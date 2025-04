Grazie per aver seguito la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!22:42

90'+3' FINISCE QUI! Roma-Juve termina 1-1!22:39

90' Tre minuti di recupero22:35

89' McKennie! Riceve un cross basso dalla sinistra e conclude sul muro giallorosso22:35

85' Quinto e ultimo cambio nella Roma: esce Dovbyk, entra Baldanzi22:30

84' Cambiaso sbaglia l'appoggio al centro sul cross di Koopmeiners, Colombo ravvisa però la posizione irregolare dell'esterno bianconero22:29

81' Si sono notevolmente abbassati i ritmi, poche emozioni in questa ripresa22:27

78' Gestisce il possesso la Roma in questa fase22:23

76' Quarto cambio nella Juventus: esce Locatelli, entra Savona22:21

72' Quarto cambio nella Roma: esce Celik, entra Nelsson22:18

72' Yildiz ci prova da fuori, Kone si frappone e sporca la sfera in corner22:17

71' Gourna-Douath stava per infilarsi su un pallone vagante, recupero di Kalulu che sventa l'ennesima minaccia22:17

69' Terzo cambio nella Juventus: esce Nico Gonzalez, entra Koopmeiners22:14

68' Secondo cambio nella Juventus: esce Weah, entra Cambiaso22:13

68' Primo cambio nella Juventus: esce Vlahovic, entra Kolo Muani22:13

65' Cartellino giallo per Renato Veiga, fallo su Dovbyk22:10

62' Nico Gonzalez imbuca per McKennie, suggerimento appena troppo lungo ma l'americano riesce a guadagnare il corner con Svilar in uscita22:08

61' Terzo cambio nella Roma: esce El Shaarawy, entra Gourna-Douath22:06

61' Secondo cambio nella Roma: esce Cristante, entra Paredes22:06

60' Contropiede della Roma condotto in modo non perfetto da Dovbyk, l'ucraino ci prova da fuori senza impensierire Di Gregorio22:06

55' Tocco sotto di Thuram a cercare Vlahovic, si salva la difesa giallorossa22:01

52' Ci prova Dovbyk dal limite, conclusione debole e innocua21:58

49' GOL! ROMA-Juventus 1-1! Rete di Shomurodov! N'Dicka stacca perfettamente sul corner di Soulè, Di Gregorio salva in tuffo ma non può nulla sul tap in di Shomurodov! L'ha ripresa la Roma!



48' Altra chiusura di Kalulu, stavolta su Shomurodov21:54

47' Si dispone a quattro dietro la Roma in questo secondo tempo21:52

46' SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!21:50

46' Primo cambio nella Roma: esce Hummels, entra Shomurodov21:51

La Juve chiude avanti di un gol il primo tempo dell'Olimpico. Più intraprendenti i bianconeri, che sfiorano il vantaggio con l'incornata di Nico Gonzalez tolta dall'incrocio da Svilar. I giallorossi si rendono pericolosi con El Shaarawy, ma sul finale di frazione arriva la botta al volo di Locatelli che infila Svilar per l'1-0. A tra poco per i secondi 45 minuti!21:35

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! Juve avanti all'intervallo!21:33

45' Un minuto di recupero21:31

43' Cross d'esterno di Vlahovic, smanaccia in qualche modo Svilar21:29

40' GOL! Roma-JUVENTUS 0-1! Rete di Locatelli! Cross dalla destra di Kalulu, Celik allontana di testa e al limite arriva Locatelli che al volo colpisce benissimo schiacciando il pallone e battendo Svilar! Vantaggio Juve all'Olimpico!



37' PALO ROMA! Cross apparentemente innocuo dalla destra, El Shaarawy ruba il tempo a Kalulu e di testa colpisce il legno esterno!21:24

34' Nico Gonzalez ci prova dal limite, tiro sporcato che diventa facile preda per Svilar21:20

33' VLAHOVIC! Soluzione di potenza sul palo di Svilar, che però capisce tutto e blocca!21:19

32' Punizione al limite dell'area per la Juventus, occasione potenzialmente molto ghiotta per i bianconeri21:18

29' Ci prova stavolta dalla distanza Cristante, tiro intercettato21:15

27' RIFLESSO SPAVENTOSO DI SVILAR! Cross di Weah, stacco perentorio di Nico Gonzalez e parata sensazionale di Svilar che devia il pallone sulla traversa!21:14

26' Ammonito Cristante, braccio largo su Nico Gonzalez21:12

25' PROVVIDENZIALE KALULU! Dovbyk imbuca perfettamente per Cristante che a tu per tu con Di Gregorio calcia a botta sicura. Scivolata decisiva di Kalulu a intercettare il tiro dell'ex Atalanta!21:12

22' Prova a guadagnare campo adesso la Roma, la squadra di Ranieri fa girare il pallone nella metà campo bianconera21:09

19' Locatelli in verticale per Vlahovic, il serbo non riesce a controllare21:05

15' Azione insistita della Juve con Thuram, alla fine arriva Yildiz che crossa dal fondo trovando la pronta uscita di Svilar21:02

12' Thuram raccoglie una corta respinta al limite e conclude debolmente, nessun problema per Svilar20:59

10' Forte pressione della Juve in questo avvio, la Roma si difende e cerca di ripartire20:57

6' Ancora Weah in proiezione offensiva, stavolta l'americano commette fallo in attacco20:52

3' WEAH! Tiro cross velenoso, Svilar si distende e devia in corner20:49

FISCHIO D'INIZIO! È iniziata Roma-Juventus!20:46

Le scelte di Tudor: pesa l'assenza dell'infortunato Gatti in casa Juventus, dove ci sono Kalulu, Veiga e Kelly a comporre la difesa a tre davanti a Di Gregorio. Sugli esterni ci sono Weah e McKennie con Locatelli e Thuram a centrocampo, mentre davanti rinnovata la fiducia a Vlahovic con Yildiz e Nico Gonzalez a supporto19:58

Le scelte di Ranieri: senza lo squalificato Saelemaekers, tocca a Celik e Angelino sugli esterni, mentre Cristante e Kone compongono la mediana. Dietro scelti Mancini, Hummels e N'Dicka a protezione di Svilar, in attacco non al meglio Pellegrini e allora ecco Soulè ed El Shaarawy alle spalle di Dovbyk19:58

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: i bianconeri rispondono a loro volta con un 3-4-2-1: Di Gregorio - Kalulu, Veiga, Kelly - Weah, Thuram, Locatelli, McKennie - Nico Gonzalez, Yildiz - Vlahovic19:56

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA: i giallorossi si schierano con un 3-4-2-1: Svilar - Mancini, Hummels, N'Dicka - Celik, Kone, Cristante, Angelino - Soulè, El Shaarawy - Dovbyk19:55

La direzione di gara è affidata ad Andrea Colombo della sezione di Como, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Berti e dal quarto ufficiale Zufferli. Al Var ci sono invece Di Bello e Mazzoleni14:44

Seconda gara sulla panchina della Juventus per Igor Tudor, chiamato a portare i bianconeri in Europa dopo l'esonero di Thiago Motta. La Vecchia Signora ha ottenuto un successo di misura otto giorni fa contro il Genoa ritrovando i tre punti dopo le disastrose prove contro Atalanta e Fiorentina14:43

Dopo un avvio di stagione molto negativo, con Claudio Ranieri la Roma ha svoltato e si trova in lizza per un posto in Europa, traguardo che sembrava irraggiungibile in autunno. I giallorossi sono reduci da sette vittorie consecutive, cinque delle quali per 1-0, e sono attesi da qui in avanti da un calendario tutt'altro che agevole.14:39

Benvenuti alla diretta di Roma-Juventus, gara valida per la 31° giornata del campionato di Serie A!14:36

