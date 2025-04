Termina a reti bianche il match del ''Castellani'' tra Empoli e Cagliari. Gara avara di emozioni, vince la paura di perdere: occasione persa per gli azzurri che non vincono da dicembre, mancato l'aggancio al Lecce che resta a -2; buon punto per i rossoblù che mantengono sei lunghezze di vantaggio proprio sui toscani.

Nel prossimo turno, Inter-Cagliari e Napoli-Empoli.

