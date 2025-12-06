La Fiorentina subisce l’ottava sconfitta in campionato e resta all’ultimo posto in compagnia del Verona, a cinque punti dalla zona salvezza. I viola saranno impegnati in settimana nella gara di Conference League contro la Dinamo Kiev e nel prossimo turno di campionato affronteranno proprio il Verona al Franchi.

La Fiorentina cade con il Sassuolo e la situazione per i viola si fa sempre più drammatica. Sotto 2-1 a fine primo tempo (reti di Mandragora, Volpato e Muharemovic), nella ripresa la squadra di Vanoli riparte più aggressiva ma al 65’ arriva il terzo gol del Sassuolo con Konè su assist di Volpato. I toscani non riescono a reagire e la partita si chiude sul 3-1.

Il Sassuolo è reduce dalla sconfitta subita a Como (2-0). La squadra di Grosso ha raccolto sette punti nelle ultime cinque gare (due vittorie, due sconfitte ed un pari) e si trova al decimo posto in classifica con 17 punti.12:12

La Fiorentina non vince dal 23 ottobre scorso (0-3 contro il Rapid Vienna in Conference League) ed in campionato è ancora a secco di vittorie. I sei punti in classifica, che valgono l’ultimo posto in compagnia del Verona, sono frutto di altrettanti pareggi e di sette sconfitte. Nell’ultima gara di campionato la squadra allenata da Vanoli ha perso 2-0 a Bergamo contro l’Atalanta.12:12

Arbitra la sfida Luca Pairetto della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Scarpa e dal quarto uomo Ferrieri Caputi. Marini e Forneau rispettivamente al Var e Avar.14:54

GOL! SASSUOLO-Fiorentina 1-1! VOLPATO! L'attaccante neroverde, servito da Muharemovic, prende palla sulla trequarti destra, si accentra fino al limite e calcia di sinistro: De Gea non è impeccabile e la palla si infila in rete! Guarda la scheda del giocatore Cristian Volpato 15:18

Parte aggressiva la squadra viola che trova il vantaggio al 7’ con la rete di Mandragora su rigore fischiato per fallo di Muric su Parisi. Il Sassuolo reagisce e al 13’ trova il gol del pari: Muharemovic serve Volpato che arriva al limite dell’area e calcia con il sinistro, la traiettoria è deviata da Ranieri ed inganna De Gea. Il Sussuolo cerca di comandare la partita mentre i viola agiscono soprattutto in ripartenza. Non ci sono grosse occasioni fino al recupero, quando Muharemovic, colpevolmente troppo libero in mezzo all’area, insacca il gol del vantaggio su assist di Laurientè dalla bandierina.15:54

PREPARTITA

Sassuolo - Fiorentina è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 dicembre alle ore 15:00 allo stadio MAPEI Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia.

Arbitro di Sassuolo - Fiorentina sarà Luca Pairetto. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Luca Pairetto Statistiche Stagionali Partite dirette 2 Falli fischiati 71 Fuorigioco 11 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 15 Espulsioni 0 Cartellini per partita 7.5 Falli per cartellino 4.7 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 2 partite

partite Serie B: 5 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie B Spezia-Carrarese 0-2 20-09-2025 Serie B Mantova-Modena 1-3 05-10-2025 Serie B Sampdoria-Pescara 4-1 25-10-2025 Serie B Catanzaro-Palermo 1-0 30-10-2025 Serie A Cagliari-Sassuolo 1-2 09-11-2025 Serie B Pescara-Monza 0-2 23-11-2025 Serie A Verona-Parma 1-2

Attualmente il Sassuolo si trova 8° in classifica con 20 punti (frutto di 6 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 20° in classifica con 6 punti (frutto di 0 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte).

Il Sassuolo ha segnato 19 gol e ne ha subiti 17; la Fiorentina ha segnato 11 gol e ne ha subiti 24.

In casa il Sassuolo ha fatto 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

Il Sassuolo nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Pisa e Como ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, la Juventus e l'Atalanta ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Il Sassuolo ha incontrato nell'ultima partita Como perdendo 2-0 mentre La Fiorentina ha incontrato l'Atalanta perdendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Grosso è Domenico Berardi con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Rolando Mandragora con 4 gol.

Sassuolo e Fiorentina si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Sassuolo ha vinto 7 volte, la Fiorentina ha vinto 9 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Sassuolo-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Sassuolo è rimasto imbattuto in 13 delle 22 gare giocate contro la Fiorentina in Serie A (7V, 6N, 9P) e solo contro tre squadre ha registrato più risultati utili nella propria storia in massima serie: 15 contro Udinese e Sampdoria e 14 contro il Cagliari (13 anche contro Genoa e Torino).

La Fiorentina è una delle tre squadre contro cui il Sassuolo ha segnato più di 30 reti in Serie A: 31, assieme a Milan (33) e Genoa (36). Dall'altra parte, la Viola ha segnato 10 gol nelle ultime quattro gare giocate contro i neroverdi in campionato (2.5 a partita), solo uno in meno di quelli realizzati nelle precedenti nove sfide contro gli emiliani nel torneo (11, 1.2 in media a gara).

Dopo aver perso entrambi i primi due match interni contro la Fiorentina in Serie A, il Sassuolo è stato sconfitto solo in due dei nove successivi incontri casalinghi con la Viola nel torneo (4V, 3N). In aggiunta, dopo l'1-0 del 6 gennaio 2024, i neroverdi potrebbero vincere due partite di fila in casa contro i toscani senza subire gol per la prima volta nella propria storia nel massimo campionato.

La Fiorentina non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite contro squadre neopromosse in Serie A (2N, 2P) e potrebbe restare senza successi in più sfide consecutive contro queste formazioni per la prima volta dal periodo tra dicembre 2018 e luglio 2020 (nove in quel caso - 3N, 6P).

Il Sassuolo ha ottenuto 17 punti in 13 partite in questa Serie A (al pari della Cremonese) e, nell'era dei tre punti a vittoria, soltanto una neopromossa con così tanti punti conquistati dopo altrettante gare giocate nel torneo non è riuscita a salvarsi al termine della stagione: il Frosinone nel 2023/24 (18 punti dopo le prime 13 sfide, ma 18° posto finale).

Il Sassuolo - 17 punti ottenuti fin qui (come la Cremonese) - potrebbe diventare solo la seconda neopromossa a conquistare almeno 20 punti nei primi 14 match stagionali considerando gli ultimi 10 campionati di Serie A, dopo il Parma nel 2018/19 (esattamente 20).

La Fiorentina è una delle sole due squadre, insieme all'Hellas Verona, ancora a secco di successi in questa stagione tra Serie A e Serie B. Inoltre, anche considerando i punti reali (due a vittoria prima del 1994/95), la Viola sta vivendo la propria peggior partenza nella storia del massimo campionato, con soli sei punti conquistati nelle prime 13 gare stagionali nel torneo.

Solo il Genoa (sei) ha incassato più reti su calcio d'angolo di Sassuolo e Fiorentina (quattro entrambe, al pari del Torino) in questa Serie A. In generale, i viola (11) sono la formazione con più gol subiti da calcio piazzato e i neroverdi sono terzultimi in questa graduatoria (otto, come Hellas Verona e Udinese), tra loro il Genoa (nove).

Andrea Pinamonti è stato coinvolto in quattro reti contro la Fiorentina in Serie A (3G+1A) e solo contro la Roma (cinque, tutti gol) vanta più partecipazioni attive nel torneo. Il classe 1999 - con Domenico Berardi, è uno dei due migliori marcatori del Sassuolo in questo campionato (quattro reti entrambi) - potrebbe diventare solo il secondo giocatore italiano a realizzare almeno cinque gol in ciascuna delle ultime cinque stagioni di Serie A, dopo Riccardo Orsolini (a quota quattro anche Mattia Zaccagni, tre reti nel torneo in corso).

L'unico match di Serie A in cui Albert Gudmundsson ha sia segnato un gol sia servito un assist è stato proprio contro il Sassuolo al MAPEI Stadium: il 22 dicembre 2023, quando vestiva la maglia del Genoa (successo esterno del Grifone per 2-1). In questo campionato, nessun giocatore della Fiorentina ha preso parte a più reti dell'islandese - tre (2G+1A), al pari di Rolando Mandragora (3G) e Moise Kean (2G+1A) - e tra i calciatori viola è anche quello con la miglior percentuale realizzativa (40%).

