate. Acquisti che, però, avevano dato grande entusiasmo per questa stagione. La Fiorentina è una squadra che deve ancora carburare o sarà un'altra annata difficile? Contro il Torino avremo le prime risposte.14:48

Anche il Torino ha cominciato male con le sconfitte contro Milan e Sassuolo nelle prime due giornate di campionato. Come se non bastasse, è arrivata anche l'eliminazione immediata dalla Coppa Italia col ko interno contro il Monza. Abate è già a rischio, con l'ombra di D'Aversa già alle sue spalle in caso di altri risultati negativi.14:49

Sono 5 i cambi di Grosso rispetto alla formazione base, sconfitta una settimana fa dal Frosinone. Spazio a João Mário e Viery in difesa al posto di Jimenez e Pongracic. A centrocampo tornano titolari Fagioli e Brescianini che prendono il posto di Ndour e Atta. Mentre, in attacco, c'è la new entry Njie appena arrivata dal mercato. Proprio dal Torino.14:38

Sono 169 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Fiorentina e Torino. Bilancio a favore della Viola con 57 vittorie contro i 53 successi dei granata oltre a 59 pareggi. Le ultime due partite giocate al Franchi si sono chiuse col segno X, l'ultima vittoria Viola è quella del 29 dicembre 2023 con l'1-0 targato Ranieri. L'ultimo hurrà dei granata a Firenze è datato 21 gennaio dello stesso anno, con l'1-0 di Miranchuk.14:44

Il direttore di gara sarà il sig. Davide Massa della sezione di Imperia. Il fischietto classe '81 sarà coadiuvato dagli assistenti Meli e Imperiale e dal quarto ufficiale, il sig. Alberto Ruben Arena. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci sono Antonio Giua (VAR) e Valerio Marini (AVAR).14:46

ANCORA MANDRAGORA!!! L'ex di turno aggancia al limite dell'area, si gira e colpisce col sinistro sfiorando il palo alla sinistra di de Gea. C'è anche una deviazione e ci sarà angolo per il Torino15:29

Fortini crossa da destra, Cacciamani ha l'angolo di tiro coperto e la rimette dentro, ma Ndour respinge e manda in fallo laterale15:40

0-0, ma non è stato un primo tempo noioso. Diverse le occasioni da gol da una parte e dall'altra. La Fiorentina ha sfiorato subito il vantaggio con Perri miracoloso su Mastantuono e con Fortini a togliere il gol a Njie. Dopo questa doppia occasione, però, è uscito fuori il Torino che ha avuto la padronanza territoriale. De Gea super sul sinistro di Madragora, che ha avuto un'altra occasione a sfiorare il palo. Cacciamani dominante sulla fascia sinistra.15:53

Il Torino si muove con Belghali, ma fa tutto da solo e guadagna solo una rimessa laterale. Da solo contro quattro, però, è già tanto. Rischiava di perderla e compromettere questa risalita16:32

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Fiorentina - Torino? La gara tra Fiorentina e Torino si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Fiorentina - Torino? L'arbitro del match sarà Davide Massa Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Torino sarà Antonio Giua Dove si gioca Fiorentina - Torino? La partita si gioca a Firenze In che stadio si gioca Fiorentina - Torino? Stadio Artemio Franchi Quale è stato il risultato finale di Fiorentina - Torino? La gara tra Fiorentina e Torino si è conclusa con il risultato di 1-2 Chi sono stati i marcatori della partita Fiorentina - Torino? Il marcatore della Fiorentina è stato Mateo Pellegrino al 47' mentre i marcatori del Torino sono stati Rolando Mandragora al 74' e Ché Adams al 82'

PREPARTITA

Fiorentina - Torino è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 15:00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Arbitro di Fiorentina - Torino sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Antonio Giua.

Davide Massa Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso: Partite arbitrate Data Competizione Partita

Attualmente la Fiorentina si trova 20° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte); invece il Torino si trova 14° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

La Fiorentina ha segnato 1 gol e ne ha subiti 9; il Torino ha segnato 4 gol e ne ha subiti 5.

In casa la Fiorentina ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Torino ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Fiorentina nelle prime 2 partite ha affrontato la Roma, il Frosinone ottenendo 0 punti.

Il Torino nelle prime 2 giornate ha affrontato il Milan, il Sassuolo ottenendo 0 punti.

La Fiorentina ha incontrato nell'ultima partita il Frosinone perdendo 0-3 mentre Il Torino ha incontrato il Sassuolo perdendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Mateo Pellegrino con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ignazio Abate è Ché Adams con 2 gol.

Fiorentina e Torino si sono affrontate 154 volte in campionato. Nei precedenti match la Fiorentina ha vinto 50 volte, il Torino ha vinto 50 volte mentre i pareggi sono stati 54.

Fiorentina-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina è la squadra contro cui il Torino ha vinto più partite nella sua storia in Serie A: 50 su 154 sfide (54N, 50P). L'ultima vittoria granata contro i toscani in campionato, tuttavia, risale al 21 gennaio 2023 (1-0 con gol di Aleksey Miranchuk) - da allora due successi viola e cinque pareggi in sette confronti.

Fiorentina e Torino hanno pareggiato ciascuno degli ultimi tre confronti in Serie A e solo una volta nella loro storia hanno messo in fila a quattro pari consecutivi nel torneo: tra gennaio 2014 e febbraio 2015.

La Fiorentina è rimasta imbattuta in 35 delle ultime 36 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (19V, 16N): l'unico successo dei granata al Franchi nel periodo in campionato risale al 21 gennaio 2023 (1-0 con rete di Aleksey Miranchuk).

La Fiorentina ha perso entrambe le prime due partite giocate in questa Serie A con un parziale complessivo di 0-7 e solo una volta nella propria storia ha incassato tre sconfitte in ciascuna delle prime tre gare stagionali disputate nel massimo campionato: nel 1935/36, quando subì sette reti e ne segnò solo una nelle prime tre giornate.

La Fiorentina rischia di perdere le prime due gare casalinghe stagionali in Serie A per la seconda volta consecutiva, dopo che in precedenza era accaduto solo nel 1976/77; inoltre, i viola non hanno segnato nelle prime due partite interne di campionato in sole quattro precedenti occasioni: 1961/62, 1972/73, 1976/77 e 2014/15.

Dopo le due sconfitte per 1-2 contro Milan e Sassuolo, il Torino potrebbe perdere ciascuna delle prime tre gare stagionali in Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo 2002/03 e 2020/21; in quest'ultimo caso con Marco Giampaolo in panchina. In quell'occasione, una delle tre sfide fu proprio contro la Fiorentina al Franchi (0-1).

Il Torino ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte in Serie A (2N, 7P), anche se l'unico successo esterno dei granata nel periodo è arrivato proprio in toscana: 1-0 contro il Pisa il 5 aprile scorso, grazie alla rete di Ché Adams. Da inizio 2026, tra le squadre attualmente nel massimo campionato italiano il Toro è quella che ha incassato il maggior numero di sconfitte esterne nel torneo (sette, appunto).

In questa stagione di Serie A, Cher Ndour e Franco Mastantuono hanno registrato il maggior numero di passaggi tra compagni di squadra nella Fiorentina (21), mentre tra le fila del Torino il primato spetta alla coppia Eray Cömert-Saúl Coco con 67 passaggi. Inoltre, David de Gea ha cercato Mateo Pellegrino in 13 occasioni, il valore più alto registrato tra un portiere e un attaccante nel torneo.

Il Torino è la squadra contro cui Mateo Pellegrino ha segnato il maggior numero di gol in carriera in Serie A: cinque (almeno due in più che contro qualsiasi altra formazione) in sole tre partite, incluse le sue prime due reti nel torneo - doppietta l'8 marzo 2025 con la maglia del Parma, nel 2-2 del Tardini.

Assieme a Saúl Coco e Nikola Vlasic, Kian Fitz-Jim è stato uno dei soli tre giocatori di movimento del Torino sempre in campo nelle prime due giornate di questa Serie A. Nei 180' disputati fino ad ora in campionato, l'olandese è stato il giocatore granata che ha recuperato più possessi (10), effettuato più passaggi nella metà campo avversaria (50), creato più occasioni (quattro), completato più dribbling (sei, il 100% di quelli tentati) e, in generale, nessun compagno ha vinto più duelli di lui (11, al pari di Pietro Comuzzo).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: