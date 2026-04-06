Doveva essere la sfida che “eliminava” una delle due nella rincorsa all’Inter... E la squadra eliminata è il Milan che perde al Maradona e si fa passare dagli azzurri in classifica. Primo tempo equilibrato, con più occasioni per i rossoneri nei primi 45’. Molto meglio il Napoli nella ripresa e i cambi hanno fatto il resto. Da una parte Politano e Alisson Santos, l’asse che costruisce il gol, dall’altra Pulisic, Leao, Gimenez e Athekame che combinano ben poco.
E, con questo risultato, il Napoli sale al 2° posto a quota 65 punti. Sembra comunque impossibile pensare allo Scudetto visto al -7 sull’Inter che, domenica, ha battuto 5-2 la Roma. Il Milan scende al terzo posto, a quota 63, dovendosi ora guardare dietro a Como e Juventus (a -6) in ottica quarto posto Champions.
Il Napoli tornerà in campo domenica 12 aprile (alle 15) contro il Parma a caccia di punti salvezza. Il Milan, invece, anticipa a sabato 11 aprile in casa contro l’Udinese (alle 18).
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Napoli-Milan e arrivederci ai prossimi appuntamenti della Serie A Enilive 2025-2026.22:46
90'+6'
FINISCE QUI!!! Napoli batte Milan 1-0 grazie al gol di Politano. La squadra di Conte sorpassa i rossoneri al secondo posto22:43
90'+6'
Parte il contropiede di Alisson Santos ce guadagna un fallo laterale e qui dovrebbe essere finita...22:42
90'+5'
Modric non trova Athekame. Ma ci dovrebbe essere un altro minuto per la perdita di tempo per i crampi di Lobotka22:42
90'+3'
Angolo per il Milan, ma non si gioca. C'è Lobotka a terra con i crampi22:40
90'+1'
Ancora Leao sulla fascia, ma il suo servizio è facile preda di Lobotka22:40
90'+1'
5 minuti di recupero...22:37
90'
CI PROVA LEAO!!! Batti e ribatti nell'area del Napoli, ci prova Leao con un destro che finisce alle stelle. Non un grande ingresso del portoghese in questo finale22:36
88'
Primo tentativo di Leao che cerca il movimento a destra, finisce a terra e non c'è fallo di Politano. Subito palla persa22:35
86'
OCCHIO A GIMENEZ!!! Athekame cerca e trova Gimenez, girata del messicano che sfiora la traversa della porta di Milikovic-Savic22:33
86'
Fuori anche De Bruyne che lascia il campo a Elmas. L’assetto tattico resta lo stesso, con Elmas però molto più ‘difensivo’ rispetto al belga.22:32
85'
DOPPIO CAMBIO NAPOLI!!! Conte dà il cambio a Juan Jesus in questo finale. Spazio per Beukema.22:32
84'
Athekame cerca Pulisic sul secondo palo, ma arriva Juan Jesus che anticipa e mette angolo. Adesso spinge il Milan22:30
83'
Palla dentro per Pavlovic che viene però anticipato, poi Buongiorno spazza l'area di rigore22:30
83'
DENTRO ANCHE LEAO!!! Il portoghese prende invece il posto di Fofana. Tre attaccanti del Milan più Loftus.22:30
82'
DOPPIO CAMBIO MILAN!!! E allora Allegri cambia tutto. Dentro Loftus-Cheek che prende il posto di Tomori.22:29
81'
Politano che si prende un giallo per un pestone ai danni di Pulisic22:28
80'
7° gol di Politano, in carriera, al Milan: è la sua vittima preferita22:27
79'
GOL! NAPOLI-Milan 1-0. Rete di Matteo Politano. Avanti i padroni di casa col sinistro al volo di Politano sul colpo di testa all’indietro di De Winter che fa un assist involontario. Tutto nato dalla combinazione Alisson Santos-Olivera a sinistra, con Athekame e Fofana a guardare.
Azione manovrata del Milan con il neo entrato Pulisic, ma i rossoneri non arrivano al tiro con Tomori che perde palla. Alisson Santos cerca subito di far partire il contropiede22:25
75'
Tutto ok, comunque, per Maignan anche se il suo rinvio non è perfetto...22:22
75'
DENTRO PULISIC!!! Il Milan chiude invece con un Pulisic in più. Lo statunitense prende il posto di Nkunku, oggi molto impreciso davanti22:22
74'
DENTRO POLITANO!!! Conte si gioca la carta Politano che prende il posto di Spinazzola. Gutierrez passa sulla fascia sinistra22:21
72'
Maignan smanaccia sul conseguente angolo e cade male sulla caviglia. Gioco fermo per capire le condizioni del portiere francese22:19
71'
Subito Alisson Santos pericoloso, con Athekame che è costretto al tackle per copire. Scivolata comunque pulita, sarà angolo per il Napoli22:18
71'
Doveva uscire anche De Bruyne, ma Conte ci ha ripensato... Intanto è McTominay ad andare a fare il falso nueve. Alisson Santos gioca da mezza punta22:18
70'
CAMBIO NAPOLI!!! Ora è Conte a cambiare qualcosa con l’ingresso di Alisson Santos che prende il posto di Giovane. Il Napoli vuole ora maggior dribbling in avanti.22:17
70'
De Winter perfetto col suo tackle su Giovane. Grande chiusura22:16
69'
De Winter in ritardo su Giovane. Calcio di punizione in favore del Napoli, ma di nuovo ritmi bassi negli ultimi minuti22:15
66'
Sugli sviluppi del calcio di punizione, arriva al tiro Athekame che spara però alle spalle22:13
64'
Buon inserimento di Rabiot che viene chiuso, in modo falloso, da Zambo Anguissa22:12
63'
Dentro anche Santi Gimenez nella staffetta con Füllkrug. Giménez che qui ha sbagliato un rigore lo scorso anno22:10
62'
DOPPIO CAMBIO MILAN!!! Allegri toglie Saelemaekers, oggi in versione difensore. Dentro Athekame22:09
60'
De Bruyne apre per Giovane, ma l'arbitro ferma tutto. Era tutto bellissimo, ma l'ex Verona era in posizione di fuorigioco22:06
58'
Azione manovrata del Milan, ma Nkunku sbaglia il passaggio di ritorno a Rabiot. Palla regalato al Napoli22:05
57'
Spinazzola trova Zambo Anguissa sul secondo palo, colpo di testa che però non trova la porta di Maignan. Prova a crescere il Napoli22:04
54'
OCCASIONE NAPOLI!!! Si inserisce De Bruyne che prova il sinistro, sembra facile per Maignan che però non trattiene, poi Giovane non trova la porta22:03
52'
Ora è il Milan a cercare la ripartenza con Nkunku e Rabiot, ma la difesa del Napoli rientra in massa21:58
51'
OCCHIO A GIOVANE!!! E il Napoli per poco non segna in ripartenza... Sinistro dal limite di Giovane che trova, però, i guantoni di Maignan che manda in angolo21:58
50'
CI PROVA IL MILAN!!! Azione manovrata dai rossoneri che trovano il varco per calciare, ma Nkunku non tira. Spreca ancora il francese che perde il tempo nonostante lo spazio che i rossoneri avevano guadagnato21:57
47'
Fofana cerca in mezzo Füllkrug che finisce a terra, però, senza neanche essere stato toccato da Buongiorno21:54
46'
SI RIPARTE AL MARADONA!!!21:52
Fino a questo momento, però, abbiamo questa statistica: 0 tiri in porta per il Napoli, 1 tiro in porta per il Milan21:44
Il Napoli sente tantissimo l’assenza di un vero n° 9 davanti, uno che possa dare la profondità e lavorare contro i centrali avversari. Si sente la differenza tra Giovane e Hojlund. E cosa ancora più importante, non si è acceso ancora De Bruyne. Il Milan ha avuto qualche lampo, ma Füllkrug e Nkunku - per ora - non fanno paura quando arrivano dalle parti di Milinkovic-Savic. Insomma, non è il festival dell’attacco finora...21:37
Le due squadre hanno preferito non rischiare, senza mettere in campo quella energia esagerata per ribaltare il campo. Qualche occasione, però, c’è stata, soprattutto col Milan in campo aperto. Ma gli attacchi non sono stati precisi (vedi Pavlovic, Nkunku e Füllkrug) e si va alla pausa ancora col risultato di 0-0.22:02
45'+1'
FINISCE IL PRIMO TEMPO!!! Partita bloccata, ma anche diverse occasioni. 0-0 al Maradona tra Napoli e Milan21:34
45'+1'
Un minuto di recupero in questo primo tempo...21:33
45'
ROVESCIATA!!! Lobotka la alza per McTominay che cerca la rovesciata, ma colpisce male e non trova la porta21:32
44'
L'arbitro chiama comunque fuorigioco, l'eventuale gol del Milan non sarebbe stato valido nel caso22:01
43'
FULLKRUG NON TROVA LA PORTA!!! Palla dentro per il tedesco che fa un buon movimento, ma il suo sinistro finisce alto sopra la traversa21:31
41'
Saelemaekers cerca Füllkrug, palla troppo sul portiere e Milinkovic Savic ha gioco facile nel recuperare palla21:37
39'
Rabiot vede il movimento di Bartesaghi che ha provato a scappare sulla sinistra, capisce tutto Lobotka che chiude in fallo laterale21:27
36'
RISPONDE IL NAPOLI!!! Occasione, molto simile, per il Napoli. Inserimento di Giovane nel corridoio, ma Pavlovic chiude con una spettacolare diagonale21:27
35'
NKUNKU SPRECA TUTTO!!! Ecco l'occasione per il Milan con l'apertura di Fofana per Nkunku che vola in campo aperto, ma il suo sinistro finisce a lato. Che chance per i rossoneri: altro spreco21:59
34'
Lento giro palla da parte delle due squadre. Non arrivano altre occasioni.21:22
30'
71% di possesso palla per il Napoli in questa prima mezz'ora di gioco...21:18
29'
Braccio largo di Pavlovic su Giovane. Punizione per il Napoli, ma niente giallo per il difensore del Milan. Ci poteva stare anche il cartellino21:17
28'
Qualche errore tecnico di troppo. Napoli regala palla al Milan, che fa lo stesso e recuperano gli azzurri21:16
27'
Spreca anche il Milan con Nkunku e Saelemaekers che non sfruttono le praterie lasciate dalla difesa del Napoli21:14
26'
SPRECA IL NAPOLI!!! Transizione di Lobotka che serve De Bruyne in area, ma il belga controlla male e il pallone finisce a fondo campo. Brutto errore di KDB21:14
23'
CI PROVA IL NAPOLI!!! Spinazzola se la porta sul destro e fa partire una conclusione a giro che non va tanto lontano dal palo alla sinistra di un immobile Maignan. Immobile anche Fofana che aveva lasciato una voragine, permettendo a Spinazzola di sfondare21:11
22'
Napoli che prova ora a guadagnare campo, il Milan si abbassa creando il blocco basso21:10
20'
Gutierrez cerca Giovane nello spazio, è bravissimo Fofana ad intercettare e a far ripartire il Milan21:08
18'
IL MILAN SPRECA TUTTO!!! Bartesaghi trova Pavlovic in area, ma il serbo non trova lo spazio per calciare e alla fine cerca un passaggio dove non c'è nessuno. Altra palla gestita malissimo dai rossoneri che, invece, erano stati bravi ad arrivare in area21:06
15'
Gutierrez prende il fondo, ma il suo cross finisce direttamente fuori dal campo. Il Napoli prova a risistemarsi dopo aver rischiato poco fa21:03
13'
PAVLOVIC VICINO AL GOL!!! Palla dentro per Pavlovic che anticipa Milinkovic-Savic, ma non riesce a centrare la porta. Occasionissima per i rossoneri e uscita completamente a vuoto del portiere del Napoli21:53
12'
Modric ne salta tre e poi viene steso da Buongiorno. Giocata abbacinante del croato e giallo per il difensore del Napoli21:00
10'
Nkunku e Füllkrug provano a scambiare, bella l'idea del triangolo, ma arriva la chiusura di Juan Jesus21:37
8'
Niente angolo. In realtà c'era il fuorigioco di Giovane che aveva dato la profondità, ma era partito troppo presto20:55
7'
OCCASIONE GIOVANE!!! Sinistro di Giovane che sfiora il palo alla destra di Maignan. C'è anche la deviazione di Bartesaghi che manda in angolo. Che brivido per il Milan20:55
6'
CI PROVA IL MILAN!!! Ancora Rabiot molto dinamico, palla in area, appoggio per Fofana che calcia però addosso a Milinkovic-Savic. Chance per i rossoneri che, però, potevano gestirla molto meglio21:51
5'
Niente di fatto dal calcio di punizione. Schema non riuscito, ma il Milan mantiene comunque il possesso con Rabiot che recupera subito20:53
5'
Botta alla spalla sinistra per il francese che è molto dolorante20:52
4'
Buona palla rubata da Rabiot che, però, subisce poi il fallo da Zambo Anguissa20:51
1'
Prima offensiva del Napoli: De Bruyne cerca il corridoio per Gutierrez, ma il pallone finisce fuori dal campo20:49
1'
SI PARTE!!! Primo possesso per il Napoli...20:47
Il direttore di gara sarà il sig. Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Il fischietto classe '77 sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Colarossi e dal quarto ufficiale, il sig. Luca Pairetto. A completare la squadra arbitrale, dalla sala VAR di Lissone, ci sono Valerio Marini (VAR) e Aleandro Di Paolo (AVAR).00:17
Sono 179 i precedenti, in tutte le competizioni, tra Napoli e Milan. Il bilancio pende dalla parte dei rossoneri con 71 vittorie oltre a 54 pareggi e 54 successi dei partenopei. L'anno scorso fu il Napoli a imporsi al Maradona, con una vittoria chiave nella corsa Scudetto della squadra di Conte. 2-1 il finale con gol di Politano e Lukaku, poi il rigore sbagliato da Gimenez e il guizzo di Jovic negli ultimi minuti. Il Milan non vince a Napoli dal clamoroso 4-0 nell'anno dello Scudetto di Spalletti: a segno Leão (doppietta), Brahim Díaz e Saelemaekers.00:17
Allegri deve far girare l’attacco perché né Pulisic né Leão sono in condizione. Spazio, quindi, al tandem Nkunku-Füllkrug. Per il resto, è la formazione tipo col solo De Winter che sostituisce Gabbia in difesa ormai da qualche settimana.20:00
Qualche problema di formazione per Conte, soprattutto in attacco. Lukaku è fuori rosa dopo non essere rientrato dal Belgio, dopo aver ‘fallito’ la convocazione in Nazionale. Una situazione parodossale, col Napoli che aveva dato ultimatum al suo attaccante lo scorso martedì, ma Lukaku ha preferito rimanere ad Anversa per curarsi per non perdere il Mondiale. Fuori anche Hojlund per un’influenza: dentro Giovane a fare il falso nueve, supportato da De Bruyne e McTominay.20:04
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan si schiera con un 3-5-2 in cui figurano: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic - Saelemaekers, Y.Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi - Nkunku, Füllkrug. All. Massimiliano Allegri. A disposizione: P.Terracciano, Torriani; Athekame, Estupiñan, Odogu; Jashari, Loftus-Cheek, S.Ricci; Pulisic, S.Giménez, Leão.19:59
FORMAZIONI UFFICIALI: Il Napoli scende in campo con un 3-4-2-1 in cui figurano: Milinkovic-Savic - Juan Jesus, Buongiorno, M.Olivera - M.Gutiérrez, Lobotka, Zambo Anguissa, Spinazzola - De Bruyne, McTominay - Giovane. All. Antonio Conte. A disposizione: Contini, Meret - Beukema, Mazzocchi - Gilmour, Elmas - Alisson Santos, Politano.19:56
Milan che arriva dal successo, pirotecnico, per 3-2 sul Torino. I rossoneri devono immediatamente rispondere alla vittoria dell’Inter che, col 5-2 sulla Roma di domenica sera, è andata a +9 sulla squadra di Allegri. Milan che ha raccolto due sconfitte nelle ultime 5 giocate in campionato (contro Parma e Lazio).00:16
Il Napoli è in striscia positiva, con 4 vittorie consecutive all’attivo (contro Verona, Torino, Lecce e Cagliari). La squadra di Antonio Conte si è issata al terzo posto della classifica, con un buon margine sulla quinta in ottica Champions. Nell’ultima partita disputata, prima della sosta per Nazionali, è arrivato anche il primo clean sheet dopo aver subito almeno un gol nelle ultime 8 di fila giocate in campionato.00:16
Benvenuti alla diretta scritta di Napoli-Milan, gara valida per la Giornata 31 della Serie A Enilive 2025-2026. Si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.00:15
Dove si gioca la partita:
Stadio: Diego Armando Maradona Città: Napoli Capienza: 54726 spettatori00:15
Napoli - Milan è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli - Milan sarà Daniele Doveri. Al VAR invece ci sarà Maurizio Mariani.
Daniele Doveri
Statistiche Stagionali
Partite dirette
14
Falli fischiati
349
Fuorigioco
32
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
51
Espulsioni
1
Cartellini per partita
3.7
Falli per cartellino
6.7
Ha arbitrato un totale di 16 partite nella stagione in corso:
Serie A: 14 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
30-08-2025
Serie A
Bologna-Como 1-0
20-09-2025
Serie A
Udinese-Milan 0-3
04-10-2025
Serie A
Parma-Lecce 0-1
28-10-2025
Serie A
Atalanta-Milan 1-1
02-11-2025
Serie A
Verona-Inter 1-2
22-11-2025
Serie A
Fiorentina-Juventus 1-1
08-12-2025
Serie A
Pisa-Parma 0-1
14-12-2025
Serie A
Genoa-Inter 1-2
27-12-2025
Serie A
Torino-Cagliari 1-2
11-01-2026
Serie A
Inter-Napoli 2-2
18-01-2026
Serie A
Bologna-Fiorentina 1-2
06-02-2026
Serie A
Verona-Pisa 0-0
11-02-2026
Serie B
Bari-Spezia 0-0
21-02-2026
Serie A
Juventus-Como 0-2
08-03-2026
Serie A
Milan-Inter 1-0
14-03-2026
Serie B
Monza-Palermo 3-0
Attualmente il Napoli si trova 2° in classifica con 65 punti (frutto di 20 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece il Milan si trova 3° in classifica con 63 punti (frutto di 18 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte). Il Napoli ha segnato 47 gol e ne ha subiti 30; il Milan ha segnato 47 gol e ne ha subiti 24. La partita di andata Milan - Napoli si è giocata il 28 settembre 2025 e si è conclusa 2-1.
In casa il Napoli ha fatto 34 punti (10 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 32 punti (9 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta). Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, il Lecce e il Cagliari ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Milan nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, la Lazio e il Torino ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita il Cagliari vincendo 0-1 mentre Il Milan ha incontrato il Torino vincendo 3-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Rasmus Højlund con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Allegri è Rafael Leão con 9 gol.
Napoli e Milan si sono affrontate 155 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 47 volte, il Milan ha vinto 59 volte mentre i pareggi sono stati 49.
Napoli-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Nelle ultime cinque stagioni (dal 2021/22 ad oggi) il bilancio delle sfide tra Napoli e Milan in Serie A è in perfetto equilibrio, grazie a quattro successi per parte ed un pareggio, dopo che nei precedenti 10 campionati (tra il 2011/12 ed il 2020/21) gli azzurri avevano perso solo due confronti su 20 contro i rossoneri (10V, 8N).
Per la prima volta nella storia della Serie A, Napoli (62) e Milan (63) si affronteranno avendo giocato entrambe almeno 30 partite in massima serie ed essendo separate al massimo da un punto in classifica. Il gap minore con cui le due formazioni si erano trovate di fronte in precedenza dopo almeno lo stesso numero di gare era di due punti (+2 per i rossoneri nel maggio 1936; +2 per gli azzurri il 12 luglio 2020): in entrambe le occasioni, i partenopei restarono imbattuti (1V, 1N).
Dopo il successo per 2-1 del 30 marzo 2025, il Napoli potrebbe battere il Milan in due match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta dalla serie di tre successi registrata tra agosto 2016 e agosto 2018 - da allora, prima del confronto più recente al Maradona tra le due formazioni, due pareggi e tre successi esterni dei rossoneri.
Il Milan è la squadra che ha inflitto al Napoli la sua sconfitta interna più ampia in Serie A negli ultimi 25 anni: 4-0 il 2 aprile 2023, grazie ad una doppietta di Rafael Leão e ai gol di Alexis Saelemaekers e Brahim Díaz.
Il Napoli ha vinto ciascuna delle ultime quattro gare giocate in Serie A e potrebbe arrivare a cinque successi di fila per la prima volta in questo campionato; l'ultima occasione in cui la squadra di Antonio Conte ci è riuscita in un singolo torneo, infatti, risale alla serie di sette registrata tra dicembre 2024 e gennaio 2025.
Il Milan ha registrato solo tre sconfitte in questo campionato (18V, 9N) e solo due volte nell'era dei tre punti a vittoria è rimasto imbattuto in almeno 28 delle prime 31 gare di Serie A giocate in una singola stagione: nel 1995/96 (19V, 10) e nel 2003/04 (23V, 7N).
Milan (14) e Napoli (12) sono le due squadre che hanno recuperato il maggior numero di punti da situazioni di svantaggio in questa Serie A. Inoltre, i rossoneri sono la formazione che ha conquistato più punti grazie a reti realizzate oltre il 75' (12), mentre gli azzurri sono quella che ne ha guadagnati di più segnando dopo l'80' (nove).
Dopo il gol su rigore all'andata, il Milan potrebbe diventare la prima squadra contro Kevin De Bruyne troverebbe più di una rete in Serie A; inoltre, se andasse a bersaglio, diventerebbe solo il secondo centrocampista a tagliare il traguardo delle 100 marcature nei Big-5 campionati europei dal suo esordio in avanti (99G finora, dal 2012/13), dopo Marco Reus (120). Dal suo rientro, il Napoli ha vinto tre partite su tre e, più in generale, gli azzurri vantano il 71% di vittorie stagionali all-comps (10/14) con il classe 1991 in campo, mentre senza di lui la percentuale scende al 46% (13/28).
Tra i centrocampisti, solo Nico Paz (10) e Danilo Cataldi (nove) hanno portato più punti alle proprie squadre grazie alla somma dei propri gol e assist rispetto a Scott McTominay (7G+3A) e Adrien Rabiot (5G+4A): otto entrambi. In particolare lo scozzese - ad un passo dalle 50 partecipazioni attive nei Big-5 cinque campionati europei (49) - potrebbe diventare solo il secondo centrocampista a siglare 20 reti nelle sue prime due stagioni in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (attualmente 19), dopo Henrikh Mkhitaryan tra il 2019/20 ed il 2020/21 (22).
La prossima sarà la 150ª presenza in Serie A per Mike Maignan, che in questo campionato ha evitato ben 9.7 gol secondo il modello degli Expected Goals on Target: solo 23 reti subite (autogol esclusi) a fronte di ben 32.7 xGoT. Nei maggiori cinque campionati europei in corso, solo Hervé Koffi dell'Angers (10.3) vanta più Goals Prevented rispetto all'estremo difensore rossonero.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: