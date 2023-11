Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:48

Vittoria meritata per il Torino, che dopo il vantaggio firmato da Sanabria in avvio subisce il pareggio di Thorstvedt in una delle rare sortite offensive del Sassuolo. Nella ripresa Tameze confeziona il suo secondo assist di serata servendo a Vlasic il pallone del 2-1, granata più volte vicini al gol della sicurezza ma che rischiano nel finale con la traversa colpita da Laurientè22:48

Seconda vittoria consecutiva per il Torino, che dopo il Lecce ritrova anche il successo casalingo dopo due mesi22:45

90'+5' FINISCE QUI! Il Torino batte il Sassuolo!22:44

90'+3' Le prova tutte Dionisi, dentro Mulattieri per Boloca22:42

90'+2' Ammonito Paro in panchina per proteste22:40

90'+1' Lazaro! Cross basso di Vlasic, Lazaro manda fuori da distanza ravvicinata22:40

90' Vina! Si inserisce sul cross di Castilejo ma di testa manda alto!22:39

90' Quattro minuto di recupero22:38

87' Altro cambio nel Sassuolo: Castillejo rileva Laurientè22:35

86' Ammonito Berardi, fallo in ripartenza su Zapata22:34

83' Due cambi nel Torino che esaurisce gli slot: Lazaro entra al posto di Bellanova e Radojnic al posto di Sanabria22:32

81' Sanabria! Si divora il 3-1 a tu per tu con Consigli calciando addosso al portiere neroverde22:30

79' Doppio cambio nel Sassuolo: entrano Volpato e Defrel al posto di Thorstvedt e Pinamonti22:28

79' Zima! Chiusura decisiva su Thorstvedt!22:27

78' Ancora Zapata prova a farsi perdonare, ma non riesce ad impattare di testa sul cross di Bellanova22:27

75' COSA SI È MANGIATO ZAPATA! Cross basso di Ilic per il colombiano che tutto solo con Consigli a terra manda clamorosamente a lato!22:24

75' Sembra poter proseguire per il momento Bellanova22:23

73' Un altro infortunio nel Torino, si è fermato Bellanova. Da capire se l'esterno granata potrà continuare la gara22:22

71' Chiusura di Buongiorno che sventa la minaccia su corner22:20

68' GOL! TORINO-Sassuolo 2-1! Gol di Vlasic! Recupero alto di Tameze che serve Vlasic a tu per tu con Consigli, diagonale di destro su cui Consigli non può nulla!



68' Chiusura di Erlic che intercetta il cross basso di Vojvoda22:16

66' TRAVERSA SASSUOLO! Verticalizzazione improvvisa verso Laurientè che conclude sul primo palo colpendo il montante!22:15

62' Vina chiude in angolo su Bellanova, continua la pressione del Torino22:11

58' Non si è ancora svegliato il Sassuolo, i neroverdi non riescono a rendersi pericolosi22:07

54' Ammonito Sanabria, sanzionato per proteste22:03

52' Continua ad attaccare il Torino, sbaglia però il cross Linetty che consegna il pallone a Consigli22:01

48' Vlasic fermato a tu per tu con Consigli, a fine azione viene ravvisato l'offside ma ha iniziato benissimo questa ripresa il Torino. Troppo distratto dietro il Sassuolo21:57

47' Ancora Torino! Cross di Bellanova, arriva Vojvoda sul secondo palo che colpisce probabilmente di spalla con il pallone che esce di poco!21:56

46' Subito Sanabria! Lancio verso il numero 9 del Torino che salta Consigli ma manda alto da posizione defilata!21:55

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!21:54

46' C'è un cambio nel Sassuolo: Dionisi manda in campo Racic al posto di Bajrami21:53

Già due cambi obbligati per il Torino che nel corso del primo tempo ha perso prima Ricci e poi Rodriguez per infortuni muscolari21:40

Dopo i primi 45 minuti Torino e Sassuolo vanno al riposo sull'1-1. Nel complesso meglio i granata che passano in vantaggio con Sanabria e vanno più volte vicini al raddoppio con lo stesso Sanabria ma anche con Zapata e Buongiorno. Il Sassuolo concretizza l'unica occasione della sua partita con il tiro preciso di Throstvedt che insacca di potenza sull'assist di Berardi dopo l'errore in impostazione di Rodriguez21:39

45'+4' FINE PRIMO TEMPO! 21:36

45'+4' VLASIC! Punizione battuta velocemente dal Torino, Bellanova mette dentro per Vlasic che di tacco sbatte ancora su Consigli!21:35

45'+1' Azione di prepotenza di Zapata che va al tiro cross forte sul primo palo, respinge Consigli21:32

45' Sono quattro i minuti di recupero21:31

44' Entra Zima al posto di Rodriguez21:30

42' Piove sul bagnato in casa Torino, anche Rodriguez accusa un problema fisico e chiede il cambio21:29

41' Sbaglia il controllo in allungo Bellanova che spreca una buona opportunità regalando il pallone a Consigli21:27

39' ZAPATA! Stoppa di petto un pallone all'ingresso dell'area e conclude sul primo palo sfiorando il legno con Consigli immobile!21:26

37' Vojvoda riceve sulla sinistra e conclude a giro di destro da fuori area, blocca con tranquillità Consigli21:23

36' Azione sviluppata da Vlasic sulla destra, il cross del croato pesca in area Zapata che di testa non inquadra lo specchio21:22

34' Errore in impostazione del Torino, Berardi conclude dal limite ma calcia male21:20

32' Bellanova! Spizza Sanabria sugli sviluppi di un corner, l'ex Inter impatta di testa sul secondo palo mandando alto di poco21:19

30' Se ne va la prima mezz'ora di gioco, ritmi bassi in questa fase21:17

28' Ferrieri Caputi ferma una ripartenza di Berardi a causa di un fallo di mano in avvio di azione di Bajrami21:16

25' BUONGIORNO! Punizione di Ilic e colpo di testa in tuffo di Buongiorno, respinge Consigli!21:11

23' Fallo di Berardi in ripiegamento su Zapata, punizione invitante per il Torino21:10

18' Gol! Torino-SASSUOLO 1-1! Gol di Thorstvedt! Alla prima vera sortita offensiva trova il gol il Sassuolo! Cross di Berardi da destra, velo di Laurientè e conclusione di Thorstvedt che batte Milinkovic! Ristabilita la parità all'Olimpico Grande Torino!



16' Attacca a testa bassa adesso il Sassuolo, fa buona guardia il Torino21:03

12' Ci prova Buongiorno in acrobazia sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma il capitano del Torino non riesce ad impattare la sfera20:58

9' Non ce la fa Matteo Ricci, probabile guaio muscolare per lui. Al suo posto entra Vlasic20:55

8' Problemi per Ricci! Ha chiesto il cambio il centrocampista del Torino20:54

5' GOL! TORINO-Sassuolo 1-0! Gol di Sanabria! Stavolta non sbaglia l'attaccante granata, che impatta ancora di prima sul cross di Tameze e batte Consigli! Vantaggio Toro!



Guarda la scheda del giocatore Antonio Sanabria20:52

4' SANABRIA! Che occasione per il Torino! Cross di Ricci dalla destra, gran botta di prima di Sanabria e gran parata di Consigli che blocca anche il pallone!20:52

4' Assente Juric causa squalifica, in panchina per il Torino è il vice Matteo Paro a dirigere le operazioni20:50

2' Vojvoda! Subito pericoloso il Torino, cross dalla destra di Bellanova, sul secondo palo Vojvoda colpisce di testa trovando la risposta di Consigli che devia in angolo20:49

SI PARTE! Primo possesso al Torino!20:46

Squadre in campo all'Olimpico Grande Torino! Prima del fischio d'inizio verrà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'alluvione in Toscana20:43

Le scelte di Dionisi: poche sorprese nell'undici neroverdi, in difesa Ferrari ed Erlic formano la coppia difensiva, mentre Bajrami vince il ballottaggio con Castillejo per completare la trequarti insieme a Berardi e Laurientè. Davanti confermato Pinamonti20:07

Le scelte di Juric: fuori Vlasic nel Torino, il tecnico granata opta per una mediana a tre con Linetty, Ricci e Ilic. Dietro arretra ancora una volta Tameze, mentre in attacco c'è il tandem pesante composto da Sanabria e Duvan Zapata20:05

FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO: gli ospiti rispondono con un 4-2-3-1: Consigli - Toljan, Erlic, Ferrari, Vina - Boloca, Thorstvedt - Berardi, Bajrami, Laurientè - Pinamonti20:04

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO: sarà 3-5-2 per il Toro, ecco lo schieramento della compagine granata: Milinkovic Savic - Tameze, Buongiorno, Tameze - Bellanova, Linetty, Ricci, Ilic, Vojvoda - Zapata, Sanabria20:02

La direzione di gara è affidata a Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, che sarà coadiuvata dagli assistenti Di Gioia e Affatato e dal quarto ufficiale Marinelli. Paterna e Muto al Var20:00

La vittoria manca da tanto anche in casa Sassuolo, precisamente dal clamoroso 2-1 rifilato all'Inter a San Siro. I neroverdi hanno pareggiato nello scorso turno a Bologna, dopo la sconfitta al Mapei arrivata per opera della Lazio19:58

Obiettivo ritrovarsi per il Torino, che oltre al periodo negativo in campionato (una vittoria nelle ultime sei) è stato anche eliminato in Coppa Italia dal Frosinone. La squadra di Juric non conquista i tre punti tra le mura amiche dal gol a tempo scaduto di Radojnic che lo scorso 3 settembre ha regalato ai granata il successo contro il Genoa19:56

Benvenuti alla diretta di Sassuolo-Torino, match valido per il secondo posticipo dell'undicesima giornata di Serie A!19:54