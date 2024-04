Prestazione cinica dei toscani: tre tiri, tre gol e tre punti d'oro in chiave salvezza. Nicola pesca i jolly dalla panchina: decide l'ex Niang dopo le reti di Cambiaghi e Cancellieri. Si interrompe la striscia positiva dei granata, non basta la doppietta di Zapata, costa cara la grave disattenzione difensiva di Bellanova in pieno recupero.

Nella trentaduesima giornata, i ragazzi di Nicola sono attesi dallo scontro diretto in casa del Lecce mentre la squadra di Juric sarà protagonista del derby con la Juventus.

