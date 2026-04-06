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Lecce-Atalanta: 0-3 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce
6 Aprile 2026 ore 15:00
Lecce
0
Atalanta
3
Partita finita
Arbitro: Federico La Penna
  1. 29' 0-1 Giorgio Scalvini
  2. 59' 0-2 Nikola Krstovic
  3. 73' 0-3 Giacomo Raspadori
0'
45'
90'
90'
94'

Tris Atalanta, terza sconfitta di fila per il Lecce. Il risultato si sblocca al 29', in gol Scalvini. Raddoppio di Krstovic al 59', al 73' segna anche Raspadori. Due assist di De Ketalaere.

Nel prossimo turno di campionato per il Lecce impegno in trasferta sul campo del Bologna, l'Atalanta ospiterà la Juventus.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Lecce-Atalanta, arrivederci al prossimo turno di Serie A!16:56

  2. 90'+4'

    Fine partita! LECCE-ATALANTA 0-3 (29' Scalvini, 59' Krstovic, 73' Raspadori). 16:54

  3. 90'+2'

    Cross morbido di Banda, libera di testa Kolasinac. 16:52

  4. 90'

    L'arbitro La Penna assegna tre minuti di recupero. 16:50

  5. 87'

    Sulemana stende N'Dri, punizione per il Lecce da posizione decentrata. 16:46

  7. 84'

    Opportunità per Ederson, anticipo di Pierotti, c'è anche un fallo sul giocatore del Lecce. 16:45

  8. 83'

    Lancio di Siebert per N'dri, Carnesecchi raccoglie la sfera. 16:43

  9. 80'

    Krstovic esce dal campo tra gli applausi del pubblico di casa. 16:41

  10. 80'

    Sostituzione ATALANTA: entra Sulemana esce Krstovic. 16:41

  11. 78'

    Sostituzione LECCE: entra Stulic esce Cheddira.16:40

  13. 78'

    Cambio in attacco per il Lecce, entra Stulic al posto di Cheddira. 16:39

  14. 77'

    Contatto in area tra Ederson e Ngom, l'arbitro non interviene. 16:37

  15. 75'

    Krstovic in area ci prova in rovesciata, ma non inquadra il bersaglio. 16:35

  16. 74'

    Conclusione a giro da parte di Banda, il pallone si spegne sul fondo. 16:35

  17. 73'

    GOL! Lecce-ATALANTA 0-3! Rete di Raspadori. Falcone salva su Ederson, Raspadori si avventa su un pallone controllato da Pasalic e insacca con un tiro sotto la traversa.

    Guarda la scheda del giocatore Giacomo Raspadori16:34

    Giacomo Raspadori
  19. 72'

    Cambio sulla fascia destra dell'Atalanta, Bellanova al posto di Zappacosta. 16:31

  20. 70'

    Sostituzione ATALANTA: entra Kossounou esce Djimsiti.16:32

  21. 70'

    Sostituzione ATALANTA: entra Bellanova esce Zappacosta.16:32

  22. 70'

    Ammonito ZAPPACOSTA per gioco scorretto su Banda.16:30

  23. 68'

    Sostituzione LECCE: entra Coulibaly esce Ramadani. 16:29

  25. 67'

    Sostituzione LECCE: entra N'dri esce Danilo Veiga. 16:29

  26. 67'

    Tentativo da fuori area di Gandelman, pallone oltre la traversa. 16:27

  27. 64'

    Traversone di Ederson, Krstovic colpisce di testa, pallone lontano dalla porta. 16:24

  28. 63'

    Sostituzione ATALANTA: entra Pasalic esce De Roon. 16:30

  29. 63'

    Sostituzione ATALANTA: entra Raspadori esce Zalewski. 16:30

  31. 61'

    Secondo assist di De Ketalaere, gol dell'ex di Krstovic che non esulta. 16:23

  32. 59'

    GOL! Lecce-ATALANTA 0-2! Rete di Krstovic. L'azione parte dai piedi di Ederson, De Ketelaere innesca Krstovic: l'attaccante in area con freddezza supera Falcone.

    Guarda la scheda del giocatore Nikola Krstovic16:21

    Nikola Krstovic
  33. 58'

    Fiammata di Banda, Kolasinac di testa intercetta il cross dell'esterno. 16:18

  34. 56'

    Due corner consecutivi per il Lecce, battuti da Banda senza esito.16:16

  35. 53'

    Cheddira trova un varco, ma non riesce a servire nessun compagno di squadra in area. 16:14

  37. 51'

    L'Atalanta resta in attacco, Falcone con una efficace uscita bassa sradica il pallone a De Ketelaere. 16:12

  38. 49'

    Ederson in gol, ma il brasiliano parte da una posizione irregolare sul tiro-cross di De Ketelaere. 16:10

  39. 47'

    Ammonito DJIMSITI per gioco scorretto su Cheddira.16:07

  40. 46'

    Inizio secondo tempo di LECCE-ATALANTA!16:05

  41. 46'

    Sostituzione LECCE: entra Gandelman esce Fofana.16:05

  43. L'Atalanta è avanti all'intervallo grazie a un gol di Scalvini al 29', il difensore sfrutta un assist di De Ketelaere e gonfia la rete. Falcone al 42' con un grande intervento nega il raddoppio a Krstovic. 16:05

  44. 45'+2'

    Fine primo tempo: LECCE-ATALANTA 0-1! In gol Scalvini. 15:50

  45. 45'+2'

    Zappacosta mette al centro, Ederson non riesce a indirizzare verso la porta. 15:50

  46. 45'

    L'arbitro La Penna concede due minuti di recupero. 15:48

  47. 43'

    Danilo Veiga colpito da una pallonata violenta dopo un tiro di Ederson, sanitari in campo. 15:46

  49. 42'

    OCCASIONE ATALANTA! De Ketelaere serve Krstovic, prodigiosa la risposta di Falcone sulla conclusione a botta sicura dell'attaccante. 15:45

  50. 40'

    Ripartenza dell'Atalanta, il Lecce riesce a chiudersi, Ndaba ferma De Ketelaere. 15:43

  51. 37'

    Cross di Bernasconi, svetta Krstovic, pallone alto.15:40

  52. 35'

    Traversone dalla destra di Pierotti, allontana di testa De Roon. 15:37

  53. 32'

    Reazione del Lecce, ma Cheddira da centro area perde l'attimo per il tiro. 15:35

  55. 29'

    GOL! Lecce-ATALANTA 0-1! Rete di Scalvini. Suggerimento di De Ketelaere, Scalvini in area dribbla Ngom e batte Falcone con un tiro forte e angolato.

    Guarda la scheda del giocatore Giorgio Scalvini15:33

    Giorgio Scalvini
  56. 27'

    Lancio di Ramadani, corpo a corpo tra Cheddira e Djimsiti, l'arbitro punisce l'intervento dell'attaccante. 15:30

  57. 24'

    Cheddira supera Ederson e ottiene una punizione dalla trequarti. 15:26

  58. 21'

    Spunto sulla sinistra di Banda, cross al centro troppo alto per tutti. 15:24

  59. 19'

    Atalanta pericolosa: Krstovic fa da sponda, De Ketelaere conclude sul primo palo, parata in tuffo di Falcone.15:22

  61. 18'

    Possesso gestito dall'Atalanta, il Lecce non concede varchi. 15:21

  62. 15'

    Malinteso tra Zappacosta e Krstovic, nulla di fatto per i nerazzurri oggi in maglia bianca. 15:18

  63. 13'

    Combinazione tra Zalewski e Krstovic, ma il polacco scatta in posizione irregolare. 15:16

  64. 10'

    OCCASIONE LECCE! Cross al centro di Ramadani, Fofana è libero in area ma di destro alza troppo la mira. 15:13

  65. 9'

    Zappacosta pescato in posizione di fuorigioco, interrotta la manovra dell'Atalanta. 15:12

  67. 7'

    Rilancio lungo di Falcone, troppo lungo per Fofana. 15:10

  68. 4'

    Danilo Veiga spinge sulla corsia di destra, chiusura di Ederson. 15:06

  69. 1'

    Inizio primo tempo di LECCE-ATALANTA! Dirige la partita l'arbitro La Penna.15:02

  70. Le scelte di Palladino: attacco affidato a Krstovic, De Ketelaere e Zalewski a supporto. Ederson e De Roon a metà campo. Out Scamacca e Hien, Raspadori in panchina.14:19

  71. Le scelte di Di Francesco: in attacco Cheddira preferito a Stulic, Banda e Pierotti gli esterni Ramadani e Ngom in mediana, Tiago Gabriel e Siebert i centrali in difesa.14:19

  73. Panchina ATALANTA: Sportiello, Pardel, Kossounou, Ahnor, Bakker, Bellanova, Musah, Pasalic, Samardzic, Sulemana, Raspadori, Navarro.15:03

  74. Panchina LECCE: Fruchtl, Samooja, Perez, Gorter, Jean, Gandelman, Coulibaly, Helgason, Sala, Marchiwinski, Ndri, Stulic.15:04

  75. Formazione ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi - De Ketelaere, Zalewski - Krstovic.14:17

  76. Formazione LECCE (4-2-3-1): Falcone - Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba - Ramadani, Ngom - Pierotti, Fofana, Banda - Cheddira.15:06

  77. Manca poco all'inizio di Lecce-Atalanta. Pugliesi reduci da due sconfitte di fila in campionato.14:16

  79. Benvenuti alla diretta della partita della 31^ giornata di Serie A, si affrontano Lecce e Atalanta.14:16

  81. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
    Città: Lecce
    Capienza: 33876 spettatori14:16

    Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare Fonte: Gettyimages

Formazioni Lecce - Atalanta

Lecce
Atalanta
TITOLARI LECCE
PANCHINA LECCE
ALLENATORE LECCE
  • Eusebio Di Francesco
TITOLARI ATALANTA
PANCHINA ATALANTA
ALLENATORE ATALANTA
  • Raffaele Palladino
PREPARTITA

Lecce - Atalanta è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.
Arbitro di Lecce - Atalanta sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Federico La Penna

Statistiche Stagionali
Partite dirette12
Falli fischiati339
Fuorigioco46
Rigori assegnati3
Ammonizioni41
Espulsioni5
Cartellini per partita4.1
Falli per cartellino6.7

Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 12 partite
  • Serie B: 4 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
25-08-2025 Serie A Inter-Torino 5-0
14-09-2025 Serie B Südtirol-Palermo 0-2
21-09-2025 Serie A Cremonese-Parma 0-0
05-10-2025 Serie A Napoli-Genoa 2-1
26-10-2025 Serie A Fiorentina-Bologna 2-2
02-11-2025 Serie B Monza-Spezia 1-0
22-11-2025 Serie A Cagliari-Genoa 3-3
07-12-2025 Serie A Napoli-Juventus 2-1
28-12-2025 Serie A Atalanta-Inter 0-1
04-01-2026 Serie A Fiorentina-Cremonese 1-0
12-01-2026 Serie A Genoa-Cagliari 3-0
31-01-2026 Serie A Napoli-Fiorentina 2-1
14-02-2026 Serie A Inter-Juventus 3-2
28-02-2026 Serie B Südtirol-Venezia 1-1
08-03-2026 Serie B Frosinone-Sampdoria 3-0
15-03-2026 Serie A Pisa-Cagliari 3-1

Attualmente il Lecce si trova 18° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 18 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 53 punti (frutto di 14 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte).
Il Lecce ha segnato 21 gol e ne ha subiti 43; l'Atalanta ha segnato 44 gol e ne ha subiti 27.
La partita di andata Atalanta - Lecce si è giocata il 14 settembre 2025 e si è conclusa 4-1.

In casa il Lecce ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).
Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Napoli e la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, l'Inter e il Verona ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.
Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 1-0 mentre L'Atalanta ha incontrato il Verona vincendo 1-0.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 9 gol.

Lecce e Atalanta si sono affrontate 31 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 8 volte, l'Atalanta ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Lecce-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Solo contro Lazio (40) e Udinese (37) il Lecce ha segnato più gol che contro l'Atalanta nella propria storia in Serie A: 35, in 31 confronti nel massimo campionato tra le due formazioni (bilancio di otto vittorie giallorosse, 14 nerazzurre e nove pareggi).
  • L'Atalanta ha vinto quattro delle ultime cinque partite contro il Lecce in Serie A: tanti successi quanti quelli ottenuti dai nerazzurri nei precedenti 11 confronti con i giallorossi nel torneo (4N, 3P).
  • L'Atalanta ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Lecce in Serie A (2-0 il 18 maggio 2024 e 4-0 il 19 agosto 2024) e potrebbe ottenere tre successi esterni consecutivi contro i salentini nel massimo campionato per la prima volta nella propria storia.
  • Il Lecce ha vinto due degli ultimi tre match casalinghi in Serie A (1P), incluso il più recente contro la Cremonese (2-1): tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 12 gare interne di campionato (4N, 6P). Inoltre, i salentini potrebbero ottenere due vittorie consecutive al Via del Mare in massima serie solo per la seconda volta negli ultimi tre anni solari (2024, 2025 e 2026) - finora, infatti, ci sono riusciti solo tra novembre e dicembre scorsi nel periodo (contro Torino e Pisa in quel caso).
  • Da inizio 2026, l'Atalanta ha perso solo un match in campionato (8V, 4N) e ha conquistato ben 28 punti nel torneo (al pari di Milan e Napoli): nel periodo, la Dea sarebbe terza in Serie A, dietro solo a Inter (33 punti) e Como (30).
  • L'Atalanta è la squadra con la peggior differenza di punti guadagnati in trasferta rispetto a quelli ottenuti in casa in questa Serie A: -14, frutto di appena 18 punti conquistati lontano dalla New Balance Arena a fronte dei 32 ottenuti davanti al proprio pubblico.
  • Da un lato, l'Atalanta è la squadra che vanta il maggior numero di attacchi diretti in questa Serie A (62, intesi come sequenze su azione iniziate nella propria metà campo, con almeno il 50% dei movimenti in avanti e terminate con un tiro o un tocco nell'area avversaria); dall'altro, solo Parma (26) e Genoa (17) ne hanno registrati meno rispetto al Lecce (29) nel torneo in corso.
  • Solo l'Inter (15) ha segnato più gol a seguito di corner rispetto all'Atalanta in questa Serie A: otto, al pari della Roma. Dall'altra parte, invece, solo il Genoa (nove) ha incassato più reti da sviluppo di calcio d'angolo rispetto al Lecce (sette, come Hellas Verona, Sassuolo e Torino) nel torneo in corso.
  • Tutte le tre reti di Nikola Stulic in Serie A sono arrivate in match casalinghi (contro Cremonese, Parma e Pisa); l'ultimo giocatore del Lecce che ha segnato ciascuno dei suoi primi quattro gol con la maglia dei salentini nel massimo campionato al Via del Mare è stato Fabio Caserta, tra settembre 2008 e marzo 2009 (in generale, l'ex centrocampista giallorosso è stato anche l'ultimo giocatore a chiudere un torneo di massima serie con i pugliesi segnando più di tre gol, ma nessuno in trasferta - 5/5 in casa nel 2008/09).
  • Nessun giocatore dell'Atalanta ha segnato più gol in questa Serie A rispetto a Nikola Krstovic (otto, al pari di Gianluca Scamacca), che nel campionato scorso era stato il miglior marcatore proprio del Lecce (11 reti). In generale, il montenegrino ha disputato 75 partite e collezionato 20 marcature con la maglia dei salentini tra tutte le competizioni, tra agosto 2023 e agosto 2025, prima di passare alla Dea.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

LecceAtalanta
Partite giocate3030
Numero di partite vinte713
Numero di partite perse176
Numero di partite pareggiate611
Gol totali segnati2141
Gol totali subiti4027
Media gol subiti per partita1.30.9
Percentuale possesso palla42.055.1
Numero totale di passaggi984814681
Numero totale di passaggi riusciti740412478
Tiri nello specchio della porta73139
Percentuale di tiri in porta37.844.4
Numero totale di cross508601
Numero medio di cross riusciti123146
Duelli per partita vinti16201409
Duelli per partita persi16801432
Corner subiti166133
Corner guadagnati136173
Numero di punizioni a favore397298
Numero di punizioni concesse380338
Tackle totali555468
Percentuale di successo nei tackle58.060.9
Fuorigiochi totali3253
Numero totale di cartellini gialli5145
Numero totale di cartellini rossi22

Lecce - Atalanta Live

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Classifica SERIE A

  1. Inter72
  2. Milan63
  3. Napoli62
  4. Como58
  5. Juventus57
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez16
  2. Tasos Douvikas11
  3. Keinan Davis10
  4. Rasmus Højlund10
  5. Nico Paz10
MOSTRA COMPLETA

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