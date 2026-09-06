La Juventus evita la beffa al 92' con l'incornata di Gatti, su assist di Koopmeiners, che ristabilisce la parità dopo che Cissé, al 68', aveva capitalizzato l'unica occasione creata dalla squadra di Amorim in tutto il match. In precedenza tre occasioni per la squadra di Spalletti, tutte con protagonista Conceiçao, fermato due volte da Maignan e una volta dal palo. Prosegue quindi la striscia positiva della Juventus che non perde contro il Milan da sette gare di campionato, i rossoneri invece sfiorano il colpaccio allo Stadium col vantaggio che svanisce nel recupero.
Bianconeri e rossoneri mantengono la propria imbattibilità in questo campionato, raggiungendo il Como a quota sette punti in classifica, due meno di Roma e Inter, uniche a punteggio pieno in attesa della Lazio.
Nel prossimo turno la Juventus sarà di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo, per il Milan c'è invece la trasferta a Roma contro la Lazio.
Cronaca
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Statistiche
Grazie per aver seguito la diretta scritta di Juventus-Milan 1-1 e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A 2026/27.22:53
90'+6'
Triplice fischio allo Stadium. Juventus-Milan finisce 1-1, reti di Cissé al 68' e Gatti al 92'.22:45
90'+6'
Ammonito anche l'autore del gol rossonero.22:41
90'+6'
Giallo per Gatti dopo un battibecco con Cissé che si era lasciato cadere in area di rigore.22:41
90'+5'
Reazione del Milan che si riversa a ridosso dell'area bianconera.22:40
90'+2'
GOL! JUVENTUS-Milan 1-1! Rete di Gatti. Cross di Koopmeiners dalla sinistra, Gatti infila Maignan con un colpo di testa di prepotenza, in anticipo su Loftus-Cheek.
Sostituzione Juventus: esce Francisco Conceiçao, entra Edon Zhegrova.22:34
88'
Sostituzione Milan: fuori Mario Gila, dentro Filippo Terracciano.22:33
87'
Attacca a testa bassa la squadra di Spalletti, quella di Amorim ha invece abbassato pericolosamente il proprio baricentro.22:32
86'
Mischia in area rossonera, Pavlovic salva tutto con Woltemade in agguato.22:31
85'
OCCASIONE JUVENTUS! Koopmeiners centra la barriera col sinistro, poi Woltemade calcia col sinistro da dentro l'area ma non inquadra lo specchio!22:30
84'
Woltemade difende palla sulla trequarti e subisce fallo da Gila. Punizione interessante per i padroni di casa.22:29
82'
Sostituzione Milan: esce Luka Modric, entra Ardon Jashari.22:27
81'
Cross teso di Boga col destro dalla sinistra, la difesa rossonera si salva in corner.22:26
79'
Estupinan travolge Kalulu, Mariani lascia proseguire poi ammonisce l'esterno rossonero.22:25
79'
Possesso palla prolungato del Milan, la Juventus sembra aver accusato il colpo e fatica a reagire.22:25
76'
Cambia all'ultimo la sostituzione della Juve con Locatelli che era già uscito dal campo, ma è Douglas Luiz a far spazio a Woltemade.22:22
76'
Sostituzione Juventus: fuori Douglas Luiz, esordio in A per Nick Woltemade.22:21
74'
Break di Loftus-Cheek, palla a Chukwueze che cerca Ramos in area con l'esterno destro, trovando però la chiusura perfetta di Kalulu ad anticipare il portoghese in corner.22:19
71'
Cooling break allo Stadium.22:17
68'
GOL! Juventus-MILAN 0-1! Rete di Cissé. De Winter e Modric strappano il pallone a Kolo Muani, palla a Chukwueze che pesca Cissé sulla sinistra con un gran lancio a ribaltare il fronte offensivo, il classe 2006 rientra sul destro e batte Vicario con una rasoiata bassa imparabile.
Conceiçao premia il taglio di Kolo Muani in area di rigore, sul quale arriva però Gila in chiusura perfetta ed energica. Qualche protesta del francese per la spallata dell'ex Lazio ma Mariani concede rimessa dal fondo agli ospiti.22:12
64'
Sostituzione Juventus: fuori Nico Gonzalez, dentro Teun Koopmeiners.22:10
64'
Sostituzione Juventus: fuori Kerim Alajbegovic, dentro Jérémie Boga.22:10
61'
Sostituzione Milan: esce anche Adrien Rabiot, entra Samuel Chukwueze.22:06
61'
Sostituzione Milan: fuori Diego Moreira, dentro Alphadjo Cissé.22:06
61'
Sostituzione Milan: fuori Alexis Saelemaekers, dentro Ruben Loftus-Cheek.22:06
60'
Moreira sfida Celik in velocità e crossa dalla destra, direttamente tra le braccia di Vicario.22:05
58'
Nessuna reazione particolare da parte del Milan dopo la terza occasione del match per Conceiçao, coi rossoneri che proseguono col solito possesso palla poco efficace.22:03
55'
PALO DELLA JUVENTUS! Palla persa da Musah, Conceiçao calcia in diagonale dalla distanza centrando in pieno la base del palo alla destra di Maignan!22:00
54'
Verticalizzazione di Douglas Luiz a cercare Kolo Muani, palla troppo lunga che finisce tra le braccia di Maignan.21:59
53'
Altra imprecisione di Moreira che sbaglia completamente il cross dalla destra, facendo finire la palla direttamente sul fondo.21:58
51'
Strappo centrale di Musah che serve a destra Moreira, il belga perde però malamente il pallone dopo l'ingresso in area avversaria.21:56
49'
Palla verticale di Conceiçao per Kolo Muani, il francese prova a saltare Pavlovic e Gila rientrando col tacco ma perde l'equilibrio prima e il pallone poi.21:54
47'
Possesso palla bianconero in questo avvio di secondo tempo, chiuso dal fallo di Conceiçao sul connazionale Gonçalo Ramos.21:52
46'
Si ricomincia!21:50
Si attendono le mosse di Spalletti e Amorim per portare il risultato dalla propria parte. Il tecnico toscano potrebbe affidarsi a Boga e al nuovo arrivato Woltemade per ottenere ancora più imprevedibilità in zona offensiva, per il portoghese le armi a disposizione potrebbero essere Loftus-Cheek, Cissé, Chukwueze e Pulisic.21:46
Pochi lampi nella prima frazione, tutti però di marca bianconera. Nico Gonzalez ci prova dalla distanza al 12' ma non impensierisce Maignan, poi è Conceiçao a scaldare i guantoni al portiere francese con due conclusioni da dentro l'area al 25' e al 38', entrambe respinte. Il Milan si è invece fatto vedere pochissimo in zona offensiva, nonostante la gestione per larghi tratti del possesso palla, risultata però piuttosto sterile.21:38
45'+4'
Fine primo tempo. E' 0-0 allo Stadium tra Juventus e Milan.21:34
45'+2'
Altro corner per la Juve, respinto corto dalla difesa rossonera sui piedi di Alajbegovic. Il bosniaco non riesce però a concludere per l'intervento perfetto di Modric a stopparlo.21:33
45'+1'
Fallo di Gila su Celik e punizione sulla trequarti per la Juventus che manda in area le proprie torri a caccia della deviazione decisiva.21:31
45'
Tre minuti di recupero.21:30
45'
Tanti errori tecnici in questo finale di primo tempo, oltre alla grande prudenza da ambo le parti, si fa sentire anche il caldo.21:30
43'
Milan che riparte dopo un corner per la Juventus, Moreira viene però chiuso sulla destra e l'azione rossonera viene rallentata.21:28
40'
Locatelli perde palla sulla pressione di Rabiot ma il francese tocca il pallone con troppa forza, Saelemaekers ci arriva ma un attimo dopo l'uscita in fallo laterale.21:26
38'
OCCASIONE JUVE! Magia di Douglas Luiz che scavalca la difesa rossonera con un tocco morbido sul quale si avventa Conceiçao. Il portoghese centra la porta col collo sinistro ma trova ancora Maignan a dirgli di no. Gran parata del portiere francese.21:26
36'
Conceiçao prova a saltare Pavlovic ma il difensore serbo tiene bene nell'uno contro uno e scaraventa il pallone in fallo laterale.21:21
35'
Pressing altissimo del Milan, la Juve fatica a risalire il campo.21:20
33'
Corner per la Juventus, messo fuori senza problemi dalla difesa rossonera. Poi Kalulu commette fallo su Rabiot e riconsegna il possesso alla squadra ospite.21:19
32'
Break centrale di Nico Gonzalez, trattenuto da Estupinan. Mariani fischia fallo ma non estrae il cartellino per l'esterno rossonero, tra le proteste dello Stadium.21:17
31'
Cross di Moreira dalla destra, respinto dalla difesa di casa. Il possesso rimane però del Milan che continua a macinare gioco a caccia del vantaggio.21:16
29'
Fallo di Alajbegovic su Rabiot, Modric disegna una traiettoria in area bianconera ma nessun compagno arriva a deviare la palla.21:15
28'
Si riparte col Milan a giostrare il pallone.21:13
26'
Cooling break all'Allianz Stadium.21:11
25'
OCCASIONE JUVE! Conceiçao col sinistro da dentro l'area, Maignan risponde presente poi Locatelli arriva in ritardo sul pallone a porta vuota, con Mariani che lo ferma per fuorigioco.21:10
23'
Partita che stenta a decollare con le due squadre molto attente a non concedere spazio agli avversari.21:08
20'
Celik riceve palla al limite dell'area ospite, prova il servizio per Kolo Muani ma viene fermato sia dalla difesa rossonera sia, successivamente, dall'arbitro Mariani per posizione di offside.21:07
18'
Celik sfonda a sinistra eludendo Moreira, l'ex Roma crossa morbido in area piccola dove Kolo Muani viene anticipato in corner da De Winter.21:03
18'
Rabiot verticalizza per Ramos, palla troppo alta che finisce lentamente tra le braccia di Vicario.21:03
16'
Juve che vive più sui guizzi dei propri giocatori, su tutti Douglas Luiz e Nico Gonzalez, Milan che invece propone gioco in maniera più ragionata. Il risultato finora è lo stesso da ambo le parti con pochissimi sbocchi in zona offensiva.21:02
14'
Possesso palla prolungato del Milan nel campo bianconero, senza però trovare spazi. Alla fine è Moreira a perdere palla, regalando una rimessa laterale alla Juventus.20:59
12'
NICO GONZALEZ! Numero dell'argentino che lascia sul posto Pavlovic, porta palla sulla trequarti ed esplode il sinistro dalla distanza, respinto coi pugni da Maignan.20:57
10'
Preme il Milan, sviluppando il gioco maggiormente a destra con Moreira. Il belga arriva al cross, controllato però con qualche affanno da Vicario e Bremer.20:56
7'
Rischiano entrambi i portieri nello spazio di pochi secondi, prima Vicario rinvia all'ultimo secondo sulla pressione di Gonçalo Ramos, poi Maignan tocca con freddezza per Gila, eludendo l'agguato di Kolo Muani.20:53
6'
Niente di fatto sul tiro dalla bandierina bianconero, la palla viene presa al volo da Maignan in uscita alta.20:51
5'
Cross di Alajbegovic col destro dalla sinistra, De Winter anticipa tutti in area rossonera ma concede il primo corner della gara alla Juventus.20:50
4'
Il Milan prova a sfondare sulla destra, la difesa di casa chiude tutto poi ci prova Estupinan dalla parte opposta col sinistro di prima intenzione su una palla vagante, respinto dalle maglie bianconere.20:50
2'
Primo squillo dei padroni di casa con un recupero alto e il destro dalla distanza di Alajbegovic che finisce ampiamente a lato.20:48
Si comincia!20:46
Amorim mischia le carte rispetto al 2-0 ottenuto sul Venezia, non nel reparto arretrato dove trovano ancora posto Gila, De Winter e Pavlovic davanti a Maignan. Cambi sugli esterni con Moreira ed Estupinan al posto di Chukwueze e Bartesaghi, in mezzo c'è sempre la coppia formata da Musah e Modric. Gonçalo Ramos confermato in attacco con Rabiot e Saelemaekers alle sue spalle, panchina dunque per Loftus-Cheek e Cissé.20:41
Spalletti lancia Nico Gonzalez dal 1' dopo l'ottima prova messa in campo contro il Parma, l'altra novità rispetto alla gara coi ducali è Alajbegovic. Panchina, almeno inizialmente, per Boga. Tutto confermato negli altri ruoli con Vicario tra i pali, Kalulu e Celik sugli esterni, Bremer-Lucumì coppia centrale e Locatelli-Douglas Luiz a centrocampo. Dietro all'unica punta Kolo Muani, c'è anche Conceiçao.20:39
FORMAZIONE UFFICIALE MILAN: 3-4-2-1 per gli uomini di Amorim. Maignan - Gila, De Winter, Pavlovic - Moreira, Modric, Musah, Estupinan - Rabiot, Saelemaekers - Gonçalo Ramos. A disposizione: Terracciano, Torriani, Loftus-Cheek, Pulisic, Diawara, Hutchinson, Chukwueze, Tomori, Comotto, Jashari, Bartesaghi, F. Terracciano, Cissé.22:34
FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS: 4-2-3-1 per i padroni di casa. Vicario - Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik - Locatelli, Douglas Luiz - Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic - Kolo Muani. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Rugani, Woltemade, Owusu, Pagnucco.20:33
Dirige il match Mariani con Bindoni e Alassio ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Marcenaro mentre in sala VAR ci sono Fabbri e Camplone.20:05
L'Allianz Stadium ospita il big match tra due squadre autrici, sin qui, di un percorso netto in avvio di campionato. In palio c'è l'aggancio a Roma e Inter in vetta alla classifica, senza dimenticare il prestigio per la sfida di stasera, una classicissima del calcio italiano che però, nel recente passato, non ha regalato grande spettacolo come in altre occasioni. Sono infatti quattro gli 0-0 maturati negli ultimi cinque scontri diretti di campionato con i bianconeri che, oltretutto, sono imbattuti da sei, i rossoneri non vinono infatti dalla 37esima giornata del 2022/23, 1-0 con rete di Giroud, proprio a Torino. Fischio d'inizio alle 20.45.20:00
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Juventus-Milan, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2026/27.19:53
La gara tra Juventus e Milan si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Juventus - Milan?
L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Juventus - Milan sarà Michael Fabbri
Dove si gioca Juventus - Milan?
La partita si gioca a Torino
In che stadio si gioca Juventus - Milan?
Stadio Allianz Stadium
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Juventus è Teun Koopmeiners con 1 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Adrien Rabiot con 1 gol
Quale è stato il risultato finale di Juventus - Milan?
La gara tra Juventus e Milan si è conclusa con il risultato di 1-1
Chi sono stati i marcatori della partita Juventus - Milan?
Il marcatore della Juventus è stato Federico Gatti al 92' mentre il marcatore del Milan è stato Alphadjo Cissè al 68'
PREPARTITA
Juventus - Milan è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2026/2027. La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 20:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro di Juventus - Milan sarà Maurizio Mariani. Al VAR invece ci sarà Michael Fabbri.
Maurizio Mariani
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 0 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
Attualmente la Juventus si trova 5° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte); invece il Milan si trova 4° in classifica con 7 punti (frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). La Juventus ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1; il Milan ha segnato 5 gol e ne ha subiti 2.
In casa la Juventus ha fatto 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). Fuori casa il Milan ha totalizzato 3 punti (1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte). La Juventus nelle prime 2 partite ha affrontato il Frosinone, il Parma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Milan nelle prime 2 giornate ha affrontato il Torino, il Venezia ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. La Juventus ha incontrato nell'ultima partita il Parma vincendo 2-0 mentre Il Milan ha incontrato il Venezia vincendo 2-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Federico Gatti con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ruben Filipe Marques Diogo Amorim è Alphadjo Cissè con 2 gol.
Juventus e Milan si sono affrontate 182 volte in campionato. Nei precedenti match la Juventus ha vinto 69 volte, il Milan ha vinto 53 volte mentre i pareggi sono stati 60.
Juventus-Milan ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Quattro delle ultime cinque sfide tra Juventus e Milan in Serie A sono terminate 0-0, tra cui le due più recenti; queste due formazioni non pareggiano più gare di fila in campionato dal 1973 (quattro in quell'occasione), mentre non hanno mai registrato più incontri consecutivi nel torneo senza alcuna rete segnata.
La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime sei gare di Serie A contro il Milan; l'ultima volta che i bianconeri hanno registrato più clean sheet consecutivi contro una singola avversaria nella competizione risale al 2016 (nove contro il Palermo), mentre i rossoneri non hanno mai registrato una serie più lunga senza gol segnati contro una singola squadra nella loro storia nella competizione.
Il Milan è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei trasferte di Serie A contro la Juventus (2V, 3N) - registrando quattro clean sheet nel parziale (0.5 gol subiti in media a partita) - dopo una serie di ben nove sconfitte esterne consecutive contro i bianconeri a Torino (due reti concesse in media a gara).
Dopo i successi contro Frosinone e Parma, la Juventus, con Luciano Spalletti alla guida, può vincere le prime tre partite di Serie A per la seconda stagione consecutiva (dopo esserci riuscita lo scorso campionato con Igor Tudor), riuscendoci con due allenatori distinti per la seconda volta nella sua storia nella competizione, dopo il 1985/86-1986/87 con Giovanni Trapattoni prima e Rino Marchesi poi.
Dopo i successi contro Torino e Venezia, il Milan può vincere tutte le prime tre gare di Serie A per la quarta volta nelle ultime sette stagioni, dopo che non ci era riuscito in nessuna delle precedenti 13.
Dopo i successi per 1-0 contro il Frosinone e 2-0 contro il Parma, la Juventus può registrare tre clean sheet nelle prime tre gare stagionali di Serie A per la seconda volta negli ultimi 10 anni, dopo il 2024/25 (quando ha subito la prima rete solo alla settima giornata).
Dopo i successi contro Torino e Venezia, Ruben Amorim può diventare il quarto allenatore capace di vincere tutte le prime tre gare alla guida del Milan in Serie A, dopo Mario Sperone nel 1952, Giuseppe Viani nel 1956 e Luigi Bonizzoni nel 1958.
Nessuna squadra ha tentato più tiri dalla distanza rispetto alla Juventus nelle prime due giornate di questa Serie A (18, come il Sassuolo); dall'altra parte, solo il Torino (tre) ne ha registrati meno rispetto al Milan (cinque, come il Monza).
Nico González ha preso parte a tre gol in quattro sfide casalinghe contro il Milan in Serie A (una rete e due assist). Dopo il centro contro il Parma, può andare a segno in due presenze consecutive in campionato per la prima volta da giugno 2024, con la maglia della Fiorentina.
Adrien Rabiot, che ha sia segnato che servito un assist nella precedente trasferta di questo campionato (contro il Torino), può diventare il primo giocatore di nazionalità sportiva non italiana nella storia della Serie A ad andare a segno nella sfida tra Juventus e Milan con entrambe le maglie (in generale, negli ultimi 10 anni ci sono riusciti riusciti Manuel Locatelli e Leonardo Bonucci).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: