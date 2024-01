Grazie per avere seguito con noi la diretta di Roma-Atalanta, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:54

Nel prossimo turno di campionato per la Roma impegno in trasferta sul campo del Milan, l'Atalanta affronterà in casa il Frosinone.22:54

Termina 1-1 il match tra Roma e Atalanta, partita intensa e ricca di emozioni. Il risultato si sblocca dopo otto minuti, in gol Koopmeiners di testa su assist delizioso di Miranchuk. Dybala dal dischetto al 39' realizza la rete del pareggio (fallo di Ruggeri su Karsdorp segnalato dal Var). Nella ripresa occasioni per Lukaku ed Ederson, rete annullata a Scamacca. Espulso Mourinho per proteste.22:54

90'+7' Fine partita! ROMA-ATALANTA 1-1 (8' Koopmeiners, 39' rig. Dybala).22:48

90'+4' Espulso MOURINHO (in panchina) per proteste.22:45

90'+1' L'arbitro Aureliano ha concesso cinque minuti di recupero.22:42

90' Ammonito HOLM per gioco scorretto su El Shaarawy.22:41

88' Paredes dalla bandierina, Pasalic in area anticipa Bove.22:39

86' Sostituzione ATALANTA: entra Hien esce Scalvini.22:37

84' Sostituzione ROMA: entra El Shaarawy esce Dybala.22:35

82' Un'altra opportunità per Lukaku, tiro di destro deviato in corner.22:33

80' OCCASIONE ROMA! Cross rasoterra di Spinazzola, Lukaku da cento area in equilibrio precario calcia altissimo.22:31

79' Cambio forzato per Gasperini, infortunio da valutare per Kolasinac.22:41

79' Sostituzione ATALANTA: entra Palomino esce Kolasinac.22:30

77' Possesso gestito dalla Roma, l'Atalanta attende nella propria metà campo.22:29

74' Ammonito ZAPPACOSTA per gioco scorretto su Bove.22:25

73' Sostituzione ROMA: entra Paredes esce Pellegrini.22:24

71' Problema al polpaccio per Rui Patricio, il portiere sembra in grado di continuare a giocare.22:22

68' Dybala smista di prima per Lukaku, Djimsiti intercetta la sfera.22:20

65' Sostituzione ROMA: entra Spinazzola esce Zalewski.22:16

65' Sostituzione ROMA: entra Celik esce Karsdorp.22:16

65' Sostituzione ATALANTA: entra Pasalic esce Ederson.22:16

64' Sostituzione ATALANTA: entra Zappacosta esce Ruggeri.22:15

63' Ammonito KRISTENSEN per gioco scorretto su Miranchuk.22:14

62' Risponde la Roma con Dybala: l'argentino calcia da posizione defilata, Carnesecchi copre bene il primo palo.22:14

61' OCCASIONE ATALANTA! Ederson riceve palla da Scamacca, ma in area di sinistro alza troppo la mira.22:13

59' Gioco fermo per qualche istante, problemi per Pellegrini.22:12

57' Scamacca in gol di testa, ma l'arbitro punisce la spinta dell'attaccante su Zalewski.22:09

56' Tentativo ambizioso, senza successo, di Dybala in rovesciata.22:08

56' OCCASIONE ROMA! Punizione di Pellegrini, deviazione di Holm, Carnesecchi si rifugia in corner ed evita l'autorete.22:07

55' Ammonito KOOPMEINERS per gioco scorretto su Bove.22:06

54' Calcio piazzato battuto da Dybala, allontana di testa Djimsiti.22:05

51' Dopo una mischia in area della Roma, tiro fuori misura di Scalvini.22:03

51' Punizione dalla trequarti per l'Atalanta, c'è un fallo su Miranchuk.22:02

48' Corpo a corpo tra Mancini e Scamacca, scintille tra i due giocatori. Il difensore a terra dolorante.22:00

46' Inizio secondo tempo di ROMA-ATALANTA! Si riparte dal risultato di 1-1.21:56

46' Sostituzione ATALANTA: entra Scamacca esce De Ketelaere.21:56

46' Sostituzione ROMA: entra Huijsen esce Llorente.21:55

Possesso palla leggermente a favore della Roma nel corso della prima frazione di gara: 52,6%.21:45

Termina in parità il primo tempo tra Roma e Atalanta. Match intenso, diverse le occasioni da rete. Bergamaschi in vantaggio con Koopmeiners, colpo di testa vincente su assist di Miranchuk. Carnesecchi risponde presente su Lukaku e Bove ed evita l'autogol di Ederson. Rui Patricio nega il raddoppio a De Ketelaere. Al 39' il pari di Dybala dal dischetto.21:45

45'+7' Fine primo tempo: ROMA-ATALANTA 1-1! In gol Koopmeiners e Dybala dal dischetto.21:38

45'+7' Ammonito MOURINHO (in panchina) per proteste.21:37

45'+5' Lukaku fa da sponda per Dybala, il tiro da centro area dell'argentino viene respinto dalla difesa ospite.21:36

45'+4' Ci prova Holm, conclusione murata da Llorente.21:35

45'+3' Si lotta a metà campo, l'arbitro ferma il gioco per un fallo di Bove.21:34

45' L'arbitro Aureliano concede sei minuti di recupero.21:31

43' Ammonito EDERSON per gioco scorretto su Dybala.21:28

42' L'Atalanta si riporta in avanti dopo aver subito la rete del pareggio.21:28

39' GOL! ROMA-Atalanta 1-1! Rete di Dybala. Calcio di rigore trasformato da Dybala, Carnesecchi spiazzato.



38' RIGORE PER LA ROMA! L'arbitro, dopo aver rivisto le immagini al monitor, concede il penalty per un fallo di Ruggeri su Karsdorp.21:25

37' Ammonito RUGGERI per gioco scorretto su Karsdorp.06:37

37' Controllo Var in corso per un contatto in area tra Karsdorp e Ruggeri.21:31

35' OCCASIONE ROMA! Carnesecchi in uscita anticipa Lukaku e poi riesce a deviare il pallonetto di Zalewski, in seguito Djimsiti salva su Karsdorp.21:26

34' OCCASIONE ROMA! Cross di Pellegrini, Bove anticipa tutti ma trova l'opposizione in uscita bassa di Carnesecchi.21:20

33' Roma pericolosa ma Dybala da centro area, servito da Pellegrini, non riesce a impattare bene la sfera.21:19

32' Lancio di Llorente, Carnesecchi esce dall'area e anticipa Lukaku.21:17

29' Ammonito SCALVINI per gioco scorretto su Pellegrini.21:14

28' Calcio da fermo battuto da Miranchuk, Ederson colpisce di testa, pallone alto.21:13

26' Animi accesi in campo dopo un contrasto tra Mancini e De Ketelaere.21:12

24' Zalewski arriva sul fondo, Holm lo chiude in corner.21:09

22' OCCASIONE ATALANTA! Bergamaschi vicini al raddoppio, intervento prodigioso in uscita di Rui Patricio su De Ketelaere.21:08

22' OCCASIONE ROMA! Ederson rischia l'autorete deviando un cross di Dybala, Carnesecchi fa buona guardia.21:08

21' OCCASIONE ROMA! Lukaku impegna Carnesecchi con un tiro da posizione defilata, il portiere respinge con il piede.21:07

20' Zalewski a terra dolorante, staff medico della Roma in campo.21:05

18' Combinazione tra Dybala e Lukaku, ma il belga viene segnalato in posizione irregolare.21:03

16' L'Atalanta resta in attacco, tiro di Djimsiti deviato in corner.21:01

13' Fraseggio prolungato dell'Atalanta, pressione alta della Roma.20:58

10' Reazione immediata della Roma: colpo di testa impreciso di Pellegrini.20:55

8' GOL! Roma-ATALANTA 0-1! Rete di Koopmeiners. Traversone di Miranchuk, Koopmeiners di testa batte Rui Patricio.



6' Primo squillo della Roma: Dybala per Lukaku, Carnesecchi con una efficace uscita bassa anticipa l'attaccante giallorosso.20:52

5' Pellegrini rientra in campo, ma è ancora dolorante alla schiena.20:50

2' Contrasto a metà campo tra Pellegrini e Scalvini, il capitano della Roma resta a terra.20:47

1' Inizio primo tempo di ROMA-ATALANTA! Dirige la sfida l'arbitro Aureliano.20:45

L'Atalanta ha vinto tre delle ultime quattro partite di Serie A; la Roma ha perso due delle ultime tre gare di campionato.20:08

Le scelte di Gasperini: De Ketelaere al centro dell'attacco, Koopmeiners e Miranchuk a supporto. De Roon ed Ederson in mediana, Holm e Ruggeri sulle fasce. Scamacca in panchina.20:17

Le scelte di Mourinho: il tandem Lukaku-Dybala in attacco, Cristante in cabina di regia, Karsdorp e Zalewski sulle corsie esterne. Kristiansen arretra in difesa.20:06

Panchina ATALANTA: Musso, Rossi, Palomino, Hien, Zappacosta, Bakker, Zortea, Comi, Mendicino, Muriel, Scamacca, Pasalic.20:05

Panchina ROMA: Svilar, Huijsen, Spinazzola, Celik, Paredes, Pagano, Pisilli, El Shaarawy, Belotti, Azmoun.21:55

Formazione ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri - Koopmeiners, Miranchuk - De Ketelaere.20:03

Formazione ROMA (3-5-2): Rui Patricio - Kristensen, Mancini, Llorente - Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Bove, Zalewski - Lukaku, Dybala.20:09

Manca poco all'inizio di Roma-Atalanta. Squadre divise in classifica da un solo punto.20:00

Benvenuti alla diretta della partita della 19^ giornata di Serie A, si affrontano Roma e Atalanta.19:59