Prima vittoria stagionale del Verona, che contro l'Atalanta gioca la partita perfetta e porta a casa i tre punti. Gialloblù avanti nel primo tempo con Belghali e Giovane, nella ripresa Bernede cala il tris e a nulla serve il rigore trasformato da Scamacca. Per la Dea seconda sconfitta dell'era Palladino.
90'+7'
TRIPLICE FISCHIO! Il Verona batte l'Atalanta 3-1!22:43
90'+2'
Quinto cambio Verona: esce Frese, entra Valentini22:38
90'+2'
Quarto cambio Verona: esce Belghali, entra Kastanos22:38
90'
Sette minuti di recupero22:36
89'
Ripartenza Verona, Belghali mette al centro verso Sarr che non arriva alla deviazione22:35
88'
Terzo cambio Verona: esce Niasse, entra Harroui22:34
88'
Secondo cambio Verona: esce Giovane, entra Oyegoke22:34
84'
Scende la nebbia sul Bentegodi, la visibilità si riduce22:30
82'
Primo cambio Veorna: esce Mosquera, entra Sarr22:29
81'
GOL! Verona-ATALANTA 3-1! Rete di Scamacca! Rigore perfetto, palla da una parte e Montipò dall'altra! Prova a riaprirla la Dea!
RIGORE PER L'ATALANTA! Punito il fallo di mano di Bella Kotchap!22:28
79'
MARIANI AL VAR! Possibile calcio di rigore per l'Atalanta!22:25
77'
TRAVERSA ATALANTA! Scamacca si coordina dal limite, palla sul legno!22:23
75'
Lunghissimo check del Var, l'Atalanta aveva chiesto un rigore prima del capovolgomento di fronte. Il gol però viene giudicato regolare, esplode il Bentegodi!22:22
71'
GOL! VERONA-Atalanta 3-0! Rete di Bernede! Ripartenza letale dei gialloblù, Giovane scatta sulla destra e serve orizzontalmente Bernede che dal limite batte Carnesecchi con un fendente all'angolino basso!
Quinto cambio nell'Atalanta: esce De Ketelaere, entra Samardzic22:16
68'
Giovane lanciato in profondità, fa buona guardia Kolasinac che subisce anche fallo22:14
65'
Ammonito De Roon22:10
63'
Spinge ancora Belghali sulla destra, il suo cross viene intercettato e messo in calcio d'angolo22:09
61'
Quarto cambio Atalanta: esce Zappacosta, entra Zalewski22:07
61'
Terzo cambio Atalanta: esce Ederson, entra Pasalic22:07
60'
Cross basso di Giovane, si inserisce Frese che di tacco cerca il 3-0 ma viene chiuso in corner22:06
58'
Attacca con più convinzione la Dea, con uno Scamacca che sembra avere un altro piglio rispetto a Krstovic22:04
55'
Gioco fermo per soccorrere Niasse ed Ederson, coinvolti in uno scontro aereo22:02
53'
OCCASIONE VERONA! Buona combinazione dei gialloblù, Giovane dal lato corto dell'area appoggia al centro per Mosquera che di prima manda di poco a lato!21:59
50'
Ammonito Frese21:58
50'
MONTIPO'! Grandissimo riflesso a togliere dalla linea di porta la deviazione di Niasse!21:58
47'
Parte subito forte il Verona: azione di forza di Mosquera che dopo uno scambio con Frese entra in area, il colombiano viene chiuso proprio al momento della conclusione21:53
46'
SI RIPARTE AL BENTEGODI! Inizia il secondo tempo!21:50
46'
Secondo cambio nell'Atalanta: esce Krstovic, entra Scamacca21:51
46'
Primo cambio nell'Atalanta: esce Kossounou, entra Kolasinac21:51
Probabilmente il più bel Verona della stagione nei primi 45 minuti contro l'Atalanta. La Dea fa paura ai gialloblù con un colpo di testa di Hien e un tiro deviato di De Ketelaere, ma poi si scatena la squadra di Zanetti con il secondo gol consecutivo di Belghali, servito da un ottimo tacco di Mosquera, e la botta da fuori di Giovane. Vedremo se Palladino saprà mescolare le carte e sovvertire le sorti del match nella ripresa21:35
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! Verona avanti di due all'intervallo!21:33
45'+1'
Due minuti di recupero21:31
45'
Ammonito Nelsson21:31
44'
Incursione offensiva di Niasse che perde l'atttimo per servire Mosquera, decide allora di calciare per la porta mancando non di molto lo specchio21:30
41'
Krstovic riceve e si gira dal limite, posizione leggermente decentrata. Tiro centrale facile da leggere per Montipò21:27
40'
Lookman trova spazio a centro area, nell'ultimo dribbling viene fermato dal prodigioso intervento di Nelsson21:26
36'
GOL! VERONA-Atalanta 2-0! Rete di Giovane! Rimessa laterale a lunga gittata nel cuore dell'area, la palla viene respinta al limite dove Giovane calcia di potenza e batte Carnesecchi! Tiro anche leggermente deviato, uno-due micidiale dei gialloblù!21:24
34'
Prova a reagire l'Atalanta, Frese chiude l'avanzata di Bellanova21:20
30'
Esulta ancora il Bentegodi dopo che il Var conferma la regolare posizione di Mosquera al momento del lancio21:15
28'
GOL! VERONA-Atalanta 1-0! Rete di Belghali! Lancio in profondità per Mosquera che protegge bene la palla, sembra perdere il tempo per la giocata ma riesce a servire Belghali, il quale elude con una finta l'intervento di un avversario e batte Carnesecchi!
Sugli sviluppi del corner l'azione prosegue e Lookman prova la conclusione in equilibrio precario, palla alta21:12
26'
OCCASIONE ATALANTA! Ripartenza della Dea, Lookman appoggia orizzontalmente per De Ketelaere che conclude dalla lunetta. Tiro sporcato che termina fuori di poco!21:12
24'
Altra iniziativa di Bernede che allarga verso Giovane, il brasiliano carica il sinistro dal vertice e Carnesecchi blocca in tuffo21:10
23'
Lookman cerca la combinazione di prima con Krstovic, quest'ultimo contenuto con il fisico da Nelsson21:08
22'
Ancora in avanti l'Hellas, il tiro di Mosquera dal limite viene murato 21:07
20'
Ottimo spunto di Bernede che sguscia tra le linee e mette un pallone al centro, Zappacosta fa buona guardia e di petto appoggia verso Carnesecchi21:06
17'
OCCASIONE ATALANTA! Calcio di punizione battuto da Zappacosta dalla trequarti, colpo di testa di Hien e gran riflesso in tuffo di Montipò!21:05
15'
Ritmi piuttosto bassi in questo primo quarto d'ora, mentre una leggera foschia avvolge il Bentegodi21:00
11'
De Ketelaere imbuca per Lookman, chiusura provvidenziale di Nunez20:56
9'
Giovane parte in profondità e batte Carnesecchi, posizione però irregolare e rete annullata20:55
8'
Si riprende, meglioo il Verona fin qui20:53
7'
Gioco fermo per un problema al microfono del direttore di gara20:53
4'
Colpo di testa di Al Musrati sugli sviluppi di una punizione dalla destra, soluzione centrale controllata senza problemi da Carnesecchi20:50
1'
Leggerezza di Kossounou che si fa scippare il pallone da Bernede in zona pericolosa, il cross del centrocampista gialloblù viene respinto20:47
SI PARTE! È iniziata Verona-Atalanta!20:46
Le scelte di Palladino: davanti a Carnesecchi confermata la linea a tre composta da Djmisiti, Hien e Kossounou. Nessuna sorpresa a centrocampo dove Ederson e De Roon formano la coppia centrale con Bellanova e Zappacosta sugli esterni. Davanti Krstovic vince il ballottaggio con Scamacca per affiancare Lookman, a loro supporto c'è De Ketelaere.19:50
Le scelte di Zanetti: una sola sospresa nello schieramento gialloblù, c'è Bella Kotchap al posto di Valentini nella linea a tre con Nunez e Nelsson davanti a Montipò. A centrocampo pesa la squalifica di Gagliardini che si va ad aggiungere alle già note indisponibilità di Serdar e Akpa Akpro, scelte allora quasi obbligate con Bernede, Al Musrati e Niasse. Belghali e Frese sugli esterni (Bradaric infortunato), in avanti Mosquera ancora preferito a Orban per far coppia con Giovane.19:55
FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA: i bergamaschi rispondono con un 3-4-2-1: Carnesecchi - Kossounou. Hien, Djimsiti - Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta - De Ketelaere - Lookman, Krstovic.19:48
FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù si schierano con un 3-5-2: Montipò - Nunez, Nelsson, Bella Kotchap - Belghali,Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese - Giovane, Mosquera.19:53
Dirigerà l'incontro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Biffi e dal quarto ufficiale Collu. Aureliano e Ghersini al Var18:09
Una sconfitta e tre vittorie per Raffaele Palladino tra campionato e coppe, la sua Atalanta deve risollevare una classifica che attualmente la vede al 12' posto con 16 punti in 13 giornate. In campionato la Dea non vince fuori casa da quattro partite.18:08
È quasi un'ultima chiamata per Paolo Zanetti, che deve ancora trovare la prima vittoria stagionale e staziona all'ultimo posto in classifica. Il Verona è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque ed è atteso ora da un calendario tutt'altro che agevole.18:05
Benvenuti alla diretta di Hellas Verona-Atalanta, gara valida per la 14' giornata del campionato di Serie A!18:02
Sostituzione: esce Nikola Krstovic ed entra Gianluca Scamacca (Atalanta)
50'
Ammonito Martin Frese (Verona)
61'
Sostituzione: esce Davide Zappacosta ed entra Nicola Zalewski (Atalanta)
65'
Ammonito Marten de Roon (Atalanta)
70'
Sostituzione: esce Charles De Ketelaere ed entra Lazar Samardzic (Atalanta)
71'
Gol di Antoine Bernede (Verona)
79'
Sostituzione: esce Daniel Mosquera ed entra Amin Sarr (Verona)
81'
Rigore di Gianluca Scamacca (Atalanta)
88'
Sostituzione: esce Giovane ed entra Daniel Oyegoke (Verona)
92'
Sostituzione: esce Martin Frese ed entra Nicolás Valentini (Verona)
Verona - Atalanta è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 6 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arbitro di Verona - Atalanta sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.
Maurizio Mariani
Statistiche Stagionali
Partite dirette
4
Falli fischiati
107
Fuorigioco
10
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
12
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
8.9
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie A: 4 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie A
Parma-Atalanta 1-1
13-09-2025
Serie B
Sampdoria-Cesena 1-2
25-10-2025
Serie A
Napoli-Inter 3-1
01-11-2025
Serie B
Virtus Entella-Empoli 1-0
30-11-2025
Serie A
Lecce-Torino 2-1
06-12-2025
Serie A
Verona-Atalanta 3-1
Attualmente il Verona si trova 19° in classifica con 9 punti (frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 7 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 12° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte). Il Verona ha segnato 11 gol e ne ha subiti 21; l'Atalanta ha segnato 17 gol e ne ha subiti 17.
In casa il Verona ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte). Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Genoa e l'Atalanta ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Napoli e la Fiorentina ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Verona ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta vincendo 3-1 mentre L'Atalanta ha incontrato la Fiorentina vincendo 2-0.
Verona e Atalanta si sono affrontate 50 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 12 volte, l'Atalanta ha vinto 23 volte mentre i pareggi sono stati 15.
Verona-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Atalanta ha vinto sette delle ultime nove sfide contro l'Hellas Verona in Serie A (1N, 1P), tanti successi quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 20 partite contro questa avversaria nel torneo (7V, 6N, 7P).
L'Atalanta ha vinto ciascuna delle ultime cinque trasferte giocate sul campo dell'Hellas Verona in Serie A, con uno score di 11-1 e ben quattro clean sheet registrati nel periodo: già record di successi consecutivi fuori casa per la Dea contro una singola avversaria nel massimo campionato.
L'Hellas Verona è, assieme alla Fiorentina, una delle due formazioni a non aver ancora vinto una partita in questa stagione tra Serie A e Serie B. In particolare, l'ultimo successo degli scaligeri risale al 25 maggio scorso (2-1 esterno contro l'Empoli) e da quel momento i veneti hanno registrato sei pareggi e sette sconfitte in massima serie.
L'Hellas Verona ha conquistato appena sei punti in 13 partite in questa Serie A (6N, 7P) e solo due volte nella propria storia ha fatto peggio a questo punto del torneo: cinque punti sia nel 1989/90 sia nel 2022/23; tuttavia, nella più recente delle due occasioni riuscì ad evitare la retrocessione grazie al successo nello spareggio contro lo Spezia.
Dopo il 2-0 nell'ultimo turno contro la Fiorentina, l'Atalanta potrebbe vincere due match di fila in Serie A per la prima volta da settembre (contro Lecce e Torino in quel caso), mentre non ha ancora registrato due clean sheet consecutivi in questo campionato (l'ultima volta risale allo scorso aprile contro Bologna e Milan, con anche due successi in quel caso).
L'Atalanta ha conquistato 16 punti in 13 giornate di questa Serie A e, nelle precedenti 10 stagioni, solo nel 2018/19 ne ha ottenuti meno di 19 dopo 14 gare giocate in un campionato (18 in quel caso).
Sfida tra due delle quattro squadre che hanno tentato più attacchi verticali in questa Serie A, intesi come sequenze su azione iniziate nella propria metà campo, con almeno il 50% dei movimenti in avanti e terminate con un tiro o un tocco nell'area avversaria: 28 l'Hellas Verona e 22 l'Atalanta (al pari del Sassuolo) - tra di loro il Milan con 25.
Da un lato, solo l'Inter (59) vanta più sequenze su azione da almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco nell'area avversaria rispetto all'Atalanta (43), nella Serie A in corso. Dall'altro, l'Hellas Verona è ultimo in questa particolare classifica con soli quattro attacchi manovrati tentati fin qui nel torneo.
Solo Kenan Yildiz (classe 2005, 4G+3A) e Nico Paz (classe 2004, 5G+5A) sono più giovani di Giovane (classe 2003, 2G+3A) tra i giocatori che hanno già segnato più di una rete e servito più di un assist in questa Serie A. Oltre ad essere il giocatore dell'Hellas Verona con più partecipazioni attive nel campionato in corso (cinque, appunto), il brasiliano è anche il calciatore dei gialloblù che ha creato più occasioni (18), completato più dribbling (22), toccato più palloni in area avversaria (52) ed effettuato più tiri nello specchio (18).
L'unico match in cui Ademola Lookman ha preso parte a ben quattro reti in carriera nei Big-5 campionati europei risale al 26 ottobre 2024 contro l'Hellas Verona (2G+2A); in generale, il classe '97 è stato coinvolto in cinque gol contro gli scaglieri in Serie A (2G+3A) e solo contro Fiorentina (sette) ed Empoli (sei) ha fatto meglio (a quota cinque anche Napoli e Monza).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: