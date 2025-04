Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A.17:04

90'+6' TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO! Torino-Hellas Verona 1-116:59

90'+3' Stop orientato di Elmas sulla sinistra per saltare Ghilardia. Fa buona guardia il difensore del Verona che lascia scorrere il pallone in rinvio dal fondo.16:57

90'+2' Buone notizie per l'Hellas da Empoli dove Empoli e Cagliari hanno impattato sullo 0-0.16:58

90' 5 minuti di recupero.16:54

90' Palla sul secondo palo di Dawidowicz per Lazovic che manca il colpo al volo con la palla che rimane li. Rinviene la difesa del Torino che mette in corner.16:54

88' Sostituzione Torino. Esce Nikola Vlašić ed entra Karol Linetty.16:50

87' Sostituzione Verona. Esce Ondrej Duda ed entra Darko Lazović.16:50

87' Verona in superiorità numerica per la fase finale della partita.16:50

86' ESPULSO RICCI! Ajayi arriva sul pallone prima di Ricci che entra in ritardo con il piede sulla caviglia dell'avversario.16:49

84' Tchatchoua scende sulla destra a gran velocità. Ricci copre e argina il tentativo di cross in corner.16:47

83' Riprende il gioco.16:46

81' Gioco fermato da Bonacina con Ilic fermo a terra dolorante.16:46

80' Sostituzione Hellas Verona. Esce Amin Sarr ed entra Junior Ajayi.16:43

80' Sostituzione Hellas Verona. Esce Antoine Bernede ed enta Grigoris Kastanos.16:43

77' Lancio per Livramento che parte prima della linea del centrocampo e può partire a campo aperto. Controllo complicato di testa per portare la palla in avanti che permette alla difesa granata di rientrare e di fermare l'azione.16:41

75' Ammonito Rocha Livramento.16:39

75' Rischia nuovamente Milinkovic-Savic che controlla con calma e rischia di farsi soffiare palla da Rocha Livramento.16:39

71' Sostituzione Hellas Verona. Esce Daniel Fernando Mosquera ed entra Rocha Livramento.16:33

70' Sostituzione Torino. Esce Cesare Casadei ed entra Ivan Ilić.16:33

70' Sostituzione Torino. Esce Ché Adams ed entra Antonio Sanabria.16:33

68' Succede di tutto in una manciata di minuti. Un rigore sbagliato e l'errore di Milinkovic-Savic potevano abbattere psicologicamente il Torino. Pareggio immediato dei granata che pra proveranno a portare l'inerzia della partita dalla loro parte.16:35

67' GOL!! TORINO-Hella Verona 1-1!! Gol di Eljif Elmas!! Vlasic riceve palla all'interno dell'area di rigore e di tacco serve una palla deliziosa per l'inserimento di Elmas che col mancino dalla destra deposita sul secondo palo senza lasciare scampo a Montipò.



64' GOL!! Torino-HELLAS VERONA 0-1!! Gol di Amin Sarr!! Disastro di Milinkovic-Savic che controlla un retropassaggio e non si affretta al rinvio. Sarr arriva a tutta velocità e respinge il rilancio del portiere granata direttamente in rete!



63' Sostituzione Torino. Esce Gvidas Gineitis ed entra Yann Karamoh.16:26

62' MONTIPO' IPNOTIZZA CHE ADAMS! Calcia angolando poco lo scozzese e Montipò si lancia sulla destra respingendo il tiro!16:26

61' CALCIO DI RIGORE PER IL TORINO! Dopo aver visionato le immagini Bonacina indica il dischetto e assegna il penalty. Che Adams va sul dischetto.16:24

60' Proteste dei granata sugli sviluppi del corner per un tocco di mano di Sarr in area di rigore. Check VAR in corso e Bonacina richiamato al monitor.16:23

58' Movimento a rientrare di Adams che scambia con Elmas mandandolo alla conclusione da fuori. Deviazione della difesa scaligera e calcio d'angolo conquistato dal Torino.16:22

55' Contatto duro ginocchio contro ginocchio tra Gineitis e Bernede. Il fallo è di Gineitis che riceve il cartellino giallo da Bonacina.16:19

54' Bradaric in profondità per Sarr. Al momento della conclusione una scivolata perfetta di Coco ferma il tiro di Sarr.16:17

52' Rilancio lunghissimo di Milinkovic-Savic. Casadei prova a controllare di testa con il pallone che finisce tra i guantoni di Montipò.16:15

50' Ghilardi entra in ritardo su Elmas e Bonacina decreta un calcio di punizione per il Torino da ottima posizione. Rimane a terra l'esterno macedone.16:14

49' Cross di Pedersen dalla destra in area dell'Hellas Verona. Ghilardi allunga la traiettoria di testa e mette in rimessa laterale.16:13

48' Ritmi molto bassi in questa primissima fase del secondo tempo. Con calma, Montipò controlla e va al rilancio.16:11

46' Sostituzione Torino. Esce Sebastian Walukiewicz ed entra Marcus Pedersen.16:08

46' SI RIPARTE! Possesso palla gestito dal Verona.16:08

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme la ripresa della partita.15:53

Termina a reti inviolate il primo tempo. In vantaggio il Toro per quanto riguarda il possesso palla ma le azioni più pericolose sono tutte dell'Hellas Verona. Mosquera, Sarr e Bernede hanno a più riprese messo in apprensione Milinkovic-Savic.15:53

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Torino-Hellas Verona 0-015:51

45' 1 minuto di recupero.15:51

45' Calcio d'angolo Hellas allo scadere del primo tempo. Batte Bradaric e Adams allontana.15:51

44' Cross dalla trequarti di Gineitis per l'inserimento di Casadei. Esce e blocca Montipò.15:48

42' Mosquera anticipa Gineitis a centrocampo e riceve l'intervento falloso del centrocampista granata.15:47

40' Si rende ancora pericoloso il Verona. Mosquera approfitta di una disattenzione di Walukiewicz e da posizione defilata cerca il sinistro di prima intenzione. Palla fuori dallo specchio della porta.15:54

39' Gineitis prova ad andarsene sulla fascia destra e finisce a terra su un contatto con Coppola. Bonacina fa proseguire il gioco tra le flebili proteste dei granata.15:45

36' BERNEDE! Ancora un'occasione per il Verona. Bernede riceve palla al limite dell'area di rigore decentrato a sinistra. Si accentra il francese e il suo destro a giro sfiora il palo e si spegne sul fondo.15:42

35' Continua a far girar palla il Torino nel tentativo di scardinare la difesa scaligera che però non si scompone. I granata cercano di tenere in mano il gioco ma subisce le ripartenze fulminee del Verona.15:41

32' MILINKOVIC-SAVIC SALVA IL TORINO! Imbucata perfetta per Sarr che tenta con il controllo di saltare l'estremo difensore del Torino. Perfetta l'uscita di Milinkic-Savic che pone fine all'offensiva dell'Hellas.15:37

31' Azione inisistita del Verona sulla fascia sinistra. Riesce ad andare sul fondo Bernede ma il suo cross viene catturato da Milinkovic-Savic.15:36

30' Punizione da posizione estramamente interessante per il Torino. Calcia malissimo Coco che spedisce il pallone sugli spalti.15:35

27' Mosquera vince il duello fisico con Maripan, che va giù sul contrasto spalla contro spalla, ed entra in area di rigore. Esita troppo però l'attaccante che subisce il recupero di Coco che gli sbarra la strada verso la porta.15:33

26' Grande giocata di Ricci che imbuca per Vlasic all'interno dell'area di rigore. Non è preciso il controllo dell'attaccante granata che perde un tempo di gioco e non riesce ad arrivare alla conclusione.15:30

23' Gioca palla a terra il Toro e accelera la manovra. Dawidowicz stende Ricci all'altezza del centrocampo.15:28

21' Ricci allarga sulla sinistra per Elmas. L'esterno macedone si accentra per concludere di destro dalla distanza. Montipò si distende e para in presa.15:26

19' Elmas sfida Tchatchoua sulla fascia sinistra e lascia partire un traversone a centro area. Stacca di testa Adams con la palla che finisce sopra la traversa.15:24

16' ANCORA HELLAS! Calcio d'angolo calciato sul secondo palo. Mosquera approfitta della dormita della difesa granata per inserirsi e colpire al volo. Palla a lato.15:22

15' OCCASIONE VERONA! Sarr scatta sul filo del fuorigioco sfruttando uno scivolone di Coco e si invola verso l'area del Torino. E' bravissimo Maripan a recuperare e a frapporsi tra Sarr e la porta e a deviare il tiro in corner.15:20

11' Se la cava la difesa granata su una buona azione offensiva dell'Hellas. Sarr mette una palla rasoterra al centro cogliendo in controtempo Mosquera. La palla viene raccolta da Duda che continua ad alimentare l'azione. Palla messa nuovamente al centro dove Sarr prova a girare verso la porta di prima intenzione masticando la conclusione. 15:17

10' Biraghi batte il calcio piazzato al centro dell'area di rigore. Montipò allontana di pugno.15:15

9' Vlasic si mette in proprio e conquista un calcio di punizione interessante da posizione defilata a destra. Fallo di Bernede.15:14

8' Bonacina ferma il gioco. Su un contatto precedente tra Valentini e Gineitis, il difensore del Verona è rimasto a terra dolorante.15:13

7' Walukiewicz cerca la palla lunga per Vlasic che cade a terra contrastato da Valentini. Lascia correre Bonacina.15:12

4' MOSQUERA! L'attaccante colombiano riceve al limite dell'area di rigore, si sistema la palla sul destro e cerca il piazzato alla sinistra di Milinkovic-Savic. Palla fuori di pochissimo.15:10

3' Buona trama del Torino. Il cross di Vlasic dalla sinistra viene respinto dalla difesa scaligera. Il pallone rimane a Elmas che cerca di andare via sulla corsia di sinistra ma perde il controllo della sfera.15:08

3' Lancio dalle retrovie alla ricerca di Mosquera. La palla, troppo lunga, è facile preda di Milinkovic-Savic.15:07

1' Malinteso tra Coco e Biraghi. Rimessa laterale regalata al Verona.15:06

INIZIA LA PARTITA! Bonacina fischia con 5 minuti di ritardo e il Torino muove la prima palla del match.15:05

Con un leggerissimo ritardo le squadre sono nel tunnel pronte a scendere in campo. E' tutto pronto per la sfida tra Torino ed Hellas Verona. I granata per continuare a scalare la classifica e i mastini per allontanare in maniera decisa la zona retrocessione.15:01

A disposizione Hellas Verona. Berardi, Perilli, Slotsager, Kastanos, Ajayi, Patrick, Daniliuc, Livramento, Oyegoke, Frese, Cissè, Lazovic, Lambourde.14:26

A disposizione Torino. Donnarumma, Paleari, Dembélé, Karamoh, Masina, Sanabria, Gabellini, Sosa, Pedersen, Tameze, Ilic, Linetty.14:23

FORMAZIONE UFFICIALE HELLAS VERONA. 3-5-2. Montipò; Valentini, Coppola, Ghilardi; Bradaric, Bernede, Dawidowicz, Duda, Tchatchoua; Mosquera, Sarr.14:24

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO. 4-3-2-1. Milinkovic-Savic; Biraghi, Coco, Maripan, Walukiewicz; Casadei, Ricci, Gineitis; Elmas, Vlasic; Adams.15:03

I PRECEDENTI. 61 i match intercorsi in Serie A tra Torino ed Hellas Verona. In vantaggio i granata con 25 vittorie contro i 10 successi degli scaligeri. 26 i pareggi.11:24

Infermeria affollata anche per Zanetti che non avrà a disposizione Faraoni, Harroui, Suslov, Tengstedt e Niasse. Diffidati Coppola e Suslov.11:25

Vanoli, oltre al lungo degente Zapata, dovrà rinunciare per infortunio a Schuurs, Lazaro, Njie e Salama. Diffidati Lazaro e Coco.11:25

Il direttore di gara designato sarà il signor Bonacina della sezione di Bergamo. Come primo assistente è stato nominato Passeri e come secondo ci sarà Costanzo. Il quarto uomo sarà Mondaldi. Al VAR ci sarà Ghersini aiutato da Fabbri come AVAR.11:14

Buon momento anche per il Verona che, con la vittoria a Udine per 1-0 e il pareggio a reti inviolate contro il Parma, ha allungato sul 18° posto mettendo 7 punti di distacco sull'Empoli. La formazione di Vanoli si trova al 14° posto a quota 30 punti.11:12

Il Torino arriva a questa sfida in un ottimo stato di forma. Nell'ultimo turno di campionato il gol di Gineitis ha permesso ai granata di fermare la Lazio sull'1-1 portando così a 11 il bottino di punti guadagnati nelle ultime 5 partite. Il Torino occupa l'11° posizione grazie ai 39 punti conquistati finora e con una vittoria oggi scavalcherebbe l'Udinese portandosi nella parte sinstra della classifica.11:06

Siamo allo Stadio Olimpico Grande Torino. Il Torino di Paolo Vanoli ospita l'Hellas Verona di Paolo Zanetti.10:56

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Torino ed Hellas Verona, gara valida per la 31a giornata di Serie A.10:52

