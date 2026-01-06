Il Lecce è la squadra contro cui la Roma ha perso in percentuale meno partite in Serie A (min.10 sfide): il 5% (2 su 38, completano 26 vittorie dei capitolini e 10 pareggi).17:13

PREPARTITA

Lecce - Roma è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Roma sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Juan Luca Sacchi Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 121 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 11 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.7 Falli per cartellino 11.0 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 4 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 29-08-2025 Serie B Reggiana-Empoli 3-1 26-09-2025 Serie B Catanzaro-Juve Stabia 2-2 04-10-2025 Serie B Venezia-Frosinone 3-0 28-10-2025 Serie B Palermo-Monza 0-3 03-11-2025 Serie A Lazio-Cagliari 2-0 22-11-2025 Serie A Udinese-Bologna 0-3 03-12-2025 Coppa Italia Napoli-Cagliari 1-1 12-12-2025 Serie A Lecce-Pisa 1-0 28-12-2025 Serie A Bologna-Sassuolo 1-1

Attualmente il Lecce si trova 16° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte); invece la Roma si trova 4° in classifica con 36 punti (frutto di 12 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 12 gol e ne ha subiti 25; la Roma ha segnato 22 gol e ne ha subiti 12.

In casa il Lecce ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, Como e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Genoa e l'Atalanta ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Juventus pareggiando 1-1 mentre La Roma ha incontrato l'Atalanta perdendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 5 gol.

Lecce e Roma si sono affrontate 38 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 2 volte, la Roma ha vinto 26 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Lecce-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Lecce è la squadra contro cui la Roma ha perso in percentuale meno partite in Serie A (min.10 sfide): il 5% (2 su 38, completano 26 vittorie dei capitolini e 10 pareggi).

La Roma ha vinto 12 delle ultime 15 partite contro il Lecce in Serie A (2N, 1P), inclusi i successi in entrambe le sfide contro i salentini nello scorso campionato (4-1 all'Olimpico il 7 dicembre 2024 e 1-0 al Via del Mare lo scorso 29 marzo).

Il Lecce ha vinto solo una delle 19 gare casalinghe contro la Roma in Serie A (8N, 10P): 4-2 il 7 aprile 2012 grazie alle doppiette di Luis Muriel e David Di Michele con Serse Cosmi allenatore.

Il Lecce non ha mai vinto nelle sette sfide disputate in Serie A nel giorno dell'Epifania (3N, 4P), con un punteggio aggregato di 4-11. Tuttavia, la più recente di queste gare è terminata 1-1, in casa contro il Cagliari nel 2024, proprio alla 19ª giornata.

Dopo il pareggio all'Allianz Stadium contro la Juventus (1-1), il Lecce potrebbe impattare due match di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2025, quando registrò due 0-0 contro Bologna e Monza, con Marco Giampaolo in panchina.

Nonostante la sconfitta nell'ultima gara casalinga (0-3 vs Como), il Lecce ha vinto due delle ultime tre partite in casa in Serie A che equivalgono alle vittorie ottenute al Via del Mare nei precedenti 20 match in campionato (8N, 10P).

La Roma ha vinto solo una delle ultime quattro sfide in Serie A disputate nel giorno dell'Epifania (1N, 2P), perdendo la più recente: una sconfitta per 3-1 in trasferta contro il Milan nel 2022.

La Roma ha perso in quattro delle ultime sei giornate di Serie A (2V), tre delle quali per 1-0: nelle prime 12 partite di questo campionato aveva perso tre volte (9V), rimanendo a secco di gol solo in quelle tre occasioni.

Wladimiro Falcone è uno dei soli tre portieri con più di un rigore parato in questa Serie A: due, al pari di Mike Maignan e Vanja Milinkovic-Savic - in generale, dal suo arrivo al Lecce nel 2022/23 solo il serbo (sei) vanta più tiri dal dischetto neutralizzati rispetto all'estremo difensore giallorosso (cinque, al pari di Alex Meret) nel massimo campionato italiano.

Da inizio marzo 2025, Paulo Dybala - che ha segnato quattro gol e fornito un assist in sette presenze di Serie A contro il Lecce - ha chiuso ben 13 delle 15 partite giocate in campionato con la maglia della Roma senza gol e senza assist, incluse tutte le ultime sei.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: