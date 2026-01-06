Virgilio Sport
Pisa-Como: 0-3 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa
6 Gennaio 2026 ore 15:00
Pisa
0
Como
3
Partita finita
Arbitro: Luca Pairetto
  1. 68' 0-1 Máximo Perrone
  2. 76' 0-2 Tasos Douvikas
  3. 90+6' 0-3 Tasos Douvikas (R)
0'
45'
90'
90'
96'

Riparte subito forte il Pisa nel secondo tempo, con due occasioni nei primi minuti sulle quali è attento Semper. La gara sembra molto più equilibrata del primo tempo ma il Como alla distanza raccoglie i frutti del proprio gioco: al 68’ arriva il vantaggio di Perrone, che servito da Caqueret infila Semper con una rasoiata mancina dal limite. Dopo pochi minuti il raddoppio: ripartenza dei comaschi con Jesus Rodrigez che serve Douvikas libero in area: il centravanti non sbaglia e firma il 2-0. Il Pisa ha l’opportunità di accorciare su calcio di rigore, ma Nzola sbaglia dagli undici metri. Nel recupero rigore anche per il Como che Douvikas non fallisce e firma la sua personale doppietta.

Il Pisa gioca una buon gara per oltre un’ora, ma si sgretola dopo lo svantaggio e fallisce con Nzola una ghiotta opportunità per riaprire la partita. La squadra di Gilardino rimane in fondo alla classifica e nel prossimo turno sarà impegnata in trasferta ad Udine.

Vittoria importante per il Como che raggiunge momentaneamente il quarto posto: 33 punti come Juventus e Roma ma i lariani sono davanti per differenza reti. E nel prossimo turno la squadra di Fabregas affronterà il Bologna al Sinigaglia.

  90'+7'

Finisce la partita! PISA-COMO 0-3 (68' Perrone, 76' Douvikas, 96' rig. Douvikas)!

  2. 90'+7'

    Finisce la partita! PISA-COMO 0-3 (68’ Perrone, 76’ Douvikas, 96' rig. Douvikas)!17:00

  3. 90'+6'

    GOL! Pisa-COMO 0-3! DOUVIKAS! Doppietta per il centravanti greco che non sbaglia dal dischetto e firma il 3-0!

    Guarda la scheda del giocatore Tasos Douvikas16:57

    Tasos Douvikas
  4. 90'+5'

    AMMONITO Francesco Coppola.16:54

  6. 90'+5'

    RIGORE COMO! Douvikas viene trattenuto e atterrato in area da Coppola: Pairetto fischia il calcio di rigore!16:54

  7. 90'+3'

    Cerca di tenere palla il Como.16:52

  8. 90'

    Cinque minuti di recupero.16:49

  9. 88'

    DOPPIO CAMBIO COMO: escono Jesús Rodríguez e Nico Paz, entrano Stefan Posch e Sergi Roberto.16:47

  10. 86'

    SOSTITUZIONE PISA: fuori Antonio Caracciolo e dentro Malthe Højholt.16:45

  12. 85'

    RIGORE PARATO! Nzola calcia alla propria sinistra, Jean Butez intuisce e respinge! Poi Moreo da posizione defilata calcia sull'esterno della rete!16:45

  13. 84'

    Nzola sul dischetto.16:43

  14. 84'

    Rigore confermato!16:42

  15. 83'

    Check del Var in corso.16:41

  16. 82'

    RIGORE PER IL PISA! Azione caotica in area del Como: prima Coppola va a terra dopo uno scontro aereo, poi Leris viene atterrato da Caqueret: Pairetto assegna il penalty!16:41

  18. 78'

    SOSTITUZIONE COMO: esce Nicolas Kühn ed entra Martin Baturina.16:38

  19. 77'

    DOPPIO CAMBIO PISA: fuori Piccinini ed Aebischer per Lorran ed Esteves.16:37

  20. 76'

    GOL! Pisa-COMO 0-2! DOUVIKAS! Contropiede del Como con Jesus Rodriguez che scende a sinistra e serve Douvikas libero in area: il centravanti batte Semper con un diagonale preciso!

    Guarda la scheda del giocatore Tasos Douvikas16:36

    Tasos Douvikas
  21. 75'

    Numero di Vojvoda sulla destra, poi cross in mezzo per Rodriguez che colpisce male: palla lontana dallo specchio della porta.16:34

  22. 73'

    ANGORI! Grande azione di Moreo sulla sinistra, palla a Nzola che scarica per Angori: tiro forte ma centrale, para Butez!16:32

  24. 72'

    Seconda rete in campionato per Máximo Perrone.16:31

  25. 71'

    Buon filtrante di Paz per Douvikas, Semper esce tempestivamente.16:30

  26. 68'

    GOL! Pisa-COMO 0-1! PERRONE! Caqueret sulla trequarti serve Perrone, che trova lo spazio per una rasoiata sinistra dal limite che non lascia scampo a Semper!

    Guarda la scheda del giocatore Máximo Perrone16:28

    Máximo Perrone
  27. 67'

    Pasticcia la difesa del Pisa che regala un calcio d'angolo agli avversari.16:26

  28. 66'

    Perrone crossa in mezzo per Douvikas: colpo di testa fuori misura.16:25

  30. 64'

    DOPPIO CAMBIO COMO: escono Smolcic e Da Cunha per Vojvoda e Caqueret.16:23

  31. 63'

    DOPPIA SOSTITUZIONE PISA: fuori Marin e Tramoni per Léris e Moreo.16:22

  32. 63'

    Prova a tirare ancora Piccinini: tentativo murato.16:22

  33. 62'

    Pronti due cambi per il Pisa.16:21

  34. 62'

    Mischia in area del Pisa, risolve Tramoni.16:21

  36. 60'

    NICO PAZ! Botta di destro da fuori area, Semper respinge in calcio d'angolo!16:19

  37. 59'

    Da Cunha al volo da fuori area: palla sul fondo.16:18

  38. 55'

    Nico Paz crossa per Jesus Rodriguez, che prova il tiro al volo ma fallisce l'impatto con la sfera.16:14

  39. 54'

    Da Cunha dalla bandierina, Ramon di testa tra le braccia di Semper.16:13

  40. 53'

    Reazione del Como: Rodriguez libera Alex Valle, tiro cross che Semper devia in angolo.16:12

  42. 52'

    Subito pericoloso il Pisa in questo avvio di secondo tempo.16:11

  43. 51'

    PICCININI! Tramoni serve il compagno che conclude in scivolata: altra respinta di Butez!16:10

  44. 47'

    OCCASIONE PISA! Piccinini trova lo spazio per il diagonale da destra, Butez respinge verso Tramoni che però calcia alto!16:07

  45. 45'

    Inizia il secondo tempo! PISA-COMO 0-0!16:04

  46. Squadre pronte a rientrare in campo. Nessun cambio.16:03

  48. Dopo una buona partenza del Como, il Pisa trova le contromisure con un pressing alto ed aggressivo. Buono il ritmo ma poche vere occasioni da rete: il Pisa ci va vicino con Tramoni, il Como con Nico Paz. Possesso palla nettamente a favore del Como: 76%.15:51

  49. 45'+2'

    Finisce la prima frazione di gioco. PISA-COMO 0-0!15:48

  50. 45'+1'

    Colpo di testa di Kempf su punizione di Da Cunha: palla fuori.15:47

  51. 45'

    Due minuti di recupero.15:46

  52. 45'

    AMMONITO Jacobo Ramón, che ferma un contropiede del Pisa. Diffidato, salterà la prossima gara di campionato.15:46

  54. 45'

    Jesus Rodriguez e Nico Paz sprecano una ripartenza interessante.15:45

  55. 43'

    Spunto di Kuhn a destra, ma il cross è impreciso e finisce in rimessa laterale dalla parte opposta del campo.15:44

  56. 41'

    Piccinini recupera palla e serve Nzola, che si accentra e prova il sinistro dal limite: tiro che finisce ampiamente sul fondo.15:43

  57. 40'

    Cinque minuti più recupero al termine della prima frazione di gioco.15:41

  58. 38'

    Resta a terra Marin dopo un contatto fortuito con Nico Paz.15:39

  60. 35'

    Cross di Kuhn dalla destra, Jesus Rodriguez non ci arriva!15:37

  61. 34'

    Tramoni allarga per Angori che mette dentro un cross di sinistro che attraversa tutta l'area di rigore.15:35

  62. 31'

    NICO PAZ! Servito da Da Cunha, il fantasista argentino si accentra e calcia con il sinistro: altra respinta di Semper!15:31

  63. 28'

    Schema su punizione tra Da Cunha e Perrone, palla troppo lunga per Nico Paz.15:29

  64. 26'

    Inserimento di Nico Paz che prova a metterla in mezzo dal vertice basso dell'area piccola: libera la difesa pisana.15:27

  66. 24'

    AMMONITO anche Lucas da Cunha, che strattona Marin in ripartenza.15:25

  67. 23'

    Intanto le statistiche segnalano un possesso palla nettamente a favore della squadra ospite: 81%.15:23

  68. 22'

    CARTELLINO GIALLO per Michel Aebischer: entrata pericolosa su Jesus Rodriguez.15:23

  69. 20'

    OCCASIONE PISA! Tramoni prende palla sulla trequarti e affonda, trova lo spazio per il destro dal limite che esce di poco a lato!15:21

  70. 20'

    Rientra in campo il centrocampista del Pisa.15:20

  72. 18'

    Resta a terra Piccinini dopo uno scontro aereo con Kempf.15:19

  73. 16'

    Errore in impostazione di Nico Paz con la palla che viene recuperata da Nzola: il centravanti angolano tira col sinistro ma la palla viene ribattuta dai difensori comaschi.15:18

  74. 15'

    Ruba palla Tramoni che scambia con Nzola, che però non riesce a chiudere il triangolo e la palla viene recuperata dagli avversari.15:15

  75. 13'

    Jesus Rodriguez scatta ancora a sinistra, ma il suo cross termina sul fondo.15:14

  76. 11'

    Ripartenza Pisa con Piccinini che va al cross dalla destra: controlla la difesa del Como.15:12

  78. 10'

    Ancora uno schema da calcio d'angolo per portare al tiro Rodriguez: tentativo murato dalla difesa pisana.15:11

  79. 9'

    Bella sovrapposizione di Smolcic che va al cross e guadagna un altro corner.15:10

  80. 8'

    Pressa molto alto il Pisa, che prova a prendere campo.15:09

  81. 7'

    Canestrelli si lamenta per un presunto tocco con il braccio di Smolcic: Pairetto fa proseguire.15:07

  82. 5'

    Break del Pisa con Nzola che però sbatte sui piedi di Ramon.15:06

  84. 4'

    SUBITO NICO PAZ! Schema da corner a liberare il tiro di Nico Paz: Semper respinge!15:04

  85. 3'

    Spunto di Rodriguez a sinistra, palla rimpallata che crea qualche scompiglio in area piccola e finisce in angolo.15:04

  86. 2'

    Pisa e Como tornano a sfidarsi in serie A dopo 37 anni: l'ultimo volta accadde nel maggio del 1989.15:03

  87. 2'

    Como che prende subito in mano il pallino del gioco.15:02

  88. Allo stadio “Cetilar Arena” di Pisa è tutto pronto. Comincia la sfida PISA-COMO!15:01

  90. Sarà l’esordio assoluto in Serie A per Francesco Coppola del Pisa, difensore classe 2005.14:57

  91. Arbitra la sfida Luca Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Galimberti e dal quarto uomo Zanotti. Ghersini e Aureliano rispettivamente al Var e Avar.14:56

  92. Il Como deve fare a meno degli infortunati Diao, Morata, Addai e Goldaniga. Fabregas riporta Da Cunha in mediana e Nico Paz sulla trequarti; spazio a Kuhn sulla trequarti destra.14:40

  93. Il Pisa deve rinunciare agli indisponibili Vural, Lusuardi, Albiol, Cuadrado, Stengs, Meister e Akinsanmiro (quest’ultimo impegnato in Coppa d’Africa). Sei cambi per Gilardino rispetto al Genoa: dentro Coppola e Caracciolo in difesa, Piccinini e Marin in mediana Tramoni e Nzola in attacco.14:38

  94. FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como si schiera con il 4-2-3-1: Butez – Smolcic, Ramon, Kempf, Valle – Perrone, Da Cunha – Kuhn, Paz, Rodriguez – Douvikas. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Dossena, Moreno, Caqueret, Posch, Roberto, Baturina, Vojvoda, Van der Brempt, Carlos, Le Borgne, Cerri. All. Fabregas.15:00

  96. FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa scende in campo con il 3-5-2: Semper – Coppola, Caracciolo, Canestrelli – Tourè, Marin, Aebischer, Piccinini, Angori – Tramoni, Nzola – A disposizione: Nicolas, Scuffet, Calabresi, Denoon, Mbambi, Bonfanti, Hojholt, Esteves, Leris, Bettazzi, Buffon, Moreo, Lorran. All. Gilardino.14:36

  97. Il Como di Cesc Fabregas viaggia invece spedito verso un posto in Europa: i lariani sono infatti in sesta posizione con 30 punti ed una partita da recuperare, e la zona Champions dista solo tre lunghezze. Il Como viene da due vittorie consecutive e nell’ultima gara ha sconfitto l’Udinese 1-0.13:07

  98. Il Pisa occupa l’ultima posizione in classifica in compagnia di Fiorentina e Verona. Dodici punti in diciotto gare per la squadra allenata da Alberto Gilardino, che non vince da inizio novembre e negli ultimi cinque turni ha raccolto solamente due punti, mentre la zona salvezza dista tre lunghezze: il quartultimo posto è occupato dal Genoa, che il Pisa ha affrontato proprio nell’ultimo turno (1-1).13:01

  99. Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Pisa e Como, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di serie A.13:00

  101. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Arena Garibaldi Romeo Anconetani
    Città: Pisa
    Capienza: 25000 spettatori13:00

    Arena Garibaldi Romeo Anconetani Fonte: Gettyimages

Formazioni Pisa - Como

Pisa
Como
TITOLARI PISA
PANCHINA PISA
ALLENATORE PISA
  • Alberto Gilardino
TITOLARI COMO
PANCHINA COMO
ALLENATORE COMO
  • Cesc Fàbregas

PREPARTITA

Pisa - Como è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.
Arbitro di Pisa - Como sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.

Luca Pairetto

Statistiche Stagionali
Partite dirette4
Falli fischiati135
Fuorigioco18
Rigori assegnati1
Ammonizioni27
Espulsioni1
Cartellini per partita7.0
Falli per cartellino4.8

Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 4 partite
  • Serie B: 5 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
24-08-2025 Serie B Spezia-Carrarese 0-2
20-09-2025 Serie B Mantova-Modena 1-3
05-10-2025 Serie B Sampdoria-Pescara 4-1
25-10-2025 Serie B Catanzaro-Palermo 1-0
30-10-2025 Serie A Cagliari-Sassuolo 1-2
09-11-2025 Serie B Pescara-Monza 0-2
23-11-2025 Serie A Verona-Parma 1-2
06-12-2025 Serie A Sassuolo-Fiorentina 3-1
20-12-2025 Serie A Lazio-Cremonese 0-0

Attualmente il Pisa si trova 20° in classifica con 12 punti (frutto di 1 vittoria, 9 pareggi e 9 sconfitte); invece Como si trova 5° in classifica con 33 punti (frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte).
Il Pisa ha segnato 13 gol e ne ha subiti 28; Como ha segnato 26 gol e ne ha subiti 12.

In casa il Pisa ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).
Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Juventus e il Genoa ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.
Como nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Lecce e l'Udines ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita il Genoa pareggiando 1-1 mentre Como ha incontrato l'Udinese vincendo 1-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Stefano Moreo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 6 gol.

Pisa e Como si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 2 volte, Como non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.

Pisa-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Como è l'avversario contro cui il Pisa ha disputato più match in Serie A senza mai perdere: in sei sfide i toscani hanno ottenuto due vittorie e quattro pareggi (tutte tra il 1985 e il 1989) - tra cui il successo per 3-1 nel loro confronto più recente nel massimo campionato, il 21 maggio 1989 all'Arena Garibaldi.
  • Grande equilibrio nelle 22 sfide tra Pisa e Como considerando Serie A e Serie B: cinque successi per parte e ben 12 pareggi, con 25 gol dei toscani e 26 reti dei lombardi.
  • Il Como ha vinto il confronto più recente contro il Pisa in campionato (3-1 il 16 marzo 2024 in Serie B); tra Serie A e Serie B i lariani non hanno mai ottenuto due successi consecutivi contro i toscani.
  • Il Pisa ha disputato un solo match in precedenza nel giorno dell'Epifania in Serie A: sconfitta per 2-0 sul campo del Bari nel 1991. Dall'altra parte, invece, il Como ha vinto entrambe le gare disputate il 6 gennaio nel massimo campionato: 2-1 in casa contro l'Avellino nel 1985 e 2-1 in trasferta contro il Legnano nel 1952.
  • Il Pisa ha perso tutte le ultime tre gare casalinghe e nella sua storia in Serie A solo una volta ha incassato più sconfitte interne di fila in un singolo campionato, arrivando a cinque tra marzo e maggio 1991 - anche in quel caso senza mai segnare nel corso della serie negativa.
  • Il Como ha già conquistato 30 punti in 17 gare disputate in questa Serie A, grazie a otto vittorie, sei pareggi e solo tre sconfitte; nella propria storia nel torneo, al massimo i lariani hanno ottenuto 31 punti (considerandone tre a vittoria da sempre) e nove successi, dopo le prime 18 partite stagionali in un massimo campionato, nel 1950/51 (9V, 4N, 5P).
  • Dopo il successo contro l'Udinese, il Como potrebbe vincere almeno tre partite di fila in Serie A per la prima volta in questa stagione - nelle ultime 12 partecipazioni dei lariani ad un campionato di massima serie, ci sono riusciti solo in un'altra occasione: tra aprile e maggio scorsi (serie di sei in quel caso).
  • Il Como ha vinto l'ultima trasferta affrontata in Serie A (3-0 contro il Lecce) e nella sua storia nella competizione solo due volte è arrivato ad almeno due successi esterni di fila: nel 1950 (serie di tre) e tra aprile e maggio 2025 - un'altra striscia di tre, senza subire gol nelle ultime due gare della serie.
  • Mattéo Tramoni è l'unico giocatore attualmente al Pisa ad aver già trovato la via del gol contro il Como tra Serie A e Serie B: nel 2-2 del 21 gennaio 2023 in cadetteria. Il classe 2000 è il giocatore dei toscani che ha recuperato più palloni nell'ultimo terzo di campo in questo campionato e solo M'Bala Nzola (sei) vanta più conclusioni nello specchio di lui (cinque, come Stefano Moreo) tra i nerazzurri.
  • Autore del gol decisivo nell'ultimo turno contro l'Udinese (1-0), Lucas Da Cunha è diventato il sesto giocatore differente del Como nato dal 2001 in avanti ad essere andato a segno in questo campionato e nessun'altra squadra ne conta di più nel torneo (sei, come l'Atalanta). Il centrocampista dei lariani non ha mai preso parte ad una rete per due match di fila nei Big-5 campionati europei.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

PisaComo
Partite giocate1817
Numero di partite vinte18
Numero di partite perse83
Numero di partite pareggiate96
Gol totali segnati1323
Gol totali subiti2512
Media gol subiti per partita1.40.7
Percentuale possesso palla40.660.1
Numero totale di passaggi57048581
Numero totale di passaggi riusciti43697375
Tiri nello specchio della porta3983
Percentuale di tiri in porta29.848.0
Numero totale di cross323249
Numero medio di cross riusciti9364
Duelli per partita vinti953857
Duelli per partita persi916864
Corner subiti9565
Corner guadagnati6469
Numero di punizioni a favore214213
Numero di punizioni concesse237257
Tackle totali298290
Percentuale di successo nei tackle59.458.6
Fuorigiochi totali2315
Numero totale di cartellini gialli3540
Numero totale di cartellini rossi22

Pisa - Como Live

