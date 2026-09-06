DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Parma - Monza? La gara tra Parma e Monza si giocherà domenica 6 settembre 2026 alle ore 15:00 Chi è l'arbitro di Parma - Monza? L'arbitro del match sarà Federico La Penna Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Parma - Monza sarà Ivano Pezzuto Dove si gioca Parma - Monza? La partita si gioca a Parma In che stadio si gioca Parma - Monza? Stadio Ennio Tardini Quale è stato il risultato finale di Parma - Monza? La gara tra Parma e Monza si è conclusa con il risultato di 1-1 Chi sono stati i marcatori della partita Parma - Monza? Il marcatore del Parma è stato Simone Lontani al 60' mentre il marcatore del Monza è stato Jay Robinson al 38'

PREPARTITA

Parma - Monza è valevole per la giornata numero 3 del campionato di Serie A 2026/2027.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Arbitro di Parma - Monza sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Federico La Penna Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 1 partite nella stagione in corso: Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 21-08-2026 Serie B Vicenza-Catanzaro 3-2

Attualmente il Parma si trova 15° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte); invece il Monza si trova 16° in classifica con 1 punti (frutto di 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Il Parma ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4; il Monza ha segnato 4 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Parma ha fatto 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Monza ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Parma nelle prime 2 partite ha affrontato il Cagliari, la Juventus ottenendo 0 punti.

Il Monza nelle prime 2 giornate ha affrontato l'Inter, l'Udinese ottenendo 0 punti.

Il Parma ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 2-0 mentre Il Monza ha incontrato l'Udinese perdendo 2-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Carlos Cuesta è Simone Lontani con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Ivan Juric è Gustavo Varela con 2 gol.

Parma e Monza si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 1 volta, il Monza non ha mai vinto mentre i pareggi sono stati uno solo.

Parma-Monza ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Parma è rimasto imbattuto in entrambe le sfide di Serie A contro il Monza, grazie a un successo e un pareggio, arrivati nel 2024/25. I gialloblù hanno più gare all'attivo senza perdere nella competizione solo contro Venezia (otto), Ancona (quattro) e Padova (quattro).

Il Monza non ha trovato alcun successo nelle ultime otto sfide contro il Parma (6N, 2P) tra Serie A e B, dopo che aveva vinto quattro delle sei precedenti (1N, 1P)

Il Parma ha perso solo tre dei 17 incontri interni contro il Monza tra Serie A e B, a fronte di sei successi e otto pareggi - l'ultimo successo esterno brianzolo risale al 20 gennaio 1980, 1-0 nel campionato cadetto.

L'ultimo pareggio in Serie A del Monza risale al 15 marzo 2025, proprio contro il Parma - da allora, i brianzoli hanno ottenuto un successo e ben 10 sconfitte nella competizione.

Il Parma ha perso senza segnare le prime due gare di questo campionato; in generale, i gialloblù non hanno mai centrato tre sconfitte nelle prime tre gare stagionali in Serie A.

Il Monza ha perso entrambe le gare di questo campionato - contro Inter e Udinese - e l'ultima volta che i brianzoli hanno perso tutte le prime tre partite stagionali in Serie A risale all'annata 2022/23, la prima disputata nel massimo campionato.

Solo la Roma (114) e l'Inter (98) hanno recuperato più possessi rispetto al Monza (90) nelle prime due giornate di questa Serie A, mentre solo Atalanta (58) e Napoli (66) hanno fatto peggio del Parma (67).

Cinque delle nove reti da fuori area in questa Serie A sono state subite da Monza (tre) o Parma (due). Bologna, Como, Torino e Cagliari seguono in questa graduatoria, tutti a quota uno.

L'ultimo gol in Serie A di El Bilal Touré è arrivato il 21 aprile 2024 proprio contro il Monza; tuttavia, tra gli attaccanti che hanno effettuato al massimo un tiro in questo campionato, il giocatore del Parma è quello che è rimasto in campo per più minuti (170).

Patrick Cutrone è un ex della partita, avendo giocato con il Parma 15 partite in Serie A nella prima parte della scorsa stagione e, proprio coi ducali, ha realizzato la sua ultima rete nel torneo (30 agosto 2025 vs Atalanta). Da avversario, invece, ha già segnato contro il Parma nella massima serie, il 2 dicembre 2018 (suo ultimo gol col Milan).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: