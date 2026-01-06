Vittoria importante per il Como che raggiunge momentaneamente il quarto posto: 33 punti come Juventus e Roma ma i lariani sono davanti per differenza reti. E nel prossimo turno la squadra di Fabregas affronterà il Bologna al Sinigaglia.

Il Pisa gioca una buon gara per oltre un’ora, ma si sgretola dopo lo svantaggio e fallisce con Nzola una ghiotta opportunità per riaprire la partita. La squadra di Gilardino rimane in fondo alla classifica e nel prossimo turno sarà impegnata in trasferta ad Udine.

Riparte subito forte il Pisa nel secondo tempo, con due occasioni nei primi minuti sulle quali è attento Semper. La gara sembra molto più equilibrata del primo tempo ma il Como alla distanza raccoglie i frutti del proprio gioco: al 68’ arriva il vantaggio di Perrone, che servito da Caqueret infila Semper con una rasoiata mancina dal limite. Dopo pochi minuti il raddoppio: ripartenza dei comaschi con Jesus Rodrigez che serve Douvikas libero in area: il centravanti non sbaglia e firma il 2-0. Il Pisa ha l’opportunità di accorciare su calcio di rigore, ma Nzola sbaglia dagli undici metri. Nel recupero rigore anche per il Como che Douvikas non fallisce e firma la sua personale doppietta.

Il Pisa occupa l’ultima posizione in classifica in compagnia di Fiorentina e Verona. Dodici punti in diciotto gare per la squadra allenata da Alberto Gilardino, che non vince da inizio novembre e negli ultimi cinque turni ha raccolto solamente due punti, mentre la zona salvezza dista tre lunghezze: il quartultimo posto è occupato dal Genoa, che il Pisa ha affrontato proprio nell’ultimo turno (1-1).13:01

Il Como di Cesc Fabregas viaggia invece spedito verso un posto in Europa: i lariani sono infatti in sesta posizione con 30 punti ed una partita da recuperare, e la zona Champions dista solo tre lunghezze. Il Como viene da due vittorie consecutive e nell’ultima gara ha sconfitto l’Udinese 1-0.13:07

Il Pisa deve rinunciare agli indisponibili Vural, Lusuardi, Albiol, Cuadrado, Stengs, Meister e Akinsanmiro (quest’ultimo impegnato in Coppa d’Africa). Sei cambi per Gilardino rispetto al Genoa: dentro Coppola e Caracciolo in difesa, Piccinini e Marin in mediana Tramoni e Nzola in attacco.14:38

Arbitra la sfida Luca Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Galimberti e dal quarto uomo Zanotti. Ghersini e Aureliano rispettivamente al Var e Avar.14:56

Pisa - Como è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Como sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Attualmente il Pisa si trova 20° in classifica con 12 punti (frutto di 1 vittoria, 9 pareggi e 9 sconfitte); invece Como si trova 5° in classifica con 33 punti (frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 13 gol e ne ha subiti 28; Como ha segnato 26 gol e ne ha subiti 12.

In casa il Pisa ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Juventus e il Genoa ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Lecce e l'Udines ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita il Genoa pareggiando 1-1 mentre Como ha incontrato l'Udinese vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Stefano Moreo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 6 gol.

Pisa e Como si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 2 volte, Como non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.

Pisa-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Como è l'avversario contro cui il Pisa ha disputato più match in Serie A senza mai perdere: in sei sfide i toscani hanno ottenuto due vittorie e quattro pareggi (tutte tra il 1985 e il 1989) - tra cui il successo per 3-1 nel loro confronto più recente nel massimo campionato, il 21 maggio 1989 all'Arena Garibaldi.

Grande equilibrio nelle 22 sfide tra Pisa e Como considerando Serie A e Serie B: cinque successi per parte e ben 12 pareggi, con 25 gol dei toscani e 26 reti dei lombardi.

Il Como ha vinto il confronto più recente contro il Pisa in campionato (3-1 il 16 marzo 2024 in Serie B); tra Serie A e Serie B i lariani non hanno mai ottenuto due successi consecutivi contro i toscani.

Il Pisa ha disputato un solo match in precedenza nel giorno dell'Epifania in Serie A: sconfitta per 2-0 sul campo del Bari nel 1991. Dall'altra parte, invece, il Como ha vinto entrambe le gare disputate il 6 gennaio nel massimo campionato: 2-1 in casa contro l'Avellino nel 1985 e 2-1 in trasferta contro il Legnano nel 1952.

Il Pisa ha perso tutte le ultime tre gare casalinghe e nella sua storia in Serie A solo una volta ha incassato più sconfitte interne di fila in un singolo campionato, arrivando a cinque tra marzo e maggio 1991 - anche in quel caso senza mai segnare nel corso della serie negativa.

Il Como ha già conquistato 30 punti in 17 gare disputate in questa Serie A, grazie a otto vittorie, sei pareggi e solo tre sconfitte; nella propria storia nel torneo, al massimo i lariani hanno ottenuto 31 punti (considerandone tre a vittoria da sempre) e nove successi, dopo le prime 18 partite stagionali in un massimo campionato, nel 1950/51 (9V, 4N, 5P).

Dopo il successo contro l'Udinese, il Como potrebbe vincere almeno tre partite di fila in Serie A per la prima volta in questa stagione - nelle ultime 12 partecipazioni dei lariani ad un campionato di massima serie, ci sono riusciti solo in un'altra occasione: tra aprile e maggio scorsi (serie di sei in quel caso).

Il Como ha vinto l'ultima trasferta affrontata in Serie A (3-0 contro il Lecce) e nella sua storia nella competizione solo due volte è arrivato ad almeno due successi esterni di fila: nel 1950 (serie di tre) e tra aprile e maggio 2025 - un'altra striscia di tre, senza subire gol nelle ultime due gare della serie.

Mattéo Tramoni è l'unico giocatore attualmente al Pisa ad aver già trovato la via del gol contro il Como tra Serie A e Serie B: nel 2-2 del 21 gennaio 2023 in cadetteria. Il classe 2000 è il giocatore dei toscani che ha recuperato più palloni nell'ultimo terzo di campo in questo campionato e solo M'Bala Nzola (sei) vanta più conclusioni nello specchio di lui (cinque, come Stefano Moreo) tra i nerazzurri.

Autore del gol decisivo nell'ultimo turno contro l'Udinese (1-0), Lucas Da Cunha è diventato il sesto giocatore differente del Como nato dal 2001 in avanti ad essere andato a segno in questo campionato e nessun'altra squadra ne conta di più nel torneo (sei, come l'Atalanta). Il centrocampista dei lariani non ha mai preso parte ad una rete per due match di fila nei Big-5 campionati europei.

