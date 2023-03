Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Olimpico Grande Torino

Città: Torino

Capienza: 27958 spettatori19:55

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match tra Torino e Bologna, ultimo incontro valido per la 25esima giornata di Serie A.19:55

Il Torino è reduce dalla sconfitta nel derby dello Stadium, secondo k.o. nelle ultime tre gare di Serie A. I granata hanno vinto solo una partita delle ultime cinque e sono scivolati a -10 dal sesto posto. Ma in casa, Miranchuk e compagni contano una sola sconfitta nelle ultime nove gare: dalle mura amiche possono e vogliono ripartire.19:56

Di fronte ci sarà un Bologna in forma e in salute che ha raccolto quattro vittorie nelle ultime cinque uscite, ma che storicamente col Torino fa fatica: è solo uno il successo negli ultimi sette scontri diretti, quello della gara di andata (2-1). I rossoblù sono al momento a +4 dai granata: l'obiettivo è non fermarsi per continuare a sognare uno storico piazzamento europeo.19:57

FORMAZIONE TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Karamoh, Miranchuk; Sanabria. All. Juric.20:02

FORMAZIONE BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Sosa, Cambiaso; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Barrow; Soriano. All. Thiago Motta.20:02

Rispetto alle attese il tecnico del Torino cambia gli esterni con Singo e Rodriguez preferiti ad Aina e Vojvoda. In difesa Buongiorno sarà affiancato da Schuurs e Djidji, mentre in avanti Sanabria sarà il centravanti con Karamoh e Miranchuk alle sue spalle.20:05

Nel Bologna non c'è Arnautovic dall'inizio, ma Barrow che guiderà l'attacco con Soriano e Orsolini esterni d'attacco. A centrocampo tocca a Moro rilevare l'infortunato Dominguez, mentre in difesa Cambiaso è preferito a Lykogiannis sulla sinistra.20:06

Tutto pronto all'Olimpico di Torino per l'ultimo match valido per il 25esimo turno. Le squadre stanno per entrare in campo agli ordini dell'arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini.20:41

1' SI COMINCIA! Primo pallone dell'incontro che viene gestito dai padroni di casa.20:46

2' Torino che mantiene con calma il possesso palla, mentre gli ospiti preferiscono aspettare l'iniziativa granata per ripartire in velocità col tridente offensivo.20:48

5' OCCASIONE TORINO! Sanabria scappa via sulla destra e prova a sorprendere Skorupski con una conclusione velenosa sul primo palo. Bravo l'estremo difensore rossoblu a mettere in calcio d'angolo coi piedi.20:51

6' Doppia mischia in area rossoblu che, per poco, non premia gli attaccanti di Juric. Potenziali occasioni da rete che, fortunatamente per il Bologna, scaturiscono in un nulla di fatto.20:52

8' Prova a scaldarsi anche il Bologna grazie al possesso palla nello stretto. Sempre attenta, però, la retroguardia granata a respingere gli attacchi ospiti.20:53

10' OCCASIONE TORINO! Manovra veloce e precisa in attacco degli uomini di Juric. Rodriguez arriva sull'esterno e scodella sul secondo palo verso Singo. Stacco imperioso del laterale granata, ma frustata facile preda di Skorupski.20:56

13' OCCASIONE TORINO! Singo anticipa secco Sosa ed entra in area di rigore. Servizio a rimorchio per Miranchuk che batte Skorupski, ma trovando Karamoh sulla traiettoria del suo destro a botta sicura. Chance colossale per il Toro.21:00

15' Bologna che si è abbassato molto in questo inizio partita. Rischia molto la squadra di Thiago Motta di fronte a un Torino che sta giocando sempre nella metacampo offensiva.21:01

18' Sempre in difficoltà Sosa sui movimenti alle spalle della difesa di Sanabria, bravo a mettere sempre sotto pressione la retroguardia rossoblu.21:04

20' Rimessa lunga di Singo dentro l'area di rigore che viene ribattuta dalla difesa felsinea. Ci prova Linetty col sinistro al volo: conclusione fuori dallo specchio.21:06

22' GOL! TORINO-Bologna 1-0! Rete di Karamoh. Azione splendida del fantasista granata che sfrutta la sponda di Sanabria in area di rigore e fulmina Skorupski sul primo palo. Giocata impressionante del giocatore ivoriano tra i difensori del Bologna e palla in buca per il vantaggio casalingo.



Guarda la scheda del giocatore Yann Karamoh21:09

25' Torino che continua a legittimare il vantaggio grazie a una partita gagliarda, basata sul costante pressing sui portatori di palla del Bologna. In difficoltà la squadra di Thiago Motta in questo primo tempo.21:12

28' Posch prova il break offensivo palla al piede e serve Orsolini lungo la corsia destra. L'esterno mancino converge sul sinistro e mette sul secondo palo: facile uscita alta di Milinkovic-Savic.21:14

30' Prova ad alzare il baricentro il Bologna, sfruttando i ritmi bassi della squadra di Juric in questo frangente di gara.21:17

32' Scambio laterale del Bologna, sfruttando come sempre la velocità di Posch sulla destra. Cross a rimorchio per la conclusione di Moro, contrata dalla difesa granata.21:18

34' Singo converge verso il centro e serve Sanabria tra le linee. Tacco dello spagnolo a liberare Miranchuk: ottima idea, esecuzione sbagliata.21:20

35' Apertura perfetta di Ilic sulla corsa di Rodriguez a sinistra. Cross di prima intenzione verso il primo palo per Sanabria, anticipato in maniera provvidenziale da Lucumì.21:21

36' Rimessa laterale sfruttata bene dal Torino. Linetty è libero di stoppare il pallone e calciare da fuori col sinistro: conclusione di poco a lato.21:22

38' Moro prova il cross dalla trequarti. Destro velenoso che viene disinnescato da Milinkovic-Savic in uscita.21:24

41' Lancio di prima intenzione di Soriano per lo scatto di Barrow in profondità. Anticipo di Schuurs, che lascia poi il pallone a Milikovic-Savic per il rinvio.21:28

44' Ultimi minuti della prima frazione in pressione da parte del Bologna. Si chiude bene la squadra di Juric, lasciando pochissimi spazi ai fantasisti rossoblu.21:31

45' FINE PRIMO TEMPO: Torino-Bologna 1-0.21:31