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Parma-Monza: 1-1 - Serie A 2026/2027. Risultato finale e commento alla partita

6 Settembre 2026 ore 15:00
Parma
1
Monza
1
Partita finita
Arbitro: Federico La Penna
  1. 38' 0-1 Jay Robinson
  2. 60' 1-1 Simone Lontani
0'
45'
90'
90'
96'

Termina 1-1 lo scontro tra Parma e Monza, primo punto in classifica per entrambe le squadre. Il risultato si sblocca al 38', in gol Robinson. Lontani al 60' sigla la rete del pareggio.

Nel prossimo turno di campionato il Parma affronterà fuori casa il Como, il Monza ospiterà il Lecce.

  1. Grazie per avere seguito con noi la diretta di Parma-Monza, arrivederci al prossimo turno di Serie A!16:59

  2. 90'+6'

    Fine partita! PARMA-MONZA 1-1 (38' Robinson, 60' Lontani).16:56

  3. 90'+5'

    Folorunsho si avventa sul pallone e calcia da posizione defilata, tiro impreciso. 16:56

  4. 90'+4'

    Calcio da fermo battuto da Lontani, Lucchesi di testa libera l'area. 16:54

  5. 90'+1'

    L'arbitro La Penna concede cinque minuti di recupero.16:51

  7. 89'

    Possesso gestito dal Monza, un solo minuto più recupero al termine del match. 16:50

  8. 86'

    Calcio da fermo battuto da Valeri, batti e ribatti, gioco pericoloso di Sierro. 16:46

  9. 83'

    Ammonito ALMQVIST per gioco scorretto su Mangas.16:43

  10. 81'

    Sostituzione MONZA: entra Mout esce Robinson.16:43

  11. 81'

    Sostituzione MONZA: entra Maye esce Carboni.16:42

  13. 81'

    Sostituzione MONZA: entra Bakoune esce Kouadio.16:42

  14. 80'

    Parma in avanti, due corner consecutivi per i padroni di casa. 16:40

  15. 77'

    Sostituzione PARMA: entra Almqvist esce Britschgi.16:38

  16. 77'

    Valeri si incunea in area, Thiam con una tempestiva uscita bassa anticipa il terzino. 16:37

  17. 76'

    Mangas serve con l'esterno destro Folorunsho, il centrocampista di testa riesce solo a sfiorare.16:36

  19. 73'

    Fraseggio da parte del Monza, il Parma attende nella propria metà campo. 16:34

  20. 70'

    Cooling break anche nel secondo tempo, giocatori a bordo campo per dissetarsi. 16:30

  21. 68'

    Ammonito COLOMBO per gioco scorretto su Keita.16:28

  22. 66'

    Ammonito KEITA per gioco scorretto su Birindelli.16:27

  23. 66'

    Frigan per El Bilal Touré, tiro centrale dell'attaccante.16:26

  25. 65'

    Folorunsho avanza in attacco, Colombo in mediana. 16:25

  26. 63'

    OCCASIONE MONZA! Calcio piazzato battuto da Colpani, svetta Kouadio, Corvi risponde presente. 16:24

  27. 62'

    Sostituzione MONZA: entra Colombo esce Mota Carvalho.16:23

  28. 61'

    Prima del gol del pareggio anche un'altra occasione per Lontani, salvataggio di Thiam in uscita. 16:22

  29. 60'

    GOL! PARMA-Monza 1-1! Rete di Lontani. Cross basso di Valeri deviato da Birindelli, Lontani in area infila Thiam con un tiro angolato. 16:22

    Simone Lontani
  31. 58'

    OCCASIONE MONZA! Conclusione deviata di Colpani, il pallone si impenna, Corvi recupera la posizione e in tuffo riesce a respingere. 16:20

  32. 55'

    Sostituzione PARMA: entra Lontani esce Romero.16:15

  33. 54'

    Sostituzione MONZA: entra Colpani esce Forson.16:14

  34. 52'

    Lancio di Valeri, Lucchesi è in netto anticipo rispetto a Romero. 16:13

  35. 49'

    Tre cambi per il Parma dopo l'intervallo: Frigan parte largo a destra, Sierro davanti alla difesa.16:12

  37. 46'

    Inizio secondo tempo di PARMA-MONZA!16:06

  38. 46'

    Sostituzione PARMA: entra Valenti esce Diego Carlos.16:06

  39. 46'

    Sostituzione PARMA: entra Frigan esce Fabbian.16:06

  40. 46'

    Sostituzione PARMA: entra Sierro esce Ordonez.16:05

  41. Il Monza conduce 1-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca dopo 38 minuti, in gol Robinson con un tiro da fuori area.15:51

  43. 45'+4'

    Fine primo tempo: PARMA-MONZA 0-1! In gol Robinson.15:50

  44. 45'+3'

    Ripartenza del Monza: Forson avanza, ma viene contrastato da Troilo.15:49

  45. 45'

    L'arbitro La Penna concede tre minuti di recupero.15:46

  46. 43'

    Corner di Valeri, fallo in attacco di Fabbian su Thiam in uscita dai pali. 15:44

  47. 41'

    Ammonito FOLORUNSHO per gioco scorretto su Keita.15:42

  49. 41'

    Il Monza resta in attacco, azione interrotta per una posizione irregolare di Mota Carvalho.15:42

  50. 38'

    GOL! Parma-MONZA 0-1! Rete di Robinson. Mangas affida il pallone a Robinson, l'attaccante inglese batte Corvi con un angolato destro a giro scoccato dal limite dell'area.15:40

    Jay Robinson
  51. 36'

    Tentativo di Forson, sinistro a giro fuori misura. 15:37

  52. 35'

    Sugli sviluppi di un calcio da fermo, conclusione in area di Fabbian murata da Carboni. 15:36

  53. 33'

    Forson dalla bandierina, colpo di testa a schiacciare debole di Lucchesi. 15:34

  55. 31'

    Romero non riesce a controllare la sfera, spazza Lucchesi. 15:32

  56. 29'

    Forson arriva sul fondo, ma il cross verso il centro è troppo alto per tutti. 15:30

  57. 27'

    Lancio da metà campo di Folorunsho, Mota Carvalho pescato in fuorigioco.15:28

  58. 24'

    Cooling break in corso, giocatori a bordo campo per idratarsi. 15:24

  59. 21'

    OCCASIONE MONZA! Mota Carvalho scatta alle spalle di Diego Carlos, entra in area e conclude: Corvi chiude lo specchio della porta, intervento di piede del portiere. 15:23

  61. 18'

    OCCASIONE PARMA! Corner di Valeri, Troilo fa da sponda, Thiam non trattiene la sfera, Lucchesi in acrobazia anticipa Romero pronto a colpire a botta sicura. 15:19

  62. 17'

    Guizzo a metà campo di Keita, cross di Valeri, allontana Mangas. 15:18

  63. 14'

    Tiro-cross di Mota Carvalho, il pallone rotola sul fondo. 15:15

  64. 11'

    OCCASIONE MONZA! Traversone di Birindelli, Mota Carvalho sorprende la difesa alle spalle ma di testa non inquadra il bersaglio. 15:12

  65. 8'

    Duello interessante sulla corsia tra Britschgi e Mangas, punizione per il Parma dalla trequarti. 15:10

  67. 5'

    Diego Carlos guida la difesa, Troilo e Delprato ai suoi lati. 15:07

  68. 3'

    Mota Carvalho punta centrale, Robinson e Forson alle sue spalle. 15:05

  69. 1'

    Inizio primo tempo di PARMA-MONZA!15:01

  70. Le scelte di Juric: Robinson al centro dell'attacco, Mota Carvalho e Forson a supporto, out Varela. Folorunsho e Akinsanmiro in mediana, tra i pali confermato Thiam. 14:15

  71. Le scelte di Cuesta: in avanti il tandem El Bilal Tourè-Romero. Britschgi e Valeri gli esterni. Titolari i nuovi acquisti Fabbian e Diego Carlos.14:12

  73. Panchina MONZA: Tornqvist, Goglichidze, Maye, Antov, Bakoune, Colombo, Foe Ondoa, Mout, Colpani, Strajnar.15:01

  74. Panchina PARMA: Daffara, Ghidotti, Valenti, F. Carboni, Ndiaye, Drobnic, Konate, Sierro, Cremaschi, Lontani, Almqvist, Elphege, De Martis, Frigan.14:11

  75. Formazione MONZA (3-4-2-1): Thiam - Kouadio, Lucchesi, Carboni - Birindelli, Folorunsho, Akinsanmiro, Mangas - Forson, Robinson - Mota Carvalho.15:04

  76. Formazione PARMA (3-4-2-1): Corvi - Delprato, Troilo, Diego Carlos - Britschgi, Ordonez, Keita, Valeri - Fabbian, El Bilal Tourè - Romero.15:16

  77. Manca poco all'inizio di Parma-Monza. Squadre a caccia dei primi punti in classifica. 14:10

  79. Benvenuti alla diretta della partita della 3^ giornata di Serie A, si affrontano Parma e Monza.14:10

Formazioni Parma - Monza

Parma
Monza
TITOLARI PARMA
PANCHINA PARMA
ALLENATORE PARMA
  • Carlos Cuesta
TITOLARI MONZA
PANCHINA MONZA
  • (1) NOEL TÖRNQVIST (P)
  • (2) SABA GOGLICHIDZE (D)
  • (43) ALJAZ STRAJNAR (P)
  • (24) ADAM BAKOUNE (D)
  • (80) MATHIS MOUT (C)
  • (21) LEONARDO COLOMBO (C)
  • (5) YVAN MAYE (D)
  • (28) ANDREA COLPANI (C)
  • (8) MANGA FOE ONDOA (C)
  • (6) VALENTIN ANTOV (D)
ALLENATORE MONZA
  • Ivan Juric

DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Parma - Monza?
La gara tra Parma e Monza si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Parma - Monza?
L'arbitro del match sarà Federico La Penna
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Parma - Monza sarà Ivano Pezzuto
Dove si gioca Parma - Monza?
La partita si gioca a Parma
In che stadio si gioca Parma - Monza?
Stadio Ennio Tardini
Quale è stato il risultato finale di Parma - Monza?
La gara tra Parma e Monza si è conclusa con il risultato di 1-1
Chi sono stati i marcatori della partita Parma - Monza?
Il marcatore del Parma è stato Simone Lontani al 60' mentre il marcatore del Monza è stato Jay Robinson al 38'
PREPARTITA

Parma - Monza è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2026/2027.
La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma.
Arbitro di Parma - Monza sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Federico La Penna

Statistiche Stagionali

Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso:

  • Serie B: 1 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
21-08-2026 Serie B Vicenza-Catanzaro 3-2

Attualmente il Parma si trova 15° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Monza si trova 16° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Il Parma ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4; il Monza ha segnato 4 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Parma ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Monza ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Il Parma nelle prime 2 partite ha affrontato il Cagliari, la Juventus ottenendo 0 punti.
Il Monza nelle prime 2 giornate ha affrontato l'Inter, l'Udinese ottenendo 0 punti.
Il Parma ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 2-0 mentre Il Monza ha incontrato l'Udinese perdendo 2-3.
Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Simone Lontani con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Gustavo Varela con 2 gol.

Parma e Monza si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 1 volta, il Monza non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Parma-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • Il Parma è rimasto imbattuto in entrambe le sfide di Serie A contro il Monza, grazie a un successo e un pareggio, arrivati nel 2024/25. I gialloblù hanno più gare all'attivo senza perdere nella competizione solo contro Venezia (otto), Ancona (quattro) e Padova (quattro).
  • Il Monza non ha trovato alcun successo nelle ultime otto sfide contro il Parma (6N, 2P) tra Serie A e B, dopo che aveva vinto quattro delle sei precedenti (1N, 1P)
  • Il Parma ha perso solo tre dei 17 incontri interni contro il Monza tra Serie A e B, a fronte di sei successi e otto pareggi - l'ultimo successo esterno brianzolo risale al 20 gennaio 1980, 1-0 nel campionato cadetto.
  • L'ultimo pareggio in Serie A del Monza risale al 15 marzo 2025, proprio contro il Parma - da allora, i brianzoli hanno ottenuto un successo e ben 10 sconfitte nella competizione.
  • Il Parma ha perso senza segnare le prime due gare di questo campionato; in generale, i gialloblù non hanno mai centrato tre sconfitte nelle prime tre gare stagionali in Serie A.
  • Il Monza ha perso entrambe le gare di questo campionato - contro Inter e Udinese - e l'ultima volta che i brianzoli hanno perso tutte le prime tre partite stagionali in Serie A risale all'annata 2022/23, la prima disputata nel massimo campionato.
  • Solo la Roma (114) e l'Inter (98) hanno recuperato più possessi rispetto al Monza (90) nelle prime due giornate di questa Serie A, mentre solo Atalanta (58) e Napoli (66) hanno fatto peggio del Parma (67).
  • Cinque delle nove reti da fuori area in questa Serie A sono state subite da Monza (tre) o Parma (due). Bologna, Como, Torino e Cagliari seguono in questa graduatoria, tutti a quota uno.
  • L'ultimo gol in Serie A di El Bilal Touré è arrivato il 21 aprile 2024 proprio contro il Monza; tuttavia, tra gli attaccanti che hanno effettuato al massimo un tiro in questo campionato, il giocatore del Parma è quello che è rimasto in campo per più minuti (170).
  • Patrick Cutrone è un ex della partita, avendo giocato con il Parma 15 partite in Serie A nella prima parte della scorsa stagione e, proprio coi ducali, ha realizzato la sua ultima rete nel torneo (30 agosto 2025 vs Atalanta). Da avversario, invece, ha già segnato contro il Parma nella massima serie, il 2 dicembre 2018 (suo ultimo gol col Milan).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

ParmaMonza
Partite giocate22
Numero di partite vinte00
Numero di partite perse22
Numero di partite pareggiate00
Gol totali segnati03
Gol totali subiti37
Media gol subiti per partita1.53.5
Percentuale possesso palla44.940.4
Numero totale di passaggi847712
Numero totale di passaggi riusciti714578
Tiri nello specchio della porta58
Percentuale di tiri in porta31.247.1
Numero totale di cross2435
Numero medio di cross riusciti610
Duelli per partita vinti10063
Duelli per partita persi8775
Corner subiti126
Corner guadagnati56
Numero di punizioni a favore3816
Numero di punizioni concesse1824
Tackle totali3322
Percentuale di successo nei tackle60.645.5
Fuorigiochi totali212
Numero totale di cartellini gialli33
Numero totale di cartellini rossi00

Parma - Monza Live

Classifica SERIE A

  1. Roma9
  2. Inter9
  3. Como7
  4. Milan6
  5. Juventus6
MOSTRA COMPLETA

Classifica marcatori SERIE A

  1. Donyell Malen5
  2. Antonio Raimondo4
  3. Ché Adams2
  4. Martin Baturina2
  5. Assane Diao2
MOSTRA COMPLETA

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