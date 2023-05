Grazie per avere seguito con noi la diretta di Roma-Inter, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:08

Nel prossimo turno di campionato per la Roma impegno in trasferta sul campo del Bologna, l'Inter affronterà in casa il Sassuolo.20:07

L'Inter batte 2-0 la Roma e ottiene la quarta vittoria di fila in campionato. Il risultato si sblocca al 33', in gol Dimarco su assist di Dumfries. Nella ripresa Lukaku, servito da Lautaro Martinez, firma la rete del raddoppio. Giallorosso pericolosi con Ibanez a Camara.20:07

90'+7' Fine partita! ROMA-INTER 0-2 (33' Dimarco, 74' Lukaku).20:01

90'+4' Calcio di punizione battuto da Pellegrini, pallone sull'esterno della rete.19:58

90'+4' Sostituzione ROMA: entra Missori esce Zalewski.19:58

90'+4' Sostituzione ROMA: entra Tahirovic esce Matic.19:57

90'+3' Sostituzione ROMA: entra Pisilli esce Camara.19:57

90'+3' Punizione dalla trequarti per la Roma, fallo su Dybala.19:57

90' L'arbitro Maresca concede sei minuti di recupero.19:54

88' OCCASIONE ROMA! Cross di Matic, Camara in area alza troppo la mira.19:52

87' TRAVERSA INTER! Destro a giro di Lautaro, pallone sulla traversa.19:51

85' Calcio da fermo battuto da Pellegrini, allontana di testa Lautaro Martinez.19:49

84' Ammonito GAGLIARDINI per gioco scorretto su Pellegrini.19:48

82' Sostituzione INTER: entra Gagliardini esce Barella.19:46

82' Tentativo in area di Dybala, pallone largo di molto.19:45

80' Dybala per Pellegrini, De Vrij in scivolata mura il tiro del capitano giallorosso.19:43

78' Azione di rimessa dell'Inter conclusa da Brozovic, Rui Patricio in due tempi fa sua la sfera.19:42

77' Ammonito SPINAZZOLA per gioco scorretto su Bellanova.19:41

75' Sostituzione ROMA: entra Abraham esce Belotti.19:39

74' GOL! Roma-INTER 0-2! Rete di Lukaku. Suggerimento di Lautaro Martinez, Lukaku in area con freddezza di sinistro batte Rui Patricio.



73' Darmian esterno a sinistra, De Vrij nei tre di difesa.19:37

72' Sostituzione ROMA: entra Dybala esce Bove.19:35

71' Sostituzione INTER: entra De Vrij esce Dimarco.19:35

71' Sostituzione INTER: entra Mkhitaryan esce Calhanoglu.19:35

69' Due corner consecutivi per la Roma, battuti senza esito.19:32

67' Problema alla caviglia per Bastoni dopo un contrasto con Camara, staff medico dell'Inter in campo.19:30

65' Ammonito LAUTARO MARTINEZ per gioco scorretto su Bove.19:28

63' Lancio da dietro di Mancini, troppo lungo per Camara.19:26

60' Sostituzione INTER: entra Bellanova esce Dumfries.19:24

60' Sostituzione INTER: entra Lautaro Martinez esce Correa.19:24

58' Ammonito PELLEGRINI per proteste.19:22

57' OCCASIONE ROMA! Ibanez impegna Onana con un tiro potente scoccato da dentro l'area di rigore.19:21

56' Proteste della Roma per un tocco di braccio in area di Darmian, l'arbitro non interviene.19:20

55' Matic entra in area e calcia di destro, Brozovic in scivolata devia in corner.19:19

52' Dimarco ci prova da fuori area, tiro deviato in calcio d'angolo.19:16

50' Tiro debole di Zalewski, blocca facilmente Onana.19:15

48' Correa ha spazio in area, ma non calcia verso la porta e non riesce a servire Lukaku.19:12

48' Ci prova Correa di destro, il pallone si spegne sul fondo.19:12

46' Inizio secondo tempo di ROMA-INTER! Si riparte senza sostituzioni.19:09

Possesso palla favorevole all'Inter nel corso del primo tempo: 57,6%.18:56

Inter in vantaggio di un gol all'intervallo. In gol Dimarco al 33' su assist di Dumfries. Match equilibrato, molte interruzioni, poche occasioni da rete.18:54

45'+6' Fine primo tempo: ROMA-INTER 0-1! Dimarco al 33' sblocca il risultato.18:51

45'+5' Corner di Pellegrini, allontana di testa Acerbi.18:50

45'+2' Problema al ginocchio per Pellegrini dopo un contrasto con Calhanoglu.18:47

45' L'arbitro Maresca concede cinque minuti di recupero.18:46

44' Fallo in attacco di Lukuaku, interrotta l'azione dell'Inter.18:44

42' Traversone da destra di Mancini, intercettato da Acerbi.18:43

40' Camara perde l'attimo per il tiro, anticipato da Correa.18:40

38' Roma pericolosa da palla inattiva: calcio da fermo di Pellegrini, colpo di testa impreciso di Ibanez da posizione favorevole.18:38

36' Problema per Bastoni, gioco per fermo per qualche istante.18:37

33' GOL! Roma-INTER 0-1! Rete di Dimarco. L'azione parte da un'imbucata di Brozovic, cross di Dumfries, Dimarco insacca da posizione defilata. Cristante sulla linea di porta non riesce a evitare il gol.



30' Cristante anticipa Lukaku, ma il belga recupera subito palla a metà campo.18:31

28' Conclusione centrale di Calhanoglu, nessun problema per Rui Patricio.18:29

27' Ammonito MANCINI per gioco scorretto su Calhanoglu.18:27

25' Lancio di Bastoni, velo di Correa, Cristante limita Lukaku.18:26

22' Gioco di nuovo fermo, pallonata al viso per Zalewski.18:22

20' Problema alla spalla per Lukaku, sanitari in campo per la cure del caso.18:20

18' OCCASIONE ROMA! Destro di Pellegrini dal limite dell'area deviato da Bastoni, Onana alza il pallone oltre la traversa.18:19

15' L'Inter si distende in avanti, tiro di Brozovic deviato in corner da Mancini.18:17

12' Camara a terra dolorante dopo un contrasto con Calhanoglu, staff medico della Roma in campo.18:13

10' Il ritmo di gioco non è elevato, fase di studio tra le due squadre.18:11

8' Possesso prolungato da parte della Roma, l'Inter non concede varchi.18:09

5' Pellegrini dolorante dopo un contrasto con Brozovic, nulla di grave.18:07

2' Pellegrini subito al tiro dal limite dell'area, pallone largo.18:08

1' Inizio primo tempo di ROMA-INTER! Dirige la sfida l'arbitro Maresca.18:00

L’Inter è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide contro la Roma in campionato.17:20

Le scelte di Inzaghi: in avanti il tandem Lukaku-Correa, Dumfries e Dimarco sulle corsie esterne. Calhanoglu preferito a Mkhitaryan, Acerbi al centro della difesa a tre.17:20

Le scelte di Mourinho: Belotti unico attaccante, Pellegrini a supporto, Dybala e Abraham in panchina. Matic, Camara e Bove in mediana. Cristante arretra in difesa.17:19

Panchina INTER: Handanovic, Cordaz, De Vrij, Fontanarosa, Bellanova, Zanotti, Asllani, Gagliardini, Dzeko, Mkhitaryan, Lautaro, Carboni.17:18

Panchina ROMA: Svilar, Boer, Smalling, Llorente, Keramitsis, Missori, Darboe, Solbakken, Tahirovic, Volpato, Wijnaldum, Dybala, Abraham, Pisilli, El Shaarawy.17:18

Formazione INTER (3-5-2): Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco - Lukaku, Correa.17:15

Formazione ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio - Mancini, Cristante, Ibanez - Zalewski, Bove, Matic, Camara, Spinazzola - Pellegrini - Belotti.17:15

Manca poco all'inizio di Roma-Inter. Sfida per un posto in Champions, squadre divise da due punti in classifica.17:14

Benvenuti alla diretta della partita della 34^ giornata di Serie A, si affrontano Roma e Inter.17:13