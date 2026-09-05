Senza timore di smentita, si chiude una delle partite più emozionanti degli ultimi anni di Serie A. 0-0 nel primo tempo, nonostante le tante occasioni da una parte e dall'altra, nel secondo arrivano i gol. Ne fa due in rapida successione il Napoli, che sblocca la gara con Politano e raddoppia con Hojlund, sfruttando due disattenzioni dei nerazzurri. L'Inter non ci sta e rientra subito in partita con Lautaro, assistito da Dimarco, e alla fine trova anche il pari con il colpo di testa vincente di Thuram. Nel finale succede di tutto, con occasioni clamorose da ambo le parti, ma è la squadra di Chivu a trovare il guizzo decisivo ancora con Lautaro che al 91' fa esplodere San Siro

Obiettivo punteggio pieno per l'Inter di Chivu, che a San Siro affronta il primo scontro diretto della stagione. I nerazzurri sono reduci dai successi contro Monza e Cagliari e in caso di vittoria questa sera si porterebbe momentaneamente in vetta solitaria superando il Como, corsaro ieri sera a Marassi14:17

Dirige la gara Sozza di Seregno, insieme agli assistentii Peretti e Baccini e al quarto ufficiale Doveri. In sala Var ci sono invece Di Paolo e Dionisi14:20

Le scelte di Chivu: alla fine è Bisseck a vincere il ballottaggio in difesa per completare con Akanji e Bastoni la linea a tre davanti a Martinez. Conferme sugli esterni per Diouf e Dimarco, mentre a centrocampo fuori a sorpresa Calhanoglu, c'è l'ex Zielinski in regia affiancato da Barella e Sucic. Davanti tocca ancora a Pio Esposito in coppia con Lautaro17:11

Le scelte di Allegri: pesa l'assenza di McTominay in casa Napoli, lo scozzese rientrerà dopo la sosta. In mezzo c'è Vergara e non De Bruyne con Lobotka e Anguissa, mentre Hojlund guida l'attacco supportato da Politano e Alisson. Confermato Meret tra i pali, Spinazzola e Di Lorenzo sugli esterni con Marin e Rrahmani coppia centrale17:12

Nessun gol ma tanto ritmo, intensità e occasioni a San Siro. Parte forte l'Inter con Diouf che impegna Meret, risponde il Napoli con la zampata di Anguissa neutralizzata dall'ottimo intervento di Martinez. Da qui in poi le due squadre ribattono colpo su colpo dando vita ad una sfida molto divertente e altrettando corretta. L'ultima emozione è la traversa colta da Dimarco direttamente su calcio di punizione18:53

ANCORA INTER! Sempre sull'asse Dimarco-Lautaro! Il laterale nerazzurro controlla sulla sinistra e mette il pallone al centro, il suggerimento è troppo potente e sbatte su Lautaro che non riesce a indirizzare verso lo specchio!19:23

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Inter - Napoli? La gara tra Inter e Napoli si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Inter - Napoli? L'arbitro del match sarà Simone Sozza Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Inter - Napoli sarà Aleandro Di Paolo Dove si gioca Inter - Napoli? La partita si gioca a Milano In che stadio si gioca Inter - Napoli? Stadio Stadio Giuseppe Meazza Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere dell'Inter è Hakan Çalhanoglu con 2 gol, mentre il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Inter - Napoli? La gara tra Inter e Napoli si è conclusa con il risultato di 3-2 Chi sono stati i marcatori della partita Inter - Napoli? I marcatori dell'Inter sono stati Lautaro Martínez al 56', Marcus Thuram al 82' e 91' mentre i marcatori del Napoli sono stati Matteo Politano al 50' e Rasmus Højlund al 53'

PREPARTITA

Inter - Napoli è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 18:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Napoli sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso: Partite arbitrate Data Competizione Partita

Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece il Napoli si trova 13° in classifica con 3 punti (frutto di 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte).

L'Inter ha segnato 8 gol e ne ha subiti 3; il Napoli ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5.

In casa l'Inter ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Napoli ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

L'Inter nelle prime 2 partite ha affrontato il Monza, il Cagliari ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Napoli nelle prime 2 giornate ha affrontato il Genoa, il Como ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari vincendo 0-1 mentre Il Napoli ha incontrato il Como perdendo 1-2.

Inter e Napoli si sono affrontate 160 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 70 volte, il Napoli ha vinto 48 volte mentre i pareggi sono stati 42.

Inter-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter è la seconda squadra che ha vinto più partite (70V, 42N, 48P) e che ha segnato più reti (229) contro il Napoli in Serie A - in entrambi i casi, meno solo della Juventus (72 successi e 232 reti per i bianconeri contro gli azzurri nel torneo).

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide contro l'Inter in campionato (1V, 4N) e solo una volta ha registrato sei match consecutivi senza sconfitta contro i nerazzurri nell'era dei tre punti a vittoria in Serie A: tra maggio 2013 e novembre 2015 (3V, 3N in quel caso).

Dopo una serie di quattro sfide consecutive senza reti tra il 2016 e il 2018, l’Inter ha segnato in tutti gli ultimi 16 incroci contro il Napoli in Serie A: nessuna squadra è mai arrivata a 17 match di fila a bersaglio contro gli azzurri nel massimo campionato (16 anche la Juventus tra il 1986 e il 1993 e il Bologna tra il 1935 e il 1942).

Il Napoli ha perso 51 trasferte contro l’Inter in Serie A (9V, 20N), più che contro ogni altra squadra; quella nerazzurra è anche l’avversaria contro cui i partenopei hanno concesso più reti in trasferta nel massimo campionato (148).

Inter e Napoli hanno pareggiato ciascuno degli ultimi tre confronti al Meazza in Serie A e non hanno mai registrato quattro pari consecutivi in casa dei nerazzurri nella storia del massimo campionato. In particolare l'Inter è imbattuta nelle ultime nove gare casalinghe contro i campani nella competizione (5V, 4N) - ultima vittoria azzurra a Milano è datata 30 aprile 2017, 0-1 con rete di Callejon.

L'Inter punta a vincere le prime tre partite di questa Serie A, un traguardo che non raggiunge dalla stagione 2023/24; i nerazzurri potrebbero inoltre segnare almeno sei gol nelle prime tre giornate per l'ottavo anno consecutivo, dopo essersi fermati a cinque reti l'ultima volta nel 2018/19.

Napoli e Inter guidano la Serie A 2026/27 per numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area, rispettivamente con 13 e 11. Entrambe le formazioni confermano il trend della scorsa stagione, che aveva visto l'Inter chiudere al primo posto (165) e il Napoli al terzo (124), con la Juventus inserita tra le due (139).

Alessandro Bastoni guida la Serie A 2026/27 per movimenti palla al piede (53), passaggi (208) e coinvolgimento nelle costruzioni delle sequenze (116, esclusi tiri e occasioni create).

Hakan Çalhanoglu ha partecipato a sei gol (cinque reti, un assist) nelle sue nove sfide di Serie A contro il Napoli con la maglia dell'Inter, dopo non aver mai né segnato né fornito passaggi vincenti nei cinque precedenti incroci contro i partenopei con il Milan. Il centrocampista nerazzurro ha già trovato il gol nelle prime due giornate di questo campionato e punta a diventare il primo centrocampista dell'Inter a segnare in ciascuna delle prime tre gare stagionali di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria.

L'Inter è una delle tre squadre, insieme a Torino e Sassuolo, contro cui Rasmus Højlund non ha partecipato ad alcun gol in tre presenze in Serie A; tuttavia, l'attaccante ha preso parte a cinque reti nelle sue ultime cinque gare di campionato (tre gol, due assist), eguagliando il bottino ottenuto nelle precedenti 18 partite nella competizione.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: