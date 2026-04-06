Alla Juventus basta un primo tempo di spessore per avere la meglio del Genoa. Dopo il 2-0 della prima frazione, i bianconeri si divorano il tris McKennie, colpiscono un palo con David e lasciano tanto campo agli ospiti che sbattono però su un Di Gregorio sontuoso. Il portiere bianconero, entrato all'intervallo per un problema fisico di Perin, respinge un rigore a Martin e compie un mezzo miracolo subito dopo sullo spagnolo, evitando la riapertura del match. La spinta della squadra di De Rossi si esaurisce nel finale e la squadra di Spalletti si porta dunque a casa i tre punti.
57 punti in classifica per la Juventus che sale a meno uno dal quarto posto occupato dal Como. Il Genoa rimane invece a quota 33, sei di vantaggio sulla coppia Lecce-Cremonese terz'ultima.
Nel prossimo turno la Juventus affronterà l'Atalanta fuori casa in un match forse decisivo per la zona Champions. Per il Genoa c'è invece il Sassuolo al Ferraris.
Holm stacca di testa in area sul corner bianconero, palla altissima sopra la traversa.19:50
88'
Cross di Yildiz dalla sinistra, Milik non ci arriva a centro area, Martin, sul secondo palo, anticipa Miretti in corner.19:47
86'
Triangolo tra Kalulu e Miretti al limite dell'area ligure, la palla di ritorno del centrocampista italiano è però troppo arretrata per l'ex Milan che non riesce a controllarla.19:45
83'
Sostituzione Juventus: fuori anche Andrea Cambiaso, al suo posto entra Emil Holm.19:44
83'
Sostituzione Genoa: esce Morten Frendrup, entra Jeff Ekhator.19:43
83'
Sostituzione Juventus: fuori Francisco Conceiçao, dentro Fabio Miretti.19:43
82'
MILIK! Sinistro da centrocampo del polacco, Bijlow riesce a tornare in porta e a toccare il pallone in corner.19:43
81'
OCCASIONE GENOA! Cross dalla destra di Vitinha, Masini si avvita di testa a centro area ma colpisce debolmente da ottima posizione. Di Gregorio blocca in due tempi ma che rischio per la Juve!19:41
80'
Martin calcia col sinistro la punizione dal limite, centrando in pieno la barriera bianconera.19:39
78'
Sgasata di Baldanzi, Thuram spende il fallo per evitare la conclusione dell'avversario dal limite e viene ammonito dal direttore di gara.19:38
78'
Entrata di Milik in netto ritardo su Vasquez, Massa richiama verbalmente il polacco tra le proteste dei rossoblu che chiedevano il giallo.19:37
76'
ANCORA DI GREGORIO! Sul prosieguo dell'azione, girata al volo di Martin e paratissima del portiere bianconero che salva due volte i suoi nel giro di pochi secondi.19:36
75'
PARATO! Martin apre il sinistro dal dischetto, Di Gregorio intuisce e para in tuffo alla propria destra.19:36
74'
RIGORE PER IL GENOA! Dopo una lunga analisi in sala VAR, il team arbitrale decide di assegnare il penalty ai rossoblu.19:34
73'
Check in corso per verificare se il fallo su Martin sia stato commesso in area o fuori.19:32
72'
Arriva anche il giallo per il difensore della Juventus.19:32
72'
Destro di Masini dal limite, respinto dal compagno Ekuban, Martin arriva sulla respinta, dribbla netto Bremer ma viene atterrato dall'avversario. Punizione per il Genoa.19:31
70'
Destro di Baldanzi dal limite, palla fuori di poco alla sinistra di Di Gregorio.19:29
70'
Cross di Baldanzi dalla destra a cercare Martin, intercettato da McKennie.19:29
67'
Sostituzione Juventus: esce Jonathan David, entra Arkadiusz Milik.19:26
66'
Sostituzione Genoa: esce anche Ruslan Malinovskyi, entra Patrizio Masini.19:26
66'
Sostituzione Genoa: fuori Lorenzo Colombo, dentro Caleb Ekuban.19:26
65'
Sponda di Ostigard in area bianconera, presa al volo da un attento Di Gregorio.19:25
64'
Conceiçao cerca spazio al limite dell'area avversaria, chiuso dalla difesa ospite.19:24
62'
Si muove qualcosa su entrambe le panchine, a breve ci saranno nuove mosse da parte di De Rossi e Spalletti.19:24
60'
Si rialza il baricentro dei bianconeri, anche su indicazione di un preoccupato Spalletti, dopo che il Genoa aveva preso molto campo nell'ultima fase di gara.19:21
57'
Sale la pressione del Genoa che sta spingendo per riaprire la gara, la Juventus per ora si difende con ordine ma ha abbassato tantissimo il proprio baricentro.19:17
55'
Uscita alta di Di Gregorio che intercetta un pallone morbido di Vitinha in area piccola. Segnali di risveglio del Genoa negli ultimi minuti.19:14
54'
Cross di Marcandalli dalla destra, Martin controlla e calcia col sinistro, murato in corner dalla difesa bianconera.19:14
53'
Malinovskyi apre a destra per Baldanzi, il neoentrato ci prova col sinistro a giro ma non sorprende Di Gregorio.19:12
52'
Sostituzione Genoa: fuori Junior Messias, dentro Tommaso Baldanzi.19:11
51'
Trattenuta di Frendrup su Locatelli, Massa estrae il giallo per il centrocampista del Genoa.19:11
50'
Rimessa giocata veloce dalla Juve, Yildiz crossa in area per Conceiçao che non inquadra la porta in girata col mancino.19:10
48'
PALO DI DAVID! Destro incrociato del canadese e palla che si stampa sul legno alla destra di Bijlow.19:08
47'
JUVE VICINA AL TRIS! Locatelli scodella in area per Thuram che, davanti a Bijlow, serve McKennie in orizzontale ma l'americano non inquadra la porta in scivolata.19:07
47'
Retropassaggio dosato male da Vitinha, Malnovskyi ferma il pallone con la mano e viene graziato da Massa che non estrae il giallo.19:06
46'
Si ricomincia!19:05
45'
Sostituzione Juventus: fuori Mattia Perin all'intervallo per un problema fisico, dentro al suo posto Michele Di Gregorio.19:05
Primo tempo senza storia allo Stadium dove i padroni di casa vanno subito in vantaggio col colpo di testa di Bremer, deviato da Vasquez quel tanto che basta per spiazzare Bijlow, poi raddoppiano con McKennie su assist di Conceiçao. Nella parte centrale della prima frazione il Genoa non riesce mai a rendersi pericoloso dalle parte di Perin e, anzi, nel finale arrivano altre occasioni per i bianconeri, vicinissimi al tris che avrebbe chiuso virtualmente il match.18:50
45'+1'
Fine primo tempo. Juventus-Genoa 2-0, la sblocca Bremer al 4', raddoppia McKennie al 17'.18:48
45'
Un minuto di recupero.18:46
44'
JUVE PERICOLOSA! Apertura meravigliosa di Thuram a destra per Conceiçao che porta palla fino all'area avversaria ma viene chiuso, poi ci riprova col destro incrociato, fuori di poco.18:46
43'
OCCASIONE JUVENTUS! Conceiçao crossa dalla destra, Yildiz tocca in area piccola col mancino per McKennie che non trova però lo specchio da due passi.18:44
40'
Match che prosegue senza scossoni, la Juventus sembra in controllo totale delle operazioni.18:42
37'
Ritmo lento in questa fase della gara col Genoa che fa girare palla e la Juve tutta rintanata nella propria metà campo a difesa del doppio vantaggio.18:38
33'
David controlla un pallone difficile e serve Yildiz che, dopo l'ingresso in area dalla sinistra, prova il destro a giro colpendo però troppo debolmente. Bijlow para a terra senza patemi.18:34
33'
Cross dalla sinistra di Thuram, allontanato da Vasquez.18:34
31'
Juve sempre pronta a ripartire in contropiede, salva tutto Vasquez che interrompe la comunicazione tra McKennie e Conceiçao al momento dell'ingresso in area rossoblu.18:32
29'
Buon Genoa in questa fase, la squadra di De Rossi ha preso coraggio soprattutto grazie alla vivacità di Messias.18:31
26'
Entrata in ritardo di McKennie su Vasquez. Giallo per il centrocampista bianconero.18:27
26'
Corner corto del Genoa, Messias entra in area dopo una finta e pesca Ostigard che sbaglia però completamente col sinistro al volo. Palla fuori di una decina di metri alla destra di Perin.18:26
25'
Colombo sfida Bremer in velocità, il brasiliano tiene nell'uno contro uno e chiude in corner l'avversario.18:25
24'
Thuram si gira al limite e prova l'imbucata per David, la palla viene respinta dalla difesa genoana e Locatelli ci prova col destro di prima intenzione. Palla fuori di molto.18:25
23'
Cerca di abbassare il ritmo ora la squadra di Spalletti, forte del doppio vantaggio e di un Genoa sin qui troppo rinunciatario.18:24
20'
Palla geniale di Locatelli, morbida in area per Yildiz che, sul filo del fuorigioco, prova la sponda di testa ma la difesa del Genoa libera.18:21
20'
Attacca ancora la Juventus che guadagna un calcio d'angolo. Affanno quasi totale per il Genoa.18:21
17'
GOL! JUVENTUS-Genoa 2-0! Rete di McKennie. McKennie apre a destra per Conceiçao che gli restituisce il pallone a rimorchio, lo statunitense ha tutto il tempo per piazzare il destro rasoterra all'angolino basso dove Bijlow non può arrivare.
Genoa che non riesce a pungere da palla inattiva, la Juventus si difende con ordine e recupera palla.18:18
15'
Malinovskyi calcia direttamente in porta col mancino da oltre trenta metri, sulla traiettoria interviene Locatelli che manda la palla in corner.18:16
15'
Strappo di Messias, Locatelli lo travolge e viene ammonito da Massa.18:15
13'
Cross tagliato del centrocampista bianconero dalla destra, Bremer ci arriva di testa ma è fuori tempo e riesce solo a pizzicare il pallone che si impenna e viene respinto dalla difesa ospite.18:14
12'
Punizione per la Juventus sulla trequarti offensiva. Locatelli sul pallone.18:13
10'
Attacca ancora la Juventus che prova ad approfittare di un Genoa molto passivo, quasi tramortito dal gol subito subito in avvio di match.18:11
8'
ANCORA JUVE! David fa la sponda per Thuram che controlla e calcia forte dalla distanza, palla fuori di poco alla destra di Bijlow.18:09
6'
OCCASIONE JUVE! Yildiz ha spazio in area e prova il destro, non riuscendo a dare forza alla propria conclusione. Bijlow blocca centralmente.18:07
4'
GOL! JUVENTUS-Genoa 1-0! Rete di Bremer. Frendrup non riesce a liberare la propria area, Thuram la rimette dentro di testa, altro colpo di testa di Kelly per Bremer che, ancora di testa, infila Bijlow grazie a una deviazione decisiva di Vasquez.
Nulla di fatto sul primo tiro dalla bandierina della gara, la Juventus rimane però in possesso della sfera a ridosso dell'area avversaria.18:05
3'
Percussione centrale di Thuram, palla a David che non trova lo spazio per la conclusione e apre a sinistra per Cambiaso, il cui cross non trova compagni in mezzo. La Juventus guadagna comunque il primo corner del match.18:04
2'
Serie di lanci in profondità da parte di entrambe le squadre, alla fine il pallone torna tra i piedi dei bianconeri che provano a gestire il possesso con maggiore calma.18:03
Si comincia!18:01
Dirige il match Massa con Lo Cicero e Trinchieri ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Marchetti mentre in sala VAR ci sono Paterna e Meraviglia.18:01
Un solo cambio anche per De Rossi, rispetto alla gara con l'Udinese c'è Martin titolare a sinistra al posto dell'indisponibile Norton-Cuffy. A difesa di Bijlow ci saranno dunque Marcandalli, Ostigard e Vasquez. Ellertsson agirà sulla corsia di destra con Frendrup e Malinovskyi in mediana. In attacco ci saranno ancora Messias e Vitinha a supporto di Colombo.17:41
Spalletti, nonostante la pausa di mezzo, sceglie la continuità e schiera per dieci undicesimi lo stesso undici visto col Sassuolo. L'unico cambio è in attacco dove torna David e Boga va in panchina. Tra i pali ci sarà dunque ancora Perin, davanti a lui Kalulu a destra, Cambiaso a sinistra con Bremer e Kelly centrali. Locatelli e Thuram formano la consueta cerniera di centrocampo con Conceiçao, McKennie e Yildiz sulla trequarti.17:39
FORMAZIONE UFFICIALE GENOA: 3-4-2-1 per i rossoblu. Bijlow - Marcandalli, Ostigard, Vasquez - Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin - Messias, Vitinha - Colombo. A disposizione: Leali, Sommariva, Amorim, Baldanzi, Zatterstrom, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Otoa, Masini, Grossi, Ouedraogo.17:35
FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: 4-2-3-1 per i bianconeri. Perin - Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso - Locatelli, Thuram - Conceiçao, McKennie, Yildiz - David. A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Holm, Gatti, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Boga, Milik, Kostic, Openda, Miretti, Cabal.17:27
Allo Stadium va in scena la penultima gara del turno pasquale con i padroni di casa della Juventus che, dopo la sconfitta della Roma e il pareggio del Como, vanno a caccia di tre punti fondamentali in chiave Champions. Fare punti oggi sarebbe estremamente importante anche per il Genoa che potrebbe fare un passo decisivo verso la salvezza dopo i risultati negativi delle dirette concorrenti. L'allievo De Rossi sfida il maestro Spalletti, fischio d'inizio alle ore 18.17:24
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Genoa, gara valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A 2025/26.17:18
Dove si gioca la partita:
Stadio: Allianz Stadium Città: Torino Capienza: 41689 spettatori17:18
Juventus - Genoa è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 18:00 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - Genoa sarà Davide Massa. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.
Davide Massa
Statistiche Stagionali
Partite dirette
14
Falli fischiati
385
Fuorigioco
27
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
50
Espulsioni
6
Cartellini per partita
4.2
Falli per cartellino
6.5
Ha arbitrato un totale di 14 partite nella stagione in corso:
Serie A: 13 partite
Serie B: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie A
Genoa-Lecce 0-0
14-09-2025
Serie A
Pisa-Udinese 0-1
27-09-2025
Serie B
Cesena-Palermo 1-1
18-10-2025
Serie A
Roma-Inter 0-1
30-10-2025
Serie A
Pisa-Lazio 0-0
30-11-2025
Serie A
Roma-Napoli 0-1
14-12-2025
Serie A
Bologna-Juventus 0-1
04-01-2026
Serie A
Lazio-Napoli 0-2
11-01-2026
Serie A
Fiorentina-Milan 1-1
17-01-2026
Serie A
Cagliari-Juventus 1-0
01-02-2026
Serie A
Cremonese-Inter 0-2
07-02-2026
Serie A
Genoa-Napoli 2-3
01-03-2026
Serie A
Cremonese-Milan 0-2
15-03-2026
Serie A
Como-Roma 2-1
Attualmente la Juventus si trova 5° in classifica con 57 punti (frutto di 16 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte); invece il Genoa si trova 14° in classifica con 33 punti (frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte). La Juventus ha segnato 54 gol e ne ha subiti 29; il Genoa ha segnato 36 gol e ne ha subiti 44. La partita di andata Genoa - Juventus si è giocata il 31 agosto 2025 e si è conclusa 0-1.
In casa la Juventus ha fatto 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Genoa ha totalizzato 14 punti (3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte). La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, l'Udinese e il Sassuolo ottenendo 7 punti grazie a 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte. Il Genoa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Roma, il Verona e l'Udines ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Sassuolo pareggiando 1-1 mentre Il Genoa ha incontrato l'Udinese perdendo 0-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Daniele De Rossi è Lorenzo Colombo con 6 gol.
Juventus e Genoa si sono affrontate 115 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 70 volte, il Genoa ha vinto 22 volte mentre i pareggi sono stati 23.
Juventus-Genoa ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Genoa in Serie A: 70 successi bianconeri, a fronte 22 vittorie rossoblù e 23 pareggi in 115 sfide. Inoltre, la Vecchia Signora è anche la formazione che ha segnato più reti contro il Grifone nel torneo (231).
La Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime quattro partite contro il Genoa in campionato; solo una volta i bianconeri hanno tenuto la porta inviolata per più match consecutivi contro i liguri in Serie A: cinque tra il 1964 e il 1976.
La Juventus ha perso solo due delle 57 partite casalinghe contro il Genoa in Serie A (44V, 11N): 1-2 il 21 novembre 1937 e 0-1 il 20 gennaio 1991. In particolare, tra le formazioni contro cui i bianconeri non hanno mai perso in casa nel massimo campionato nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), il Grifone è quella affrontata più spesso davanti al proprio pubblico - 18 volte (13V, 5N nel periodo).
La Juventus ha vinto solo due delle ultime sette gare giocate in Serie A, conquistando nove punti nel parziale (2V, 3N, 2P); nel periodo (a partire dalla 24ª giornata), i bianconeri sarebbero al 13° posto in classifica, al pari del Lecce (3V, 4P).
La Juventus ha perso sei delle 30 partite finora giocate nella Serie A 2025/26 (15V, 9N) e, nelle ultime 15 stagioni (dal 2011/12), solo una volta i bianconeri hanno registrato più sconfitte dopo 31 gare stagionali disputate in un singolo campionato: otto nel 2022/23.
Dall'arrivo di Daniele De Rossi il Genoa viaggia ad una media di 1.35 punti a partita in campionato: si tratta della seconda miglior media punti per un allenatore alla guida del Grifone (min. 2 panchine) nell'era dei tre punti a vittoria, dietro solo a Gian Piero Gasperini (1.39).
Dopo il successo per 2-0 in casa dell'Hellas Verona, il Genoa potrebbe vincere due trasferte di fila in Serie A con lo stesso allenatore seduto in panchina per la prima volta da maggio 2021, quando alla guida del Grifone c'era Davide Ballardini (2-0 contro il Bologna e 1-0 contro il Cagliari in quel caso).
Da un lato, la Juventus è una delle due squadre che hanno segnato più reti al termine di un contropiede nella Serie A in corso (otto, al pari del Torino); dall'altro il Genoa è la formazione che ha tentato il minor numero di conclusioni in ripartenza in questo campionato (10).
Kenan Yildiz è il più giovane giocatore in doppia cifra di reti in questa Serie A: 10 gol nel torneo in corso per il classe 2005 - tra i giocatori nati dal 2003 in avanti, solo Lamine Yamal (14) vanta più marcature nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 (a 10 anche Yan Diomande, Saïd El Mala, Nico Paz e Rasmus Højlund). In generale, il turco (20 anni e 337 giorni lunedì 6 aprile) ha segnato 19 reti nel massimo campionato italiano e l'ultimo giocatore ad essere arrivato a 20 prima di compiere 21 anni è stato Domenico Berardi il 18 gennaio 2015 (doppietta proprio contro il Genoa, all'età di 20 anni e 170 giorni).
Leo Østigård ha segnato cinque gol in questa Serie A e potrebbe diventare solo il secondo difensore nella storia del Genoa a realizzare più reti in una singola stagione nel massimo campionato, dopo il doppio ex di questa sfida Domenico Criscito (otto nel 2019/20 e sei nel 2021/22). Inoltre, nei maggiori cinque campionati europei 2025/26 nessun centrale di difesa ha segnato più reti rispetto al classe 1999 rossoblù (cinque anche Luka Vuskovic dell’Amburgo).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: