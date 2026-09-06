Partita intensa e divertente tra Frosinone e Venezia. I ciociari dominano nel primo tempo e trovano due volte il gol con la doppietta di Raimondo, quattro reti nelle ultime due partite. Nella ripresa un Venezia trasformato, anche dai cambi di Stroppa, la riprende grazie a Yeboah e Sagrado. A una decina di minuti dal termine Kvernadze riporta avanti in maniera definitiva il Frosinone.
Giorgi Kvernadze ha trovato il suo primo gol in Serie A.
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Dirette
90'+8'
FINE PARTITA FROSINONE-VENEZIA 3-2. A decidere allo Stirpe è Kvernadze dopoché il Venezia con con Yeboah e Sagrado aveva "cancellato" la doppietta di Raimondo.17:03
90'+4'
MISCHIA FURIBONDA IN AREA FROSINONE! Alla fine è Oyono a liberare. Si fa male anche Palmisani nell'occasione. 17:07
90'+2'
BOTTA DA FUORI DI CICHELLA! Stankovic alza in corner con un grande riflesso anche se il tiro era centrale. 16:57
90'
Sei minuti di recupero. 16:55
89'
AMMONIZIONE PER IL VENEZIA. Moreno in ritardo su Ghedjemis.16:53
88'
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Calò, dentro Amey.16:52
85'
Ha già reagito il Venezia che vede la propria rimonta vanificata e non ci sta.16:50
83'
GOL! FROSINONE-Venezia 3-2. Ha segnato Kvernadze! Imbucata di Oyono, sporcata goffamente da Halhal, che diventa un cioccolatino per Kvernadze che col destro batte Stankovic in uscita. Riesce solo a toccare il portiere serbo.
Calvani colpisce di testa su corner di Calò, palla alta.16:47
80'
OCCASIONE PER HAINAUT! Lanciato verso la porta, svirgola la conclusione sul pallone rimbalzante.16:45
79'
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Raimondo, dentro Bîrligea.16:45
79'
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Cittadini, dentro Monterisi.16:43
78'
PALO DI OYONO! Botta terribile dalla distanza che fa tremare il palo alla sinistra di Stankovic, immobile.16:43
76'
I cambi di Stroppa stanno facendo la differenza in questa ripresa.16:42
75'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Haps, dentro Moreno.16:41
74'
GOL! Frosinone-VENEZIA 2-2. Ha seganto Sagrado! Cross basso e teso di Hainaut da destra per il difensore del Venezia che segue benissimo l'azione e, quasi da centravanti, arriva puntuale alla deviazione in rete.
Ghedjemis dalla sua mattonella trova il varco per tirare col mancino. Conclusione potente, si oppone in qualche modo Stankovic.16:38
70'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Adams, dentro Lauberbach.16:36
69'
C'è il cooling break, è tornato sotto il Venezia che è sembrato diverso nella ripresa. 16:36
66'
GOL! Frosinone-VENEZIA 1-2. Ha segnato Yeboah! Bella ripartenza dei lagunari: Busio conduce centralmente e trasmette per Yeboah decentrato a destra. L'attaccante del Venezia entra in area e piazza il mancino a giro sul secondo palo. Palmisani guarda il pallone gonfiare la rete.
Ghedjemis rientra sul mancino e calcia da dentro l'area: parata comoda per Stankovic.16:30
65'
Cichella cerca di guadagnarsi lo spazio per andare al tiro, ma viene chiuso in corner.16:29
61'
AMMONIZIONE PER IL FROSINONE. Oyono trattiene Sagrado. 16:38
59'
OCCASIONE PER ADAMS! Errore di lettura di Cittadini su un pallone alto, Adams alle sue spalle si avventa sul pallone e di testa anticipa Palmisani in uscita alta senza però trovare la porta. Resta a terra Adams dopo il contrasto con Palmisani ma per arbitro e Var è tutto regolare.16:26
57'
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Fini, dentro Ghedjemis.16:37
57'
SOSTITUZIONE PER IL FROSINONE. Fuori Schmid, dentro Cichella.16:36
57'
Bella chiusura di Calvani in area su Yeboah che è indemoniato. 16:36
55'
È vivo il Venezia: Yeboah riceve libero sulla trequarti e calcia senza trovare la porta.16:19
54'
Ancora Yeboah che ha avuto un ottimo impatto: mancino dal limite che impegna Palmisani che respinge.16:18
50'
OCCASIONE PER YEBOAH! Verticalizzazione improvvisa di Kike Perez per il compagno che sterza due volte in area e calcia. Chiusura decisiva di Cittadini che esulta come se avesse segnato. Ma ci ha messo troppo Yeboah per calciare. 16:16
46'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Sohm, dentro Fernández.16:11
46'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Rrahmani, dentro Yeboah.16:10
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte con due cambi per parte.16:10
Intanto a Parma il Monza è avanti grazie al gol di Robinson.15:58
È scatenato Antonio Raimondo: quattro centri nelle ultime due partite. Il centravanti del Frosinone nel giro di 18' colpisce due volte un Venezia nervoso e distratto sfruttando di testa l'assistenza di Oyono e col destro quella di Masini.. 15:59
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO. FROSINONE-VENEZIA 2-0. Decide sin qui la doppietta di Raimondo. 15:54
45'+3'
BRIVIDO PER IL FROSINONE! Azione confusissima in area ciociara: alla fine Calò in equilibrio precario fa carambolare il pallone su Akor e conquista rimessa dal fondo.16:00
45'+1'
Punizione di Busio da buona posizione, ma il pallone si infrange sulla barriera. 15:50
45'
Quattro minuti di recupero.15:50
44'
AMMONIZIONE PER IL VENEZIA. Giallo pure per Sohm per un fallo su Calò.15:47
43'
Proteste vibranti di Stroppa, già amminito. 15:48
40'
AMMONIZIONE PER IL VENEZIA. Giallo a Busio per proteste.16:06
39'
GOL! FROSINONE-Venezia 2-0. Doppietta di Raimondo! Ancora lui! Venezia questa volta sorpreso direttamente da rimessa laterale. Masini vince il duello fisico con Busio e mette dentro per Raimondo che puntuale insacca.
Grandissima tensione in campo e in panchina: giallo a Stroppa per proteste.15:42
36'
Break di Busio che fa 30 metri di campo palla al piede ma poi calcia male sul fondo. 15:39
34'
Stankovic deve allungarsi per togliere dall'angolino un tracciante in mezzo di Kvernadze su cui non era arrivato nessuno.15:39
33'
AMMONIZIONE PER IL FROSINONE. Giallo anche per Schmid.15:37
33'
AMMONIZIONE PER IL VENEZIA. Giallo per Halhal che si è allacciato con Schmid.15:37
32'
Tanto nervosismo in questa fase di gioco. Perri deve cercare di tenere le redini della partita. 15:36
31'
OCCASIONE PER ADAMS! Il Venezia dal nulla: cross dalla destra di Hainaut, Adams anticipa Palmisani nell'area piccola ma non inquadra lo specchio.15:35
28'
Continua a pasticciare il Venezia con l'uscita dal basso. 15:31
26'
Ancora Raimondo che rientra sul mancino e conclude dal limite: riesce a murare Haps.15:30
24'
Cooling brak: le due squadre possono dissetarsi. 15:27
22'
Terzo gol in questo super avvio di campionato per Raimondo.15:26
21'
GOL! FROSINONE-Venezia 1-0. Ha segnato Raimondo! Stacco imperioso sul cross dalla trequarti di Oyono e palla piazzata sul secondo palo. Troppo distratta la difesa del Venezia che l'ha lasciato completamente solo.
Il Frosinone continua a mantere l'iniziativa. 15:27
16'
SOSTITUZIONE PER IL VENEZIA. Fuori Bella-Kotchap, dentro Sagrado.15:19
15'
Problema muscolare per Bella-Kotchap, Stroppa sarà costretto al primo campo obbligato.15:18
14'
Halhal svetta da angolo, ma impatta non bene e manda fuori.15:17
13'
Rrahmani guadagna il primo corner per il Venezia, deviata la sua conclusione da fuori. 15:17
11'
Tiro-cross di Kvernadze da sinistra dopo un pasticcio in uscita del Venezia. Non c'è Raimondo a chiudere in area.15:14
8'
Raimondo prova a lanciarsi in area, Stankovic chiude. 15:11
6'
Buon ritmo in questo avvio di gara. A terra Rrahmani in area Frosinone, ma non c'è nulla per Perri.15:10
2'
STANKOVIC SI ALLUNGA SU CALO'! Riesce a spingere in corner il diagonale stretto esploso da dentro l'area. Prima aveva rischiato Bella-Kotchap con un tackle su Bracaglia.15:10
2'
Pressione del Frosinone sul giro palla del Venezia: Bella-Kotchap sbaglia il rilancio.15:06
1'
È cominciata FROSINONE-VENEZIA. Buona partita a tutti. 15:04
Squadre in campo allo Stirpe, tra poco si parte.15:00
Arbitra il match Mario Perri di Roma 1, alla sua seconda direzione in carriera in Serie A. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Regattieri, mentre il ruolo di IV ufficiale sarà svolto da Chiffi. Al VAR è stato designato Mazzoleni, assistito dall’AVAR Volpi. 14:50
Nel Venezia parte fuori Yeboah che non è al meglio, c'è Rrahmani dal 1' a far coppia con Adams.14:50
Nel Frosinone recupera Schmid ed è subito titolare, panchina per Ghedjemis.14:49
FORMAZIONE VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Halhal, Bella-Kotchap; Hainaut, Kike Perez, Busio, Sohm, Haps; Akor Adams, Albion Rrahmani.14:48
È ancora a zero punti il Venezia, estromesso dalla Coppa dall’Udinese e sconfitto da Lecce e Milan, ma deciso a invertire la rotta.14:41
I ciociari, dopo aver ben figurato contro la Juventus e aver travolto la Fiorentina, cercano il bis per allontanarsi subito dalla zona calda della classifica e dimenticare l’eliminazione ai rigori per mano del Sassuolo in Coppa Italia.14:41
Il Frosinone ha ottenuto una vittoria e una sconfitta nelle prime due partite di questa Serie A; i ciociari non hanno mai conquistato più di un successo nelle prime tre gare di un campionato di massima serie, unico successo nel bilancio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta registrato nella stagione 2023/24. Il Venezia ha perso 0-2 entrambe le partite disputate in questo campionato di Serie A.14:41
Il Venezia non ha vinto nessuna delle ultime sette partite di Serie A contro squadre neopromosse (4N, 3P), con l'ultimo successo risalente al settembre 2021 contro l'Empoli.14:35
Il Frosinone ha vinto tre delle ultime cinque partite di Serie A contro squadre neopromosse (1N, 1P), dopo aver ottenuto solo due successi nelle precedenti sette sfide (2N, 3P). 14:34
Frosinone e Venezia non si sono mai affrontate in Serie A; nei 10 precedenti in Serie B, il bilancio è di cinque vittorie a tre in favore dei ciociari (due pareggi a completare il quadro).14:33
Benvenuti alla diretta scritta di Frosinone-Venezia, gara valida per terza giornata del campionato di Serie A.11:53
La gara tra Frosinone e Venezia si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Frosinone - Venezia?
L'arbitro del match sarà Mario Perri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Frosinone - Venezia sarà Paolo Silvio Mazzoleni
Dove si gioca Frosinone - Venezia?
La partita si gioca a Frosinone
In che stadio si gioca Frosinone - Venezia?
Stadio Benito Stirpe
Quale è stato il risultato finale di Frosinone - Venezia?
La gara tra Frosinone e Venezia si è conclusa con il risultato di 3-2
Chi sono stati i marcatori della partita Frosinone - Venezia?
I marcatori del Frosinone sono stati Antonio Raimondo al 21', 39' e Giorgi Kvernadze al 83' mentre i marcatori del Venezia sono stati John Yeboah al 66' e Richie Sagrado al 74'
PREPARTITA
Frosinone - Venezia è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 15:00 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Arbitro di Frosinone - Venezia sarà Mario Perri. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.
Mario Perri
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 3 partite nella stagione in corso:
Serie B: 2 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
16-08-2026
Coppa Italia
Genoa-Ascoli 4-1
23-08-2026
Serie B
Pisa-Calcio Padova 0-1
30-08-2026
Serie B
Benevento-Südtirol 1-1
Attualmente il Frosinone si trova 7° in classifica con 6 punti (frutto di 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); invece il Venezia si trova 18° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte). Il Frosinone ha segnato 6 gol e ne ha subiti 3; il Venezia ha segnato 2 gol e ne ha subiti 7.
In casa il Frosinone ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Venezia ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Frosinone nelle prime 2 partite ha affrontato la Juventus, la Fiorentina ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Venezia nelle prime 2 giornate ha affrontato il Lecce, il Milan ottenendo 0 punti. Il Frosinone ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina vincendo 0-3 mentre Il Venezia ha incontrato il Milan perdendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Massimiliano Alvini è Antonio Raimondo con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Giovanni Stroppa è Richie Sagrado con 1 gol.
Frosinone e Venezia è la prima che si affrontano in campionato.
Frosinone-Venezia ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Frosinone e Venezia non si sono mai affrontate in Serie A; nei 10 precedenti in Serie B, il bilancio è di cinque vittorie a tre in favore dei ciociari (due pareggi a completare il quadro).
Il Frosinone ha vinto tre delle ultime cinque partite di Serie A contro squadre neopromosse (1N, 1P), dopo aver ottenuto solo due successi nelle precedenti sette sfide (2N, 3P).
Il Venezia non ha vinto nessuna delle ultime sette partite di Serie A contro squadre neopromosse (4N, 3P), con l'ultimo successo risalente al settembre 2021 contro l'Empoli; in tutte queste sette sfide, entrambe le squadre sono andate a segno.
Il Frosinone ha ottenuto una vittoria e una sconfitta nelle prime due partite di questa Serie A; i ciociari non hanno mai conquistato più di un successo nelle prime tre gare di un campionato di massima serie, unico successo nel bilancio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta registrato nella stagione 2023/24.
Il Venezia ha perso 0-2 entrambe le partite disputate in questo campionato di Serie A; il club lagunare è rimasto senza gol nelle prime tre gare stagionali solo nel 1998/99, mentre ha iniziato con tre sconfitte su tre nelle stagioni 1949/50 e 2001/02.
Il Venezia non vince da 27 trasferte consecutive in Serie A (10N 17P) - ultimo successo fuori casa nella competizione contro il Torino il 12 febbraio 2022; solo cinque squadre del massimo campionato hanno una striscia aperta senza successi esterni più lunga: Messina (28), Ternana (30), Ancona (34), Lecco (34) e Casale (38).
Venezia e Frosinone figurano tra le quattro squadre con il PPDA (Passaggi Avversari per Azione Difensiva) più basso in questa Serie A, a testimonianza di un pressing particolarmente intenso: il Frosinone registra un valore di 9.5 e il Venezia di 10.8, dietro solo a Juventus (7.4) e Roma (9.3).
Dall'inizio della scorsa stagione, Gabriele Bracaglia ha segnato sei gol tra Serie A e Serie B; tra i difensori, solo Andrea Tiritiello (otto) ha fatto meglio - a sei anche Carissoni e Aurelio. Il difensore del Frosinone non ha mai segnato in due partite consecutive, e inoltre il Venezia è una delle sole due squadre contro cui ha perso due volte tra massimo campionato e campionato cadetto (Cremonese l'altra).
Grazie all'assist fornito nell'ultima giornata, Giacomo Calò ha raggiunto quota 48 passaggi vincenti tra Serie A e Serie B; dal suo esordio nelle prime due categorie italiane, nel 2019/20, solo Domenico Berardi (58) e Hakan Çalhanoğlu (49) hanno servito più assist di lui.
Il Venezia vanta due dei sei giocatori con il maggior numero di movimenti palla al piede in questa stagione di Serie A, Gianluca Busio (41) e Bartol Franjic (39). Busio si distingue inoltre per la sua capacità di rifinitura, occupando il secondo posto nella classifica dei movimenti palla al piede che terminano con un passaggio (35), dietro soltanto ad Alessandro Bastoni dell'Inter (46).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: