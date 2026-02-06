Grazie per aver seguito la diretta scritta di Hellas Verona-Pisa e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.22:43

Ci sono anche i fischi del Bentegodi non soddisfatto della prova del Verona. Gli scaligeri, infatti, sono usciti dalla partita nel secondo tempo.22:58

90'+5' FINISCE QUI!!! Triplice fischio di Doveri e match che si chiude sullo 0-0. Verona e Pisa che non hanno trovato la via del gol questa sera, senza riuscire a rialzare le proprie quotazioni di salvezza22:58

90'+4' Serdar blocca da dietro Aebischer che stava per lanciare una transizione per il Pisa. Arriva il giallo per il capitano del Verona22:40

90'+2' Lirola da destra, ma il suo cross è troppo sul portiere e intercetta Scuffet22:38

90'+1' Ancora Pisa in avanti con la conclusione di Marin che va però a sbattere contro Edmundsson22:37

90' 4 minuti di recupero...22:36

89' Marin era anche diffidato e salterà la prossima contro il Milan in casa22:46

88' Marin in tackle su Bowie. Fallo del neo entrato del Pisa che si prende anche il giallo22:35

87' OCCASIONE MEISTER!!! Contropiede Marin, palla che arriva dalle parti di Meister dopo la deviazione di Edmundsson ma calcia malissimo e Montipò si fa trovare pronto tra i pali. Altra occasione per il Pisa.22:33

85' Ultimo cambio per il Verona con l'ingresso di Harroui in questo finale. Lascia il campo Lovric, che debuttava proprio oggi con la maglia del Verona22:31

84' Ancora una palla verso il primo palo per Moreo, ma arriva l'anticipo di Slotsager. Poi c'è il fallo di Touré su Al Musrati22:30

83' Sammarco si gioca la carta Mosquera per questo finale. Fuori Orban che nel secondo tempo è calato molto22:28

82' PISA VICINO AL GOL!!! Ancora una palla aerea, colpo di testa di Caracciolo ma salva tutto Montipò con un ottimo intervento. Poi a Touré non riesce il tap-in22:27

81' PALO DI MOREO!!! Palla dentro dal corner, colpo di testa di Moreo che centra in pieno il palo alla sinistra di Montipò22:27

81' Touré allarga per Léris che guadagna un angolo da destra. Ultimi 10 minuti di questo match e ancora non si sblocca Verona-Pisa22:26

80' Palla per Orban, ma arriva il tackle da dietro di Marin che gli ruba palla. Intervento pulito e può ripartire il Pisa22:25

76' Batti e ribatti, questa volta, nell'area di rigore del Pisa, ma ci pensa Angori a spazzare il pallone il più lontano possibile22:22

75' Quarto cambio per Hiljemark che fa entrare Marin al posto di Loyola per questo finale22:21

74' Moreo sulla sinistra, prova un tacco per liberarsi di Al Mustrati, ma perde il controllo della sfera. Si poteva gestire molto meglio questo possesso, con Meister che attendeva palla in area di rigore.22:20

73' Batti e ribatti nell'area del Verona con una mezza conclusione, poi, di Touré, ma recupera Montipò senza troppi problemi22:20

72' Subito Lirola in azione, ma l'ex Marsiglia commette fallo su Angori e può respirare il Pisa22:18

70' Cambio anche nel Verona con l'ingresso in campo di Lirola al posto di Niasse. Proprio da quella fascia stavano partendo i pericoli del Pisa e allora Sammarco prova a correre ai ripari con lo spagnolo22:16

70' E dentro Meister al posto di Stojilkovic. E ora sì che c'è un vero attaccante per il Pisa22:15

69' DOPPIO CAMBIO PISA!!! Tocca a Calabresi che prende il posto di Bozhinov che negli ultimi minuti non stava dando tante garanzie. Aveva anche preso un colpo alla caviglia22:15

68' Angori crossa da sinistra, ma Moreo non riesce ad arrivarci di pochissimo. Corner comunque per il Pisa guadagnato da Touré22:14

66' Orban a terra sulla trequarti, ma Doveri lascia continuare e il Verona guadagna comunque un angolo da sinistra con Edmundsson22:13

63' Duello Touré-Orban nell'area del Pisa, salva tutto Touré che fa anche ripartire l'azione della squadra toscana22:10

62' Angori commette fallo su Niasse nei pressi dell'area del Verona. Detto ciò, rispetto al primo tempo, maggiore presenza del Pisa nella metà campo avversaria22:09

61' Stojilkovic se ne va sulla sinistra, palla dentro per Moreo che si inserisce sul primo palo ma riesce solo a sfiorare il cross22:07

59' Gioco fermo perché è rimasto a terra Bozhinov, dolorante alla caviglia destra22:05

58' Stojilkovic prova a riscattarsi sgusciando via sulla trequarti, ma perde il duello con Slotsager che gli chiude lo spazio22:04

56' CHE ERRORE DI STOJILKOVIC!!! Moreo cerca e trova Stojilkovic in area, lo svizzero vuole subito calciare verso la porta ma incespica e calcia malissimo. Che errore.22:03

54' Moreo ruba palla a Slotsager, ma cross non preciso con l'attaccante del Pisa che non trova nessuno in area22:01

52' Bowie cerca di fare la torre per mettere in moto Orban, arriva però la chiusura di Canestrelli che anticipa sul nigeriano21:58

50' In questo momento il Pisa gioca senza una punta di ruolo. Moreo fa da falso nueve, supportato da Léris e Stojilkovic21:56

49' Aebischer cerca Moreo in verticale, ma arriva la chiusura di Nelsson21:56

47' Cambia anche il Pisa con l'ingresso in campo di Léris che prende il posto di un Durosinmi anonimo21:52

47' E fuori anche Frese che lascia il posto a Bradaric che va a fare il braccetto. Si potrà alzare quindi Slotsager come esterno a tutta fascia21:54

47' DOPPIO CAMBIO VERONA!!! Dentro capitan Serdar che prende il posto dell'infortunato Bernede21:51

46' SI RIPARTE A VERONA!!!21:51

Il Verona ha passato molto tempo nella metà campo avversaria, ma non è riuscito a convertire il suo predominio territoriale in occasioni. Ne ha avute un paio Orban, ma niente di più. La squadra di Sammarco deve essere molto più incisiva sulla trequarti avversaria. Il Pisa, invece, ci deve proprio arrivare sulla trequarti opposta. La squadra di Hiljemark ha fatto una fatica matta a superare la metà campo, con Moreo e Stojilkovic che hanno catturato pochi palloni. Serve qualcuno che possa tenere il possesso e faccia salire la squadra.21:41

Meglio il Pisa nei primi 10 minuti, ma il Verona ha preso poi il predominio di campo e gioco per il resto del primo tempo. Tre occasioni, tutte per Orban. Prima non è riuscito a controllare palla a due passi dalla porta, sugli sviluppi di un corner, poi il palo colpito direttamente da punizione e, infine, il colpo di testa salvato sulla linea da Bozhinov.21:37

45'+4' FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! 0-0 dopo i primi 45 minuti tra Verona e Pisa al Bentegodi21:35

45'+3' Due errori tecnici nella stessa azione. Prima Durosinmi fa un colpo di tacco rischioso nella propria metà campo, poi Touré cerca una verticalizzazione mandandola direttamente in fallo laterale. Male il Pisa in uscita.21:34

45'+1' 3 minuti di recupero...21:32

45' Bernede rientra in campo, ma Orban fa cenno alla panchina che il suo compagno di squadra avrà bisogno di essere sostituito per l'infortunio21:31

44' Si riparte senza Bernede in campo. Il centrocampista del Verona si è comunque rialzato e dovrebbe, quanto meno, provare a finire il primo tempo21:30

42' Qualche problema per Bernede che si fa male alla caviglia sinistra dopo un contatto con Bozhinov. Sammarco manda Serdar a scaldarsi in questo finale di primo tempo21:45

40' Angori cerca Moreo, ma arriva un'altra chiusura di Slotsager. Il Pisa non riesce ad uscire dalla metà campo21:26

38' Lovric allarga per Frese che cerca immediatamente una verticalizzazione senza guardare, ma calcia in una terra di nessuno. Brutta palla persa qui dal Verona.21:24

38' Arriva comunque il fischio dell'arbitro che dà punizione al Pisa. Il pallone era già nella disponibilità di Scuffet e, quindi, quello di Orban è un fallo. In caso di gol sarebbe stato annullato.21:23

37' ORBAN DI TESTA!!! Palla dentro per Orban che anticipa Scuffet, ma c'è Bozhinov a salvare sulla linea.21:23

35' Ancora una punizione per il Verona per il fallo di Canestrelli su Orban. Pisa che fatica ad uscire dalla propria metà campo ormai da oltre 10 minuti21:21

33' PALO DI ORBAN!!! Ci prova direttamente il nigeriano su calcio di punizione, palla che scende e colpisce in pieno il palo alla sinistra di Scuffet21:19

32' Arriva il giallo per Moreo che interviene in tackle su Lovric a pochi passi dall'area di rigore.21:18

30' 69% di possesso palla per il Verona in questa prima mezz'ora di gioco...21:16

29' Lovric cerca Edmundsson in area di rigore, colpo di testa del difensore del Verona che trova la deviazione di Durosinmi. Ancora corner per i padroni di casa.21:15

28' Touré sbaglia tutto nella propria area di rigore, rimedia Aebischer che si prende il fallo sull'opposizione di Lovric. Che rischio quello di Touré.21:14

26' È UNO SCHEMA!!! Lovric trova Orban sul secondo palo, il nigeriano è solissimo, ma sbaglia il controllo. Occasione sprecata qui dal Verona.21:12

25' La palla di Frese finisce dalle parti di Orban che viene sovrastato però da Touré di testa. Ci sarà, comunque, un altro corner per il Verona che ha riguadagnato campo negli ultimi minuti21:44

23' Stojilkovic rientra adesso in campo, appena in tempo per l'angolo in favore del Verona21:10

23' Si riparte con il Pisa momentaneamente in 10. Stojilkovic è a bordo campo a farsi curare la ferita alla gamba dopo l'intervento di poco fa su Montipò21:09

22' Quello che è rimasto a terra, tra l'altro, è Stojilkovic che sembra molto dolorante21:43

21' Montipò con i piedi fuori dall'area, arriva il tackle di Stojilkovic che commette fallo. Rischia anche il giallo. Grandi proteste da parte della panchina del Verona.21:08

19' Durosinmi non riesce a controllare nella trequarti avversaria, ancora una buona chiusura di Slotsager21:06

17' Ancora gioco fermo. Questa volta è rimasto a terra Niasse21:03

16' Gioco fermo per la manata di Orban su Touré che resta a terra. L'arbitro Doveri ha comandato anche una punizione in favore del Pisa21:03

14' Si combatte a centrocampo, ma il Pisa per ora è molto compatta dietro e non lascia spazi al Verona21:01

12' Primo pallone giocabile per Bowie in verticale, arriva però l'anticipo da dietro di Bozhinov21:00

10' Orban trova un varco per calciare, ci prova dalla distanza, ma spara lontanissimo dalla porta di Scuffet20:56

8' Ancora una palla tagliata per Moreo, ma arriva la chiusura perfetta di Slotsager che fa ripartire il Verona20:54

7' Moreo di testa sugli sviluppi del corner, poi Edmundsson anticipa Stojilkovic e manda ancora in angolo. Pisa d'attacco in questi primi minuti.21:42

6' Manovra il Pisa con Durosinmi che cerca Loyola in area, ma arriva la chiusura di Lovric. Era stato proprio Loyola a far partire l'azione con un bel colpo di tacco20:53

4' Transizione del Verona guidata da Bernede che allarga per Frese, cross però sbagliato da parte del laterale del Verona che non trova nessuno in area20:50

2' Canestrelli trova Touré in area, ma il laterale del Pisa non ci arriva convinto e tocca solamente il pallone. Tutto facile per Montipò20:47

1' SI PARTE!!! Primo possesso per gli ospiti...20:46

Il direttore di gara sarà il sig. Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Il fischietto classe '77 verrà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Colarossi e dal quarto ufficiale, il sig. Luca Massimi. Nella sala VAR di Lissone sono presenti Luigi Nasca (VAR) e Marco Di Bello (AVAR).20:13

Sono 67 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Verona e Pisa. Il bilancio pende a favore degli scaligeri con 30 vittorie oltre a 19 pareggi e 18 successi dei toscani. Nelle ultime 4 sfide tra le due è sempre uscito il segno X. Il Verona non batte il Pisa in casa addirittura dal 1989, dall'1-0 targato Pacione.20:10

Anche sulla panchina del Pisa c'è un debutto, quello di Oscar Hiljemark che, in passato, ha giocato in Serie A con le maglie di Palermo e Genoa. Confermato Bozhinov nei tre di difesa con Canestrelli e Caracciolo, mentre c'è Loyola a centrocampo al posto di Marin. Davanti spazio a Durosinmi e il neo acquisto Stojilkovic con Moreo. Finiscono in panchina Meister e Tramoni così come l'altro neo acquisto Iling-Junior. Out per infortunio Semper, Vural, Raúl Albiol e Denoon.20:35

Debutto sulla panchina del Verona per Sammarco che prende il posto di Zanetti. 6 cambi rispetto alla gara col Cagliari col rientro di Montipò, Niasse e Al Mustrati come titolari. Debutto dal 1' per gli ultimi acquisti Edmundsson e Bowie. Lunga lista di indisponibili per gli scaligeri: Belghali, Bella-Kotchap, Gagliardini, Suslov e Valentini infortunati e Sarr squalificato.20:35

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Pisa si schiera con un 3-4-2-1 in cui figurano: Scuffet - Canestrelli, And.Caracciolo, Bozhinov - I.Touré, Aebischer, Loyola, Angori - Stojilkovic, Moreo - Durosinmi. All. Oscar Hiljemark. A disposizione: Andrade, Guizzo - F.Coppola, Calabresi - Akinsanmiro, Tramoni, Stengs, M.Marin, Lorran, Hojholt, Cuadrado - Iling-Junior, Léris, Piccinini, Meister.20:31

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Verona scende in campo con un 3-5-2 in cui figurano: Montipò - Slotsager, Nelsson, Edmundsson - Niasse, Lovric, Al-Mustrati, Bernede, Frese - Bowie, G.Orban. All. Paolo Sammarco. A disposizione: Perilli, Toniolo - Lirola, Popovic, Oyegoke, Bradaric - Serdar, Cham, Akpa Akpro, Harroui - Vermesan, Isaac, D.Mosquera.20:25

Anche il Pisa arriva da una sconfitta e da un esonero. Stessa situazione per la squadra toscana che arriva dall'1-3 casalingo contro il Sassuolo che ha portato al licenziamento di mister Alberto Gilardino. Pisa che ha raccolto 3 pareggi 3 sconfitte in questo inizio di 2026, e che non vince dal 7 novembre scorso, dall'1-0 alla Cremonese. Anche per i nerazzurri serve la svolta per alimentare le ultimissime speranze di salvezza rimaste.20:07

Verona che arriva a questa sfida dalla pesantissima sconfitta di Cagliari. Uno 0-4 che ha portato all'esonero dell'allenatore Paolo Zanetti. Gli scaligeri hanno raccolto 5 sconfitte nelle ultime 7 gare di campionato e l'ultimo successo risale al 14 dicembre scorso, dal 2-1 in casa della Fiorentina. Il Verona è ultimissimo in classifica, proprio col Pisa, a -4 dalla prima squadra salva. Serve la svolta questa sera...20:05

Benvenuti alla diretta scritta di Hellas Verona-Pisa, gara valida per la Giornata 24 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.20:02

