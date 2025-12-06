Prima vittoria stagionale del Verona, che contro l'Atalanta gioca la partita perfetta e porta a casa i tre punti. Gialloblù avanti nel primo tempo con Belghali e Giovane, nella ripresa Bernede cala il tris e a nulla serve il rigore trasformato da Scamacca. Per la Dea seconda sconfitta dell'era Palladino.

È quasi un'ultima chiamata per Paolo Zanetti, che deve ancora trovare la prima vittoria stagionale e staziona all'ultimo posto in classifica. Il Verona è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque ed è atteso ora da un calendario tutt'altro che agevole.18:05

Dirigerà l'incontro Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Biffi e dal quarto ufficiale Collu. Aureliano e Ghersini al Var18:09

Le scelte di Zanetti: una sola sospresa nello schieramento gialloblù, c'è Bella Kotchap al posto di Valentini nella linea a tre con Nunez e Nelsson davanti a Montipò. A centrocampo pesa la squalifica di Gagliardini che si va ad aggiungere alle già note indisponibilità di Serdar e Akpa Akpro, scelte allora quasi obbligate con Bernede, Al Musrati e Niasse. Belghali e Frese sugli esterni (Bradaric infortunato), in avanti Mosquera ancora preferito a Orban per far coppia con Giovane.19:55

Le scelte di Palladino: davanti a Carnesecchi confermata la linea a tre composta da Djmisiti, Hien e Kossounou. Nessuna sorpresa a centrocampo dove Ederson e De Roon formano la coppia centrale con Bellanova e Zappacosta sugli esterni. Davanti Krstovic vince il ballottaggio con Scamacca per affiancare Lookman, a loro supporto c'è De Ketelaere.19:50

Probabilmente il più bel Verona della stagione nei primi 45 minuti contro l'Atalanta. La Dea fa paura ai gialloblù con un colpo di testa di Hien e un tiro deviato di De Ketelaere, ma poi si scatena la squadra di Zanetti con il secondo gol consecutivo di Belghali, servito da un ottimo tacco di Mosquera, e la botta da fuori di Giovane. Vedremo se Palladino saprà mescolare le carte e sovvertire le sorti del match nella ripresa21:35

PREPARTITA

Verona - Atalanta è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro di Verona - Atalanta sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Gianluca Aureliano.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 107 Fuorigioco 10 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 12 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.9 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie A Parma-Atalanta 1-1 13-09-2025 Serie B Sampdoria-Cesena 1-2 25-10-2025 Serie A Napoli-Inter 3-1 01-11-2025 Serie B Virtus Entella-Empoli 1-0 30-11-2025 Serie A Lecce-Torino 2-1 06-12-2025 Serie A Verona-Atalanta 3-1

Attualmente il Verona si trova 19° in classifica con 9 punti (frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 7 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 12° in classifica con 16 punti (frutto di 3 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte).

Il Verona ha segnato 11 gol e ne ha subiti 21; l'Atalanta ha segnato 17 gol e ne ha subiti 17.

In casa il Verona ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte).

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato il Parma, il Genoa e l'Atalanta ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Sassuolo, il Napoli e la Fiorentina ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Verona ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta vincendo 3-1 mentre L'Atalanta ha incontrato la Fiorentina vincendo 2-0.

Verona e Atalanta si sono affrontate 50 volte in campionato. Nei precedenti match il Verona ha vinto 12 volte, l'Atalanta ha vinto 23 volte mentre i pareggi sono stati 15.

Verona-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Atalanta ha vinto sette delle ultime nove sfide contro l'Hellas Verona in Serie A (1N, 1P), tanti successi quanti ne aveva collezionati nelle precedenti 20 partite contro questa avversaria nel torneo (7V, 6N, 7P).

L'Atalanta ha vinto ciascuna delle ultime cinque trasferte giocate sul campo dell'Hellas Verona in Serie A, con uno score di 11-1 e ben quattro clean sheet registrati nel periodo: già record di successi consecutivi fuori casa per la Dea contro una singola avversaria nel massimo campionato.

L'Hellas Verona è, assieme alla Fiorentina, una delle due formazioni a non aver ancora vinto una partita in questa stagione tra Serie A e Serie B. In particolare, l'ultimo successo degli scaligeri risale al 25 maggio scorso (2-1 esterno contro l'Empoli) e da quel momento i veneti hanno registrato sei pareggi e sette sconfitte in massima serie.

L'Hellas Verona ha conquistato appena sei punti in 13 partite in questa Serie A (6N, 7P) e solo due volte nella propria storia ha fatto peggio a questo punto del torneo: cinque punti sia nel 1989/90 sia nel 2022/23; tuttavia, nella più recente delle due occasioni riuscì ad evitare la retrocessione grazie al successo nello spareggio contro lo Spezia.

Dopo il 2-0 nell'ultimo turno contro la Fiorentina, l'Atalanta potrebbe vincere due match di fila in Serie A per la prima volta da settembre (contro Lecce e Torino in quel caso), mentre non ha ancora registrato due clean sheet consecutivi in questo campionato (l'ultima volta risale allo scorso aprile contro Bologna e Milan, con anche due successi in quel caso).

L'Atalanta ha conquistato 16 punti in 13 giornate di questa Serie A e, nelle precedenti 10 stagioni, solo nel 2018/19 ne ha ottenuti meno di 19 dopo 14 gare giocate in un campionato (18 in quel caso).

Sfida tra due delle quattro squadre che hanno tentato più attacchi verticali in questa Serie A, intesi come sequenze su azione iniziate nella propria metà campo, con almeno il 50% dei movimenti in avanti e terminate con un tiro o un tocco nell'area avversaria: 28 l'Hellas Verona e 22 l'Atalanta (al pari del Sassuolo) - tra di loro il Milan con 25.

Da un lato, solo l'Inter (59) vanta più sequenze su azione da almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco nell'area avversaria rispetto all'Atalanta (43), nella Serie A in corso. Dall'altro, l'Hellas Verona è ultimo in questa particolare classifica con soli quattro attacchi manovrati tentati fin qui nel torneo.

Solo Kenan Yildiz (classe 2005, 4G+3A) e Nico Paz (classe 2004, 5G+5A) sono più giovani di Giovane (classe 2003, 2G+3A) tra i giocatori che hanno già segnato più di una rete e servito più di un assist in questa Serie A. Oltre ad essere il giocatore dell'Hellas Verona con più partecipazioni attive nel campionato in corso (cinque, appunto), il brasiliano è anche il calciatore dei gialloblù che ha creato più occasioni (18), completato più dribbling (22), toccato più palloni in area avversaria (52) ed effettuato più tiri nello specchio (18).

L'unico match in cui Ademola Lookman ha preso parte a ben quattro reti in carriera nei Big-5 campionati europei risale al 26 ottobre 2024 contro l'Hellas Verona (2G+2A); in generale, il classe '97 è stato coinvolto in cinque gol contro gli scaglieri in Serie A (2G+3A) e solo contro Fiorentina (sette) ed Empoli (sei) ha fatto meglio (a quota cinque anche Napoli e Monza).

