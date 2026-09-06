Partita intensa e divertente tra Frosinone e Venezia. I ciociari dominano nel primo tempo e trovano due volte il gol con la doppietta di Raimondo, quattro reti nelle ultime due partite. Nella ripresa un Venezia trasformato, anche dai cambi di Stroppa, la riprende grazie a Yeboah e Sagrado. A una decina di minuti dal termine Kvernadze riporta avanti in maniera definitiva il Frosinone.

Frosinone e Venezia non si sono mai affrontate in Serie A; nei 10 precedenti in Serie B, il bilancio è di cinque vittorie a tre in favore dei ciociari (due pareggi a completare il quadro).14:33

Il Frosinone ha ottenuto una vittoria e una sconfitta nelle prime due partite di questa Serie A; i ciociari non hanno mai conquistato più di un successo nelle prime tre gare di un campionato di massima serie, unico successo nel bilancio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta registrato nella stagione 2023/24. Il Venezia ha perso 0-2 entrambe le partite disputate in questo campionato di Serie A.14:41

È ancora a zero punti il Venezia, estromesso dalla Coppa dall’Udinese e sconfitto da Lecce e Milan, ma deciso a invertire la rotta.14:41

Arbitra il match Mario Perri di Roma 1, alla sua seconda direzione in carriera in Serie A. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Regattieri, mentre il ruolo di IV ufficiale sarà svolto da Chiffi. Al VAR è stato designato Mazzoleni, assistito dall’AVAR Volpi. 14:50

È scatenato Antonio Raimondo: quattro centri nelle ultime due partite. Il centravanti del Frosinone nel giro di 18' colpisce due volte un Venezia nervoso e distratto sfruttando di testa l'assistenza di Oyono e col destro quella di Masini.. 15:59

OCCASIONE PER YEBOAH! Verticalizzazione improvvisa di Kike Perez per il compagno che sterza due volte in area e calcia. Chiusura decisiva di Cittadini che esulta come se avesse segnato. Ma ci ha messo troppo Yeboah per calciare. 16:16

OCCASIONE PER ADAMS! Errore di lettura di Cittadini su un pallone alto, Adams alle sue spalle si avventa sul pallone e di testa anticipa Palmisani in uscita alta senza però trovare la porta. Resta a terra Adams dopo il contrasto con Palmisani ma per arbitro e Var è tutto regolare.16:26

GOL! Frosinone-VENEZIA 1-2. Ha segnato Yeboah! Bella ripartenza dei lagunari: Busio conduce centralmente e trasmette per Yeboah decentrato a destra. L'attaccante del Venezia entra in area e piazza il mancino a giro sul secondo palo. Palmisani guarda il pallone gonfiare la rete. Guarda la scheda del giocatore John Yeboah 16:32

GOL! Frosinone-VENEZIA 2-2. Ha seganto Sagrado! Cross basso e teso di Hainaut da destra per il difensore del Venezia che segue benissimo l'azione e, quasi da centravanti, arriva puntuale alla deviazione in rete. Guarda la scheda del giocatore Richie Sagrado 16:42

FINE PARTITA FROSINONE-VENEZIA 3-2. A decidere allo Stirpe è Kvernadze dopoché il Venezia con con Yeboah e Sagrado aveva "cancellato" la doppietta di Raimondo.17:03

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Frosinone - Venezia? La gara tra Frosinone e Venezia si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Frosinone - Venezia? L'arbitro del match sarà Mario Perri Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Frosinone - Venezia sarà Paolo Silvio Mazzoleni Dove si gioca Frosinone - Venezia? La partita si gioca a Frosinone In che stadio si gioca Frosinone - Venezia? Stadio Benito Stirpe Quale è stato il risultato finale di Frosinone - Venezia? La gara tra Frosinone e Venezia si è conclusa con il risultato di 3-2 Chi sono stati i marcatori della partita Frosinone - Venezia? I marcatori del Frosinone sono stati Antonio Raimondo al 21', 39' e Giorgi Kvernadze al 83' mentre i marcatori del Venezia sono stati John Yeboah al 66' e Richie Sagrado al 74'

PREPARTITA

Frosinone - Venezia è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone.

Arbitro di Frosinone - Venezia sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Mario Perri Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso: Serie B: 2 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 16-08-2026 Coppa Italia Genoa-Ascoli 4-1 23-08-2026 Serie B Pisa-Calcio Padova 0-1 30-08-2026 Serie B Benevento-Südtirol 1-1

Attualmente il Frosinone si trova 7° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Venezia si trova 18° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Il Frosinone ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3; il Venezia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7.

In casa il Frosinone ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Frosinone nelle prime 2 partite ha affrontato la Juventus, la Fiorentina ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Venezia nelle prime 2 giornate ha affrontato il Lecce, il Milan ottenendo 0 punti.

Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 0-3 mentre Il Venezia ha incontrato il Milan perdendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Giovanni Stroppa è Richie Sagrado con 1 gol.

Frosinone e Venezia è la prima che si affrontano in campionato.

Frosinone-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Frosinone e Venezia non si sono mai affrontate in Serie A; nei 10 precedenti in Serie B, il bilancio è di cinque vittorie a tre in favore dei ciociari (due pareggi a completare il quadro).

Il Frosinone ha vinto tre delle ultime cinque partite di Serie A contro squadre neopromosse (1N, 1P), dopo aver ottenuto solo due successi nelle precedenti sette sfide (2N, 3P).

Il Venezia non ha vinto nessuna delle ultime sette partite di Serie A contro squadre neopromosse (4N, 3P), con l'ultimo successo risalente al settembre 2021 contro l'Empoli; in tutte queste sette sfide, entrambe le squadre sono andate a segno.

Il Frosinone ha ottenuto una vittoria e una sconfitta nelle prime due partite di questa Serie A; i ciociari non hanno mai conquistato più di un successo nelle prime tre gare di un campionato di massima serie, unico successo nel bilancio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta registrato nella stagione 2023/24.

Il Venezia ha perso 0-2 entrambe le partite disputate in questo campionato di Serie A; il club lagunare è rimasto senza gol nelle prime tre gare stagionali solo nel 1998/99, mentre ha iniziato con tre sconfitte su tre nelle stagioni 1949/50 e 2001/02.

Il Venezia non vince da 27 trasferte consecutive in Serie A (10N 17P) - ultimo successo fuori casa nella competizione contro il Torino il 12 febbraio 2022; solo cinque squadre del massimo campionato hanno una striscia aperta senza successi esterni più lunga: Messina (28), Ternana (30), Ancona (34), Lecco (34) e Casale (38).

Venezia e Frosinone figurano tra le quattro squadre con il PPDA (Passaggi Avversari per Azione Difensiva) più basso in questa Serie A, a testimonianza di un pressing particolarmente intenso: il Frosinone registra un valore di 9.5 e il Venezia di 10.8, dietro solo a Juventus (7.4) e Roma (9.3).

Dall'inizio della scorsa stagione, Gabriele Bracaglia ha segnato sei gol tra Serie A e Serie B; tra i difensori, solo Andrea Tiritiello (otto) ha fatto meglio - a sei anche Carissoni e Aurelio. Il difensore del Frosinone non ha mai segnato in due partite consecutive, e inoltre il Venezia è una delle sole due squadre contro cui ha perso due volte tra massimo campionato e campionato cadetto (Cremonese l'altra).

Grazie all'assist fornito nell'ultima giornata, Giacomo Calò ha raggiunto quota 48 passaggi vincenti tra Serie A e Serie B; dal suo esordio nelle prime due categorie italiane, nel 2019/20, solo Domenico Berardi (58) e Hakan Çalhanoğlu (49) hanno servito più assist di lui.

Il Venezia vanta due dei sei giocatori con il maggior numero di movimenti palla al piede in questa stagione di Serie A, Gianluca Busio (41) e Bartol Franjic (39). Busio si distingue inoltre per la sua capacità di rifinitura, occupando il secondo posto nella classifica dei movimenti palla al piede che terminano con un passaggio (35), dietro soltanto ad Alessandro Bastoni dell'Inter (46).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: