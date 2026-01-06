Riparte subito forte il Pisa nel secondo tempo, con due occasioni nei primi minuti sulle quali è attento Semper. La gara sembra molto più equilibrata del primo tempo ma il Como alla distanza raccoglie i frutti del proprio gioco: al 68’ arriva il vantaggio di Perrone, che servito da Caqueret infila Semper con una rasoiata mancina dal limite. Dopo pochi minuti il raddoppio: ripartenza dei comaschi con Jesus Rodrigez che serve Douvikas libero in area: il centravanti non sbaglia e firma il 2-0. Il Pisa ha l’opportunità di accorciare su calcio di rigore, ma Nzola sbaglia dagli undici metri. Nel recupero rigore anche per il Como che Douvikas non fallisce e firma la sua personale doppietta.
Il Pisa gioca una buon gara per oltre un’ora, ma si sgretola dopo lo svantaggio e fallisce con Nzola una ghiotta opportunità per riaprire la partita. La squadra di Gilardino rimane in fondo alla classifica e nel prossimo turno sarà impegnata in trasferta ad Udine.
Vittoria importante per il Como che raggiunge momentaneamente il quarto posto: 33 punti come Juventus e Roma ma i lariani sono davanti per differenza reti. E nel prossimo turno la squadra di Fabregas affronterà il Bologna al Sinigaglia.
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Pisa-Como 0-3 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie A.17:06
Pasticcia la difesa del Pisa che regala un calcio d'angolo agli avversari.16:26
66'
Perrone crossa in mezzo per Douvikas: colpo di testa fuori misura.16:25
64'
DOPPIO CAMBIO COMO: escono Smolcic e Da Cunha per Vojvoda e Caqueret.16:23
63'
DOPPIA SOSTITUZIONE PISA: fuori Marin e Tramoni per Léris e Moreo.16:22
63'
Prova a tirare ancora Piccinini: tentativo murato.16:22
62'
Pronti due cambi per il Pisa.16:21
62'
Mischia in area del Pisa, risolve Tramoni.16:21
60'
NICO PAZ! Botta di destro da fuori area, Semper respinge in calcio d'angolo!16:19
59'
Da Cunha al volo da fuori area: palla sul fondo.16:18
55'
Nico Paz crossa per Jesus Rodriguez, che prova il tiro al volo ma fallisce l'impatto con la sfera.16:14
54'
Da Cunha dalla bandierina, Ramon di testa tra le braccia di Semper.16:13
53'
Reazione del Como: Rodriguez libera Alex Valle, tiro cross che Semper devia in angolo.16:12
52'
Subito pericoloso il Pisa in questo avvio di secondo tempo.16:11
51'
PICCININI! Tramoni serve il compagno che conclude in scivolata: altra respinta di Butez!16:10
47'
OCCASIONE PISA! Piccinini trova lo spazio per il diagonale da destra, Butez respinge verso Tramoni che però calcia alto!16:07
45'
Inizia il secondo tempo! PISA-COMO 0-0!16:04
Squadre pronte a rientrare in campo. Nessun cambio.16:03
Dopo una buona partenza del Como, il Pisa trova le contromisure con un pressing alto ed aggressivo. Buono il ritmo ma poche vere occasioni da rete: il Pisa ci va vicino con Tramoni, il Como con Nico Paz. Possesso palla nettamente a favore del Como: 76%.15:51
45'+2'
Finisce la prima frazione di gioco. PISA-COMO 0-0!15:48
45'+1'
Colpo di testa di Kempf su punizione di Da Cunha: palla fuori.15:47
45'
Due minuti di recupero.15:46
45'
AMMONITO Jacobo Ramón, che ferma un contropiede del Pisa. Diffidato, salterà la prossima gara di campionato.15:46
45'
Jesus Rodriguez e Nico Paz sprecano una ripartenza interessante.15:45
43'
Spunto di Kuhn a destra, ma il cross è impreciso e finisce in rimessa laterale dalla parte opposta del campo.15:44
41'
Piccinini recupera palla e serve Nzola, che si accentra e prova il sinistro dal limite: tiro che finisce ampiamente sul fondo.15:43
40'
Cinque minuti più recupero al termine della prima frazione di gioco.15:41
38'
Resta a terra Marin dopo un contatto fortuito con Nico Paz.15:39
35'
Cross di Kuhn dalla destra, Jesus Rodriguez non ci arriva!15:37
34'
Tramoni allarga per Angori che mette dentro un cross di sinistro che attraversa tutta l'area di rigore.15:35
31'
NICO PAZ! Servito da Da Cunha, il fantasista argentino si accentra e calcia con il sinistro: altra respinta di Semper!15:31
28'
Schema su punizione tra Da Cunha e Perrone, palla troppo lunga per Nico Paz.15:29
26'
Inserimento di Nico Paz che prova a metterla in mezzo dal vertice basso dell'area piccola: libera la difesa pisana.15:27
24'
AMMONITO anche Lucas da Cunha, che strattona Marin in ripartenza.15:25
23'
Intanto le statistiche segnalano un possesso palla nettamente a favore della squadra ospite: 81%.15:23
22'
CARTELLINO GIALLO per Michel Aebischer: entrata pericolosa su Jesus Rodriguez.15:23
20'
OCCASIONE PISA! Tramoni prende palla sulla trequarti e affonda, trova lo spazio per il destro dal limite che esce di poco a lato!15:21
20'
Rientra in campo il centrocampista del Pisa.15:20
18'
Resta a terra Piccinini dopo uno scontro aereo con Kempf.15:19
16'
Errore in impostazione di Nico Paz con la palla che viene recuperata da Nzola: il centravanti angolano tira col sinistro ma la palla viene ribattuta dai difensori comaschi.15:18
15'
Ruba palla Tramoni che scambia con Nzola, che però non riesce a chiudere il triangolo e la palla viene recuperata dagli avversari.15:15
13'
Jesus Rodriguez scatta ancora a sinistra, ma il suo cross termina sul fondo.15:14
11'
Ripartenza Pisa con Piccinini che va al cross dalla destra: controlla la difesa del Como.15:12
10'
Ancora uno schema da calcio d'angolo per portare al tiro Rodriguez: tentativo murato dalla difesa pisana.15:11
9'
Bella sovrapposizione di Smolcic che va al cross e guadagna un altro corner.15:10
8'
Pressa molto alto il Pisa, che prova a prendere campo.15:09
7'
Canestrelli si lamenta per un presunto tocco con il braccio di Smolcic: Pairetto fa proseguire.15:07
5'
Break del Pisa con Nzola che però sbatte sui piedi di Ramon.15:06
4'
SUBITO NICO PAZ! Schema da corner a liberare il tiro di Nico Paz: Semper respinge!15:04
3'
Spunto di Rodriguez a sinistra, palla rimpallata che crea qualche scompiglio in area piccola e finisce in angolo.15:04
2'
Pisa e Como tornano a sfidarsi in serie A dopo 37 anni: l'ultimo volta accadde nel maggio del 1989.15:03
2'
Como che prende subito in mano il pallino del gioco.15:02
Allo stadio “Cetilar Arena” di Pisa è tutto pronto. Comincia la sfida PISA-COMO!15:01
Sarà l’esordio assoluto in Serie A per Francesco Coppola del Pisa, difensore classe 2005.14:57
Arbitra la sfida Luca Pairetto di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Dei Giudici e Galimberti e dal quarto uomo Zanotti. Ghersini e Aureliano rispettivamente al Var e Avar.14:56
Il Como deve fare a meno degli infortunati Diao, Morata, Addai e Goldaniga. Fabregas riporta Da Cunha in mediana e Nico Paz sulla trequarti; spazio a Kuhn sulla trequarti destra.14:40
Il Pisa deve rinunciare agli indisponibili Vural, Lusuardi, Albiol, Cuadrado, Stengs, Meister e Akinsanmiro (quest’ultimo impegnato in Coppa d’Africa). Sei cambi per Gilardino rispetto al Genoa: dentro Coppola e Caracciolo in difesa, Piccinini e Marin in mediana Tramoni e Nzola in attacco.14:38
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Como si schiera con il 4-2-3-1: Butez – Smolcic, Ramon, Kempf, Valle – Perrone, Da Cunha – Kuhn, Paz, Rodriguez – Douvikas. A disposizione: Vigorito, Cavlina, Dossena, Moreno, Caqueret, Posch, Roberto, Baturina, Vojvoda, Van der Brempt, Carlos, Le Borgne, Cerri. All. Fabregas.15:00
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa scende in campo con il 3-5-2: Semper – Coppola, Caracciolo, Canestrelli – Tourè, Marin, Aebischer, Piccinini, Angori – Tramoni, Nzola – A disposizione: Nicolas, Scuffet, Calabresi, Denoon, Mbambi, Bonfanti, Hojholt, Esteves, Leris, Bettazzi, Buffon, Moreo, Lorran. All. Gilardino.14:36
Il Como di Cesc Fabregas viaggia invece spedito verso un posto in Europa: i lariani sono infatti in sesta posizione con 30 punti ed una partita da recuperare, e la zona Champions dista solo tre lunghezze. Il Como viene da due vittorie consecutive e nell’ultima gara ha sconfitto l’Udinese 1-0.13:07
Il Pisa occupa l’ultima posizione in classifica in compagnia di Fiorentina e Verona. Dodici punti in diciotto gare per la squadra allenata da Alberto Gilardino, che non vince da inizio novembre e negli ultimi cinque turni ha raccolto solamente due punti, mentre la zona salvezza dista tre lunghezze: il quartultimo posto è occupato dal Genoa, che il Pisa ha affrontato proprio nell’ultimo turno (1-1).13:01
Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Pisa e Como, gara valida per la diciannovesima giornata del campionato di serie A.13:00
Pisa - Como è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 6 gennaio alle ore 15:00 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa. Arbitro di Pisa - Como sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Davide Ghersini.
Attualmente il Pisa si trova 20° in classifica con 12 punti (frutto di 1 vittoria, 9 pareggi e 9 sconfitte); invece Como si trova 5° in classifica con 33 punti (frutto di 9 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Il Pisa ha segnato 13 gol e ne ha subiti 28; Como ha segnato 26 gol e ne ha subiti 12.
In casa il Pisa ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Juventus e il Genoa ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. Como nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Lecce e l'Udines ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita il Genoa pareggiando 1-1 mentre Como ha incontrato l'Udinese vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Stefano Moreo con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 6 gol.
Pisa e Como si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match il Pisa ha vinto 2 volte, Como non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati 4.
Pisa-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Como è l'avversario contro cui il Pisa ha disputato più match in Serie A senza mai perdere: in sei sfide i toscani hanno ottenuto due vittorie e quattro pareggi (tutte tra il 1985 e il 1989) - tra cui il successo per 3-1 nel loro confronto più recente nel massimo campionato, il 21 maggio 1989 all'Arena Garibaldi.
Grande equilibrio nelle 22 sfide tra Pisa e Como considerando Serie A e Serie B: cinque successi per parte e ben 12 pareggi, con 25 gol dei toscani e 26 reti dei lombardi.
Il Como ha vinto il confronto più recente contro il Pisa in campionato (3-1 il 16 marzo 2024 in Serie B); tra Serie A e Serie B i lariani non hanno mai ottenuto due successi consecutivi contro i toscani.
Il Pisa ha disputato un solo match in precedenza nel giorno dell'Epifania in Serie A: sconfitta per 2-0 sul campo del Bari nel 1991. Dall'altra parte, invece, il Como ha vinto entrambe le gare disputate il 6 gennaio nel massimo campionato: 2-1 in casa contro l'Avellino nel 1985 e 2-1 in trasferta contro il Legnano nel 1952.
Il Pisa ha perso tutte le ultime tre gare casalinghe e nella sua storia in Serie A solo una volta ha incassato più sconfitte interne di fila in un singolo campionato, arrivando a cinque tra marzo e maggio 1991 - anche in quel caso senza mai segnare nel corso della serie negativa.
Il Como ha già conquistato 30 punti in 17 gare disputate in questa Serie A, grazie a otto vittorie, sei pareggi e solo tre sconfitte; nella propria storia nel torneo, al massimo i lariani hanno ottenuto 31 punti (considerandone tre a vittoria da sempre) e nove successi, dopo le prime 18 partite stagionali in un massimo campionato, nel 1950/51 (9V, 4N, 5P).
Dopo il successo contro l'Udinese, il Como potrebbe vincere almeno tre partite di fila in Serie A per la prima volta in questa stagione - nelle ultime 12 partecipazioni dei lariani ad un campionato di massima serie, ci sono riusciti solo in un'altra occasione: tra aprile e maggio scorsi (serie di sei in quel caso).
Il Como ha vinto l'ultima trasferta affrontata in Serie A (3-0 contro il Lecce) e nella sua storia nella competizione solo due volte è arrivato ad almeno due successi esterni di fila: nel 1950 (serie di tre) e tra aprile e maggio 2025 - un'altra striscia di tre, senza subire gol nelle ultime due gare della serie.
Mattéo Tramoni è l'unico giocatore attualmente al Pisa ad aver già trovato la via del gol contro il Como tra Serie A e Serie B: nel 2-2 del 21 gennaio 2023 in cadetteria. Il classe 2000 è il giocatore dei toscani che ha recuperato più palloni nell'ultimo terzo di campo in questo campionato e solo M'Bala Nzola (sei) vanta più conclusioni nello specchio di lui (cinque, come Stefano Moreo) tra i nerazzurri.
Autore del gol decisivo nell'ultimo turno contro l'Udinese (1-0), Lucas Da Cunha è diventato il sesto giocatore differente del Como nato dal 2001 in avanti ad essere andato a segno in questo campionato e nessun'altra squadra ne conta di più nel torneo (sei, come l'Atalanta). Il centrocampista dei lariani non ha mai preso parte ad una rete per due match di fila nei Big-5 campionati europei.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: