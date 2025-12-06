Una partita intensa e con molti capovolgimenti di fronte vede l'Inter passare in vantaggio in avvio con Lautaro Martinez. Nella ripresa il Como cresce e si rende pericoloso in più occasioni, ma sono i padroni di casa a trovare il raddoppio con Thuram. I lariani iniziano a non crederci più e i nerazzurri la chiudono con Calhanoglu e Carlos Augusto.

I nerazzurri vengono in Serie A da due vittorie consecutive, contro Venezia e Pisa, mentre i lariani hanno in campionato la più lunga striscia di risultati positivi con il Milan, non perdendo dalla prima giornata contro il Bologna. Nella scorsa stagione doppio 2-0 per i nerazzurri, sia all’andata che al ritorno.13:02

Nell'Inter al centro della difesa c'è Acerbi, accanto a lui giocheranno Akanji e Bastoni, in mezzo al campo spazio per Zielinski, mentre sulla fascia destra a sorpresa gioca Luis Henrique. In attacco tutto confermato, con la coppia Thuram, Lautaro Martinez. Nel Como in avanti gioca Morata con alle spalle il terzetto formato da Addai, Paz e Rodriguez. In difesa tocca ancora alla coppia formata da Ramon e Diego Carlos. Partono dalla panchina Diao e Douvikas.17:17

Inter - Como è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Arbitro di Inter - Como sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Matteo Gariglio.

Marco Di Bello Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 105 Fuorigioco 15 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 17 Espulsioni 1 Cartellini per partita 4.5 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Palermo-Frosinone 0-0 21-09-2025 Serie B Pescara-Empoli 4-0 27-09-2025 Serie A Como-Cremonese 1-1 17-10-2025 Serie B Virtus Entella-Sampdoria 3-1 29-10-2025 Serie A Juventus-Udinese 3-1 08-11-2025 Serie A Parma-Milan 2-2 22-11-2025 Serie A Napoli-Atalanta 3-1

Attualmente l'Inter si trova 1° in classifica con 30 punti (frutto di 10 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte); invece Como si trova 6° in classifica con 24 punti (frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte).

L'Inter ha segnato 32 gol e ne ha subiti 13; Como ha segnato 19 gol e ne ha subiti 11.

In casa l'Inter ha fatto 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta).

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Milan e il Pisa ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Torino e il Sassuolo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

L'Inter ha incontrato nell'ultima partita il Pisa vincendo 0-2 mentre Como ha incontrato il Sassuolo vincendo 2-0.

Inter e Como si sono affrontate 28 volte in campionato. Nei precedenti match l'Inter ha vinto 19 volte, Como ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 3.

Inter-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter ha vinto ciascuna delle ultime nove partite contro il Como in Serie A con un punteggio complessivo di 20-2; i nerazzurri non hanno mai registrato 10 successi consecutivi contro una singola avversaria nella loro storia in massima serie - nove anche contro il Genoa (tra il 1959 e il 1965) e l'Empoli (tra il 2015 ed il 2022).

L'Inter ha tenuto la porta inviolata in ciascuno degli ultimi cinque match di Serie A contro il Como (14-0 nel parziale) e contro nessun'altra squadra vanta una striscia aperta più lunga di clean sheet nel massimo campionato - cinque anche contro il Lecce.

Dopo aver perso il primo confronto casalingo in assoluto contro il Como in Serie A (1-2 il 14 maggio 1950), l'Inter ha vinto ciascuno dei successivi 13 match interni contro i lariani nel torneo; tra le squadre affrontate almeno 10 volte in casa nel massimo campionato, solo contro la Pro Patria (100% - 12/12) e il Lecce (95% - 18/19) i nerazzurri vantano una miglior percentuale di successi davanti al proprio pubblico rispetto a quella che hanno contro gli avversari di giornata (93% - 13/14).

Dopo la sconfitta per 0-1 contro il Milan alla 12ª giornata, l'Inter potrebbe perdere due derby lombardi consecutivi in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2013/14 - contro l'Atalanta e i rossoneri in quel caso, con Walter Mazzarri in panchina. Inoltre, l'ultima volta che i nerazzurri hanno subito due sconfitte di fila senza segnare in campionato contro avversarie della loro stessa regione, risale al 1991/92 (0-1 contro il Milan e 0-2 contro la Cremonese in quell'occasione, allenati da Luis Suárez).

Il Como ha pareggiato i primi due derby lombardi in questo campionato (1-1 sia contro la Cremonese che contro l'Atalanta) e potrebbe pareggiare tre match di fila contro avversarie della sua stessa regione per la prima volta nella propria storia in Serie A. Invece, l'ultima volta che i lariani sono rimasti imbattuti per tre gare di fila in una singola stagione di massima serie contro avversarie lombarde risale al 1986/87: vittoria contro il Brescia e pareggi contro Atalanta e Inter in quel caso, con Emiliano Mondonico in panchina.

L'Inter ha conquistato 27 punti in queste prime 13 partite di campionato e, dalla stagione del loro ritorno in Champions League (dal 2017/18), solo una volta i nerazzurri avevano ottenuto meno punti dopo lo stesso numero di gare giocate da inizio stagione in Serie A: 24 nel 2022/23.

Il Como sta vivendo la propria miglior partenza di sempre in Serie A, anche considerando i tre punti a vittoria da sempre, grazie a 24 punti conquistati nelle prime 13 gare giocate nel torneo in corso (6V, 6N, 1P). In aggiunta, i lariani non hanno mai ottenuto sette vittorie nelle prime 14 partite disputate in un singolo campionato di massima serie (sei nel 1949/50 e nel 1950/51).

Inter e Como sono le prime due squadre di questa Serie A nel possesso palla (61.0% i biancoblù, 60.3% i nerazzurri), nonché le due formazioni che hanno effettuato il maggior numero di recuperi offensivi (98 i lariani e 96 i meneghini - avvenuti al massimo a 40m dalla porta avversaria) nel torneo in corso.

La prossima sarà la 150ª partecipazione attiva per Lautaro Martínez (121G+28A) in Serie A. Tuttavia, il Como è una delle due sole squadre (assieme al Chievo) affrontate dall'argentino nel massimo campionato italiano senza andare a segno e potrebbe, quindi, diventare la 30ª avversaria differente contro cui troverebbe la via del gol nel torneo; dalla sua prima stagione con l'Inter (2018/19), nessun giocatore ha raggiunto questo traguardo in un singolo campionato dei Big-5.

La prossima sarà la 50ª presenza in tutte le competizioni con la maglia del Como per Nico Paz, che con un gol entrerà nella top-10 dei migliori marcatori nella storia dei lariani in Serie A, agganciando Salvatore Giunta a quota 12. Il classe 2004 è l'unico giocatore con già cinque gol e cinque assist in questo campionato e potrebbe essere coinvolto in almeno una rete per tre match di fila (rete contro il Torino e passaggio vincente contro il Sassuolo negli ultimi due) per la seconda volta in Serie A, dopo esserci già riuscito lo scorso settembre contro Genoa, Fiorentina e Cremonese.

