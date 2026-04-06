L'Atalanta è avanti all'intervallo grazie a un gol di Scalvini al 29', il difensore sfrutta un assist di De Ketelaere e gonfia la rete. Falcone al 42' con un grande intervento nega il raddoppio a Krstovic. 16:05
45'+2'
Fine primo tempo: LECCE-ATALANTA 0-1! In gol Scalvini. 15:50
45'+2'
Zappacosta mette al centro, Ederson non riesce a indirizzare verso la porta. 15:50
45'
L'arbitro La Penna concede due minuti di recupero. 15:48
43'
Danilo Veiga colpito da una pallonata violenta dopo un tiro di Ederson, sanitari in campo. 15:46
42'
OCCASIONE ATALANTA! De Ketelaere serve Krstovic, prodigiosa la risposta di Falcone sulla conclusione a botta sicura dell'attaccante. 15:45
40'
Ripartenza dell'Atalanta, il Lecce riesce a chiudersi, Ndaba ferma De Ketelaere. 15:43
37'
Cross di Bernasconi, svetta Krstovic, pallone alto.15:40
35'
Traversone dalla destra di Pierotti, allontana di testa De Roon. 15:37
32'
Reazione del Lecce, ma Cheddira da centro area perde l'attimo per il tiro. 15:35
29'
GOL! Lecce-ATALANTA 0-1! Rete di Scalvini. Suggerimento di De Ketelaere, Scalvini in area dribbla Ngom e batte Falcone con un tiro forte e angolato.
Lecce - Atalanta è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce. Arbitro di Lecce - Atalanta sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Federico La Penna
Statistiche Stagionali
Partite dirette
12
Falli fischiati
339
Fuorigioco
46
Rigori assegnati
3
Ammonizioni
41
Espulsioni
5
Cartellini per partita
4.1
Falli per cartellino
6.7
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 12 partite
Serie B: 4 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
25-08-2025
Serie A
Inter-Torino 5-0
14-09-2025
Serie B
Südtirol-Palermo 0-2
21-09-2025
Serie A
Cremonese-Parma 0-0
05-10-2025
Serie A
Napoli-Genoa 2-1
26-10-2025
Serie A
Fiorentina-Bologna 2-2
02-11-2025
Serie B
Monza-Spezia 1-0
22-11-2025
Serie A
Cagliari-Genoa 3-3
07-12-2025
Serie A
Napoli-Juventus 2-1
28-12-2025
Serie A
Atalanta-Inter 0-1
04-01-2026
Serie A
Fiorentina-Cremonese 1-0
12-01-2026
Serie A
Genoa-Cagliari 3-0
31-01-2026
Serie A
Napoli-Fiorentina 2-1
14-02-2026
Serie A
Inter-Juventus 3-2
28-02-2026
Serie B
Südtirol-Venezia 1-1
08-03-2026
Serie B
Frosinone-Sampdoria 3-0
15-03-2026
Serie A
Pisa-Cagliari 3-1
Attualmente il Lecce si trova 18° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 18 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 53 punti (frutto di 14 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte). Il Lecce ha segnato 21 gol e ne ha subiti 43; l'Atalanta ha segnato 44 gol e ne ha subiti 27. La partita di andata Atalanta - Lecce si è giocata il 14 settembre 2025 e si è conclusa 4-1.
In casa il Lecce ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte). Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Napoli e la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, l'Inter e il Verona ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 1-0 mentre L'Atalanta ha incontrato il Verona vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 9 gol.
Lecce e Atalanta si sono affrontate 31 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 8 volte, l'Atalanta ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 9.
Lecce-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Solo contro Lazio (40) e Udinese (37) il Lecce ha segnato più gol che contro l'Atalanta nella propria storia in Serie A: 35, in 31 confronti nel massimo campionato tra le due formazioni (bilancio di otto vittorie giallorosse, 14 nerazzurre e nove pareggi).
L'Atalanta ha vinto quattro delle ultime cinque partite contro il Lecce in Serie A: tanti successi quanti quelli ottenuti dai nerazzurri nei precedenti 11 confronti con i giallorossi nel torneo (4N, 3P).
L'Atalanta ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Lecce in Serie A (2-0 il 18 maggio 2024 e 4-0 il 19 agosto 2024) e potrebbe ottenere tre successi esterni consecutivi contro i salentini nel massimo campionato per la prima volta nella propria storia.
Il Lecce ha vinto due degli ultimi tre match casalinghi in Serie A (1P), incluso il più recente contro la Cremonese (2-1): tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 12 gare interne di campionato (4N, 6P). Inoltre, i salentini potrebbero ottenere due vittorie consecutive al Via del Mare in massima serie solo per la seconda volta negli ultimi tre anni solari (2024, 2025 e 2026) - finora, infatti, ci sono riusciti solo tra novembre e dicembre scorsi nel periodo (contro Torino e Pisa in quel caso).
Da inizio 2026, l'Atalanta ha perso solo un match in campionato (8V, 4N) e ha conquistato ben 28 punti nel torneo (al pari di Milan e Napoli): nel periodo, la Dea sarebbe terza in Serie A, dietro solo a Inter (33 punti) e Como (30).
L'Atalanta è la squadra con la peggior differenza di punti guadagnati in trasferta rispetto a quelli ottenuti in casa in questa Serie A: -14, frutto di appena 18 punti conquistati lontano dalla New Balance Arena a fronte dei 32 ottenuti davanti al proprio pubblico.
Da un lato, l'Atalanta è la squadra che vanta il maggior numero di attacchi diretti in questa Serie A (62, intesi come sequenze su azione iniziate nella propria metà campo, con almeno il 50% dei movimenti in avanti e terminate con un tiro o un tocco nell'area avversaria); dall'altro, solo Parma (26) e Genoa (17) ne hanno registrati meno rispetto al Lecce (29) nel torneo in corso.
Solo l'Inter (15) ha segnato più gol a seguito di corner rispetto all'Atalanta in questa Serie A: otto, al pari della Roma. Dall'altra parte, invece, solo il Genoa (nove) ha incassato più reti da sviluppo di calcio d'angolo rispetto al Lecce (sette, come Hellas Verona, Sassuolo e Torino) nel torneo in corso.
Tutte le tre reti di Nikola Stulic in Serie A sono arrivate in match casalinghi (contro Cremonese, Parma e Pisa); l'ultimo giocatore del Lecce che ha segnato ciascuno dei suoi primi quattro gol con la maglia dei salentini nel massimo campionato al Via del Mare è stato Fabio Caserta, tra settembre 2008 e marzo 2009 (in generale, l'ex centrocampista giallorosso è stato anche l'ultimo giocatore a chiudere un torneo di massima serie con i pugliesi segnando più di tre gol, ma nessuno in trasferta - 5/5 in casa nel 2008/09).
Nessun giocatore dell'Atalanta ha segnato più gol in questa Serie A rispetto a Nikola Krstovic (otto, al pari di Gianluca Scamacca), che nel campionato scorso era stato il miglior marcatore proprio del Lecce (11 reti). In generale, il montenegrino ha disputato 75 partite e collezionato 20 marcature con la maglia dei salentini tra tutte le competizioni, tra agosto 2023 e agosto 2025, prima di passare alla Dea.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: