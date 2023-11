Grazie per aver seguito la diretta di Frosinone-Empoli e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.20:38

Tre gol, tutti nel secondo tempo, nel match dello Stirpe. È l'Empoli a partire meglio nei primi 45 minuti, con la traversa colpita da Cancellieri e due occasioni sprecate da Gyasi. Al 22' Manganiello annulla un gol a Cuni per fuorigioco, ma al 58' è lo stesso attaccante albanese a portare in vantaggio il Frosinone, segnando la sua prima rete in Serie A con un colpo di tacco volante su assist di Ibrahimovic. Il diciassettenne tedesco si mette in proprio al 74' finalizzando una splendida azione rifinendo un passaggio di tacco di Marchizza con un tiro sotto la traversa. Poi la squadra di Di Francesco, che colpisce anche due legni con Mazzitelli, si abbassa e all'86' concede la rete che dimezza lo svantaggio empolese, con Caputo che di testa batte Turati su assist di Cambiaghi. Un minuto più tardi lo stesso centravanti dei toscani troverebbe anche il 2-2, ma Manganiello annulla per fuorigioco. Il match finisce dopo 8 minuti di recupero, in coda ai quali la squadra di Andreazzoli sfiora ancora il pareggio con Kovalenko.20:37

Quarto successo stagionale in campionato per il Frosinone, che sale all'undicesimo posto in classifica con 15 punti, a due di distanza dalla zona Europa. Seconda sconfitta consecutiva, invece, per l'Empoli, che resta al penultimo posto, a due lunghezze dalla salvezza.20:31

90'+8' FISCHIO FINALE: FROSINONE-EMPOLI 2-1. La squadra di Di Francesco torna a vincere dopo due sconfitte di fila con le reti di Cuni e Ibrahimovic. Agli ospiti non basta il gol di Caputo.20:26

90'+7' CHE OCCASIONE PER L'EMPOLI! Baldanzi allarga per Ranocchia, che mette dentro di prima per Kovalenko, il quale non arriva all'impatto con il pallone, che finisce tra le braccia di Turati.20:25

90'+6' Tanto nervosismo in campo in questo finale di partita.20:24

90'+3' Ottimo calcio di punizione guadagnato da Caso sulla trequarti offensiva del Frosinone.20:21

90' Segnalati sei minuti di recupero.20:18

88' Quarta sostituzione per il Frosinone. Matías Soulé lascia spazio ad Anthony Oyono.20:17

87' GOL ANNULLATO ALL'EMPOLI! Caputo riceve in area e trova la rete del pareggio calciando di prima, ma Manganiello annulla per fuorigioco.20:16

86' GOL! Frosinone-EMPOLI 2-1! Rete di Francesco Caputo! Cambiaghi rientra sul destro e crossa in area per il numero 9 dei toscani, che prende il tempo a Okoli e batte Turati.



Guarda la scheda del giocatore Francesco Caputo20:15

84' Frosinone schierato con il 4-3-3 in questo finale. Barrenechea agisce davanti la difesa, con Brescianini e Mazzitelli che lavorano da mezzali.20:12

83' Terza sostituzione per il Frosinone. Finisce la partita di Reinier, al suo posto Marco Brescianini.20:11

80' Seconda sostituzione per il Frosinone. Esce Arijon Ibrahimović, entra Giuseppe Caso.20:08

80' Prima sostituzione per il Frosinone. Fuori Marvin Çuni, dentro Kaio Jorge.20:07

77' Quinta sostituzione per l'Empoli. Richiamato in panchina Simone Bastoni, minuti per Liberato Cacace.20:06

77' Quarta sostituzione per l'Empoli. Alberto Grassi lascia spazio a Viktor Kovalenko.20:05

77' Serata di prime volte allo Stirpe: primo gol in Serie A sia per Marvin Cuni che per Arjon Ibrahimovic.20:05

76' AMMONITO Filippo Ranocchia per un fallo di frustrazione su Marchizza.20:04

74' GOL! FROSINONE-Empoli 2-0! Rete di Arijon Ibrahimović! Azione splendida dei gialloblù, con il tedesco che serve Reinier. L'ex Real Madrid imbuca per Marchizza, che di tacco trova l'inserimento di Ibrahimovic. Il diciassettenne calcia di prima intenzione mandando il pallone sotto la traversa.



Guarda la scheda del giocatore Arijon Ibrahimovic20:04

72' Caputo riceve da Fazzini in area e calcia con il sinistro, ma non trova la porta.20:02

71' Ibrahimovic combina con Reinier e calcia dal limite dell'area. Grassi devia e ammortizza la conclusione, che finisce tra le braccia di Berisha.19:59

70' Terza sostituzione per l'Empoli. Finisce la partita di Matteo Cancellieri, al suo posto Tommaso Baldanzi.19:57

68' Ennesima conclusione da fuori di Mazzitelli, che stavolta non centra la porta per centimetri.19:56

66' ALTRO LEGNO COLPITO DA MAZZITELLI! Azione fotocopia di quella che qualche minuto fa ha portato al palo, con Soulé che scarica per il capitano del Frosinone, calciando ancora una volta di prima intenzione e colpendo l'incrocio dei pali.19:55

65' Andreazzoli risistema i suoi con un 4-2-3-1, alzando Fazzini in posizione di trequartista.19:53

62' Seconda sostituzione per l'Empoli. Esce Emanuel Gyasi, entra Nicolò Cambiaghi.19:51

62' Prima sostituzione per l'Empoli. Fuori Răzvan Marin, dentro Filippo Ranocchia.19:50

61' Tentativo da fuori di controbalzo da parte di Marchizza, deviazione di Luperto e corner per il Frosinone.19:49

58' GOL! FROSINONE-Empoli 1-0! Rete di Marvin Çuni! Corner battuto rapidamente da Ibrahimovic, che scambia con Reinier e crossa sul primo palo per l'albanese. Cuni anticipa tutti e di tacco batte un non perfetto Berisha sul primo palo.



Guarda la scheda del giocatore Marvin Çuni19:47

57' PALO DI MAZZITELLI! Soulé appoggia per il suo capitano, che calcia da fuori area d'interno sul secondo palo, colpendo il legno.19:46

56' Supremazia territoriale netta del Frosinone, che sta schicciando l'Empoli nella propria metà campo.19:44

53' Soulé verticalizza per Cuni, che scarica all'indietro per Reinier. Il brasiliano calcia di prima, non riesce a dare forza alla sua conclusione, parata a terra da Berisha.19:41

52' Reinier imbuca per Ibrahimovic, che crossa di prima alla ricerca di Soulé, ma l'argentino non arriva all'impatto con il pallone.19:40

49' Interscambio di posizioni costante tra Reinier e Ibrahimovic, con il brasiliano che ha iniziato il secondo tempo largo a sinistra, per poi tornare alle spalle di Cuni.19:38

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Frosinone-Empoli. Nessun cambio all'intervallo.19:33

Ben quattro cartellini gialli nel primo tempo (di cui tre per i giocatori del Frosinone), arrivati tutti nell'ultimo quarto d'ora. 19:32

Tante emozioni, ma nemmeno una rete nei primi 45 minuti di Frosinone-Empoli. Gli ospiti partono forte e sfiorano tre volte il gol nel primo quarto d'ora, colpendo una traversa con Cancellieri e sprecando due ottime occasioni con Gyasi. Al 22' è, però, la squadra di Di Francesco a segnare, con Cuni che sfrutta l'errore in impostazione di Ismajli e batte Berisha, ma Manganiello annulla per fuorigioco dell'albanese. Il Frosinone cresce e continua ad attaccare, ma non si rende più pericoloso dalle parti di Berisha.19:31

45'+2' FINE PRIMO TEMPO: FROSINONE-EMPOLI 0-0. Nessun gol nel primo tempo dello Stirpe.19:18

45'+1' AMMONITO Pol Lirola, in ritardo su Cancellieri.19:17

45' Concesso un minuto di recupero.19:16

44' AMMONITO Emanuel Gyasi per un fallo su Okoli.19:15

42' AMMONITO Reinier per proteste.19:13

40' Problema per Ibrahimovic, rimasto a terra dolorante.19:11

37' Altro calcio d'angolo per il Frosinone, stavolta guadagnato da Marchizza.19:09

34' AMMONITO Enzo Barrenechea, intervenuto in ritardo su Bereszynski.19:05

33' Partita leggermente nervosa in questa fase. Manganiello richiama tutti alla calma.19:04

30' Ibrahimovic sposta palla sul sinistro e calcia a giro, trovando la deviazione di Fazzini, che manda il pallone in corner.19:01

27' Richiamo verbale di Manganiello nei confronti di Soulé, colpevole, secondo l'arbitro di un eccesso di proteste dopo un contatto nell'area dell'Empoli.18:58

24' Azione improvvisa del Frosinone, con Soulé che imbuca per Lirola, il quale serve di prima in area Cuni. L'albanese colpisce a un tocco, mandando il pallone sulla parte alta della rete.18:56

22' GOL ANNULLATO AL FROSINONE! Errore in impostazione dell'Empoli, con Ismajli che si fa rubare palla in area da Ibrahimovic. La sfera finisce nella zona di Cuni, che batte Berisha. Dopo un check del Var, però, Manganiello annulla per fuorigioco del numero 11.18:54

21' Check del Var in corso per un possibile fuorigioco di Cuni.18:52

18' Errore di misura da parte di Cuni, che sbaglia il passaggio in verticale per Reinier.18:51

15' GRANDE SALVATAGGIO DI MONTERISI! Ottima ripartenza dell'Empoli, con Caputo che riceve sula trequarti e allarga per Gyasi. L'ex Spezia entra in area, si sposta il pallone sul sinistro e calcia sul secondo palo, trovando l'opposizione in scivolata del difensore gialloblù.18:47

14' Ritmo non altissimo in questo avvio di partita, in cui il Frosinone non è ancora riuscito a rendersi pericoloso.18:45

11' Proteste da parte di Cancellieri per un contatto nell'area del Frosinone. Per Manganiello è tutto regolare.18:42

8' CHE OCCASIONE PER GYASI! Cancellieri scappa a sinistra e crossa basso in mezzo per l'ex Spezia che, tutto solo davanti a Turati, non trova l'impatto con il pallone.18:40

5' Azione prolungata del Frosinone, che cerca spazio sulla trequarti offensiva.18:37

2' TRAVERSA DI CANCELLIERI! Prima conclusione verso la porta della partita ad opera dell'ex Lazio, che si libera al limite dell'area e calcia forte sul primo palo, colpendo il legno.18:33

CALCIO D'INIZIO! Comincia Frosinone-Empoli. Il primo pallone della sfida è giocato dagli ospiti.18:31

Minuto di raccoglimento in corso in segno di vicinanza nei confronti della popolazione colpita dall'alluvione in Toscana.18:30

Quasi tutto pronto allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Tra pochi minuti l'arbitro Manganiello darà il via al match.18:28

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Empoli si schiera in campo con un 4-3-3: Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Fazzini; Cancellieri, Caputo, Gyasi. A disposizione: Caprile, Perisan, Ebuehi, Cacace, Guarino, Kovalenko, Ranocchia, Baldanzi, Cambiaghi, Shpendi, Maldini.18:25

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Frosinone si schiera in campo con un 4-2-3-1: Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cuni. A disposizione: Frattali, Cerofolini, Romagnoli, Oyono, Vanzelli, Brescianini, Lulic, Kverndaze, Bourabia, Baez, Kaio Jorge, Garritano, Cheddira, Caso.18:23

Cerca tre punti per uscire dalla zona retrocessione, invece l'Empoli. La squadra di Aurelio Andreazzoli, penultima a quota 7, vincendo oggi aggancerebbe l'Udinese al sedicesimo posto, superando Verona e Cagliari. Con l'ex allenatore della Roma in panchina, i toscani hanno un bilancio di tre sconfitte, due vittorie e un pareggio.18:17

Il lunedì di Serie A si apre allo Stadio Benito Stirpe, dove il Frosinone vuole tornare a fare punti dopo due sconfitte consecutive, tra cui l'ultima per 4-3 a Cagliari, arrivata al termine di una rimonta clamorosa dei sardi, sotto di tre gol fino al 72'. La squadra di Eusebio Di Francesco, dodicesima con 12 punti in classifica, cerca la quarta vittoria del suo campionato per scavalcare il Lecce e avvicinarsi alla zona Europa.18:14

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Frosinone-Empoli, gara valida per l'undicesima giornata di Serie A.18:02