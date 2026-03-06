Il Napoli supera il Torino di misura al termine di una partita decisamente più vivace nel secondo tempo. Dopo la rete di Alisson nei primi 45 minuti, i partenopei raddoppiano nella ripresa con uno splendido gol di Elmas. Nel finale Casadei la riapre, ma il Napoli regge all'assalto granata e porta a casa una vittoria importantissima per il proprio cammino.
Nel prossimo turno di campionato il Napoli affronterà contro il Lecce, mentre il Torino dovrà vedersela con il Parma.
Ci prova Hojlund con il sinistro, Paleari respinge in angolo.22:00
49'
Spunto interessante di Alisson che ancora una volta si mette in proprio e conclude con il sinistro, bravo Paleari a respingere.21:56
47'
Inizia il secondo tempo di NAPOLI-TORINO!21:51
46'
Sostituzione Napoli: esce Antonio Vergara, entra Frank Anguissa.21:50
Nel Napoli scalpitano Giovane e Lukaku per il secondo tempo, in casa Torino occhio a Kulenovic.21:35
La prima frazione di Napoli-Torino non è esaltante, anzi. Partita di gestione per gli azzurri che all'ottavo la sbloccano con una grande iniziativa personale di Alisson Santos, bravo a battere un Paleari non imbeccabile. I tentativi di reazione dei granata sono fini a se stessi, il Napoli rischia poco e chiude la prima frazione in vantaggio.21:35
45'+1'
Finisce il primo tempo di NAPOLI-TORINO!21:33
45'
E' stato concesso 1 minuto di recupero!21:32
41'
Cross insidioso di Lazaro, Milinkovic blocca in uscita.21:29
38'
Il Napoli palleggia, il Torino attende. Fase di stallo della partita.21:27
34'
Ottimo spunto di Politano che serve bene Hojlund, bravo a sovrastare Ismajli e a colpire di testa. La sua conclusione termina però di poco alta sopra la traversa.21:23
30'
Squadre molto corte e strette, tanta confusione in questa fase del match.21:18
26'
Bravo Hojlund a girarsi velocemente e a concludere con il mancino, palla fuori a lato.21:13
24'
Possesso palla prolungato ma sterile del Napoli, il Torino appare molto compatto.21:12
21'
Timida reazione del Napoli con Politano che prova la conclusione, bravo Obrador a ribattere.21:09
17'
Ci prova Vlasic da fuori area, bravo Milinkovic a deviare in angolo.21:04
15'
Continua a spingere il Torino che arriva alla conclusione con Zapata, determinante la chiusura di Buongiorno.21:03
11'
Reazione del Torino con Vlasic che conclude dalla distanza, Milinkovic blocca in due tempi.20:59
8'
GOL! Rete di ALISSON SANTOS! Splendida azione personale del brasiliano che dopo aver superato un paio di avversari incrocia con il destro fulminando un non impeccabile Paleari.
Occasione enorme per il Napoli con Olivera che colpisce quasi a botta sicura, fenomenale l'intervento di Paleari!20:55
6'
Conclusione di Politano da fuori area, blocca in presa bassa Paleari.20:52
4'
Spunto interessante di Alisson che prova l'imbucata, perfetto la chiusura di Obrador.20:51
1'
Inizia il primo tempo di NAPOLI-TORINO!20:48
Il Napoli ha perso solo una delle 17 gare casalinghe (9V, 7N) contro il Torino in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (1994/95), vincendo tre delle ultime quattro (1N) in un parziale in cui ha mantenuto due volte la porta inviolata.19:23
Dopo il successo per 1-0 nella gara di andata, il Torino potrebbe battere il Napoli in entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 2008/09; dall'altro lato, i partenopei non restano due match di fila senza segnare contro i granata nella competizione dal 2019.19:23
Le scelte di D'Aversa: giocano Simeone e Zapata in avanti, c'è Vlasic a supporto. Dietro spazio ad Ebosse, sulla sinistra confermato Obrador.19:48
Le scelte di Conte: Alisson e Vergara a supporto di Hojlund, in mediana ci sono Elmas e Gilmour. Dalla panchina De Bruyne e Anguissa.19:50
Sostituzione: esce Antonio Vergara ed entra Frank Anguissa (Napoli)
57'
Sostituzione: esce Rafa Obrador ed entra Marcus Pedersen (Torino)
63'
Ammonito Gvidas Gineitis (Torino)
64'
Ammonito Ardian Ismajli (Torino)
67'
Sostituzione: esce Gvidas Gineitis ed entra Cesare Casadei (Torino)
68'
Gol di Eljif Elmas (Napoli)
69'
Sostituzione: esce Leonardo Spinazzola ed entra Miguel Gutiérrez (Napoli)
73'
Ammonito Valentino Lazaro (Torino)
78'
Sostituzione: esce Matteo Prati ed entra Tino Anjorin (Torino)
79'
Sostituzione: esce Alisson Santos ed entra Kevin De Bruyne (Napoli)
84'
Sostituzione: esce Rasmus Højlund ed entra Romelu Lukaku (Napoli)
87'
Gol di Cesare Casadei (Torino)
DOMANDE FREQUENTI - FAQ
Quando si gioca Napoli - Torino?
La gara tra Napoli e Torino si giocherà venerdì 6 marzo 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Napoli - Torino?
L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Napoli - Torino sarà Lorenzo Maggioni
Dove si gioca Napoli - Torino?
La partita si gioca a Napoli
In che stadio si gioca Napoli - Torino?
Stadio Diego Armando Maradona
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 9 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 6 gol
Quale è stato il risultato finale di Napoli - Torino?
La gara tra Napoli e Torino si è conclusa con il risultato di 2-1
Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Torino?
I marcatori del Napoli sono stati Alisson Santos al 7' e Eljif Elmas al 68' mentre il marcatore del Torino è stato Cesare Casadei al 87'
PREPARTITA
Napoli - Torino è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 6 marzo alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli - Torino sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.
Michael Fabbri
Statistiche Stagionali
Partite dirette
11
Falli fischiati
274
Fuorigioco
30
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
41
Espulsioni
2
Cartellini per partita
4.0
Falli per cartellino
6.2
Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso:
Serie A: 11 partite
Serie B: 3 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
31-08-2025
Serie B
Südtirol-Sampdoria 3-1
27-09-2025
Serie B
Venezia-Spezia 2-0
04-10-2025
Serie B
Cesena-Reggiana 1-2
20-10-2025
Serie A
Cremonese-Udinese 1-1
01-11-2025
Serie A
Udinese-Atalanta 1-0
29-11-2025
Serie A
Genoa-Verona 2-1
07-12-2025
Serie A
Lazio-Bologna 1-1
28-12-2025
Serie A
Milan-Verona 3-0
03-01-2026
Serie A
Atalanta-Roma 1-0
14-01-2026
Serie A
Napoli-Parma 0-0
19-01-2026
Serie A
Lazio-Como 0-3
05-02-2026
Coppa Italia
Atalanta-Juventus 3-0
13-02-2026
Serie A
Pisa-Milan 1-2
28-02-2026
Serie A
Inter-Genoa 2-0
06-03-2026
Serie A
Napoli-Torino 2-1
Attualmente il Napoli si trova 3° in classifica con 56 punti (frutto di 17 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece il Torino si trova 14° in classifica con 30 punti (frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte). Il Napoli ha segnato 43 gol e ne ha subiti 29; il Torino ha segnato 28 gol e ne ha subiti 49. La partita di andata Torino - Napoli si è giocata il 18 ottobre 2025 e si è conclusa 1-0.
In casa il Napoli ha fatto 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Verona e il Torino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Genoa e la Lazio ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Torino vincendo 2-1 mentre Il Torino ha incontrato la Lazio vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Giovanni Simeone con 6 gol.
Napoli e Torino si sono affrontate 143 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 53 volte, il Torino ha vinto 34 volte mentre i pareggi sono stati 56.
Napoli-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Dopo il successo per 1-0 nella gara di andata, il Torino potrebbe battere il Napoli in entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 2008/09; dall'altro lato, i partenopei non restano due match di fila senza segnare contro i granata nella competizione dal 2019.
Il Napoli ha perso solo una delle 17 gare casalinghe (9V, 7N) contro il Torino in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (1994/95), vincendo tre delle ultime quattro (1N) in un parziale in cui ha mantenuto due volte la porta inviolata.
Napoli e Torino vantano un solo precedente in Serie A di venerdì, risalente all'8 marzo 2024, con un pareggio allo stadio Maradona per 1-1 (Khvicha Kvaratskhelia rispose al vantaggio iniziale di Antonio Sanabria).
Il Napoli ha pareggiato tre delle ultime cinque gare casalinghe (2V) in Serie A e in generale in casa ha registrato otto vittorie e quattro pareggi in questo campionato; i partenopei potrebbero restare imbattuti nelle prime 13 partite interne del torneo per la prima volta dal 2018/19.
Dopo la vittoria al debutto di Roberto D'Aversa alla guida dei granata, il Torino potrebbere vincere le prime due gare in Serie A con una nuova gestione tecnica per la prima volta dal 1981/82, quando iniziò la stagione con due successi guidato da Massimo Giacomini.
Il Napoli ha segnato nove gol di testa in questo campionato - meno solo dell'Inter con 14 e al pari della Juventus - e potrebbe realizzare almeno 10 reti con questo fondamentale per la quarta volta nelle ultime cinque stagioni (dal 2021/22, si è fermato a nove solo nel 2024/25).
Il Torino è la squadra che in percentuale ha segnato più reti su azione in questo campionato (78% - 21/27), anche se per contro è anche la formazione con più reti al passivo in generale dalla stessa situazione di gioco (37).
Con una rete Rasmus Højlund raggiungerebbe la doppia cifra realizzativa per la seconda volta in carriera nei big-5 tornei europei (10 gol nel 2023/24 con il Manchester United); il danese potrebbe inoltre andare a segno per due gare di fila in Serie A per la prima volta con la maglia del Napoli.
Romelu Lukaku ha preso parte a nove reti contro il Torino in Serie A (5G, 4A) e nella competizione solo contro il Genoa (10) ha partecipato a più reti; il belga - che non segna in casa in campionato da Napoli-Cagliari 2-0 del 23 maggio scorso - è stato coinvolto in otto reti (5G, 3A) nelle ultime sette gare interne in Serie A.
Giovanni Simeone - 83 presenze e sei gol in Serie A con il Napoli - ha eguagliato in 21 gare giocate in questo campionato le reti messe a segno nelle precedenti tre stagioni in Serie A (sei, appunto), in maglia azzurra; con un gol o un assist, l'argentino toccherebbe le 100 partecipazioni attive nella competizione (79G, 20A finora).
