La Roma batte il Lecce con un netto 0-2. Ferguson nel primo tempo e Dovbyk nel secondo regalano a Gasperini una vittoria importantissima, tutta nel segno dei centravanti. Un Lecce aggressivo, ma poco concreto, non riesce ad impensierire più di tanto gli ospiti e chiude con 0 gol fatti. La Roma raggiunge quota 36.
Nel prossimo turno di campionato il Lecce se la vedrà con il Parma, mentre la Roma dovrà affrontare il Sassuolo.
Nel Lecce scalpita Stulic, nella Roma occhio a Soulè per il secondo tempo.18:50
La Roma chiude il primo tempo in vantaggio con la rete di Ferguson, assistito in maniera perfetta da un ispirato Dybala. Un Lecce aggressivo non riesce a sfondare in maniera concreta, gli ospiti si difendono con ordine e rischiano poco. All'intervallo la squadra di Gasperini è avanti di misura.18:49
45'+1'
Finisce il primo tempo di LECCE-ROMA!18:48
45'
E' stato concesso 1 minuto di recupero!18:48
42'
Conclusione veloce di Ferguson, bravissimo a girarsi con il destro: perfetto Falcone che evita il gol.18:44
38'
Pisilli non sbaglia da solo dinanzi a Falcone, ma l'arbitro ferma tutto per posizione di fuorigioco del centrocampista.18:41
36'
Tenta la conclusione El Shaarawy con il destro, molto bravo Gabriel a chiudere in calcio d'angolo.18:40
32'
Fase confusionaria del match, tanti errori e poche azioni degne di nota.18:36
29'
Cartellino giallo per Youssef Maleh.18:32
27'
Ennesima buona azione di Banda, ancora una volta bravissimo Celik a chiudere.18:28
24'
Ottimo spunto di Ramadani per Camarda, decisivo l'intervento in spaccata di Ziolkowski.18:26
21'
Non riesce a sfondare lateralmente il Lecce, la Roma si difende con ordine e lascia pochi spazi.18:23
17'
Tentativo di Cristante da fuori area, palla abbondantemente alta sopra la traversa.18:19
14'
GOL! Lecce-ROMA 0-1! Rete di Evan FERGUSON! Splendida palla di Dybala per Ferguson che aggancia e lascia partire un destro preciso che fulmina Falcone.
Ci prova Ramadani dalla lunga distanza, respinge bene Ziolkowski.18:12
7'
Ci prova Dybala direttamente da calcio di punizione: la palla si infrange però sulla barriera.18:09
5'
Cartellino giallo per Lameck Banda.18:08
3'
Passaggio arretrato molto timido di Ghilardi, non ne approfitta però Camarda. Si salva la Roma.18:07
1'
Inizia il primo tempo di LECCE-ROMA!18:02
La Roma ha vinto 12 delle ultime 15 partite contro il Lecce in Serie A (2N, 1P), inclusi i successi in entrambe le sfide contro i salentini nello scorso campionato (4-1 all'Olimpico il 7 dicembre 2024 e 1-0 al Via del Mare lo scorso 29 marzo).17:16
Il Lecce è la squadra contro cui la Roma ha perso in percentuale meno partite in Serie A (min.10 sfide): il 5% (2 su 38, completano 26 vittorie dei capitolini e 10 pareggi).17:13
Le scelte di Gasperini: parte dalla panchina Soulé, giocano El Shaarawy e Pisilli. In avanti Ferguson preferito a Dovbyk. In difesa spazio per Ziolkowski e Ghilardi.17:12
Le scelte di Di Francesco: confermato Camarda in avanti, gioca Sottil con lui e Banda. Torna Veiga titolare, spazio anche a Kaba.17:11
Lecce - Roma è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 6 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce. Arbitro di Lecce - Roma sarà Juan Luca Sacchi. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.
Attualmente il Lecce si trova 16° in classifica con 17 punti (frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte); invece la Roma si trova 4° in classifica con 36 punti (frutto di 12 vittorie, 0 pareggi e 7 sconfitte). Il Lecce ha segnato 12 gol e ne ha subiti 25; la Roma ha segnato 22 gol e ne ha subiti 12.
In casa il Lecce ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte). Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, Como e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Genoa e l'Atalanta ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Juventus pareggiando 1-1 mentre La Roma ha incontrato l'Atalanta perdendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 5 gol.
Lecce e Roma si sono affrontate 38 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 2 volte, la Roma ha vinto 26 volte mentre i pareggi sono stati 10.
Lecce-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Lecce è la squadra contro cui la Roma ha perso in percentuale meno partite in Serie A (min.10 sfide): il 5% (2 su 38, completano 26 vittorie dei capitolini e 10 pareggi).
La Roma ha vinto 12 delle ultime 15 partite contro il Lecce in Serie A (2N, 1P), inclusi i successi in entrambe le sfide contro i salentini nello scorso campionato (4-1 all'Olimpico il 7 dicembre 2024 e 1-0 al Via del Mare lo scorso 29 marzo).
Il Lecce ha vinto solo una delle 19 gare casalinghe contro la Roma in Serie A (8N, 10P): 4-2 il 7 aprile 2012 grazie alle doppiette di Luis Muriel e David Di Michele con Serse Cosmi allenatore.
Il Lecce non ha mai vinto nelle sette sfide disputate in Serie A nel giorno dell'Epifania (3N, 4P), con un punteggio aggregato di 4-11. Tuttavia, la più recente di queste gare è terminata 1-1, in casa contro il Cagliari nel 2024, proprio alla 19ª giornata.
Dopo il pareggio all'Allianz Stadium contro la Juventus (1-1), il Lecce potrebbe impattare due match di fila in Serie A per la prima volta da febbraio 2025, quando registrò due 0-0 contro Bologna e Monza, con Marco Giampaolo in panchina.
Nonostante la sconfitta nell'ultima gara casalinga (0-3 vs Como), il Lecce ha vinto due delle ultime tre partite in casa in Serie A che equivalgono alle vittorie ottenute al Via del Mare nei precedenti 20 match in campionato (8N, 10P).
La Roma ha vinto solo una delle ultime quattro sfide in Serie A disputate nel giorno dell'Epifania (1N, 2P), perdendo la più recente: una sconfitta per 3-1 in trasferta contro il Milan nel 2022.
La Roma ha perso in quattro delle ultime sei giornate di Serie A (2V), tre delle quali per 1-0: nelle prime 12 partite di questo campionato aveva perso tre volte (9V), rimanendo a secco di gol solo in quelle tre occasioni.
Wladimiro Falcone è uno dei soli tre portieri con più di un rigore parato in questa Serie A: due, al pari di Mike Maignan e Vanja Milinkovic-Savic - in generale, dal suo arrivo al Lecce nel 2022/23 solo il serbo (sei) vanta più tiri dal dischetto neutralizzati rispetto all'estremo difensore giallorosso (cinque, al pari di Alex Meret) nel massimo campionato italiano.
Da inizio marzo 2025, Paulo Dybala - che ha segnato quattro gol e fornito un assist in sette presenze di Serie A contro il Lecce - ha chiuso ben 13 delle 15 partite giocate in campionato con la maglia della Roma senza gol e senza assist, incluse tutte le ultime sei.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: