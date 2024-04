Da Roma - Lazio é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!19:58

90'+7' FINISCE ROMA - LAZIO! 1-0 il finale, decide il gol di Mancini.19:56

90'+6' Altro schema non riuscito, la Lazio getta via l'ultima occasione.19:55

90'+6' AMMONITO Romelu Lukaku. Il belga in recupero stende Felipe Anderson. 19:55

90'+5' Contropiede Roma, Abraham non trova Lukaku.19:54

90'+5' Schema su punizione della Lazio, il pallone di Pellegrini per Kamada é impreciso.19:53

90'+4' Gioco fermo per un infortunio a Celik, si allungherà il recupero.19:52

90'+3' AMMONITO Lorenzo Pellegrini. Intervento duro su Guendouzi, altro giallo nel match. 19:51

90'+2' Contropiede Roma, Gila in scivolata evita che il pallone arrivi a Lukaku.19:51

90'+1' Lazio che continua a spingere, ma Roma che sta concedendo veramente poco.19:49

90' Cinque i minuti di recupero.19:48

88' Cross di Pedro, attenta la difesa della Roma con Spinazzola che, di testa, serve Svilar.19:46

86' Ripartenza della Roma, Pellegrini tiene palla, lo stende Kamada che rischia il giallo.19:44

85' Cross di Pellegrini, deviazione e angolo per la Lazio.19:43

83' De Rossi con la doppia prima punta, per tenere il pallone visto il pressing della Lazio.19:42

82' Sostituzione ROMA: esce Paredes, entra Bove.19:41

81' AMMONITO Paredes. Giallo al mediano per un intervento a centrocampo.19:40

80' Sostituzione LAZIO: esce Marusic, entra Pellegrini.19:40

79' Sostituzione ROMA: esce Dybala, entra Abraham.19:40

79' Sostituzione ROMA: esce Angelino, entra Chris Smalling.19:39

78' Lazio tutta in avanti, entrato bene in campo Luis Alberto e Kamada sembra piú a suo agio giocando in mediana.19:38

76' AMMONITO Taty Castellanos. Reazione della punta, che era entrato duro in pressing. 19:35

75' Tensione che sale, partita sempre piú fisica, molti i parapiglia.19:34

73' AMMONITO Pedro. Altre scintille in campo, tocco di Paredes, spinta energica dell'ex Barcellona che si prende il giallo. 19:32

72' Forcing ora della Lazio, tutta la Roma nella propria trequarti.19:30

70' Sostituzione ROMA: esce Stephan El Shaarawy, entra Leonardo Spinazzola.19:29

70' Sostituzione LAZIO: esce Matías Vecino, entra Luis Alberto.19:29

69' FELIPE ANDERSON! Punizione per il brasiliano, palla alta sopra la traversa.19:28

68' AMMONITO Mehmet Zeki Çelik. Fallo al limite dell'area: punizione da posizione pericolosa per la Lazio. 19:28

67' Angolo Lazio, colpo di testa di Guendouzi, palla a lato.19:25

66' Scintille ora in campo tra Guendouzi e Dybala, Guida ferma il gioco e chiede calma ai due.19:25

65' Check del VAR concluso, confermato il fuorigioco.19:23

64' ANNULLATO IL GOL ALLA LAZIO! Conclusione di Guendouzi, Kamada devia sottoporta: la terna indica il fuorigioco.19:23

63' Angolo per la Lazio: Felipe Anderson al centro, allontana Angelino.19:21

62' Punizione della Roma, El Shaarawy cerca una difficile conclusione al volo, palla a lato.19:20

60' Partita che si é accesa, Lazio che ha alzato il baricentro, lasciando peró molto spazio per le ripartenze della Roma.19:18

59' LUKAKU! Cross di Celik, il belga non arriva per pochi centimetri alla deviazione vincente.19:17

57' CASTELLANOS! Conclusione dell'ex Girona dalla distanza, Svilar blocca in due tempi.19:16

55' AMMONITO Gianluca Mancini. Fallo tattico del difnesore che ferma il contropiede di Castellanos. 19:14

55' PALO DI EL SHARAAWY! Lukaku porta palla e scarica sul Faraone, sinistro potente che prende in pieno il legno!19:14

54' Vecino stoppa male al limite dell'area, perdendo la possibilità di concludere in porta.19:13

51' Gran giocata di Dybala, che ne salta tre prima di provare il tocco per Lukaku: una deviazione manda la sfera tra la braccia di Mandas.19:09

49' PELLEGRINI! Punizione con il destro a giro, palla di poco alta sopra il sette.19:07

48' Fallo di Casale su Lukaku, punizione da posizione pericolosa per la Roma.19:06

47' Tutor con tre cambi nell'intervallo, fuori Immobile, Isaksen e Romagnoli, dentro Castellanos, Pedro e Patric.19:06

46' Sostituzione LAZIO: esce Ciro Immobile, entra Taty Castellanos.19:37

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:05

46' Sostituzione LAZIO: esce Alessio Romagnoli, entra Patric. 19:05

46' Sostituzione LAZIO: esce Gustav Isaksen, entra Pedro.19:04

Partita abbastanza contratta, con le due punte, Immobile e Lukaku, servite pochissimo: ci si aspetta un secondo tempo decisamente combattuto.18:49

Roma piú propositiva, Lazio che concede poco: a spaccare l'equilibrio il colpo di testa di Mancini al 42', che insacca il perfetto cross di Dybala.18:48

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI ROMA - LAZIO! 1-0 il risultato parziale, in rete Mancini.18:47

45' Un minuto di recupero.18:46

44' Pellegrini prova la conclusione dalla distanza, palla altissima sopra la traversa18:46

42' Si sblocca la partita, realizza il gol proprio il giocatore che sembrava prossimo al cambio: Mancini realizza, assist della Joya Dybala.18:44

42' GOL! ROMA - Lazio 1-0! Rete di Gianluca Mancini. Sugli sviluppi dell'angolo, deviazione sottoporta del difensore che mette in porta il cross di Dybala!



41' CHE RISCHIO PER LA LAZIO! Cross di El Shaarawy, Gila devia in angolo, sfiorando l'autogol!18:42

39' Angolo per la Lazio: Felipe Anderson mette in mezzo, pallone che si perde sul fondo.18:39

38' Buon momento della Lazio, Roma costretta nella propria metá campo.18:38

37' Llorente chiude in scivolata Isaksen, che stava provando a sfruttare di un rimpallo al limite dell'area.18:38

35' CELIK! Cross di Angelino, il quinto di destra taglia al centro e, di testa, manda alto!18:36

33' Celik recupera un buon pallone, il suo cross é peró troppo lungo per Lukaku.18:33

32' Non arriva la sfera a Lukaku: il belga fino a questo momento ha toccato due palloni, realizzando un solo passaggio.18:32

31' Prima mezzora di partita che va in archivio, Roma che spinge, Lazio che prova le ripartenze.18:32

29' Colpo di testa di Cristante sul cross di Angelino, palla alta sopra la traversa.18:30

28' Gran giocata di Isaksen che finta il tiro e libera Vecino, Angelino chiude la conclusione.18:27

27' Roma che continua a spingere, Lazio che fatica ora a ripartire.18:26

26' PELLEGRINI! Sinistro deviato di poco a lato, azione comunque ferma per un tocco di mano precedente di El Shaarawy.18:26

24' OCCASIONE ROMA! Conclusione di Pellegrini, Mandas non trattiene ma non ne approfitta Lukaku.18:23

22' Problemi per Mancini, De Rossi chiede se é necessario il cambio: si scalda Smalling.18:22

21' AMMONITO Matías Vecino. Il centrocampista atterra Llorente che era uscito palla al piede. 18:21

20' Angolo per la Lazio: schema per il cross di Felipe Anderson, pallone allontanato.18:19

18' VECINO! L'ex Inter recupera e chiede il triangolo a Isaksen, chiude Mancini in angolo.18:18

17' Lazio che di contro non pressa ma aspetta, partita abbastanza bloccata.18:18

16' Roma che costruisce a tre, con Angelino da braccetto e El Shaarawy e Celik da quinti.18:17

15' Lazio che si porta in avanti, Felipe Anderson trova il fondo ma il suo cross é messo in out da Llorente.18:15

12' Cross di Celik che taglia tutta l'area, arriva Angelino: Isaksen mette in out.18:13

11' Piú Roma in questo inizio partita, Lazio che aspetta per ripartire.18:11

10' LLORENTE! Sugli sviluppi della punizione, conclusione dello spagnolo che Casale manda in angolo.18:10

9' Punizione dalla trequarti per la Roma: salgono le torri dalla difesa.18:09

7' IMMOBILE! Isaksen serve la punta in contropiede, conclusione sul primo palo che termina sull'esterno della rete.18:08

5' Cross morbido di Vecino, Immobile anticipato da Llorente.18:06

4' Roma partita forte, Lazio che per ora aspetta per ripartire.18:05

3' PAREDES! Conclusione dalla distanza dell'argentino, palla poco alta sopra la traversa!18:03

1' Subito una conclusione di Angelino, deviazione in angolo. Corner per la Roma.18:02

1' INIZIA IL DERBY ROMA - LAZIO! Primo pallone per i giallorossi.18:00

Dirige il match l'arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.17:09

Tudor con il 3-4-2-1, Kamada e Isaksen alle spalle di Immobile, mediani Vecino e Cataldi, solo panchina per Luis Alberto. Felipe Anderson da quinto di centrocampo.17:08

De Rossi che preferisce Angelino a Spinazzola, confermata la difesa a quattro con Mancini e Llorente centrali, in attacco Dybala e Lukaku con El Shaarawy a tutta fascia.17:07

La formazione della LAZIO: (3-4-2-1), Mandas - Casale, Romagnoli, Gila - Marusic, Guendouzi, Vecino, Felipe Anderson - Kamada, Isaksen - Immobile.17:06

Sono ufficiali le formazioni del match: ROMA (4-3-3), Svilar - Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.17:05

Roma in corsa per la zona Champions, quinta in classifica con 52 punti (frutto di 15 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte); Lazio settima con 46 punti (14 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte).17:03

Questo sarà il 183° derby tra Roma e Lazio tra tutte le competizioni: i giallorossi conducono per 67 vittorie a 51, completano 64 pareggi. Dalla loro prima sfida ufficiale, risalente all’8 dicembre 1929 (successo 1-0 dei giallorossi in Serie A), solo contro il Torino (76) la Roma ha vinto più partite che contro la Lazio tra tutte le competizioni (67).17:02

Una delle partite piú attese della stagione, all'Olimpico va in scena il derby della Capitale, la Roma di De Rossi affronta la Lazio del nuovo allenatore Tudor.17:01