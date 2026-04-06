Alla Juventus basta un primo tempo di spessore per avere la meglio del Genoa. Dopo il 2-0 della prima frazione, i bianconeri si divorano il tris McKennie, colpiscono un palo con David e lasciano tanto campo agli ospiti che sbattono però su un Di Gregorio sontuoso. Il portiere bianconero, entrato all'intervallo per un problema fisico di Perin, respinge un rigore a Martin e compie un mezzo miracolo subito dopo sullo spagnolo, evitando la riapertura del match. La spinta della squadra di De Rossi si esaurisce nel finale e la squadra di Spalletti si porta dunque a casa i tre punti.

Spalletti, nonostante la pausa di mezzo, sceglie la continuità e schiera per dieci undicesimi lo stesso undici visto col Sassuolo. L'unico cambio è in attacco dove torna David e Boga va in panchina. Tra i pali ci sarà dunque ancora Perin, davanti a lui Kalulu a destra, Cambiaso a sinistra con Bremer e Kelly centrali. Locatelli e Thuram formano la consueta cerniera di centrocampo con Conceiçao, McKennie e Yildiz sulla trequarti.17:39

Un solo cambio anche per De Rossi, rispetto alla gara con l'Udinese c'è Martin titolare a sinistra al posto dell'indisponibile Norton-Cuffy. A difesa di Bijlow ci saranno dunque Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Ellertsson agirà sulla corsia di destra con Frendrup e Malinovskyi in mediana. In attacco ci saranno ancora Messias e Vitinha a supporto di Colombo.17:41

Dirige il match Massa con Lo Cicero e Trinchieri ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Marchetti mentre in sala VAR ci sono Paterna e Meraviglia.18:01

Cross tagliato del centrocampista bianconero dalla destra, Bremer ci arriva di testa ma è fuori tempo e riesce solo a pizzicare il pallone che si impenna e viene respinto dalla difesa ospite.18:14

PREPARTITA

Juventus - Genoa è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 18:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Genoa sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Davide Massa Statistiche Stagionali Partite dirette 14 Falli fischiati 385 Fuorigioco 27 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 50 Espulsioni 6 Cartellini per partita 4.2 Falli per cartellino 6.5 Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso: Serie A: 13 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie A Genoa-Lecce 0-0 14-09-2025 Serie A Pisa-Udinese 0-1 27-09-2025 Serie B Cesena-Palermo 1-1 18-10-2025 Serie A Roma-Inter 0-1 30-10-2025 Serie A Pisa-Lazio 0-0 30-11-2025 Serie A Roma-Napoli 0-1 14-12-2025 Serie A Bologna-Juventus 0-1 04-01-2026 Serie A Lazio-Napoli 0-2 11-01-2026 Serie A Fiorentina-Milan 1-1 17-01-2026 Serie A Cagliari-Juventus 1-0 01-02-2026 Serie A Cremonese-Inter 0-2 07-02-2026 Serie A Genoa-Napoli 2-3 01-03-2026 Serie A Cremonese-Milan 0-2 15-03-2026 Serie A Como-Roma 2-1

Attualmente la Juventus si trova 5° in classifica con 57 punti (frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte); invece il Genoa si trova 14° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte).

La Juventus ha segnato 54 gol e ne ha subiti 29; il Genoa ha segnato 36 gol e ne ha subiti 44.

La partita di andata Genoa - Juventus si è giocata il 31 agosto 2025 e si è conclusa 0-1.

In casa la Juventus ha fatto 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Udinese e il Sassuolo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.

Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Verona e l'Udines ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo pareggiando 1-1 mentre Il Genoa ha incontrato l'Udinese perdendo 0-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 6 gol.

Juventus e Genoa si sono affrontate 115 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 70 volte, il Genoa ha vinto 22 volte mentre i pareggi sono stati 23.

Juventus-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Genoa in Serie A: 70 successi bianconeri, a fronte 22 vittorie rossoblù e 23 pareggi in 115 sfide. Inoltre, la Vecchia Signora è anche la formazione che ha segnato più reti contro il Grifone nel torneo (231).

La Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime quattro partite contro il Genoa in campionato; solo una volta i bianconeri hanno tenuto la porta inviolata per più match consecutivi contro i liguri in Serie A: cinque tra il 1964 e il 1976.

La Juventus ha perso solo due delle 57 partite casalinghe contro il Genoa in Serie A (44V, 11N): 1-2 il 21 novembre 1937 e 0-1 il 20 gennaio 1991. In particolare, tra le formazioni contro cui i bianconeri non hanno mai perso in casa nel massimo campionato nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), il Grifone è quella affrontata più spesso davanti al proprio pubblico - 18 volte (13V, 5N nel periodo).

La Juventus ha vinto solo due delle ultime sette gare giocate in Serie A, conquistando nove punti nel parziale (2V, 3N, 2P); nel periodo (a partire dalla 24ª giornata), i bianconeri sarebbero al 13° posto in classifica, al pari del Lecce (3V, 4P).

La Juventus ha perso sei delle 30 partite finora giocate nella Serie A 2025/26 (15V, 9N) e, nelle ultime 15 stagioni (dal 2011/12), solo una volta i bianconeri hanno registrato più sconfitte dopo 31 gare stagionali disputate in un singolo campionato: otto nel 2022/23.

Dall'arrivo di Daniele De Rossi il Genoa viaggia ad una media di 1.35 punti a partita in campionato: si tratta della seconda miglior media punti per un allenatore alla guida del Grifone (min. 2 panchine) nell'era dei tre punti a vittoria, dietro solo a Gian Piero Gasperini (1.39).

Dopo il successo per 2-0 in casa dell'Hellas Verona, il Genoa potrebbe vincere due trasferte di fila in Serie A con lo stesso allenatore seduto in panchina per la prima volta da maggio 2021, quando alla guida del Grifone c'era Davide Ballardini (2-0 contro il Bologna e 1-0 contro il Cagliari in quel caso).

Da un lato, la Juventus è una delle due squadre che hanno segnato più reti al termine di un contropiede nella Serie A in corso (otto, al pari del Torino); dall'altro il Genoa è la formazione che ha tentato il minor numero di conclusioni in ripartenza in questo campionato (10).

Kenan Yildiz è il più giovane giocatore in doppia cifra di reti in questa Serie A: 10 gol nel torneo in corso per il classe 2005 - tra i giocatori nati dal 2003 in avanti, solo Lamine Yamal (14) vanta più marcature nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 (a 10 anche Yan Diomande, Saïd El Mala, Nico Paz e Rasmus Højlund). In generale, il turco (20 anni e 337 giorni lunedì 6 aprile) ha segnato 19 reti nel massimo campionato italiano e l'ultimo giocatore ad essere arrivato a 20 prima di compiere 21 anni è stato Domenico Berardi il 18 gennaio 2015 (doppietta proprio contro il Genoa, all'età di 20 anni e 170 giorni).

Leo Østigård ha segnato cinque gol in questa Serie A e potrebbe diventare solo il secondo difensore nella storia del Genoa a realizzare più reti in una singola stagione nel massimo campionato, dopo il doppio ex di questa sfida Domenico Criscito (otto nel 2019/20 e sei nel 2021/22). Inoltre, nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 nessun centrale di difesa ha segnato più reti rispetto al classe 1999 rossoblù (cinque anche Luka Vuskovic dell’Amburgo).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: