Dirige il match Zufferli con Tegoni e Rossi a coadiuvarlo. Il quarto ufficiale è Perri mentre in sala VAR ci sono Camplone e Fabbri.20:12

Due cambi per Grosso rispetto al pareggio con il Parma: Koné prende il posto di Lipani nel trio di centrocampo con Matic e Thorstvedt, Iannoni farà invece l'esterno alto al posto di Fadera. Confermata la difesa a quattro davanti a Muric con Walukiewicz e Doig sugli esterni, Idzes-Muharemovic coppia centrale. In attacco spazio ancora per Pinamonti e Laurienté.20:20

Spalletti deve rinunciare a Conceiçao e Kelly per infortunio, oltre ai soliti Rugani, Vlahovic, Gatti e Milik. Koopmeiners agirà quindi da braccetto di sinistra nella difesa a tre con Bremer e Kalulu, tra i pali c'è sempre Di Gregorio così come sugli esterni hanno un'altra chance da titolare Cambiaso e McKennie. Il tecnico toscano non cambia nulla nemmeno in mezzo e schiera la collaudata coppia Locatelli-Thuram. David agirà da unica punta con il supporto di Yildiz e di Miretti che non giocava dal 1' da Juventus-Pafos del 10 dicembre scorso.20:24

Juve in campo con la difesa a quattro: Koopmeiners sta agendo da centrale in coppia con Bremer, Kalulu e Cambiaso sono gli esterni bassi.20:50

PREPARTITA

Sassuolo - Juventus è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 gennaio alle ore 20:45 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Juventus sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Giacomo Camplone.

Luca Zufferli Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 236 Fuorigioco 17 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 24 Espulsioni 1 Cartellini per partita 2.7 Falli per cartellino 9.4 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Spezia-Sampdoria 1-1 23-08-2025 Serie A Roma-Bologna 1-0 13-09-2025 Serie A Fiorentina-Napoli 1-3 19-09-2025 Serie A Lecce-Cagliari 1-2 04-10-2025 Serie A Atalanta-Como 1-1 24-10-2025 Serie A Milan-Pisa 2-2 01-11-2025 Serie A Napoli-Como 0-0 08-11-2025 Serie A Juventus-Torino 0-0 24-11-2025 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-0 07-12-2025 Serie A Cagliari-Roma 1-0 27-12-2025 Serie B Bari-Avellino 1-1 06-01-2026 Serie A Sassuolo-Juventus 0-3

Attualmente il Sassuolo si trova 11° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte); invece la Juventus si trova 4° in classifica con 36 punti (frutto di 10 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte).

Il Sassuolo ha segnato 23 gol e ne ha subiti 25; la Juventus ha segnato 27 gol e ne ha subiti 16.

In casa il Sassuolo ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte).

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Parma e la Juventus ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Pisa e il Lecc ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 0-3 mentre La Juventus ha incontrato il Lecce pareggiando 1-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 6 gol.

Sassuolo e Juventus si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 4 volte, la Juventus ha vinto 15 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Sassuolo-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Perfetto equilibrio nelle ultime sei sfide tra Sassuolo e Juventus in campionato: tre vittorie per parte - dopo che nei precedenti 11 confronti tra le due formazioni in Serie A i neroverdi avevano guadagnato solo due punti.

Il Sassuolo ha vinto entrambe le ultime due partite al MAPEI Stadium contro la Juventus in campionato, dopo che nelle prime nove gare casalinghe contro i bianconeri in Serie A aveva ottenuto solo cinque punti (1V, 2N, 6P). Solo contro il Crotone (tre) gli emiliani hanno una striscia aperta più lunga di successi interni consecutivi in Serie A.

Il Sassuolo è rimasto senza segnare nell'ultima sfida contro la Juventus (0-3, 16 gennaio 2024) e non ha mai mancato la via del gol in due match di fila contro i bianconeri nella competizione; nelle due gare contro la Vecchia Signora disputate da squadra neopromossa (nel 2013/14), i neroverdi hanno un punteggio aggregato a sfavore di 7-1.

Dopo i pareggi contro Bologna e Parma, il Sassuolo potrebbe impattare tre match di fila in campionato per la prima volta da aprile 2024 - in massima serie anche in quel caso, con Davide Ballardini in panchina.

Il Sassuolo è imbattuto in cinque delle sette gare disputate in Serie A il giorno dell'Epifania (3V, 2N), vincendo la più recente (1-0 in casa contro la Fiorentina nel 2024); i neroverdi non hanno mai vinto due match di fila nella competizione giocati in questa ricorrenza.

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime sei gare disputate in Serie A nel giorno dell'Epifania (4V, 2N), incassando solo tre reti in questo parziale e registrando tre clean sheet; l'ultima sconfitta subita il 6 gennaio in campionato risale al 2013: un ko casalingo per 2-1 contro la Sampdoria, con doppietta di Mauro Icardi - Sebastian Giovinco per i bianconeri.

Dall’inizio della passata stagione (dal 2024/25), la Juventus è la squadra che ha pareggiato il maggior numero di partite nei maggiori cinque campionati europei: ben 22.

La Juventus ha vinto le ultime due trasferte in Serie A (1-0 vs Bologna e 2-0 vs Pisa) e non arriva a tre successi esterni consecutivi in campionato da gennaio 2024, mentre in un singolo torneo non ottiene tre vittorie fuori casa di fila senza subire gol da gennaio 2023 (serie arrivata a quattro).

Dal suo arrivo al Sassuolo nel 2022/23, Kristian Thorstvedt - a segno nell'1-1 contro il Parma dell'ultimo turno - è uno dei soli quattro centrocampisti stranieri con più di 15 gol segnati tra Serie A e Serie B: 17 (10 in massima serie, sette in cadetteria), assieme a Çalhanoglu, Koopmeiners e Vlasic. Il classe 1999 potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nel massimo campionato italiano per la seconda volta in carriera, la prima dal novembre 2023 (contro Torino e Salernitana in quel caso).

Manuel Locatelli ha segnato sei gol e servito 11 assist in 96 gare di Serie A giocate con il Sassuolo e, in particolare, la prima delle due sfide in cui è sia andato a bersaglio, sia ha fornito un passaggio vincente nel torneo, indossava la maglia neroverde (il 4 aprile 2019 contro il Chievo). Il classe 1998 è uno degli unici due giocatori con almeno 1000 passaggi riusciti in questa Serie A: 1078, dietro solo a Luka Modrić (1082).

