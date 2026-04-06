Una partita che non ha regalato grandi emozioni e che ha visto i lariani gestire palla senza però mai riuscire ad affondare. L'Udinese ha provato a calciare verso la porta, ma la retroguardia del Como è sempre rimasta in allerta.
Un punto a testa che rende sicuramente più felice l'Udinese, che si porta a quota 40. Il Como rallenta nella corsa Champions League e si porta 58 lunghezze, a +4 dalla Juventus impegnata nel pomeriggio in casa contro il Genoa.
Cronaca
Formazioni
Statistiche
Dirette
Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!14:39
90'+7'
Fine partita: UDINESE - COMO 0-0.14:29
90'+3'
Prova a buttarsi in avanti il Como, ma l'Udinese è molto compatta.14:25
90'
Ci saranno 5 minuti di recupero.14:23
88'
Cartellino giallo per Kristensen, fallo su Morata.14:21
87'
Lancio lungo di Butez, Vojvoda scatta e in area prova il pallonetto ma non trova la porta.14:20
86'
Nel Como entra Van Der Brempt per Smolcic.14:21
86'
Zarraga prende ilp osto di Ehizibue.14:21
86'
Sostituzione nell'Udinese, entra Bertola per Kabasele.14:21
85'
Cartellino giallo per Ehizibue, fallo su Morata.14:17
82'
Azione corale dell'Udinese, palla in area per Zaniolo che controlla e calcia, Kempf si immola e devia in calcio d'angolo.14:15
80'
Sostituzione nel Como, fuori Diao, dentro Morata.14:13
79'
Ci prova Da Cunha da fuori area, conclusione centrale, blocca Okoye.14:12
78'
Cartellino giallo per Smolcic, fallo su Atta.14:10
76'
Gueye si infila in area e prova la conclusione da posizione defilata, respinge Butez.14:09
74'
Cross in area di Baturina, si inserisce e stacca di testa Sergi Roberto, palla di poco alta sopra la traversa.14:07
72'
Cartellino giallo per Diego Carlos, fallo su Zaniolo.14:05
69'
Arizala prende il posto di Kamara.14:02
69'
Altri due cambi nell'Udinese, entra Gueye per Ekkelenkamp.14:02
68'
Gara che continua ad essere bloccata e seguire lo spartito del primo tempo.14:00
65'
Sostituzione anche nell'Udinese, finisce la partita di Piotrowski, al suo posto entra Miller.13:59
60'
Dentro anche Sergi Roberto per Perrone.13:53
60'
Baturina prende il posto di Caqueret.13:53
59'
Triplo cambio nelle file del Como, entra Vojvoda per Douvikas.13:52
57'
Stop e cross di Kamara sul secondo palo, ci prova Kabasele di testa, nessun problema per Butez.13:50
54'
Da Cunha recupera un pallone sulla trequarti, serve Douvikas che prova il rasoterra dla limite, blocca Okoye.13:47
50'
Cartellino giallo per Perrone, fallo a metà campo.13:43
48'
Punizione dal limite dell'arra per l'Udinese, ci prova Piotrowski ma sbatte sulla barriera.13:41
46'
Inizia il secondo tempo di UDINESE - COMO. Si riparte senza sostituzioni.13:38
Partita bloccata e senza grandi occasioni da gol. Il Como tiene palla e prova con il palleggio a mettere in difficoltà l'Udinese, i padroni di casa cercano di impensierire i lariani con le ripartenze, ma al momento entrambi i portieri non sono quasi mai intervenuti.13:19
45'+1'
Fine primo tempo: UDINESE - COMO 0-0.13:19
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero.13:18
42'
Ci prova Nico Paz con il destro dalla distanza, blocca sicuro Okoye.13:15
38'
Cerca di farsi vedere in avanti l'Udinese, soprattutto con conclusione dalla distanza che però non trovano la porta.13:11
33'
Superata la mezz'ora, partita che non si schioda dallo 0-0.13:07
29'
Azione prolungata dell'Udinese, batti e ribatti in area con Karlstrom che prova la botta dal limite, Diego Carlos respinge con i piedi.13:02
25'
La difesa molto fisica dell'Udinese sta concedendo poco spazio alle incursioni del Como.12:58
20'
Imbucata in area per Atta che viene atterrato da Diego Carlos, per Maresca non c'è niente.12:53
15'
Buon ritmo in questa prima parte di gara, ma squadre che faticano ad arrivare alla conclusione.12:48
10'
Atta parte al limite del fuorigioco, entra in area e da posizione defilata prova la conclusione, respinge Butez.12:43
10'
Prova la conclusione dalla distanza Perrone, nessun problema per Okoye.12:42
6'
Calcio d'angolo per il Como, cross in area di rigore, Diego Carlos prova la girata al volo, palla sul fondo.12:39
4'
Avvio di gara con il Como che tiene palla con un lungo possesso.12:36
1'
FISCHIO D’INIZIO DI UDINESE - COMO. Arbitra Maresca.12:33
Nel'Udinese in difesa con Kristensen giocano Kabasele e Solet. Nel duo d’attacco spicca l'assenza per squalifica di Davis, c’è quindi Atta al fianco di Zaniolo. Nel Como, Diao parte dal primo minuto sulla trequarti con Nico Paz e Caqueret, preferito a Baturina, che parte dalla panchina, dietro all’unica punta Douvikas.11:56
Formazione COMO (4-2-3-1): Butez - Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Valle - Perrone, Da Cunha - Diao, Nico Paz, Caqueret - Douvikas. A disposizione: Van Der Brempt, De Paoli, Moreno, Goldaniga, Vojvoda, Baturina, Sergi Roberto, Kuhn, Morata, Vigorito, Cavlina, Tornquist.11:54
Udinese - Como è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 12:30 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine. Arbitro di Udinese - Como sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Fabio Maresca
Statistiche Stagionali
Partite dirette
6
Falli fischiati
160
Fuorigioco
23
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
20
Espulsioni
1
Cartellini per partita
3.5
Falli per cartellino
7.6
Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Serie B: 6 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
09-11-2025
Serie B
Cesena-Avellino 3-0
22-11-2025
Serie B
Calcio Padova-Venezia 0-2
29-11-2025
Serie B
Empoli-Bari 5-0
08-12-2025
Serie A
Udinese-Genoa 1-2
27-12-2025
Serie A
Pisa-Juventus 0-2
07-01-2026
Serie A
Torino-Udinese 1-2
14-01-2026
Serie A
Inter-Lecce 1-0
25-01-2026
Serie A
Genoa-Bologna 3-2
01-03-2026
Serie B
Pescara-Palermo 2-1
07-03-2026
Serie B
Spezia-Monza 4-2
13-03-2026
Serie A
Torino-Parma 4-1
18-03-2026
Serie B
Frosinone-Bari 2-1
Attualmente l'Udinese si trova 11° in classifica con 40 punti (frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte); invece Como si trova 4° in classifica con 58 punti (frutto di 16 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte). L'Udinese ha segnato 35 gol e ne ha subiti 42; Como ha segnato 53 gol e ne ha subiti 22. La partita di andata Como - Udinese si è giocata il 3 gennaio 2026 e si è conclusa 1-0.
In casa l'Udinese ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte). L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Juventus e il Genoa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Roma e il Pisa ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Genoa vincendo 0-2 mentre Como ha incontrato il Pisa vincendo 5-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 11 gol.
Udinese e Como si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 9 volte, Como ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 6.
Udinese-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Como ha vinto entrambi gli ultimi due match di campionato contro l'Udinese in Serie A (già record di successi consecutivi contro questa avversaria nel torneo): lo stesso numero di vittorie ottenute dai lariani ai danni dei friulani nei precedenti 12 confronti nel massimo campionato (3N, 7P).
Tra le squadre contro cui l'Udinese non ha mai perso un match casalingo in Serie A, il Como è quella affrontata più volte davanti al proprio pubblico nel torneo: 10, nelle quali i bianconeri hanno collezionato sette successi e tre pareggi.
L'Udinese ha ottenuto 39 punti in questa Serie A e potrebbe conquistarne almeno 40 nelle prime 31 gare giocate per la seconda stagione di fila (esattamente 40 nel 2024/25): tante volte quante nelle precedenti 11 edizioni del torneo (dal 2013/14 - 42 nel 2022/23 e 40 nel 2016/17).
Dopo il 2-0 inflitto al Genoa nell'ultimo turno di campionato, l'Udinese potrebbe vincere due match di fila in Serie A senza subire gol per solo per la seconda volta negli ultimi quattro anni solari (2023, 2024, 2025 e 2026) - finora, l'unica serie nel periodo è stata quella di tre gare registrata tra febbraio e marzo 2025 (contro Empoli, Lecce e Parma).
Considerando solo il girone di ritorno della Serie A 2025/26, il Como sarebbe in vetta alla classifica assieme all'Inter, con 24 punti conquistati da entrambe le formazioni lombarde. Inoltre, nella seconda metà di questo campionato, i lariani sono la formazione con più gol segnati (26) e meno reti subite (solo sette) nel torneo (differenza reti di +19).
Il Como ha vinto ciascuna delle ultime cinque partite giocate in Serie A e potrebbe eguagliare il proprio record di successi consecutivi nel massimo campionato: sei tra aprile e maggio 2025. Inoltre, in caso di successo Cesc Fàbregas diventerebbe solo il secondo allenatore nella storia capace di ottenere almeno 30 vittorie in massima serie alla guida del Como, dopo Mario Varglien (33 tra il 1949/50 ed il 1950/51).
Nonostante l'Udinese (31) abbia tentato solo tre conclusioni in meno del Como (34) in questo campionato a seguito di recuperi offensivi (avvenuti al massimo a 40 metri dalla porta avversaria), da un lato i lariani sono la squadra che vanta più gol segnati in queste situazioni di gioco nella Serie A 2025/26 (otto), mentre dall'altro nessuna ne ha realizzati meno dei friulani (uno, al pari di altre quattro squadre) .
Il Como è l'unica squadra di questo campionato a vantare almeno due giocatori in doppia cifra di reti: 10 gol per Nico Paz e 11 per Tasos Douvikas. Nei maggiori cinque campionati europei in corso, solo Barcellona (quattro) e Bayern Monaco (tre) ne contano di più - due anche per Real Madrid, Lipsia e Lens.
Sarà assente per squalifica Keinan Davis, miglior marcatore dell’Udinese con 10 reti all’attivo nella Serie A 2025/26; in questo campionato, i friulani hanno vinto il 42% dei match in cui il classe 1998 è partito titolare, conquistando 1.5 punti a partita, mentre la percentuale di successi e la media punti scendono rispettivamente a 17% e 0.7 senza l’inglese in campo dal 1’.
Grazie al gol messo a segno nell'ultimo turno di campionato contro il Pisa, Assane Diao è diventato il 16° marcatore differente del Como in questo campionato: record per i lariani in una singola stagione di Serie A. Inoltre, il classe 2005 (nove reti in campionato dall'inizio della passata stagione) potrebbe diventare il primo giocatore nella storia del club biancoblù a raggiungere la doppia cifra di marcature nel massimo campionato prima di compiere 21 anni.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: