L'Allianz Stadium ospita il big match tra due squadre autrici, sin qui, di un percorso netto in avvio di campionato. In palio c'è l'aggancio a Roma e Inter in vetta alla classifica, senza dimenticare il prestigio per la sfida di stasera, una classicissima del calcio italiano che però, nel recente passato, non ha regalato grande spettacolo come in altre occasioni. Sono infatti quattro gli 0-0 maturati negli ultimi cinque scontri diretti di campionato con i bianconeri che, oltretutto, sono imbattuti da sei, i rossoneri non vinono infatti dalla 37esima giornata del 2022/23, 1-0 con rete di Giroud, proprio a Torino. Fischio d'inizio alle 20.45.20:00

Dirige il match Mariani con Bindoni e Alassio ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Marcenaro mentre in sala VAR ci sono Fabbri e Camplone.20:05

Spalletti lancia Nico Gonzalez dal 1' dopo l'ottima prova messa in campo contro il Parma, l'altra novità rispetto alla gara coi ducali è Alajbegovic. Panchina, almeno inizialmente, per Boga. Tutto confermato negli altri ruoli con Vicario tra i pali, Kalulu e Celik sugli esterni, Bremer-Lucumì coppia centrale e Locatelli-Douglas Luiz a centrocampo. Dietro all'unica punta Kolo Muani, c'è anche Conceiçao.20:39

Amorim mischia le carte rispetto al 2-0 ottenuto sul Venezia, non nel reparto arretrato dove trovano ancora posto Gila, De Winter e Pavlovic davanti a Maignan. Cambi sugli esterni con Moreira ed Estupinan al posto di Chukwueze e Bartesaghi, in mezzo c'è sempre la coppia formata da Musah e Modric. Gonçalo Ramos confermato in attacco con Rabiot e Saelemaekers alle sue spalle, panchina dunque per Loftus-Cheek e Cissé.20:41

Pochi lampi nella prima frazione, tutti però di marca bianconera. Nico Gonzalez ci prova dalla distanza al 12' ma non impensierisce Maignan, poi è Conceiçao a scaldare i guantoni al portiere francese con due conclusioni da dentro l'area al 25' e al 38', entrambe respinte. Il Milan si è invece fatto vedere pochissimo in zona offensiva, nonostante la gestione per larghi tratti del possesso palla, risultata però piuttosto sterile.21:38

Si attendono le mosse di Spalletti e Amorim per portare il risultato dalla propria parte. Il tecnico toscano potrebbe affidarsi a Boga e al nuovo arrivato Woltemade per ottenere ancora più imprevedibilità in zona offensiva, per il portoghese le armi a disposizione potrebbero essere Loftus-Cheek, Cissé, Chukwueze e Pulisic.21:46

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Juventus - Milan? La gara tra Juventus e Milan si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Juventus - Milan? L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Juventus - Milan sarà Michael Fabbri Dove si gioca Juventus - Milan? La partita si gioca a Torino In che stadio si gioca Juventus - Milan? Stadio Allianz Stadium Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Teun Koopmeiners con 1 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Adrien Rabiot con 1 gol Quale è stato il risultato finale di Juventus - Milan? La gara tra Juventus e Milan si è conclusa con il risultato di 1-1 Chi sono stati i marcatori della partita Juventus - Milan? Il marcatore della Juventus è stato Federico Gatti al 92' mentre il marcatore del Milan è stato Alphadjo Cissè al 68'

PREPARTITA

Juventus - Milan è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino.

Arbitro di Juventus - Milan sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.

Maurizio Mariani Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso: Partite arbitrate Data Competizione Partita

Attualmente la Juventus si trova 5° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Milan si trova 4° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte).

La Juventus ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; il Milan ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.

In casa la Juventus ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte).

La Juventus nelle prime 2 partite ha affrontato il Frosinone, il Parma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Milan nelle prime 2 giornate ha affrontato il Torino, il Venezia ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Parma vincendo 2-0 mentre Il Milan ha incontrato il Venezia vincendo 2-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Federico Gatti con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ruben Filipe Marques Diogo Amorim è Alphadjo Cissè con 2 gol.

Juventus e Milan si sono affrontate 182 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 69 volte, il Milan ha vinto 53 volte mentre i pareggi sono stati 60.

Juventus-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Quattro delle ultime cinque sfide tra Juventus e Milan in Serie A sono terminate 0-0, tra cui le due più recenti; queste due formazioni non pareggiano più gare di fila in campionato dal 1973 (quattro in quell'occasione), mentre non hanno mai registrato più incontri consecutivi nel torneo senza alcuna rete segnata.

La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime sei gare di Serie A contro il Milan; l'ultima volta che i bianconeri hanno registrato più clean sheet consecutivi contro una singola avversaria nella competizione risale al 2016 (nove contro il Palermo), mentre i rossoneri non hanno mai registrato una serie più lunga senza gol segnati contro una singola squadra nella loro storia nella competizione.

Il Milan è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei trasferte di Serie A contro la Juventus (2V, 3N) - registrando quattro clean sheet nel parziale (0.5 gol subiti in media a partita) - dopo una serie di ben nove sconfitte esterne consecutive contro i bianconeri a Torino (due reti concesse in media a gara).

Dopo i successi contro Frosinone e Parma, la Juventus, con Luciano Spalletti alla guida, può vincere le prime tre partite di Serie A per la seconda stagione consecutiva (dopo esserci riuscita lo scorso campionato con Igor Tudor), riuscendoci con due allenatori distinti per la seconda volta nella sua storia nella competizione, dopo il 1985/86-1986/87 con Giovanni Trapattoni prima e Rino Marchesi poi.

Dopo i successi contro Torino e Venezia, il Milan può vincere tutte le prime tre gare di Serie A per la quarta volta nelle ultime sette stagioni, dopo che non ci era riuscito in nessuna delle precedenti 13.

Dopo i successi per 1-0 contro il Frosinone e 2-0 contro il Parma, la Juventus può registrare tre clean sheet nelle prime tre gare stagionali di Serie A per la seconda volta negli ultimi 10 anni, dopo il 2024/25 (quando ha subito la prima rete solo alla settima giornata).

Dopo i successi contro Torino e Venezia, Ruben Amorim può diventare il quarto allenatore capace di vincere tutte le prime tre gare alla guida del Milan in Serie A, dopo Mario Sperone nel 1952, Giuseppe Viani nel 1956 e Luigi Bonizzoni nel 1958.

Nessuna squadra ha tentato più tiri dalla distanza rispetto alla Juventus nelle prime due giornate di questa Serie A (18, come il Sassuolo); dall'altra parte, solo il Torino (tre) ne ha registrati meno rispetto al Milan (cinque, come il Monza).

Nico González ha preso parte a tre gol in quattro sfide casalinghe contro il Milan in Serie A (una rete e due assist). Dopo il centro contro il Parma, può andare a segno in due presenze consecutive in campionato per la prima volta da giugno 2024, con la maglia della Fiorentina.

Adrien Rabiot, che ha sia segnato che servito un assist nella precedente trasferta di questo campionato (contro il Torino), può diventare il primo giocatore di nazionalità sportiva non italiana nella storia della Serie A ad andare a segno nella sfida tra Juventus e Milan con entrambe le maglie (in generale, negli ultimi 10 anni ci sono riusciti riusciti Manuel Locatelli e Leonardo Bonucci).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: