Una partita che non ha regalato grandi emozioni e che ha visto i lariani gestire palla senza però mai riuscire ad affondare. L'Udinese ha provato a calciare verso la porta, ma la retroguardia del Como è sempre rimasta in allerta.

Partita bloccata e senza grandi occasioni da gol. Il Como tiene palla e prova con il palleggio a mettere in difficoltà l'Udinese, i padroni di casa cercano di impensierire i lariani con le ripartenze, ma al momento entrambi i portieri non sono quasi mai intervenuti.13:19

PREPARTITA

Udinese - Como è valevole per la giornata numero 31 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 6 aprile alle ore 12:30 allo stadio Bluenergy Stadium di Udine.

Arbitro di Udinese - Como sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Fabio Maresca Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 160 Fuorigioco 23 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 20 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.5 Falli per cartellino 7.6 Ha arbitrato un totale di 12 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 6 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0 22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2 29-11-2025 Serie B Empoli-Bari 5-0 08-12-2025 Serie A Udinese-Genoa 1-2 27-12-2025 Serie A Pisa-Juventus 0-2 07-01-2026 Serie A Torino-Udinese 1-2 14-01-2026 Serie A Inter-Lecce 1-0 25-01-2026 Serie A Genoa-Bologna 3-2 01-03-2026 Serie B Pescara-Palermo 2-1 07-03-2026 Serie B Spezia-Monza 4-2 13-03-2026 Serie A Torino-Parma 4-1 18-03-2026 Serie B Frosinone-Bari 2-1

Attualmente l'Udinese si trova 11° in classifica con 40 punti (frutto di 11 vittorie, 7 pareggi e 13 sconfitte); invece Como si trova 4° in classifica con 58 punti (frutto di 16 vittorie, 10 pareggi e 5 sconfitte).

L'Udinese ha segnato 35 gol e ne ha subiti 42; Como ha segnato 53 gol e ne ha subiti 22.

La partita di andata Como - Udinese si è giocata il 3 gennaio 2026 e si è conclusa 1-0.

In casa l'Udinese ha fatto 19 punti (5 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte). Fuori casa Como ha totalizzato 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Juventus e il Genoa ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Como nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, la Roma e il Pisa ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

L'Udinese ha incontrato nell'ultima partita il Genoa vincendo 0-2 mentre Como ha incontrato il Pisa vincendo 5-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Cesc Fàbregas è Tasos Douvikas con 11 gol.

Udinese e Como si sono affrontate 21 volte in campionato. Nei precedenti match l'Udinese ha vinto 9 volte, Como ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 6.

Udinese-Como ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Como ha vinto entrambi gli ultimi due match di campionato contro l'Udinese in Serie A (già record di successi consecutivi contro questa avversaria nel torneo): lo stesso numero di vittorie ottenute dai lariani ai danni dei friulani nei precedenti 12 confronti nel massimo campionato (3N, 7P).

Tra le squadre contro cui l'Udinese non ha mai perso un match casalingo in Serie A, il Como è quella affrontata più volte davanti al proprio pubblico nel torneo: 10, nelle quali i bianconeri hanno collezionato sette successi e tre pareggi.

L'Udinese ha ottenuto 39 punti in questa Serie A e potrebbe conquistarne almeno 40 nelle prime 31 gare giocate per la seconda stagione di fila (esattamente 40 nel 2024/25): tante volte quante nelle precedenti 11 edizioni del torneo (dal 2013/14 - 42 nel 2022/23 e 40 nel 2016/17).

Dopo il 2-0 inflitto al Genoa nell'ultimo turno di campionato, l'Udinese potrebbe vincere due match di fila in Serie A senza subire gol per solo per la seconda volta negli ultimi quattro anni solari (2023, 2024, 2025 e 2026) - finora, l'unica serie nel periodo è stata quella di tre gare registrata tra febbraio e marzo 2025 (contro Empoli, Lecce e Parma).

Considerando solo il girone di ritorno della Serie A 2025/26, il Como sarebbe in vetta alla classifica assieme all'Inter, con 24 punti conquistati da entrambe le formazioni lombarde. Inoltre, nella seconda metà di questo campionato, i lariani sono la formazione con più gol segnati (26) e meno reti subite (solo sette) nel torneo (differenza reti di +19).

Il Como ha vinto ciascuna delle ultime cinque partite giocate in Serie A e potrebbe eguagliare il proprio record di successi consecutivi nel massimo campionato: sei tra aprile e maggio 2025. Inoltre, in caso di successo Cesc Fàbregas diventerebbe solo il secondo allenatore nella storia capace di ottenere almeno 30 vittorie in massima serie alla guida del Como, dopo Mario Varglien (33 tra il 1949/50 ed il 1950/51).

Nonostante l'Udinese (31) abbia tentato solo tre conclusioni in meno del Como (34) in questo campionato a seguito di recuperi offensivi (avvenuti al massimo a 40 metri dalla porta avversaria), da un lato i lariani sono la squadra che vanta più gol segnati in queste situazioni di gioco nella Serie A 2025/26 (otto), mentre dall'altro nessuna ne ha realizzati meno dei friulani (uno, al pari di altre quattro squadre) .

Il Como è l'unica squadra di questo campionato a vantare almeno due giocatori in doppia cifra di reti: 10 gol per Nico Paz e 11 per Tasos Douvikas. Nei maggiori cinque campionati europei in corso, solo Barcellona (quattro) e Bayern Monaco (tre) ne contano di più - due anche per Real Madrid, Lipsia e Lens.

Sarà assente per squalifica Keinan Davis, miglior marcatore dell’Udinese con 10 reti all’attivo nella Serie A 2025/26; in questo campionato, i friulani hanno vinto il 42% dei match in cui il classe 1998 è partito titolare, conquistando 1.5 punti a partita, mentre la percentuale di successi e la media punti scendono rispettivamente a 17% e 0.7 senza l’inglese in campo dal 1’.

Grazie al gol messo a segno nell'ultimo turno di campionato contro il Pisa, Assane Diao è diventato il 16° marcatore differente del Como in questo campionato: record per i lariani in una singola stagione di Serie A. Inoltre, il classe 2005 (nove reti in campionato dall'inizio della passata stagione) potrebbe diventare il primo giocatore nella storia del club biancoblù a raggiungere la doppia cifra di marcature nel massimo campionato prima di compiere 21 anni.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: