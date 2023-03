Aggiorna Diretta-Live

Stadio: MAPEI Stadium - Città del Tricolore

Città: Reggio nell'Emilia

Capienza: 23717 spettatori17:40

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Sassuolo-Cremonese, gara valida per la 25^ giornata del Campionato di Serie A.17:40

Ultimi istanti d'attesa al Mapei Stadium di Sassuolo, poi sarà Sassuolo-Cremonese. Primo dei due posticipi di Serie A che va in scena in terra emiliana, tra due schieramenti coinvolti nel secondo incrocio della loro storia; la gara d'andata tra neroverdi e grigiorossi delineò uno 0-0 dopo una partita equilibrata, ma oggi le due formazioni si presentano al Mapei separate da 5 tasselli in classifica. Il Sassuolo è fisso in 14^ posizione, con un totale di 27 punti, ed è reduce da una difficile vittoria al Via Del Mare di Lecce, ottenuta per 0-1; 12 i punti collezionati invece dalla Cremonese, che si trova momentaneamente al 19^ posto e che vede alle spalle due risultati utili consecutivi, realizzati con un pareggio nella sfida contro il Torino e con un importante trionfo per 2-1 ai danni della Roma di Jose Mourinho.17:52

La direzione del match è stata affidata al direttore di gara Francesco Fourneau, della sezione di Roma 1.17:53

A coadiuvare il fischietto romano sono chiamati gli assistenti di linea Tegoni di Milano e Fontani di Siena; IV Uomo ufficiale: Sig. Minelli; sala VAR presidiata dal Sig. Marini, ausiliato dal proprio A.VAR Muto.17:55

FORMAZIONI UFFICIALI: SASSUOLO (4-3-3). Scendono in campo: Consigli; Zortea-Erlic-Tressoldi-Rogerio; Frattesi-Lopez-Henrique; Pinamonti-Defrel-Laurienté. Allenatore: Alessio Dionisi. A disposizione: Ferrari, Marchizza, Toljan, Obiang, D'Andrea, Thortsvedt, Harroui, Bajrami, Martinez, Ceide, Pegolo, Russo.17:58

FORMAZIONI UFFICIALI: CREMONESE (3-4-2-1). Gli ospiti rispondono con: Carnesecchi; Chiriches-Bianchetti-Vasquez; Sernicola-Pickel-Benassi-Valeri; Afena G.-Okereke; Tsadjout. Allenatore: Davide Ballardini. A disposizione: Lochoshvili, Quagliata, Galdames, Acella, Ghiglione, Castagnetti, Buonaiuto, Meite, Ciofani, Dessers, Saro, Sarr.18:01

Le scelte di Dionisi delineano un 4-3-3 con Consigli confermato a difesa dello specchio; Zortea e Rogerio sulle fasce a supporto della coppia centrale Ruan-Erlic; centrocampo con Lopez in cabina di regia e Frattesi-Henrique in posizione di mezzale; davanti spazio al tridente Pinamonti-Defrel-Laurienté. Assenza di peso quella di Domenico Berardi, costretto a saltare il match delle 18:30 a causa di una squalifica.18:06

Davide Ballardini risponde al tecnico emiliano con un 3-4-2-1: Carnesecchi tra i pali; tridente difensivo composto da Chiriches-Bianchetti-Vasquez; densità a centrocampo con Pickel e Benassi a comporre la linea mediana, ausiliati dalla velocità di Sernicola e Valeri in posizione di esterni; zona di trequarti presidiata dal tandem Afena-Okereke; davanti tutto il peso dell'attacco affidato a Tsadjout.18:08

Giocatori che ora sono in campo per ultimare la fase di riscaldamento pre partita.18:09

Fischio d'inizio programmato alle ore 18:30.18:09

1' SI PARTE! Via a Sassuolo-Cremonese.18:32

1' Il primo pallone del match è amministrato dal Sassuolo.18:33

2' Tsadjout prova ad amministrare ma Laurienté recupera e fa riposizionare i suoi.18:34

3' Frattesi si mostra minaccioso lungo l'out di destra, fa partire il traversone ma Zortea allontana in out.18:35

6' Rogerio impegnato ancora una volta nella battuta di una rimessa laterale, appoggia verso Lopez ma il mediano non trova soluzioni. Si riparte da Consigli.18:38

8' Suggerimento profondo di Bianchetti verso Tsadjout, palla troppo rapida che non può essere addomesticata dal numero 74.18:41

10' Filtrante di Benassi verso Okereke, Erlic fa valere la propria fisicità ed accompagna saggiamente sul fondo.18:42

12' Ci prova Okereke! Valeri si libera dalla marcatura di Zortea e mette dentro per Afena, che di prima intenzione appoggia all'indietro per il piattone di Okereke. Il numero 77 cerca l'angolo alto ma non trova lo specchio.18:44

14' Defrel pressa veementemente su Vasquez, costringendo il difensore grigiorosso a concedere la rimessa con le mani da posizione avanzata.18:46

15' RISPOSTA DI CARNESECCHI! Andrea Pinamonti si allarga per ricevere l'imbucata di Lopez, controlla orientando verso la porta e calcia forte. Risposta attenta di Carnesecchi al primo in tiro in porta del match.18:48

17' Laurienté prova ad infiltrarsi in area di rigore avversaria, poi serve corto per Pinamonti ma la traiettoria è imprecisa. Palla che torna a Chiriches.18:50

19' Ancora una chiusura decisa di Erlic su Felix, che aveva preso il tempo al centrale di Dionisi.18:51

21' Primo giro dalla bandierina del match, Defrel alla battuta.18:53

21' Il francese batte profondo sul secondo palo, Sernicola svetta ed allontana.18:53

23' Pickel atterra Lopez e concede una palla inattiva dalla trequarti.18:55

23' Henrique sceglie il cross sul primo palo, ma Bianchetti anticipa Pinamonti rilanciando in avanti.18:56

24' Duro intervento di Benassi ai danni di Pinamonti. Punizione dai 20 metri a favore dei neroverdi, batte Laurienté con il destro.18:57

26' GOL! GOL LAURIENTE'! SASSUOLO-Cremonese: 1-0. Arriva da palla inattiva il vantaggio casalingo! Benassi entra duro su Pinamonti, che guadagna un calcio di punizione dal limite dell'area e lo affida al destro di Laurienté. Il numero 45 parte e batte centralmente sotto la traversa, disegnando una traiettoria che inganna Carnesecchi.



28' Cremonese che prova subito a reagire ottenendo una rimessa con le mani dalla trequarti avversaria.19:00

30' Defrel nel tentativo di recuperare il pallone sbilancia irregolarmente Valeri. Punizione per i grigiorossi dalla metà campo.19:02

33' Sostituzione in vista in casa Cremonese, Chiriches lamenta dei dolori muscolari.19:07

35' Sostituzione Cremonese: non ce la fa Vlad Iulian Chiricheș, subentra Luka Lochoshvili.19:07

36' LEGNO ESTERNO DI TSADJOUT! Afena procede alla battuta del corner, pesca il terzo tempo di Tsadjout che compie una torsione verso il primo palo colpendolo in pieno. Sarà rinvio dal fondo.19:09

39' Azione di Pinamonti che si conclude con un rasoterra debole del centravanti neroverde, Carnesecchi legge la traiettoria e blocca senza difficoltà.19:12

41' GOL! GOL FRATTESI! SASSUOLO-Cremonese: 2-0. Raddoppio neroverde al minuto 41! Azione che parte dalla progressione di Laurienté, che con un tunnel supera Valeri, poi il 45 appoggia per Lopez che restituisce il favore. Il colpo di tacco di Laurienté pesca Frattesi, che si gira in un fazzoletto e conclude in rete. Assist di Laurienté.



44' AMMONITO Felix Ohene Afena-Gyan: fallo tattico del numero 20.19:16

44' Ultimo giro d'orologio, poi possibile extra-time.19:16

45' ECCO BENASSI! Il mediano di Ballardini scaglia un potente destro dal limite dell'area, Consigli con un colpo di reni toglie la palla dall'incrocio dei pali.19:18

45' Sono 2' i minuti addizionali concessi dal direttore di gara.19:18

45'+1' Felix cerca lo strappo finale sulla destra del campo, Rogerio capisce le intenzioni del numero 20 e lo accompagna in out.19:19

45'+2' FISCHIO DI FOURNEAU! Termina il primo tempo.19:20

Si chiude dopo due minuti di recupero la prima frazione di gioco al Mapei Stadium. Gara momentaneamente controllata e condotta dal Sassuolo di Dionisi, che al minuto 26' trova la rete del vantaggio grazie alla trasformazione di una palla inattiva da parte di Laurienté. Padroni di casa che non si accontentano dell'unica rete di vantaggio, ed al minuto 41' Frattesi conclude in rete un'azione rocambolesca partita dal colpo di tacco di Laurienté. La Cremonese tenta di reagire con Benassi, che allo scadere dei minuti addizionali mette il mirino sulla porta con un tiro insidioso e trova l'attenta risposta di Andrea Consigli.19:23