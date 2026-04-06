Le scelte di Di Francesco: in attacco Cheddira preferito a Stulic, Banda e Pierotti gli esterni Ramadani e Ngom in mediana, Tiago Gabriel e Siebert i centrali in difesa.14:19

Le scelte di Palladino: attacco affidato a Krstovic, De Ketelaere e Zalewski a supporto. Ederson e De Roon a metà campo. Out Scamacca e Hien, Raspadori in panchina.14:19

PREPARTITA

Lecce - Atalanta è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 15:00 allo stadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Atalanta sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Federico La Penna Statistiche Stagionali Partite dirette 12 Falli fischiati 339 Fuorigioco 46 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 41 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.1 Falli per cartellino 6.7 Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso: Serie A: 12 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie A Inter-Torino 5-0 14-09-2025 Serie B Südtirol-Palermo 0-2 21-09-2025 Serie A Cremonese-Parma 0-0 05-10-2025 Serie A Napoli-Genoa 2-1 26-10-2025 Serie A Fiorentina-Bologna 2-2 02-11-2025 Serie B Monza-Spezia 1-0 22-11-2025 Serie A Cagliari-Genoa 3-3 07-12-2025 Serie A Napoli-Juventus 2-1 28-12-2025 Serie A Atalanta-Inter 0-1 04-01-2026 Serie A Fiorentina-Cremonese 1-0 12-01-2026 Serie A Genoa-Cagliari 3-0 31-01-2026 Serie A Napoli-Fiorentina 2-1 14-02-2026 Serie A Inter-Juventus 3-2 28-02-2026 Serie B Südtirol-Venezia 1-1 08-03-2026 Serie B Frosinone-Sampdoria 3-0 15-03-2026 Serie A Pisa-Cagliari 3-1

Attualmente il Lecce si trova 18° in classifica con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 18 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 53 punti (frutto di 14 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte).

Il Lecce ha segnato 21 gol e ne ha subiti 43; l'Atalanta ha segnato 44 gol e ne ha subiti 27.

La partita di andata Atalanta - Lecce si è giocata il 14 settembre 2025 e si è conclusa 4-1.

In casa il Lecce ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 18 punti (4 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte).

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, il Napoli e la Roma ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, l'Inter e il Verona ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Roma perdendo 1-0 mentre L'Atalanta ha incontrato il Verona vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Lameck Banda con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Nikola Krstovic con 9 gol.

Lecce e Atalanta si sono affrontate 31 volte in campionato. Nei precedenti match il Lecce ha vinto 8 volte, l'Atalanta ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 9.

Lecce-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Solo contro Lazio (40) e Udinese (37) il Lecce ha segnato più gol che contro l'Atalanta nella propria storia in Serie A: 35, in 31 confronti nel massimo campionato tra le due formazioni (bilancio di otto vittorie giallorosse, 14 nerazzurre e nove pareggi).

L'Atalanta ha vinto quattro delle ultime cinque partite contro il Lecce in Serie A: tanti successi quanti quelli ottenuti dai nerazzurri nei precedenti 11 confronti con i giallorossi nel torneo (4N, 3P).

L'Atalanta ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Lecce in Serie A (2-0 il 18 maggio 2024 e 4-0 il 19 agosto 2024) e potrebbe ottenere tre successi esterni consecutivi contro i salentini nel massimo campionato per la prima volta nella propria storia.

Il Lecce ha vinto due degli ultimi tre match casalinghi in Serie A (1P), incluso il più recente contro la Cremonese (2-1): tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 12 gare interne di campionato (4N, 6P). Inoltre, i salentini potrebbero ottenere due vittorie consecutive al Via del Mare in massima serie solo per la seconda volta negli ultimi tre anni solari (2024, 2025 e 2026) - finora, infatti, ci sono riusciti solo tra novembre e dicembre scorsi nel periodo (contro Torino e Pisa in quel caso).

Da inizio 2026, l'Atalanta ha perso solo un match in campionato (8V, 4N) e ha conquistato ben 28 punti nel torneo (al pari di Milan e Napoli): nel periodo, la Dea sarebbe terza in Serie A, dietro solo a Inter (33 punti) e Como (30).

L'Atalanta è la squadra con la peggior differenza di punti guadagnati in trasferta rispetto a quelli ottenuti in casa in questa Serie A: -14, frutto di appena 18 punti conquistati lontano dalla New Balance Arena a fronte dei 32 ottenuti davanti al proprio pubblico.

Da un lato, l'Atalanta è la squadra che vanta il maggior numero di attacchi diretti in questa Serie A (62, intesi come sequenze su azione iniziate nella propria metà campo, con almeno il 50% dei movimenti in avanti e terminate con un tiro o un tocco nell'area avversaria); dall'altro, solo Parma (26) e Genoa (17) ne hanno registrati meno rispetto al Lecce (29) nel torneo in corso.

Solo l'Inter (15) ha segnato più gol a seguito di corner rispetto all'Atalanta in questa Serie A: otto, al pari della Roma. Dall'altra parte, invece, solo il Genoa (nove) ha incassato più reti da sviluppo di calcio d'angolo rispetto al Lecce (sette, come Hellas Verona, Sassuolo e Torino) nel torneo in corso.

Tutte le tre reti di Nikola Stulic in Serie A sono arrivate in match casalinghi (contro Cremonese, Parma e Pisa); l'ultimo giocatore del Lecce che ha segnato ciascuno dei suoi primi quattro gol con la maglia dei salentini nel massimo campionato al Via del Mare è stato Fabio Caserta, tra settembre 2008 e marzo 2009 (in generale, l'ex centrocampista giallorosso è stato anche l'ultimo giocatore a chiudere un torneo di massima serie con i pugliesi segnando più di tre gol, ma nessuno in trasferta - 5/5 in casa nel 2008/09).

Nessun giocatore dell'Atalanta ha segnato più gol in questa Serie A rispetto a Nikola Krstovic (otto, al pari di Gianluca Scamacca), che nel campionato scorso era stato il miglior marcatore proprio del Lecce (11 reti). In generale, il montenegrino ha disputato 75 partite e collezionato 20 marcature con la maglia dei salentini tra tutte le competizioni, tra agosto 2023 e agosto 2025, prima di passare alla Dea.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: