Grazie per avere seguito con noi la diretta di Empoli-Udinese, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:27

Nella prossima giornata di campionato l’Empoli sarà ospite della Fiorentina, mentre l’Udinese dovrà vedersela con il Lecce.20:27

Partita tutt’altro che noiosa al Castellani, nonostante termini a reti vergini. Le due squadre ci hanno provato in maniera concreta: l’Udinese soprattutto con Samardzic e Pereyra, l’Empoli invece affidandosi totalmente al tandem Baldanzi-Caputo. Il gol non è arrivato però per nessuna delle due squadre, costrette a dividersi la porta in palio.20:27

90'+6' Fine partita: EMPOLI-UDINESE 0-020:26

90'+4' Ancora una volta vicinissimo al gol l'Empoli, in questa occasione con Cambiaghi che arriva alla conclusione di controbalzo di destro: la sfera esce fuori di pochissimo a lato.20:26

90' Sono stati concessi 6 minuti di recupero.20:21

89' Grandissima occasione per l'Empoli nel finale con Cancellieri: l'attaccante dei toscani arriva alla conclusione di prima intenzione, al volo di sinistro, ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta20:21

84' Cartellino giallo per Nehuén Pérez.20:14

82' Sostituzione Udinese: esce Hassane Kamara, entra Marley Aké.20:12

82' Sostituzione Udinese: esce Floria Thauvin, entra Jordan Zemura.20:11

81' Sostituzione Empoli: esce Răzvan Marin, entra Viktor Kovalenko.20:11

81' Sostituzione Empoli: esce Tommaso Baldanzi, entra Emanuel Gyasi.20:10

76' Sostituzione Empoli: esce Ardian Ismajli, entra Sebastian Walukiewicz.20:07

76' Sostituzione Empoli: esce Francesco Caputo, entra Nicolò Cambiaghi.20:05

71' Sostituzione Udinese: esce Roberto Pereyra, entra Ismael Payero.20:01

71' Sostituzione Udinese: esce Festy Ebosele, entra João Ferreira.20:00

66' Cartellino giallo per Roberto Pereyra.19:56

63' Sostituzione Udinese: esce Lorenzo Lucca, entra Isaac Success.19:53

60' Calcio di rigore prima assegnato per presunto fallo di Samardzic su Cancellieri, poi tolto in un secondo momento dopo la revisione al VAR da parte di Fabbri.19:50

57' Si sveglia l'Udinese, ovviamente con Samardzic. Il centrocampista bianconero sfiora la rete con un tiro di sinistro splendido che esce di poco a lato, spegnendosi ancora una volta a centimetri dall'incrocio dei pali.19:48

56' Cartellino giallo per Youssef Maleh.19:45

54' Ancora Empoli in attacco, questa volta con Marin: il centrocampista arriva al tiro dalla distanza, senza però riuscire a trovare lo specchio della porta difesa da Silvestri.19:45

50' Il secondo inizia subito su ritmi alti, soprattutto per merito dell'Empoli che parte con il piede sull'accelleratore, senza però riuscire a concludere verso la porta di Silvestri.19:41

46' Inizia il secondo tempo di EMPOLI-UDINESE!19:34

Partita divertente, ma bloccata: le alternative in panchina non mancano, soprattutto Cambiaghi per l'Empoli e Success per l'Udinese. Entrambi potrebbero rendersi utile nel corso della seconda frazione.19:20

Nonostante il primo tempo di Empoli-Udinese sia terminato sullo 0-0, la prima frazione è stata abbastanza divertente. Con Samardzic, particolarmente sugli scudi, l'Udinese ha provato a sfondare, senza però riuscire a concretizzare. Dal proprio canto l'Empoli si è resa pericolosa con Caputo, al quale è stato anche annullato un gol per fuorigioco.19:19

45'+2' Fine primo tempo: EMPOLI-UDINESE 0-0!19:18

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero.19:15

44' L'Empoli sfiora il gol con Ebuehi, ma bravissimo Kamara a chiudere con un salvataggio che di fatto vale un gol. Il risultato resta fermo sullo 0-0.19:15

40' Annullato il gol del vantaggio all'Empoli, per la precisione a Caputo, per fuorigioco proprio del numero 9 dei toscani.19:13

36' Prima grandissima occasione della partita anche per l'Empoli: bravo Cancellieri a servire Baldanzi che, ad altezza dischetto, calcia di sinistro trovando però un ottimo Silvestri sulla propria strada, bravo ad evitare il gol.19:07

32' Dopo 32 minuti la statistica del possesso palla è favore dell'Empoli, in vantaggio con il 53% rispetto al 47% dell'Udinese.19:06

28' Insiste l'Udinese, ancora e sempre con Samardzic: il centrocampista dell'Udinese calcia con forza da posizione ravvicinata, con la sfera che termina di poco fuori a lato, vicinissima all'incrocio dei pali alla destra di Berisha.18:59

23' L'Udinese prova a colpire ancora una volta in contropiede, in questa occasione con la coppia Thauvin-Samardzic: quest'ultimo arriva al tiro di destro, ma la sfera termina alta sopra la traversa.18:57

18' Prima occasione importante anche per l'Empoli, in particolare con Razvan Marin che impensierisce Silvestri con un tiro molto potente, ma centrale: bravo il portiere dei bianconeri a sventare il pericolo.18:53

13' Ancora Samardzic, questa volta però con l'occasione più importante del match fino a questo momento: il centrocampista dei bianconeri sfrutta un cross splendido di Pereyra staccando di testa da posizione ravvicinata, ma non riuscendo a trovare la porta.18:46

11' Il più pericoloso in casa Udinese è senza dubbio Samardzic. Il talento dei bianconeri si libera alla grande, lasciando partire un sinistro velenoso che viene però deviato in calcio d'angolo. Sugli sviluppi di corner, bravo poi Cancellieri ad evitare ulteriori pericoli.18:43

8' Anche l'Udinese si affaccia in fase offensiva e anche in questo caso arriva un corner: come accaduto però in precedenza, non arriva alcuna occasione degna di nota, con il risultato che non si sblocca.18:39

4' Inizia meglio l'Empoli, leggermente più pimpante dell'Udinese in fase offensiva. Primo corner per i toscani, ma nulla di fatto: la voglia di sbloccarla subito da parte dei padroni di casa c'è.18:36

1' Inizia il primo tempo di EMPOLI-UDINESE!18:30

L’Udinese ha vinto tre delle ultime cinque gare in Serie A contro l’Empoli (1N, 1P), dopo che aveva ottenuto solo un successo nelle cinque precedenti (1N, 3P).17:39

L’Empoli ha perso per 0-1 (gol di Rodrigo Becão l’11 marzo scorso) l’ultimo precedente interno contro l’Udinese in Serie A, ma non è mai rimasto due gare casalinghe di fila senza segnare contro i friulani nel torneo. I bianconeri, inoltre, hanno segnato esattamente un gol in ognuna delle ultime tre trasferte al Castellani contro i toscani.17:39

Le scelte di Sottil: squalificato Lovric, giocano Samardzic e Pereyra come mezze ali. In difesa confermato Kristensen, in attacco Thauvin affianca Lucca, con Success che partirà ancora dalla panchina.17:38

Le scelte di Andreazzoli: ancora in panchina Simone Bastoni, pronto Cacace sulla sinistra. A centrocampo gioca Grassi in cabina di regia, mentre in attacco c'è Cancellieri a completare il tridente al posto di Cambiaghi.17:37

Panchina Udinese: Okoye, Mosca, Guessand, Zarraga, Success, Quina, Ferreira, Akè, Tikvic, Camara, Kabasele, Payero, Zemura, Diawara, Pafundi. 17:36

Panchina Empoli: Perisan, Caprile, Waluciewicz, Shpendi, Kovalenko, Gyasi, Guarino, Ranocchia, Destro, Cambiaghi, Bastoni. 17:35

Formazione UDINESE (3-5-2): Silvestri - Perez, Bijol, Kristensen - Festy, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara - Thauvin, Lucca.17:35

Formazione EMPOLI (4-3-2-1): Berisha - Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace - Marin, Grassi, Maleh - Baldanzi, Cancellieri - Caputo.17:34

L'Empoli arriva dalla sconfitta esterna con il Bologna maturata per 3-0, mentre l'Udinese è reduce dal pareggio casalingo per 2-2 arrivato con il Genoa.17:33

Benvenuti alla diretta della partita della 8^ giornata di Serie A, si affrontano Empoli e Udinese.17:32