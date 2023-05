Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:40

Lo Spezia parte meglio e sembra in totale controllo per tutto il primo tempo, ma viene gelata da gol di Ciofani poco prima del 45'. Nella ripresa il copione è lo stesso, Shomurodov colposce la traversa in avvio ma sono ancora i grigiorossi a trovare la via della rete con la zuccata vincente di Vasquez. A nulla serve l'assalto finale, la squadra di Ballardini esce con i tre punti dallo Zini.22:40

La Cremonese ritorna prepotentemente in corsa per la salvezza, adesso la squadra di Ballardini si porta a -3 dallo Spezia e (in attesa della gara di domani) dal Verona22:38

90'+6' FINISCE QUI! Vittoria importantissima per la Cremonese, Spezia battuto allo Zini!22:37

90'+3' Ultimo cambio per Ballardini, dentro Bonaiuto per Okereke22:34

90' Quattro minuti di recupero22:31

89' Occasione Spezia! Rimessa laterale lunga in mezzo all'area, doppia spizzata con la palla che alla fine raggiunge Nzola ma l'attaccante bianconero non riesce a controllare la sfera e viene chiuso da Carnesecchi22:31

89' Esce un applauditissimo Ciofani, dentro Afena Gyan22:30

88' Assalto finale dello Spezia per riaprire la gara, si difende compatta la Cremonese22:29

85' Va Verde verso la porta, Carnesecchi respinge con i pugni22:26

84' Fallo di Meite su Nzola, punizione dal limite dell'area per lo Spezia22:25

83' Okereke! Diagonale mancino bloccato da Dragowski22:24

80' Indecisione della difesa della Cremonese, Lochoshvili alla fine ci mette una pezza anticipando anche Carnesecchi in uscita22:22

79' Fallo di Ampadu, giallo anche per lui22:20

78' Le prova tutte Semplici, dentro Kovalenko e Cipot al posto di Esposito e Agudelo22:19

77' GOL! CREMONESE-Spezia 2-0! Gol di Vasquez! Punizione battuta di Galdames sul secondo palo dove c'è Vasquez che salta più in alto di tutti e di testa insacca!



76' Altro fallo di Agudelo e stavolta scatta l'ammonizione per lui22:17

75' Pressione alta e fallosa di Agudelo, riparte dal basso la Cremonese22:16

72' Benassi! Corner respinto male dalla difesa dello Spezia, il centrocampista neo entrato va alla conclusione dal dischetto ma colpisce malissimo e si divora il raddoppio!22:14

71' Suggerimento di Verde per Ekdal dentro l'area, chiusura determinante di Chiriches che protegge l'uscita di Carnesecchi22:12

70' Ultimi venti minuti di gioco, lo Spezia prova ad accelerare alla ricerca del pareggio 22:10

66' Sostituzione Alex Ferrari Vlad Iulian Chiricheș22:08

66' Fuori anche Castagnetti, dentro Benassi22:07

64' Tiro di Ekdal dal limite murato da Lochoshvili, aumenta la pressione lo Spezia22:05

62' SI DIVORA IL PAREGGIO NZOLA! Corner di Verde, non controlla Wisniewski che lascia a Nzola ma la sua conclusione a botta sicura termina alta!22:03

61' Entra anche Verde nello Spezia, ad uscire sarà Gyasi22:02

58' Corner allontanato, poi contro cross di Reca che non trova compagni in mezzo all'area22:00

57' Insiste lo Spezia, altro corner per la squadra di Semplici21:59

54' Fuori anche Nikolaou e dentro Reca, Spezia a trazione anteriore adesso21:55

53' È il momento del ritorno in campo di Nzola nello Spezia, gli fa spazio Bourabia21:55

51' Ci prova da fuori Galdames! Lavoro spalle alla porta di Okereke, appoggio verso Galdames che conclude dai venti metri non trovando lo specchio della porta21:52

50' Galdames pericoloso dentro l'area, tunnel ai danni di Bourabia e rammendo di Ampadu che spazza21:51

47' TRAVERSA SPEZIA! Tiro potentissimo di prima intenzione di Shomurodov, palla che sbatte contro la parte bassa della traversa e rimbalza nuovamente in campo!21:49

46' Riprende il secondo tempo!21:46

Vedremo come torneranno in campo le squadre, Ballardini non era affatto soddisfatto della prestazione mentre lo Spezia al contrario ha disputato una gran primo tempo pur chiudendo sotto di un gol21:33

Gara rocambolesca allo Zini. Lo Spezia fa la partita e viene fermato solo da un grande Carnesecchi, decisivo a cavallo dell'11' minuto con due parate decisive prima su Amian e poi su Wisniewski, ma a trovare il vantaggio nel finale è la Cremonese con Ciofani che sfrutta un rimpallo e batte Dragowski da fuori area21:32

45' Fine primo tempo! Cremonese in vantaggio dopo i primi 45 minuti!21:30

44' Reazione dello Spezia, Gyasi parte sul filo del fuorigioco ma ancora una volta Carnesecchi gli sbarra la strada21:29

41' GOL! CREMONESE-Spezia 1-0! Gol di Ciofani! A sorpresa passa in vantaggio la Cremonese, rimpallo sfortunato con Ampadu che inavveritamente serve Ciofani il quale dal limite dell'area batte Dragowski e porta avanti i grigiorossi!



36' Gyasi chiuso sul più bello! Gran recupero di Ampadu che si proietta in avanti, uno due a favorire l'inserimento di Gyasi anticipato all'ingresso dell'area piccola21:22

34' Altra chiusura di Meite che blocca l'avanzata di Amian21:19

32' Ancora Spezia in avanti, cross dalla sinistra di Bourabia e Lochoshvili è decisivo nell'anticipo su Shomurodov21:17

29' Altro angolo per lo Spezia, palla sul secondo palo per Wisniewski che prova a rimetterla in mezzo ma trova il solito Carnesecchi21:14

28' Lancio per Gyasi che viene disturbato da un difensore, uscita di Carnesecchi a sventare il pericolo21:14

26' Tentativo da lontano di Nikolaou, sfera alta sopra la traversa21:11

25' Carnesecchi costretto a uscire sulla propria trequarti per anticipare Agudelo21:10

22' Cross di Okereke dalla sinistra mal calibrato, cenni di ripresa di una Cremonese poco in partita in questa prima metà di primo tempo21:07

21' Azione insistita di Okereke che al limite dell'area si attarda nel servire un compagno e perde il possesso della sfera21:06

19' Prova a riorganizzarsi la Cremonese, Ballardini non è soddisfatto dell'approccio dei suoi21:05

16' Insiste lo Spezia che ha iniziato molto bene questa partita, Meite allegerisce su Carnesecchi che fa ripartire l'azione dei grigiorossi21:01

14' Tiro improvviso di Ciofani da lontano, respinge Dragowski20:59

12' Si allarga sulla sinistra Shomurodov, il suo cross però è completamente fuori misura20:58

11' ANCORA CARNESECCHI! Miracolo sullo stacco di Wisniewski dalla bandierina!20:57

11' OCCASIONE SPEZIA! Velo di Shomurodov a favorire Amian, la sua conclusione viene deviata dall'intervento decisivo di Carnesecchi!20:57

8' Primo corner anche per la Cremonese, cross a cercare Vasquez che colpisce debolmente e non inquadrando la porta 20:54

7' Shomurodov va a staccare ancora sugli sviluppi di calcio d'angolo, l'uzbeko impatta male la sfera che non raggiunge la porta20:52

5' Va direttamente in porta Esposito, palla che non si abbassa e termina alta20:50

3' Fallo di Ferrari su Gyasi, calcio di punizione per lo Spezia20:48

2' Spezia già alla bandierina, cercato Shomurodov sul primo palo, buona guardia della difesa della Cremonese20:47

SI PARTE! È iniziata Cremonese-Spezia!20:45

CAMBIO DI FORMAZIONE NELLO SPEZIA: problemi per Bastoni, gioca Esposito al suo posto20:45

Squadre in campo allo Zini, quasi tutto pronto per il fischio d'inizio20:42

Nella gara di andata al Picco il match si risolse con un pareggio: al gol iniziale di Dessers replicarono Nzola e Holm, prima del gol del definitivo 2-2 di Pickel, oggi squalificato20:07

La direzione di gara è affidata a Guida di Torre Annunziata, il quale sarà assistito da Di Iorio e Del Giovane e dal quarto ufficiale Piccinini. Valeri e Longo al Var20:06

Le scelte di Semplici: torna Nzola ma solo dalla panchina, c'è ancora Shomurodov infatti al centro del tridente con Gyasi e Agudelo. Ekdal dal 1' a centrocampo, retroguardia confermata con la sola eccezione di Ampadu che arretra e prende il posto di Reca.20:04

Le scelte di Ballardini: torna dal 1' Ciofani in casa Cremonese, rispetto alla gara di San Siro c'è Castagnetti nel centrocampo grigiorosso. Riprende il suo posto a sinistra anche Valeri, confermato Okereke in grande forma20:01

FORMAZIONI UFFICIALI: risponde con un 4-3-3- lo Spezia: Dragowski; Amian, Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal, Bastoni; Agudelo, Shomurodov, Gyasi. PANCHINA: Zoet, Marchetti, Verde, Reca, Nzola, Ferrer, Kovalenko, Esposito, Caldara, Cipot, Zurkowski.20:00

FORMAZIONI UFFICIALI: la Cremonese si schiera con in 3-5-2: Carnesecchi - Lochoshvili, Ferrari, Vasquez - Sernicola, Meité, Castagnetti, Galdamès, Valeri - Okereke, Ciofani. PANCHINA: Saro, Sarr, Aiwu, Buonaiuto, Bianchetti, Ghiglione, Afena-Gyan, Chiriches, Acella, Benassi, Basso Ricci.19:59

Lo Spezia si è fatto agganciare dal Verona e adesso la lotta salvezza è più aperta che mai, i liguri non vincono dallo scorso 10 marzo quando al Picco affossarono l'Inter19:55

Ha preso fiducia la Cremonese dopo il pareggio di San Siro, una vittoria questa sera consentirebbe alla squadra di Ballardini di portarsi a -3 dallo Spezia e anche dal Verona (impegnato domani a Lecce)19:53

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Cremonese e Spezia, gara valida per la 34' giornata del campionato di Serie A.19:52