Lecce-Roma: 0-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce
6 Gennaio 2026 ore 18:00
Lecce
0
Roma
2
Partita finita
Arbitro: Juan Luca Sacchi
  1. 14' 0-1 Evan Ferguson
  2. 71' 0-2 Artem Dovbyk
0'
45'
90'
90'
94'

La Roma batte il Lecce con un netto 0-2. Ferguson nel primo tempo e Dovbyk nel secondo regalano a Gasperini una vittoria importantissima, tutta nel segno dei centravanti. Un Lecce aggressivo, ma poco concreto, non riesce ad impensierire più di tanto gli ospiti e chiude con 0 gol fatti. La Roma raggiunge quota 36.

Nel prossimo turno di campionato il Lecce se la vedrà con il Parma, mentre la Roma dovrà affrontare il Sassuolo.

  1. Grazie per aver seguito con noi la diretta di Lecce-Roma, arrivederci al prossimo turno di Serie A.19:56

  2. 90'+4'

    Fine partita: LECCE-ROMA 0-2 (14' Ferguson, 71' Dovbyk).19:54

  3. 90'

    Sono stati concessi 4 minuti di recupero!19:50

  4. 87'

    Sostituzione Roma: esce Artem Dovbyk, entra Alessandro Romano.19:48

  5. 86'

    Cartellino giallo per Bryan Cristante.19:46

  7. 86'

    Cartellino giallo per Kialonda Gaspar.19:46

  8. 84'

    Gioco fermo, problema di natura muscolare per Dovbyk.19:45

  9. 80'

    Sostituzione Roma: esce Paulo Dybala, entra Matías Soulé.19:40

  10. 78'

    Molto confusionario il Lecce, la Roma si difende e gestisce il possesso.19:38

  11. 75'

    Sostituzione Lecce: esce Mohamed Kaba, entra Thórir Helgason.19:35

  13. 71'

    GOL! Lecce-ROMA 0-2! Rete di Artem DOVBYK! Cross teso di Pisilli, perfetto Dovbyk nella deviazione che batte un incolpevole Falcone.

    Guarda la scheda del giocatore Artem Dovbyk19:33

    Artem Dovbyk
  14. 67'

    Tentativo di N'Dri con il mancino, blocca Svilar in presa bassa senza problemi.19:27

  15. 64'

    Sostituzione Lecce: esce Ylber Ramadani, entra Olaf Gorter.19:25

  16. 64'

    Sostituzione Lecce: esce Francesco Camarda, entra Nikola Stulic.19:24

  17. 61'

    Sostituzione Roma: esce Stephan El Shaarawy, entra Kostas Tsimikas.19:21

  19. 61'

    Sostituzione Roma: esce Evan Ferguson, entra Artem Dovbyk.19:21

  20. 59'

    Occasione gigantesca per Pierotti che a pochi metri da Svilar cicca completamente il pallone concludendo abbondantemente fuori a lato.19:19

  21. 57'

    Sostituzione Lecce: esce Riccardo Sottil, entra Santiago Pierotti.19:17

  22. 54'

    Ritmi molto alti, ma poca precisione negli ultimi metri per entrambe le squadre. Fase di stallo.19:15

  23. 50'

    Prova a sfondare N'Dri sulla destra, decisivo l'intervento di Ziolkowski.19:10

  25. 47'

    Inizia il secondo tempo di LECCE-ROMA!19:06

  26. 46'

    Sostituzione Lecce: esce Lameck Banda, entra Konan N’Dri.19:06

  27. Nel Lecce scalpita Stulic, nella Roma occhio a Soulè per il secondo tempo.18:50

  28. La Roma chiude il primo tempo in vantaggio con la rete di Ferguson, assistito in maniera perfetta da un ispirato Dybala. Un Lecce aggressivo non riesce a sfondare in maniera concreta, gli ospiti si difendono con ordine e rischiano poco. All'intervallo la squadra di Gasperini è avanti di misura.18:49

  29. 45'+1'

    Finisce il primo tempo di LECCE-ROMA!18:48

  31. 45'

    E' stato concesso 1 minuto di recupero!18:48

  32. 42'

    Conclusione veloce di Ferguson, bravissimo a girarsi con il destro: perfetto Falcone che evita il gol.18:44

  33. 38'

    Pisilli non sbaglia da solo dinanzi a Falcone, ma l'arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco del centrocampista.18:41

  34. 36'

    Tenta la conclusione El Shaarawy con il destro, molto bravo Gabriel a chiudere in calcio d'angolo.18:40

  35. 32'

    Fase confusionaria del match, tanti errori e poche azioni degne di nota.18:36

  37. 29'

    Cartellino giallo per Youssef Maleh.18:32

  38. 27'

    Ennesima buona azione di Banda, ancora una volta bravissimo Celik a chiudere.18:28

  39. 24'

    Ottimo spunto di Ramadani per Camarda, decisivo l'intervento in spaccata di Ziolkowski.18:26

  40. 21'

    Non riesce a sfondare lateralmente il Lecce, la Roma si difende con ordine e lascia pochi spazi.18:23

  41. 17'

    Tentativo di Cristante da fuori area, palla abbondantemente alta sopra la traversa.18:19

  43. 14'

    GOL! Lecce-ROMA 0-1! Rete di Evan FERGUSON! Splendida palla di Dybala per Ferguson che aggancia e lascia partire un destro preciso che fulmina Falcone.

    Guarda la scheda del giocatore Evan Ferguson18:18

    Evan Ferguson
  44. 10'

    Ci prova Ramadani dalla lunga distanza, respinge bene Ziolkowski.18:12

  45. 7'

    Ci prova Dybala direttamente da calcio di punizione: la palla si infrange però sulla barriera.18:09

  46. 5'

    Cartellino giallo per Lameck Banda.18:08

  47. 3'

    Passaggio arretrato molto timido di Ghilardi, non ne approfitta però Camarda. Si salva la Roma.18:07

  49. 1'

    Inizia il primo tempo di LECCE-ROMA!18:02

  50. La Roma ha vinto 12 delle ultime 15 partite contro il Lecce in Serie A (2N, 1P), inclusi i successi in entrambe le sfide contro i salentini nello scorso campionato (4-1 all'Olimpico il 7 dicembre 2024 e 1-0 al Via del Mare lo scorso 29 marzo).17:16

  51. Il Lecce è la squadra contro cui la Roma ha perso in percentuale meno partite in Serie A (min.10 sfide): il 5% (2 su 38, completano 26 vittorie dei capitolini e 10 pareggi).17:13

  52. Le scelte di Gasperini: parte dalla panchina Soulé, giocano El Shaarawy e Pisilli. In avanti Ferguson preferito a Dovbyk. In difesa spazio per Ziolkowski e Ghilardi.17:12

  53. Le scelte di Di Francesco: confermato Camarda in avanti, gioca Sottil con lui e Banda. Torna Veiga titolare, spazio anche a Kaba.17:11

  55. Panchina Roma: Vasquez, Zelezny, Tsimikas, Angelino, Dovbyk, Soulè.17:11

  56. Panchina Lecce: Samooja, Perez, Kouassi, Ndaba, Jean, Siebert, Sala, Pierotti, Helgason, Marchwinski, Gorter, Stulic, N'Dri.17:09

  57. Formazione ROMA (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Ziólkowski, Ghilardi; Wesley, Koné, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pisilli; Ferguson.17:08

  58. Formazione LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo, Kaba, Ramadani, Maleh, Sottil, Camarda, Banda. 17:07

  59. Il Lecce è reduce dall'1-1 con la Juventus, mentre la Roma arriva dalla sconfitta per 1-0 con l'Atalanta.17:07

  61. Benvenuti alla diretta di Lecce-Roma, match valevole per la 19a giornata di Serie A.17:07

  63. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
    Città: Lecce
    Capienza: 33876 spettatori17:07

    Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Fonte: Gettyimages

Lecce
Roma
TITOLARI LECCE
PANCHINA LECCE
ALLENATORE LECCE
  • Eusebio Di Francesco
TITOLARI ROMA
PANCHINA ROMA
ALLENATORE ROMA
  • Gian Piero Gasperini

PREPARTITA

Lecce - Roma è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.
Arbitro di Lecce - Roma sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Juan Luca Sacchi

Statistiche Stagionali
Partite dirette4
Falli fischiati121
Fuorigioco14
Rigori assegnati1
Ammonizioni11
Espulsioni0
Cartellini per partita2.7
Falli per cartellino11.0

Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 4 partite
  • Serie B: 4 partite
  • Coppa Italia: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
29-08-2025 Serie B Reggiana-Empoli 3-1
26-09-2025 Serie B Catanzaro-Juve Stabia 2-2
04-10-2025 Serie B Venezia-Frosinone 3-0
28-10-2025 Serie B Palermo-Monza 0-3
03-11-2025 Serie A Lazio-Cagliari 2-0
22-11-2025 Serie A Udinese-Bologna 0-3
03-12-2025 Coppa Italia Napoli-Cagliari 1-1
12-12-2025 Serie A Lecce-Pisa 1-0
28-12-2025 Serie A Bologna-Sassuolo 1-1

Attualmente il Lecce si trova 16° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte); invece la Roma si trova 4° in classifica con 36 punti (frutto di 12 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte).
Il Lecce ha segnato 12 gol e ne ha subiti 25; la Roma ha segnato 22 gol e ne ha subiti 12.

In casa il Lecce ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).
Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, Como e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.
La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Genoa e l'Atalanta ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Juventus pareggiando 1-1 mentre La Roma ha incontrato l'Atalanta perdendo 1-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 5 gol.

Lecce e Roma si sono affrontate 38 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 2 volte, la Roma ha vinto 26 volte mentre i pareggi sono stati 10.

Lecce-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Lecce è la squadra contro cui la Roma ha perso in percentuale meno partite in Serie A (min.10 sfide): il 5% (2 su 38, completano 26 vittorie dei capitolini e 10 pareggi).
  • La Roma ha vinto 12 delle ultime 15 partite contro il Lecce in Serie A (2N, 1P), inclusi i successi in entrambe le sfide contro i salentini nello scorso campionato (4-1 all'Olimpico il 7 dicembre 2024 e 1-0 al Via del Mare lo scorso 29 marzo).
  • Il Lecce ha vinto solo una delle 19 gare casalinghe contro la Roma in Serie A (8N, 10P): 4-2 il 7 aprile 2012 grazie alle doppiette di Luis Muriel e David Di Michele con Serse Cosmi allenatore.
  • Il Lecce non ha mai vinto nelle sette sfide disputate in Serie A nel giorno dell'Epifania (3N, 4P), con un punteggio aggregato di 4-11. Tuttavia, la più recente di queste gare è terminata 1-1, in casa contro il Cagliari nel 2024, proprio alla 19ª giornata.
  • Dopo il pareggio all'Allianz Stadium contro la Juventus (1-1), il Lecce potrebbe impattare due match di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2025, quando registrò due 0-0 contro Bologna e Monza, con Marco Giampaolo in panchina.
  • Nonostante la sconfitta nell'ultima gara casalinga (0-3 vs Como), il Lecce ha vinto due delle ultime tre partite in casa in Serie A che equivalgono alle vittorie ottenute al Via del Mare nei precedenti 20 match in campionato (8N, 10P).
  • La Roma ha vinto solo una delle ultime quattro sfide in Serie A disputate nel giorno dell'Epifania (1N, 2P), perdendo la più recente: una sconfitta per 3-1 in trasferta contro il Milan nel 2022.
  • La Roma ha perso in quattro delle ultime sei giornate di Serie A (2V), tre delle quali per 1-0: nelle prime 12 partite di questo campionato aveva perso tre volte (9V), rimanendo a secco di gol solo in quelle tre occasioni.
  • Wladimiro Falcone è uno dei soli tre portieri con più di un rigore parato in questa Serie A: due, al pari di Mike Maignan e Vanja Milinkovic-Savic - in generale, dal suo arrivo al Lecce nel 2022/23 solo il serbo (sei) vanta più tiri dal dischetto neutralizzati rispetto all'estremo difensore giallorosso (cinque, al pari di Alex Meret) nel massimo campionato italiano.
  • Da inizio marzo 2025, Paulo Dybala - che ha segnato quattro gol e fornito un assist in sette presenze di Serie A contro il Lecce - ha chiuso ben 13 delle 15 partite giocate in campionato con la maglia della Roma senza gol e senza assist, incluse tutte le ultime sei.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LecceRoma
Partite giocate1718
Numero di partite vinte411
Numero di partite perse87
Numero di partite pareggiate50
Gol totali segnati1220
Gol totali subiti2312
Media gol subiti per partita1.40.7
Percentuale possesso palla43.957.7
Numero totale di passaggi57908807
Numero totale di passaggi riusciti44297355
Tiri nello specchio della porta4788
Percentuale di tiri in porta39.250.3
Numero totale di cross288332
Numero medio di cross riusciti7671
Duelli per partita vinti916895
Duelli per partita persi893997
Corner subiti9162
Corner guadagnati8996
Numero di punizioni a favore217258
Numero di punizioni concesse213261
Tackle totali321275
Percentuale di successo nei tackle54.256.0
Fuorigiochi totali1724
Numero totale di cartellini gialli3236
Numero totale di cartellini rossi01

Lecce - Roma Live

