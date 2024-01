Dal Castellani è tutto, grazie per aver seguito con noi Empoli-Milan. Arrivederci e alla prossima di Serie A!14:33

Milan torna in campo già mercoledì per i quarti di Coppa Italia contro l'Atalanta, poi si torna in campionato per la sfida di domenica sera contro la Roma. Super sfida salvezza invece per l'Empoli che incontrerà il Verona. 14:33

Milan ben saldo in terza posizione che stacca la Fiorentina - reduce dalla sconfitta contro il Sassuolo - e si porta a +6 mentre la Juventus ora dista solo 4 punti. Bianconeri impegnati nel pomeriggio alle 18:00 contro la Salernitana. Per l'Empoli invece sfuma la possibilità di superare Verona e Cagliari: i toscani rimangono in penultima posizione a quota 13 punti.14:31

Il Milan esce vittorioso dal Castellani dopo aver sbloccato il match dopo appena 11 minuti con Loftus-Cheek. Primo tempo gestito molto bene dai rossoneri che vanno al raddoppio grazie al rigore realizzato da Giroud. Nel secondo tempo entra Cancellieri che si renderà pericoloso in più occasioni senza però mai trovare la rete. Sul finale cala il tris Chaka Traoré al primo gol in Serie A dopo aver segnato la prima rete con la maglia del Milan in settimana in Coppa Italia. 14:28

90'+3' Fine partita! Empoli-Milan 0-3! Decidono le reti di Loftus-Cheek, Giroud e Chaka Traorè.14:24

90' Tre minuti di recupero.14:24

88' Assist Christian Mate Pulišić.14:20

88' GOOOOOOOOLLLLL!! CHAKA TRAORÈ! Empoli-MILAN 0-3! Dal calcio d'angolo dell'Empoli riparte Pulisic in contropiede che si fa tutto il campo: scarica per Chaka che batte Caprile! Primo gol in campionato per il giocatore!



Guarda la scheda del giocatore Chaka Traorè14:20

86' OCCASIONE EMPOLI! Cancellieri stacca Jiménez, palla in mezzo respinta da Theo. 14:16

84' Finisce anche la partita di Rafael Leão, dentro Chaka Traorè.14:15

84' Entra Matteo Gabbia, appena rientrato dal prestito al Villarreal. Fuori Kjær.14:14

81' Ammonito Răzvan Gabriel Marin.14:10

79' Conclusione di Cancellieri respinta da Bartesaghi con la schiena, la palla rimane lì e Cambiaghi trova l'esterno della rete!14:09

74' Leao cerca l'acrobazia da un assist di Jiménez. Si oppone la difesa avversaria.14:10

74' Fuori anche Alberto Grassi per Răzvan Gabriel Marin.14:08

74' Entra l'ex della partita Daniel Maldini al posto di Francesco Caputo.14:07

71' OCCASIONE EMPOLI! Super giocata di Cancellieri sulla sinistra, tiro forte in porta dove respinge Maignan: sul rimpallo altra conclusione di Caputo che termina in calcio d'angolo.14:01

70' Fuori anche Davide Calabria per Davide Bartesaghi.13:59

70' Ruben Ira Loftus-Cheek lascia il campo per Yunus Dimoara Musah.13:59

69' Proteste in area, l'Empoli chiede un calcio di rigore per un tocco di mano di Theo. Secondo l'arbitro tutto regolare.14:00

68' Ancora Empoli che prova a reagire! Dopo una serie di ribattute tira Cambiaghi ma spedisce a lato.13:59

66' Chance per l'Empoli! Cambiaghi ruba palla a Leao, cross in area, spazza prontamente Kjaer.13:57

64' Tenta il tiro a giro Leao, la palla esce fuori di molto.13:53

63' Ancora uno spunto di Leao, cross in area per Theo, il tiro viene deviato.13:52

62' PULISIC!! Colpisce di testa il giocatore rossonero ma Caprile respinge e manda sopra la traversa! Milan vicino al terzo gol.13:52

57' Sostituzione fuori Tommaso Baldanzi, dentro Matteo Cancellieri.13:48

55' Kjaer anticipa di testa Caputo e manda in calcio d'angolo.13:46

54' Ammonito Alejandro Jiménez Sánchez in ritardo su Baldanzi.13:46

52' Tiro dalla distanza di Loftus-Cheek: conclusione con il destro, fuori di poco!13:43

51' Primo squillo dell'Empoli proprio con Baldanzi che tenta il tiro in porta: facile per Maignan.13:40

50' Ottima copertura difensiva di Theo, attento su Baldanzi.13:40

49' Un paio di errori in fase di costruzione della formazione rossonera. Si fa sentire ora Stefano Pioli.13:39

47' Cross di Leao sul secondo palo, non ci arriva nessuno dei compagni.13:38

46' Cross di prima di Leao, respinge Ismajli.13:36

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Empoli-Milan.13:35

PILLOLA STATISTICA: Olivier Giroud è andato in doppia cifra di reti per la 14ª stagione consecutiva considerando tutte le competizioni: è l'unico giocatore dei maggiori 5 tornei europei a esserci riuscito dal 2010/11 ad oggi, da quando ha fatto il suo esordio nei Big-5. 13:31

Milan che con questi 3 punti si porta a -4 dalla Juventus, impegnata contro la Salernitana alle 18:00. 13:29

Primo tempo gestito bene dal Milan che sblocca il match dopo 11 minuti con Loftus-Cheek. A raddoppiare è Giroud dal dischetto, dopo un tocco di mano di Maleh. Due infortuni muscolari nei primi 45 minuti per entrambe le formazioni: prima Ebuehi che lascia il campo dolorante, poi anche Florenzi. 13:28

45'+3' Fine primo tempo! Empoli-Milan 0-2. Rossoneri avanti grazie alle reti di Loftus-Cheek e Giroud.13:23

45'+3' Cambiaghi tenta un tiro a giro che termina a lato.13:23

45' Segnalati 3 minuti di recupero al Castellani.13:22

42' Calcio di punizione battuto da Ranocchia, deviato in calcio d'angolo.13:13

41' Ammonito Davide Calabria che ferma in maniera irregolare Cambiaghi.13:12

39' PILLOLA STATISTICA: il Milan vanta almeno due giocatori inglesi con almeno due gol segnati nella stessa stagione di Serie A per la prima volta dal 1985/1986, in quel caso furono Hateley e Wilkins.13:11

35' Lascia il campo Alessandro Florenzi, dentro Alejandro Jiménez Sánchez.13:05

34' Problema per Florenzi che chiede subito il cambio. Ancora un infortunio per il Milan.13:09

31' GOOOOOLLLL!! Empoli-MILAN 0-2! Non sbaglia Giroud dal dischetto.



Guarda la scheda del giocatore Olivier Giroud13:01

29' Check over: calcio di rigore per il Milan!13:03

28' Check del VAR in corso per un fallo di mano di Maleh sulla rovesciata di Loftus-Cheek.13:02

27' Filippo Ranocchia prende il posto di Ebuehi.21:46

25' Lascia il campo Ebuehi. Problema al flessore per il giocatore. Sfortunata l'Empoli in questa stagione con i tanti infortuni.13:35

24' Si ferma Ebuehi, a terra dolorante. Entra lo staff medico.13:35

23' Tiro di Cambiaghi che finisce di poco fuori!12:54

22' Fa tutto da solo Theo Hernandez! Parte sulla fascia sinistra palla al piede e si fa tutto il campo fino ad accentrarsi, conclusione poi con il destro centrale. Facile per Caprile.12:54

20' Ancora Pulisic con un cross raso terra in area, nessuno dei compagni ci arriva.12:51

19' Ottima iniziativa di Pulisic che con un pallonetto passa a Calabria diretto verso la porta. Recupera palla poi l'Empoli.12:50

18' Gestione del Milan in questi 18 minuti di gioco.12:49

12' Si mette in mostra subito l'Empoli con Cambiaghi, il suo tiro viene deviato in calcio d'angolo da Theo. 12:44

11' Assist Rafael Alexandre da Conceição Leão.12:44

11' GOOOOOOOOLLLL!! Empoli-MILAN 0-! Accelerata di Leao sulla sinistra che la passa a Loftus Cheek tutto solo. L'inglese con il destro non sbaglia.



Guarda la scheda del giocatore Ruben Loftus-Cheek12:44

10' Palla in area di rigore per Calabria che defilato crossa forte in mezzo, nessuno dei compagni trova la deviazione per mandarla in rete.12:41

5' Prova a reagire l'Empoli con una falcata di Ebuehi. Anticipa e allontana di testa Theo.12:40

2' Calcio d'angolo battuto corto, Reijnders fa partire un tiro raso terra, palla a lato di poco. 12:40

1' Fischio d'inizio! Comincia Empoli-Milan. Dirige l'arbitro La Penna.12:39

Pioli sceglie Adli nell'11 titolare: con l'assenza di Bennacer il centrocampo sarà gestito dal francese con Reijnders. Davanti in Coppa d'Africa anche Chukwueze, Pioli si affida a Giroud, con alle spalle Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. In difesa dato i tanti infortunati, Theo ancora centrale di difesa, con Florenzi a sinistra e Calabria a destra.12:39

Andreazzoli sceglie la coppia d'attacco formata da Cambiaghi e Caputo, con Baldanzi a supporto che torna titolare a distanza di quasi 3 mesi. In difesa non recuperato Bereszynski, visto Cacace squalificato e Bastoni out per infortunio, come terzino destro giocherà Luperto. Anche a centrocampo tanti indisponibili, tra cui Fazzini e Kovalenko, gioca Gyasi.12:39

FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (4-2-3-1): Maignan - Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi - Adli, Reijnders - Pulisic, Loftus-Cheek, Leao - Giroud. All. Pioli12:38

FORMAZIONE UFFICIALE EMPOLI (4-3-1-2): Caprile - Ebuehi, Ismajli, Walukiewicz, Luperto - Gyasi, Grassi, Maleh - Baldanzi - Cambiaghi, Caputo. All. Andreazzoli12:38

Milan che, considerando tutte le competizioni, non perde dal 9 dicembre contro l'Atalanta in campionato. Da lì 4 vittorie e una sola sconfitta contro la Salernitana. Rossoneri attualmente in terza posizione a +3 dalla Fiorentina che ha perso ieri nel match contro il Sassuolo e a -7 dalla Juventus, impegnata oggi contro la squadra di Pippo Inzaghi.12:37

L'Empoli cerca e vuole punti così come il Milan, perché l'obiettivo è uno solo: uscire dalla zona retrocessione. Vista la sconfitta dell'Hellas Verona e il pareggio del Cagliari, l'Empoli potrebbe sfruttare la gara di oggi per effettuare il sorpasso e allontanarsi dalla zona bassa della classifica. I toscani non vincono dal 12 novembre contro il Napoli.12:38

Buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Empoli-Milan, match valido per la 19ª giornata di Serie A.12:37