Vittoria sontuosa della Juventus che, dopo il vantaggio del primo tempo, non smette di produrre occasioni da gol e piazza l'uno-due decisivo con le reti, in rapida sequenza, di Miretti al 62' e David al 63'. Il Sassuolo non riesce praticamente mai a reagire fino al minuto 84' con il destro di Pierini su punizione, seguito dal destro di Lipani, entrambi parati da un attento Di Gregorio. Risultato netto a favore dei bianconeri, bravi a non mollare mai la presa sui neroverdi.
La Juventus sale a 36 punti e raggiunge la Roma al quarto posto in classifica, il Sassuolo rimane a quota 23 con ampio margine sulla zona retrocessione.
Nel prossimo turno il Sassuolo sarà ospite della Roma, per la Juventus c'è invece la Cremonese all'Allianz Stadium.
GOL! Sassuolo-JUVENTUS 0-2! Rete di Miretti. David difende palla e apre un'autostrada per Miretti, il centrocampista bianconero la percorre e batte Muric con un destro a incrociare. Raddoppio della Juventus!
OCCASIONE JUVENTUS! Recupero alto di Koopmeiners, David crossa sul dischetto per Miretti che non riesce a trovare la porta in spaccata col destro.22:05
57'
Thuram svetta sul primo palo e respinge il tiro dalla bandierina neroverde, poi Di Gregorio blocca sicuro il successivo cross di Laurienté dalla destra.22:03
57'
Retropassaggio sbagliato di Bremer, Di Gregorio non riesce a tenerlo in campo. I bianconeri regalano un corner al Sassuolo.22:02
56'
Kalulu serve McKennie alle spalle di Doig, l'americano prova il cross in area ma Muric è reattivo e lo blocca in tuffo.22:01
53'
Palla persa da David, Pinamonti prova a ripartire ma è lo stesso canadese a spendere un fallo su di lui per bloccare sul nascere l'iniziativa neroverde.21:59
52'
OCCASIONE JUVENTUS! Cambiaso tocca per Thuram in area di rigore, il francese ci prova calciando sul primo palo ma c'è ancora una volta Muric pronto a negare il gol agli avversari.21:58
50'
Bianconeri in controllo del risultato e già tornati a fare la partita come nel primo tempo.21:57
48'
Locatelli vede Muric fuori dai pali e prova a beffarlo dalla lunghissima distanza, non trovando però lo specchio della porta neroverde.21:53
46'
Sassuolo che prova a manovrare in queste prime battute della seconda frazione, la Juve per ora lascia l'iniziativa agli avversari.21:54
46'
Si ricomincia!21:51
Primo tempo autoritario della Juventus che per sbloccare il risultato ha però bisogno di un'autorete di Muharemovic, sfortunato nel deviare verso la propria porta un cross di Kalulu al 16'. I bianconeri creano una manciata di altre occasioni da gol trovando però sempre un ottimo Muric a dire di no. Il Sassuolo non riesce praticamente mai a rompere l'assedio avversario, alzando il proprio baricentro solo nelle battute finali della prima frazione, senza però impensierire Di Gregorio.21:39
45'+3'
Duplice fischio di Zufferli. Si va al riposo sull'1-0 per la Juventus grazie all'autorete di Muharemovic.21:35
45'+2'
Thuram cerca McKennie in area con una palla morbida, Muric la raccoglie in anticipo sull'americano.21:33
45'
Tre minuti di recupero.21:31
43'
Prova ad alzare il baricentro il Sassuolo per scardinare l'assedio bianconero, per ora senza successo.21:30
40'
OCCASIONE JUVENTUS! Yildiz si porta la palla sul sinistro e calcia forte nello specchio, Muric respinge con il braccio di richiamo.21:27
39'
Sostituzione Sassuolo: fuori Kristian Thorstvedt, dentro Alieu Fadera.21:25
37'
Per il momento non arriva il cambio, si riparte al Mapei Stadium.21:24
36'
Ancora a terra Thorstvedt e gioco fermo. Non sembra farcela il norvegese che accusa un problema alla spalla sinistra.21:22
35'
Palla a rimorchio di Cambiaso per Locatelli, il capitano bianconero arpiona il pallone in spaccata ma calcia poi lontanissimo dallo specchio col destro dal limite.21:21
33'
Filtrante di Thuram per Koopmeiners in area di rigore, Muric capisce tutto e recupera palla in uscita bassa, anticipando l'olandese.21:20
32'
Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina per i bianconeri che recuperano però immediatamente palla e tornano a macinare gioco nel campo avversario.21:19
32'
Sassuolo in apnea prolungata, la Juve guadagna un calcio d'angolo dalla destra.21:18
31'
OCCASIONE JUVENTUS! David soffia palla a Thorstvedt nella lunetta dell'area neroverde, toccandola direttamente per Yildiz. Il numero 10 ci prova subito col destro a giro ma Muric risponde presente.21:18
29'
Palla rimorchio di McKennie per Yildiz, il turco ci prova col tocco morbido di destro ma finisce per colpire debolmente e facilitare la presa di Muric.21:16
28'
Non si allenta la presa dei bianconeri che continuano a costringere il Sassuolo costantemente nella propria metà campo.21:15
27'
Cross di Kalulu dalla destra dopo una lunga manovra bianconera, Idzes anticipa Thuram di testa al limite dell'area piccola.21:14
26'
Koopmeiners pesca Yildiz tra le linee, il turco finta il tiro dal limite e prova il servizio per David in area di rigore, perdendo però palla.21:13
24'
Tiro-cross di David col sinistro a giro da dentro l'area, bloccato a due mani da Muric.21:10
23'
Si riparte col norvegese che riprende il proprio posto in campo e la Juventus che continua ad attaccare.21:10
22'
Problema fisico per Thorstvedt che si accascia a terra. Entrano in campo i sanitari del Sassuolo a gioco fermo.21:09
20'
Locatelli tocca in verticale per Miretti, la cui sponda di testa per poco non finisce a Yildiz in area. Decisiva la chiusura di Muharemovic.21:07
20'
Pressing a tutto campo della squadra di Spalletti che non sta lasciando respirare il Sassuolo.21:06
16'
GOL! Sassuolo-JUVENTUS 0-1! Autorete di Muharemovic. Cross dalla destra di Kalulu, il difensore neroverde ci mette la testa ma finisce per scavalcare imparabilmente Muric. Juventus avanti con un pizzico di fortuna.
Destro di Yildiz da dentro l'area, completamente sballato.21:01
14'
Juve ora stabilmente nel campo avversario, Sassuolo che attende per ripartire al momento giusto.21:01
12'
Thuram porta palla centralmente, entra in area e calcia col sinistro in modo però troppo prevedibile per Muric che blocca a terra la conclusione dell'avversario.20:59
11'
Risponde il Sassuolo con un recupero alto di Iannoni su Koopmeiners, il centrocampista neroverde scambia con Laurienté e prova il destro dalla distanza, non inquadrando però lo specchio bianconero.20:58
9'
OCCASIONE JUVENTUS! Walukiewicz perde palla sul lato corto della propria area, Yildiz se la porta sul destro e centra lo specchio, trovando la risposta di Muric in tuffo alla propria sinistra.20:56
9'
Ritmo di gioco piuttosto basso in questo avvio di match, finora senza impegno per i due portieri.20:55
6'
Respinta corta della difesa di casa sul cross dalla destra di Kalulu, Bremer recupera palla al limite ma in modo falloso su Koné.20:53
4'
Matic trova Thorstvedt in verticale, il norvegese si gira al limite ma calcia ampiamente a lato col destro a incrociare.20:50
3'
Juve in campo con la difesa a quattro: Koopmeiners sta agendo da centrale in coppia con Bremer, Kalulu e Cambiaso sono gli esterni bassi.20:50
2'
Confusione in area bianconera, Walukiewicz prova la zampata col sinistro ma la sua conclusione è altissima sopra la traversa.20:49
Sovrapposizione di Doig, premiata da Laurienté. Lo scozzese prova il cross basso ma viene murato in corner.20:48
Si comincia!20:51
I capitani Matic e Locatelli hanno appena effettuato il sorteggio con l'arbitro Zufferli, manca pochissimo al fischio iniziale.20:45
Spalletti deve rinunciare a Conceiçao e Kelly per infortunio, oltre ai soliti Rugani, Vlahovic, Gatti e Milik. Koopmeiners agirà quindi da braccetto di sinistra nella difesa a tre con Bremer e Kalulu, tra i pali c'è sempre Di Gregorio così come sugli esterni hanno un'altra chance da titolare Cambiaso e McKennie. Il tecnico toscano non cambia nulla nemmeno in mezzo e schiera la collaudata coppia Locatelli-Thuram. David agirà da unica punta con il supporto di Yildiz e di Miretti che non giocava dal 1' da Juventus-Pafos del 10 dicembre scorso.20:24
Due cambi per Grosso rispetto al pareggio con il Parma: Koné prende il posto di Lipani nel trio di centrocampo con Matic e Thorstvedt, Iannoni farà invece l'esterno alto al posto di Fadera. Confermata la difesa a quattro davanti a Muric con Walukiewicz e Doig sugli esterni, Idzes-Muharemovic coppia centrale. In attacco spazio ancora per Pinamonti e Laurienté.20:20
FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: 3-4-2-1 per i bianconeri. Di Gregorio - Kalulu, Bremer, Koopmeiners - McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso - Miretti, Yildiz - David. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Joao Mario, Cabal, Pedro Felipe, Anghelé.20:16
FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO: neroverdi col 4-3-3. Muric - Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig - Thorstvedt, Matic, Koné - Iannoni, Pinamonti, Laurienté. A disposizione: Satalino, Turati, Cheddira, Skjellerup, Zacchi, Paz, Fadera, Moro, Odenthal, Macchioni, Barani, Lipani, Vranckx, Pierini.20:15
Dirige il match Zufferli con Tegoni e Rossi a coadiuvarlo. Il quarto ufficiale è Perri mentre in sala VAR ci sono Camplone e Fabbri.20:12
La corsa della Juventus per le posizioni che contano passa da Reggio Emilia dove i bianconeri sono stati sconfitti dal Sassuolo negli ultimi due incontri disputati in campionato. La squadra di Spalletti, dopo il pareggio interno contro il Lecce, punta a riagganciare la Roma al quarto posto, quella di Grosso, ex bianconero, cerca di tornare alla vittoria a un mese esatto di distanza dall'ultima affermazione, ottenuta contro la Fiorentina. Fischio d'inizio alle ore 20.45.20:11
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Juventus, gara valida per il 19esimo turno del campionato di Serie A 2025/26.20:06
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 4 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 6 gol
Quale è stato il risultato finale di Sassuolo - Juventus?
La gara tra Sassuolo e Juventus si è conclusa con il risultato di 0-3
Chi sono stati i marcatori della partita Sassuolo - Juventus?
I marcatori della Juventus sono stati Fabio Miretti al 62' e Jonathan David al 63'
PREPARTITA
Sassuolo - Juventus è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 6 gennaio alle ore 20:45 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia. Arbitro di Sassuolo - Juventus sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.
Attualmente il Sassuolo si trova 11° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte); invece la Juventus si trova 4° in classifica con 36 punti (frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte). Il Sassuolo ha segnato 23 gol e ne ha subiti 25; la Juventus ha segnato 27 gol e ne ha subiti 16.
In casa il Sassuolo ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte). Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Parma e la Juventus ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Pisa e il Lecc ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 0-3 mentre La Juventus ha incontrato il Lecce pareggiando 1-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 6 gol.
Sassuolo e Juventus si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 4 volte, la Juventus ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 3.
Sassuolo-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Perfetto equilibrio nelle ultime sei sfide tra Sassuolo e Juventus in campionato: tre vittorie per parte - dopo che nei precedenti 11 confronti tra le due formazioni in Serie A i neroverdi avevano guadagnato solo due punti.
Il Sassuolo ha vinto entrambe le ultime due partite al MAPEI Stadium contro la Juventus in campionato, dopo che nelle prime nove gare casalinghe contro i bianconeri in Serie A aveva ottenuto solo cinque punti (1V, 2N, 6P). Solo contro il Crotone (tre) gli emiliani hanno una striscia aperta più lunga di successi interni consecutivi in Serie A.
Il Sassuolo è rimasto senza segnare nell'ultima sfida contro la Juventus (0-3, 16 gennaio 2024) e non ha mai mancato la via del gol in due match di fila contro i bianconeri nella competizione; nelle due gare contro la Vecchia Signora disputate da squadra neopromossa (nel 2013/14), i neroverdi hanno un punteggio aggregato a sfavore di 7-1.
Dopo i pareggi contro Bologna e Parma, il Sassuolo potrebbe impattare tre match di fila in campionato per la prima volta da aprile 2024 - in massima serie anche in quel caso, con Davide Ballardini in panchina.
Il Sassuolo è imbattuto in cinque delle sette gare disputate in Serie A il giorno dell'Epifania (3V, 2N), vincendo la più recente (1-0 in casa contro la Fiorentina nel 2024); i neroverdi non hanno mai vinto due match di fila nella competizione giocati in questa ricorrenza.
La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare disputate in Serie A nel giorno dell'Epifania (4V, 2N), incassando solo tre reti in questo parziale e registrando tre clean sheet; l'ultima sconfitta subita il 6 gennaio in campionato risale al 2013: un ko casalingo per 2-1 contro la Sampdoria, con doppietta di Mauro Icardi - Sebastian Giovinco per i bianconeri.
Dall’inizio della passata stagione (dal 2024/25), la Juventus è la squadra che ha pareggiato il maggior numero di partite nei maggiori cinque campionati europei: ben 22.
La Juventus ha vinto le ultime due trasferte in Serie A (1-0 vs Bologna e 2-0 vs Pisa) e non arriva a tre successi esterni consecutivi in campionato da gennaio 2024, mentre in un singolo torneo non ottiene tre vittorie fuori casa di fila senza subire gol da gennaio 2023 (serie arrivata a quattro).
Dal suo arrivo al Sassuolo nel 2022/23, Kristian Thorstvedt - a segno nell'1-1 contro il Parma dell'ultimo turno - è uno dei soli quattro centrocampisti stranieri con più di 15 gol segnati tra Serie A e Serie B: 17 (10 in massima serie, sette in cadetteria), assieme a Çalhanoglu, Koopmeiners e Vlasic. Il classe 1999 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nel massimo campionato italiano per la seconda volta in carriera, la prima dal novembre 2023 (contro Torino e Salernitana in quel caso).
Manuel Locatelli ha segnato sei gol e servito 11 assist in 96 gare di Serie A giocate con il Sassuolo e, in particolare, la prima delle due sfide in cui è sia andato a bersaglio, sia ha fornito un passaggio vincente nel torneo, indossava la maglia neroverde (il 4 aprile 2019 contro il Chievo). Il classe 1998 è uno degli unici due giocatori con almeno 1000 passaggi riusciti in questa Serie A: 1078, dietro solo a Luka Modrić (1082).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: