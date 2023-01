Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Artemio Franchi

Città: Firenze

Capienza: 47415 spettatori14:35

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina-Sassuolo, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A.14:35

La Viola è tornata in campo con un pareggio per 1-1 contro il Monza nella scorsa giornata. La formazione di Vincenzo Italiano è decima in classifica con 20 punti, otto in meno rispetto all'Atalanta settima, posizione che vale la qualificazione alla Conference League. Tre vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte: è questo il bilancio della Fiorentina allo Stadio Franchi in campionato.14:39

Quattro sconfitte e un pareggio negli ultimi cinque turni per i neroverdi, che non vincono dal 24 ottobre, 2-1 contro il Verona. La squadra di Alessio Dionisi è così scivolata al sedicesimo posto in classifica con sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Vincendo oggi, però, balzerebbe in undicesima posizione, in attesa delle altre gare di giornata. Il Sassuolo ha vinto una sola volta lontano dal Mapei Stadium, a fronte di cinque sconfitte e due pareggi.14:42

FORMAZIONI UFFICIALI - La Fiorentina si schiera in campo con un 4-2-3-1: Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bianco, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Cabral. A disposizione: Cerofolini, Martinelli, Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Terzic, Kayode, Amrabat, Castrovilli, Barak, Saponara, Amatucci, N. Gonzalez, Distefano.14:47

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Sassuolo si schiera in campo con un 4-3-3: Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Traorè; Berardi, Pinamonti, Laurentié. A disposizione: Pegolo, Russo, Ayhan, Erlic, Romagna, Marchizza, Kyriakopoulos, Harroui, M. Henrique, Thorstvedt, D'Andrea, Antiste, Ceide, Defrel, Alvarez.15:24

Quattro cambi per Vincenzo Italiano rispetto alla formazione schierata nell'ultimo turno contro il Monza. Venuti vince il ballottaggio con Dodò sulla corsia destra, mentre Milenkovic torna titolare in luogo di Martinez Quarta al centro della difesa. Conferma per la coppia Bianco-Duncan in mediana, mentre sulla trequarti Bonaventura viene preferito a Barak e Kouamé vince la concorrenza di Saponara. Ancora titolare Cabral, anche per l'infortunio di Jovic, che non è nemmeno in panchina. Indisponibili anche Gollini, Mandragora, Zurkowski (vicino alla cessione), Benassi e Sottil.14:52

Due modifiche, invece, per Alessio Dionisi, rispetto alla squadra vista dall'inizio nella sconfitta con la Sampdoria. Mediana rivoluzionata con Obiang e Traoré preferiti rispettivamente a M. Henrique e Thorstvedt. Difesa e trio d'attacco confermati, mentre sono ancora out per infortunio Muldur e M. Lopez. 14:55

Quasi tutto pronto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Tra pochi minuti l'arbitro Gianluca Manganiello darà il via al match.14:56

In corso un minuto di silenzio per ricordare Gianluca Vialli ed Ernesto Castano.15:03

CALCIO D'INIZIO! Comincia Fiorentina-Sassuolo. Il primo pallone della sfida è giocato dai viola.15:05

3' Prima conclusione verso la porta da parte del Sassuolo: i neroverdi recuperano palla a centrocampo, Laurienté allarga per Berardi che calcia di controbalzo. Conclusione imprecisa e palla alta.15:08

4' CI PROVA LA FIORENTINA! Bonaventura va via a Rogerio sull'esterno e mette un pallone basso in mezzo. Consigli anticipa Kouamé ed evita il gol.15:09

5' Bonaventura imbuca per l'inserimento di Milenkovic che calcia di prima, ma viene murato dal grande intervento di Frattesi.15:09

6' Corner battuto corto da Biraghi per Ikoné, che si sposta il pallone sul sinistro e calcia dal limite. Palla larga.15:10

7' Laurienté riceve il cambio di gioco di Toljan, rientra sul destro e scarica per Rogerio, la cui conclusione di prima è imprecisa e termina sul fondo.15:12

8' Berardi combina con Toljan sull'esterno e va al tiro dal limite con il sinistro, ma colpisce male e calcia fuori.15:13

10' AMMONITO Nikola Milenković, in ritardo su Laurienté.15:15

13' Inizio di partita frizzante al Franchi. Tante conclusioni in questi primi tredici minuti di gioco.15:17

14' Tutto lo stadio intona un coro per Davide Astori, nel giorno del suo trentaseiesimo compleanno.15:18

17' Ritmo più basso in questa fase della partita.15:22

18' GRAN PARATA DI TERRACCIANO! Frattesi ruba palla a Duncan al limite dell'area della Fiorentina, si sposta il pallone sul destro e calcia a incrociare dal limite. Il portiere della Viola si distende e devia in corner.15:23

19' AMMONITO Hamed Junior Traorè per un fallo ai danni di Venuti.15:24

22' Calcio di punizione da ottima posizione battuto non benissimo da Biraghi. La palla non si abbassa in tempo e finisce alta.15:27

25' Tanti errori tecnici negli ultimi minuti, sia da una parte che dall'altra.15:29

26' AMMONITO Ruan Tressoldi per un fallo tattico ai danni di Ikoné.15:30

28' PINAMONTI! Berardi resiste a Bianco e imbuca nello spazio per il numero 9, che prova a girare di prima con il destro, ma trova l'ottima opposizione di Terracciano in uscita.15:32

31' La Fiorentina fatica a uscire dal basso a causa del pressing del Sassuolo, che finora sta funzionando molto bene.15:35

33' Frattesi combina con Pinamonti, prende il fondo e crossa per l'inserimento di Rogerio, che colpisce di testa in libertà, ma la conclusione è centrale. Facile per Terracciano, che blocca a terra.15:38

36' Problemi per Cabral, rimasto a terra dopo uno scontro con Tressoldi.15:40

38' Azione prolungata della Fiorentina, con Bonaventura che di tacco allunga per Kouamé. Il numero 99 prende il fondo e mette palla dietro, ma la difesa del Sassuolo libera in corner.15:43

41' Bianco recupera un pallone al limite dell'area, se lo sposta sul destro e calcia a giro, ma non è preciso. Conclusione sul fondo.15:46

43' Laurienté serve Pinamonti al limite dell'area. Il numero 9 incrocia troppo la conclusione, che termina fuori.15:48

45' Concessi due minuti di recupero.15:50

45'+2' Corner sul primo palo di Biraghi e colpo di testa impreciso di Igor. Palla larga.15:52

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: FIORENTINA-SASSUOLO 0-0. Resiste la parità al Franchi.15:53

Primo tempo equilibrato tra Fiorentina e Sassuolo. Le migliori occasioni sono per i neroverdi, che vanno vicini al gol prima con il tiro a incrociare di Frattesi, respinto da Terracciano, e poi con Pinamonti, fermato dall'uscita bassa del portiere viola. La squadra di Italiano ci ha provato soprattutto con i calci d'angolo di Biraghi, senza però mai mettere realmente in difficoltà Consigli.15:57

Sono numerose le carte a disposizione di Italiano per rendere più pericolosi i suoi. Nico Gonzalez e Saponara potrebbero dare il cambio a Ikoné e Kouamé, apparsi finora poco ispirati. Probabile anche l'ingresso in campo di Barak, magari per uno dei due mediani, con Bonaventura che abbasserebbe la propria posizione. Dionisi può essere soddisfatto della prestazione dei suoi, anche se un attaccante più dinamico di Pinamonti, come Defrel o Alvarez, potrebbe mettere più in difficoltà i due centrali fisici della Fiorentina.16:00

46' Prima sostituzione per la Fiorentina. Fuori Arthur Cabral, dentro Riccardo Saponara.16:09

46' Seconda sostituzione per la Fiorentina. Esce Alessandro Bianco, entra Gaetano Castrovilli.16:10

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Fiorentina-Sassuolo. Si riparte dal risultato di 0-0.16:10

47' Nella Fiorentina Kouamé si è spostato al centro dell'attacco, con Saponara largo a sinistra. A centrocampo non cambia nulla: Castrovilli prende il posto che era di Bianco.16:13

48' GOL! FIORENTINA-Sassuolo 1-0! Rete di Riccardo Saponara! Biraghi crossa per Kouamé che prova a fare la sponda di petto per Bonaventura. Ferrari lo anticipa, ma nel tentativo di rinviare fornisce un assist al numero 8 viola, che gira in porta di controbalzo il pallone del vantaggio.



Guarda la scheda del giocatore Riccardo Saponara16:15

51' Frattesi recupera il pallone, conduce e allarga per Berardi, che prova la conclusione di prima a giro, ma ancora una volta non inquadra lo specchio della porta.16:17

54' Terza sostituzione per la Fiorentina. Finisce la partita di Lorenzo Venuti, al suo posto Dodò.16:19

55' Check del VAR in corso per un presunto tocco di mano di Dodò nell'area della Fiorentina. Manganiello va all'on field review.16:21

56' CALCIO DI RIGORE PER IL SASSUOLO! Pinamonti prova la conclusione da fuori e colpisce il braccio di Dodò. Dopo l'on field review, Manganiello concede il penalty.16:23

56' AMMONITO Dodò in occasione del rigore.16:22

57' GOL! Fiorentina-SASSUOLO 1-1! Rete di Domenico Berardi! Il numero 10 trasforma il penalty incrociando la conclusione e spiazzando Terracciano.



Guarda la scheda del giocatore Domenico Berardi16:23

59' Colpo al ginocchio subito da Terracciano, che resta a terra dolorante.16:24

61' Tutto ok per il portiere viola. Riprende il gioco al Franchi.16:26

62' Altro check del VAR in corso per un presunto tocco di mano di Kouamé nell'area viola.16:27

64' Si gioca. Non c'è il calcio di rigore per il Sassuolo.16:29

66' CHE OCCASIONE PER KOUAME'! Il numero 99 fa la sponda di testa per Bonaventura, che gli restituisce il pallone nello spazio. Kouamé controlla e calcia sul primo palo, trovando solo l'esterno della rete.16:34