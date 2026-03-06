Le scelte di Conte: Alisson e Vergara a supporto di Hojlund, in mediana ci sono Elmas e Gilmour. Dalla panchina De Bruyne e Anguissa.19:50

La prima frazione di Napoli-Torino non è esaltante, anzi. Partita di gestione per gli azzurri che all'ottavo la sbloccano con una grande iniziativa personale di Alisson Santos, bravo a battere un Paleari non imbeccabile. I tentativi di reazione dei granata sono fini a se stessi, il Napoli rischia poco e chiude la prima frazione in vantaggio.21:35

PREPARTITA

Napoli - Torino è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 marzo alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Torino sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Lorenzo Maggioni.

Michael Fabbri Statistiche Stagionali Partite dirette 11 Falli fischiati 274 Fuorigioco 30 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 41 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.0 Falli per cartellino 6.2 Ha arbitrato un totale di 15 partite nella stagione in corso: Serie A: 11 partite

partite Serie B: 3 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie B Südtirol-Sampdoria 3-1 27-09-2025 Serie B Venezia-Spezia 2-0 04-10-2025 Serie B Cesena-Reggiana 1-2 20-10-2025 Serie A Cremonese-Udinese 1-1 01-11-2025 Serie A Udinese-Atalanta 1-0 29-11-2025 Serie A Genoa-Verona 2-1 07-12-2025 Serie A Lazio-Bologna 1-1 28-12-2025 Serie A Milan-Verona 3-0 03-01-2026 Serie A Atalanta-Roma 1-0 14-01-2026 Serie A Napoli-Parma 0-0 19-01-2026 Serie A Lazio-Como 0-3 05-02-2026 Coppa Italia Atalanta-Juventus 3-0 13-02-2026 Serie A Pisa-Milan 1-2 28-02-2026 Serie A Inter-Genoa 2-0 06-03-2026 Serie A Napoli-Torino 2-1

Attualmente il Napoli si trova 3° in classifica con 56 punti (frutto di 17 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece il Torino si trova 14° in classifica con 30 punti (frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 43 gol e ne ha subiti 29; il Torino ha segnato 28 gol e ne ha subiti 49.

La partita di andata Torino - Napoli si è giocata il 18 ottobre 2025 e si è conclusa 1-0.

In casa il Napoli ha fatto 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Torino ha totalizzato 13 punti (3 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Verona e il Torino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Bologna, il Genoa e la Lazio ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Torino vincendo 2-1 mentre Il Torino ha incontrato la Lazio vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 9 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Roberto D'Aversa è Giovanni Simeone con 6 gol.

Napoli e Torino si sono affrontate 143 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 53 volte, il Torino ha vinto 34 volte mentre i pareggi sono stati 56.

Napoli-Torino ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Dopo il successo per 1-0 nella gara di andata, il Torino potrebbe battere il Napoli in entrambe le sfide stagionali in Serie A per la prima volta dal 2008/09; dall'altro lato, i partenopei non restano due match di fila senza segnare contro i granata nella competizione dal 2019.

Il Napoli ha perso solo una delle 17 gare casalinghe (9V, 7N) contro il Torino in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (1994/95), vincendo tre delle ultime quattro (1N) in un parziale in cui ha mantenuto due volte la porta inviolata.

Napoli e Torino vantano un solo precedente in Serie A di venerdì, risalente all'8 marzo 2024, con un pareggio allo stadio Maradona per 1-1 (Khvicha Kvaratskhelia rispose al vantaggio iniziale di Antonio Sanabria).

Il Napoli ha pareggiato tre delle ultime cinque gare casalinghe (2V) in Serie A e in generale in casa ha registrato otto vittorie e quattro pareggi in questo campionato; i partenopei potrebbero restare imbattuti nelle prime 13 partite interne del torneo per la prima volta dal 2018/19.

Dopo la vittoria al debutto di Roberto D'Aversa alla guida dei granata, il Torino potrebbere vincere le prime due gare in Serie A con una nuova gestione tecnica per la prima volta dal 1981/82, quando iniziò la stagione con due successi guidato da Massimo Giacomini.

Il Napoli ha segnato nove gol di testa in questo campionato - meno solo dell'Inter con 14 e al pari della Juventus - e potrebbe realizzare almeno 10 reti con questo fondamentale per la quarta volta nelle ultime cinque stagioni (dal 2021/22, si è fermato a nove solo nel 2024/25).

Il Torino è la squadra che in percentuale ha segnato più reti su azione in questo campionato (78% - 21/27), anche se per contro è anche la formazione con più reti al passivo in generale dalla stessa situazione di gioco (37).

Con una rete Rasmus Højlund raggiungerebbe la doppia cifra realizzativa per la seconda volta in carriera nei big-5 tornei europei (10 gol nel 2023/24 con il Manchester United); il danese potrebbe inoltre andare a segno per due gare di fila in Serie A per la prima volta con la maglia del Napoli.

Romelu Lukaku ha preso parte a nove reti contro il Torino in Serie A (5G, 4A) e nella competizione solo contro il Genoa (10) ha partecipato a più reti; il belga - che non segna in casa in campionato da Napoli-Cagliari 2-0 del 23 maggio scorso - è stato coinvolto in otto reti (5G, 3A) nelle ultime sette gare interne in Serie A.

Giovanni Simeone - 83 presenze e sei gol in Serie A con il Napoli - ha eguagliato in 21 gare giocate in questo campionato le reti messe a segno nelle precedenti tre stagioni in Serie A (sei, appunto), in maglia azzurra; con un gol o un assist, l'argentino toccherebbe le 100 partecipazioni attive nella competizione (79G, 20A finora).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: