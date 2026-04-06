Doveva essere la sfida che “eliminava” una delle due nella rincorsa all’Inter... E la squadra eliminata è il Milan che perde al Maradona e si fa passare dagli azzurri in classifica. Primo tempo equilibrato, con più occasioni per i rossoneri nei primi 45’. Molto meglio il Napoli nella ripresa e i cambi hanno fatto il resto. Da una parte Politano e Alisson Santos, l’asse che costruisce il gol, dall’altra Pulisic, Leao, Gimenez e Athekame che combinano ben poco.

E, con questo risultato, il Napoli sale al 2° posto a quota 65 punti. Sembra comunque impossibile pensare allo Scudetto visto al -7 sull’Inter che, domenica, ha battuto 5-2 la Roma. Il Milan scende al terzo posto, a quota 63, dovendosi ora guardare dietro a Como e Juventus (a -6) in ottica quarto posto Champions.

Il Napoli tornerà in campo domenica 12 aprile (alle 15) contro il Parma a caccia di punti salvezza. Il Milan, invece, anticipa a sabato 11 aprile in casa contro l’Udinese (alle 18).

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