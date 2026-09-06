Partita bella, divertente ed equilibrata tra Bologna e Sassuolo. Le emozioni non mancano e neanche i gol. Il Sassuolo va in vantaggio due volte, con Doig nel primo tempo e con Adzic nel secondo, ma in entrambi i casi viene recuperato, prima da Piccoli e poi da Dovbyk. Due gol dai due centravanti per la squadra di Tedesco che trova il primo punto in Serie A.

Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le ultime sei gare contro il Sassuolo in Serie A (3N, 3P), dopo che aveva perso quattro delle precedenti sei sfide contro questa avversaria nella competizione (1V, 1N).17:28

Primo tempo piacevole, giocato su buoni ritmi e con diverse occasioni, sia da una parte che dall'altra. Il Bologna sfiora la rete a più riprese, soprattutto con Alhassane e Odgaard, ma è il Sassuolo a sbloccare la partita e ad andare in vantaggio. Decisiva la discesa di Cinquegrano e la rete di Doig di prima intenzione.18:52

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Bologna - Sassuolo? La gara tra Bologna e Sassuolo si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Bologna - Sassuolo? L'arbitro del match sarà Marco Di Bello Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Bologna - Sassuolo sarà Daniele Paterna Dove si gioca Bologna - Sassuolo? La partita si gioca a Bologna In che stadio si gioca Bologna - Sassuolo? Stadio Renato Dall'Ara Quale è stato il risultato finale di Bologna - Sassuolo? La gara tra Bologna e Sassuolo si è conclusa con il risultato di 2-2 Chi sono stati i marcatori della partita Bologna - Sassuolo? I marcatori del Bologna sono stati Roberto Piccoli al 50' e Artem Dovbyk al 91' mentre i marcatori del Sassuolo sono stati Josh Doig al 19' e Vasilije Adzic al 56'

PREPARTITA

Bologna - Sassuolo è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 18:00 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Sassuolo sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Daniele Paterna.

Marco Di Bello Statistiche Stagionali Partite dirette 1 Falli fischiati 18 Fuorigioco 3 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 3 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 6.0 Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie A: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 22-08-2026 Serie A Genoa-Napoli 0-2

Attualmente il Bologna si trova 15° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Sassuolo si trova 10° in classifica con 4 punti (frutto di 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta).

Il Bologna ha segnato 2 gol e ne ha subiti 4; il Sassuolo ha segnato 5 gol e ne ha subiti 5.

In casa il Bologna ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Sassuolo ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Bologna nelle prime 2 partite ha affrontato la Lazio, l'Atalanta ottenendo 0 punti.

Il Sassuolo nelle prime 2 giornate ha affrontato l'Atalanta, il Torino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita l'Atalanta perdendo 1-0 mentre Il Sassuolo ha incontrato il Torino vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Domenico Tedesco è Artem Dovbyk con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Aquilani è Vasilije Adzic con 1 gol.

Bologna e Sassuolo si sono affrontate 22 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 9 volte, il Sassuolo ha vinto 6 volte mentre i pareggi sono stati 7.

Bologna-Sassuolo ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna è rimasto imbattuto in tutte le ultime sei gare contro il Sassuolo in Serie A (3N, 3P), dopo che aveva perso quattro delle precedenti sei sfide contro questa avversaria nella competizione (1V, 1N).

Dopo una serie di tre successi esterni consecutivi, il Sassuolo non ha vinto nessuna delle ultime tre trasferte contro il Bologna in Serie A (1N, 2P).

Il Bologna ha segnato in ognuna delle ultime 19 partite di Serie A contro il Sassuolo, solo contro la Lazio (20 tra il 1956 e il 1969) è riuscito a trovare la rete in più gare di fila nella sua storia nella competizione.

Dopo una serie di quattro sconfitte consecutive tra lo scorso campionato e quello in corso, il Sassuolo ha vinto la gara più recente, 2-1 contro il Torino: l'ultima volta che i neroverdi hanno registrato due successi di fila in Serie A risale allo scorso marzo (tre in quell'occasione, contro Udinese, Hellas Verona e Atalanta).

Il Bologna ha perso senza segnare le prime due gare di questo campionato; solo una volta nella sua storia in Serie A non ha segnato nelle prime tre partite stagionali, nel 2018/19.

Il Sassuolo non ha vinto nessuna delle ultime sette trasferte di Serie A (2N, 5P), perdendo tutte le tre più recenti; l'ultima volta che ha registrato più sconfitte esterne consecutive nel massimo campionato risale a marzo 2024 (sette in quell'occasione).

Il Sassuolo ha registrato 18 recuperi offensivi in questa Serie A (al pari della Roma), meno solo del Genoa (20); dall'altra parte, solo la Roma e proprio i neroverdi (entrambi a sei) ne hanno subiti meno del Bologna (sette, come la Fiorentina).

Da un lato, solo l'Inter (44) ha effettuato più tiri rispetto al Sassuolo (41, come Como e Juventus) nelle prime due giornate di questa Serie A; dall'altro, solo la Juventus (15) ha subito meno conclusioni rispetto al Bologna (16, come la Roma) nel torneo in corso.

Domenico Berardi è il sesto giocatore capace di andare a segno in almeno 13 stagioni distinte con la stessa maglia in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Francesco Totti (23 con la Roma), Alessandro Del Piero (17 con la Juventus), Sergio Pellissier (16 con il Chievo), Daniele De Rossi (15 con la Roma) e Massimo Ambrosini (14 con il Milan).

Da inizio 2026 nessun difensore ha completato più cross su azione rispetto a Juan Miranda in Serie A (23, al pari di Giuseppe Pezzella); inoltre, tra i pari ruolo nel periodo nessuno ha creato più occasioni del giocatore del Bologna (40).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: