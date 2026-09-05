La Roma ha iniziato al meglio il campionato: otto gol fatti e zero subiti tra Fiorentina e Lecce. 20:24

Da allora le due squadre si sono affrontate altre otto volte: sei vittorie per l'Atalanta e due pareggi. 20:38

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Roma - Atalanta? La gara tra Roma e Atalanta si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Roma - Atalanta? L'arbitro del match sarà Andrea Colombo Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Roma - Atalanta sarà Giacomo Camplone Dove si gioca Roma - Atalanta? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Roma - Atalanta? Stadio Stadio Olimpico Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Roma è Donyell Malen con 5 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Roma - Atalanta? La gara tra Roma e Atalanta si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Roma - Atalanta? I marcatori della Roma sono stati Mario Hermoso al 89' e Matías Soulé al 93' mentre il marcatore dell'Atalanta è stato Éderson al 47'

PREPARTITA

Roma - Atalanta è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 5 settembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Roma - Atalanta sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2026 Serie B Mantova-Empoli 3-1

Attualmente la Roma si trova 1° in classifica con 9 punti (frutto di 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

La Roma ha segnato 10 gol e ne ha subiti 1; l'Atalanta ha segnato 4 gol e ne ha subiti 3.

In casa la Roma ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Roma nelle prime 2 partite ha affrontato la Fiorentina, il Lecce ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Atalanta nelle prime 2 giornate ha affrontato il Sassuolo, il Bologna ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Roma ha incontrato nell'ultima partita il Lecce vincendo 0-4 mentre L'Atalanta ha incontrato il Bologna vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Donyell Malen con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Nikola Krstovic con 1 gol.

Roma e Atalanta si sono affrontate 128 volte in campionato. Nei precedenti match la Roma ha vinto 54 volte, l'Atalanta ha vinto 34 volte mentre i pareggi sono stati 40.

Roma-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Atalanta è imbattuta nelle ultime otto sfide di Serie A contro la Roma (6V 2N), la striscia di imbattibilità più lunga mai registrata dai bergamaschi contro i giallorossi nella competizione.

Dopo aver ottenuto otto vittorie casalinghe consecutive contro l'Atalanta tra il 2005 e il 2014, la Roma ha vinto solo una delle ultime 12 sfide interne di Serie A contro i bergamaschi (6N, 5P), senza mai ripetere lo stesso risultato per due volte di fila nel periodo (pareggio nella più recente).

La Roma ha iniziato la stagione di Serie A con due vittorie per 4-0; nella storia del massimo campionato, solo l'Internazionale nel 1933/34 e il Napoli nel 2020/21 avevano esordito con almeno otto gol fatti e zero subiti nelle prime due giornate. L'ultima squadra a contare almeno nove gol segnati e zero subiti dopo tre gare di Serie A è stata la Juventus nel 1983/84.

La Roma ha vinto 4-0 la sua prima gara interna di questa Serie A contro la Fiorentina; i giallorossi non vincono le prime due partite casalinghe stagionali dal 2022/23, stagione in cui riuscirono anche a mantenere la porta inviolata in entrambi i match, mentre l'ultima volta che hanno segnato almeno cinque gol nelle prime due gare interne risale al 2021/22.

L'Atalanta ha vinto le prime due partite di questa Serie A e punta a ottenere tre successi nelle prime tre gare stagionali, un traguardo raggiunto dal club bergamasco solo nella stagione 2020/21. Anche Maurizio Sarri ci è riuscito in una sola precedente occasione, nel 2017/18 sulla panchina del Napoli.

L'Atalanta non ha vinto la sua prima trasferta stagionale nello scorso campionato, interrompendo una serie di sei stagioni consecutive in Serie A in cui ci era riuscita; i bergamaschi non perdono la gara d'esordio esterna dal 2017/18, quando furono sconfitti 1-3 dal Napoli.

In questa Serie A, la Roma ha subito 16 tiri, un dato inferiore soltanto a quello della Juventus (15) e a pari merito con il Bologna; al contrario, l'Atalanta ne ha concessi 38, un numero superato in campionato solo da Frosinone (45) e Cagliari (44).

Marten de Roon (340 partite all'Atalanta in campionato) ha raggiunto 270 presenze in Serie A sotto la guida di Gian Piero Gasperini; solo Gaetano Scirea con Giovanni Trapattoni (292) e Ivano Blason con Nereo Rocco (277) hanno collezionato più presenze con un singolo allenatore nella storia del massimo campionato.

Donyell Malen ha segnato 19 gol nelle sue prime 20 presenze in Serie A; nella storia del massimo campionato, solo Gunnar Nordahl e José Altafini hanno raggiunto quota 20 reti in appena 20 partite, mentre per quanto riguarda la Roma, il più rapido a tagliare questo traguardo è stato Pedro Manfredini (nel 1960, 20 gol nelle prime 26 gare).

Lazar Samardzic dell'Atalanta ha segnato in ciascuna delle ultime sei stagioni di Serie A, totalizzando 18 gol; a 24 anni e 188 giorni, è il centrocampista più giovane a raggiungere questo traguardo dai tempi di Lorenzo Pellegrini (24 anni e 177 giorni nel dicembre 2020). In caso di assist contro la Roma, il centrocampista diventerebbe il più giovane, dal 2004/05, a registrare almeno un gol e un passaggio vincente in sei diverse stagioni di Serie A, superando Marco Benassi (24 anni e 207 giorni grazie a un assist proprio contro la Roma).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: