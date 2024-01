Da Torino - Napoli é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A.16:56

Torino a quota 27 in classifica, uno in meno di un Napoli che rischia di allontanarsi molto dalla zona Europa.16:56

Sotto di un uomo, la squadra di Mazzarri prima ha subito la rete di Vlasic, infine il gol Buongiorno che ha chiuso la partita. Per il Toro anche un palo di Sanabria e due grosse occasioni per Zapata.16:55

Vittoria netta del Torino che, giá in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Sanabria, travolge il Napoli dopo l'espulsione del neoentrato Mazzocchi.16:55

90'+4' FINISCE TORINO - NAPOLI! 3-0 per i granata, partenopei ancora sconfitti in trasferta.16:54

90'+2' Sostituzione TORINO: esce Toni Sanabria, entra Demba Seck.00:13

90'+2' Kvaratskhelia trova la ripartenza ma scarica troppo forte per Simeone, arriva Buongiorno.16:52

90'+1' Tre minuti di recupero.16:50

90' Sostituzione TORINO: esce Ivan Ilić, entra Gvidas Gineitis.16:50

90' Sostituzione TORINO: esce Nikola Vlašić, entra Yann Karamoh.16:50

87' Di Lorenzo trova Simeone al limite, giro e tiro per il Cholito che trova peró la gamba di Buongiorno.16:47

85' La squadra di Mazzarri prova comunque a pressare, lasciando peró spazi alle ripartenze del Torino.16:46

83' Torino che ha decisamente alzato il piede dall'acceleratore, forte dei tre gol di vantaggio e la superiorità numerica.16:43

81' SIMEONE! Uscita di Milinkovic sul cross di Gaetano, arriva il Cholito che calcia alto.16:40

80' Mariani non va nemmeno a rivedere le immagini, si riprende a giocare.16:39

79' Check del VAR per un possibile tocco di mano sul cross di Lindstrøm, si attende all'Olimpico.16:39

78' Lindstrøm trova il fondo sulla destra, il suo cross é messo in angolo da Rodriguez.16:38

76' Sostituzione NAPOLI: esce Jens Cajuste, entra Gianluca Gaetano.00:13

76' Sostituzione TORINO: esce Lévy Djidji, entra Saba Sazonov.16:36

76' Sostituzione TORINO: esce Duván Zapata, entra Pietro Pellegri.16:36

75' Torino che ovviamente non ha fretta, possesso palla per i granata.16:36

73' Abbozzo di reazione dei partenopei, Zerbin cerca il cross, controlla facilmente Buongiorno.16:34

71' Si gioca, Napoli molto nervoso: fallo duro di Zerbin su Ricci.16:30

69' Gioco che tarda a riprendere per il lancio di fumogeni dalla curva dei tifosi del Napoli, Mariani prima fa ripartire, poi ferma ancora.16:29

68' Sostituzione NAPOLI: esce Matteo Politano, entra Jesper Grænge Lindstrøm.16:28

67' Terzo gol del Torino che sembra chiudere la partita, Napoli in grossa difficioltá.16:28

66' GOL! TORINO - Napoli 3-0! Rete di Alessandro Buongiorno. Angolo di Lazaro, il centrale vola in cielo e, di testa, mette la palla all'incrocio.



Guarda la scheda del giocatore Alessandro Buongiorno16:26

65' PALO E MIRACOLO DI GOLLINI! Ilic entra in area e crossa per la punta che calcia sul palo, arriva il colombiano a botta sicura ma Gollini salva sulla linea!16:25

64' Napoli che ora si appoggia molto su Milinkovic Savic, Napoli che non pressa.16:24

63' Punizione dalla sinistra per il Napoli: Politano mette al centro, sponda di Di Lorenzo, Rodriguez mette in angolo ma azione ferma per fuorigioco.16:23

61' AMMONITO Juan Jesus. Trattenuta su Sanabria, giallo per il centrale. 16:21

59' Sostituzione NAPOLI: esce Giacomo Raspadori, entra Giovanni Simeone.16:20

59' Sostituzione NAPOLI: esce Mário Rui, entra Alessio Zerbin.16:19

58' Zapata cerca il terzo assist di giornata con un filtrante per Ricci, capisco tutto Cajuste.16:18

56' Vlasic trova spazio alle spalle di Politano, che sta ora giocando da quinto destro: il suo tocco per Zapata é bloccato da Di Lorenzo.16:17

55' Napoli che ora cerca di impostare una reazione, ma tanto nervosismo tra i partenopei.16:15

53' I granata sfruttano subito la superiorità numerica, tanta libertà al limite per Vlasic che non si fa pregare e calcia il pallone del 2-0.16:14

52' GOL! TORINO - Napoli 2-0! Rete di Nikola Vlašić. Il fantasista stoppa al limite e lascia partire un sinistro imprendibile per Gollini: raddoppio Torino.



Guarda la scheda del giocatore Nikola Vlasic16:13

52' Torino in vantaggio per 1-0 e con l'uomo in piú: occasione per i granata di portare a casa questa partita.16:12

51' Dura meno di cinque minuti la prima partita in azzurro per Mazzocchi, arrivato in questo mercato di gennaio.16:11

50' ESPULSO Pasquale Mazzocchi! L'esterno entra durissimo su Lazaro, una gamba alta molto pericolosa sulla coscia dell'avversario. Mariani prima estrae il giallo, poi, richiamato dal VAR, estrae il rosso. 16:11

50' Giallo per Mazzocchi, entrato duro su Lazaro: check del VAR per capire se l'intervento sia da rosso.16:19

49' Colpo di testa di Rrahmani sul corner di Mario Rui, palla alta sopra la traversa.16:09

49' Gran cross di Mazzocchi, attento Bellanova a chiudere sul secondo palo. Angolo per il Napoli.16:08

48' Gran parata di Gollini su Zapata, azione comunque ferma per il fuorigioco della punta.16:07

47' Napoli con la difesa a tre, Mazzocchi e Mario Rui i quinti di centrocampo.16:06

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!16:05

46' Sostituzione NAPOLI: esce Piotr Zieliński, entra Pasquale Mazzocchi.16:04

Napoli che ha faticato a creare gioco, riuscendo a rendersi pericoloso con Raspadori in due occasioni ma subendo molto la spinta granata.15:50

Torino in vantaggio per 1-0 grazie al gol nel finale di Toni Sanabria, con l'ex Sporting de Gijón abile nel sfruttare un pallone vagante in area sulla punizione di Ilic. Primo tempo che ha visto i granata provare a spingere e gestire la partita, sfiorando il gol con Vlasic e Zapata.15:49

45'+1' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI TORINO - NAPOLI! Granata in vantaggio per 1-0.15:48

45' Un minuto di recupero.15:46

44' Torino in vantaggio su palla inattiva, si sblocca la partita.15:46

43' GOL! TORINO - Napoli 1-0! Rete di Toni Sanabria. Punizione di Ilic bassa che arriva a centro area, deviazione di Zapata che facilita lo stop e conclusione della punta. Toro in vantaggio.



Guarda la scheda del giocatore Antonio Sanabria15:45

42' Tacco di Raspadori, Zielinski cerca il destro a pochi passi dalla porta ma viene fermato da Buongiorno.15:43

40' Gollini ancora protagonista, difficile stop di petto e rilancio sulla pressione di Sanabria.15:41

39' Uscita di Gollini con i pugni, fallo in attacco di Buongiorno.15:40

37' AMMONITO Piotr Zieliński. Intervento falloso su Bellanova, primo giallo del match. 15:38

36' MARIO RUI SALVA IL NAPOLI! Cross perfetto di Zapata per Bellanova, il portoghese evita con un gran intervento il facile piattone del laterale ex Inter.15:37

34' Sanabria dopo un grande stop a seguire in area viene fermato in area da Lobotka, proteste del Torino che chiede il rigore. Mariani dice che si puó continuare.15:36

33' Gran sponda di Zapata per Sanabria, la punta vanifica tutto con un errore nel facile controllo.15:34

32' Marcatura tutto campo di Djidji su Kvaratskhelia, fallo del difensore al limite dell'area del Napoli.15:34

30' Buona reazione del Napoli dopo i primi minuti a favore del Toro, partita in equilibrio.15:31

28' ANCORA RASPADORI! Cajuste si libera bene sulla trequarti e serve in profondità la punta, conclusione potente ma a lato.15:29

27' Scintille tra Milinkovic Savic e Raspadori, il portiere chiede simulazione, la punta indica il contatto. Per Mariani si puó semplicemente giocare.15:28

25' CHE PARATA DI MILINKOVIC SAVIC! Cross di Di Lorenzo, deviazione di Raspadori, il portiere si supera!15:27

24' Kvaratskhelia si fa notare con il suo classico rientro e tiro a giro, attento Buongiorno in chiusura.15:26

23' Continua a spingere il Torino, Napoli ora chiuso nella propria trequarti.15:23

21' VLASIC! OCCASIONE TORINO! Altro cross di Bellanova, inserimento del centrocampista che, di sinistro, manda alto da pochi passi!15:22

19' Cross di Bellanova, Ilic prova la torre ma non trova Zapata.15:20

18' Quasi il 70% di possesso palla per il Torino, che continua a gestire i ritmi di gioco.15:20

16' I partenopei stanno faticando soprattutto ad azionare i propri attaccanti fronte alla porta, costringendo Raspadori, Politano e Kvaratskhelia a semplici sponde.15:18

15' Sta funzionando il pressing del Torino, Napoli che non sta riuscendo a creare il solito gioco.15:17

13' Zapata si allarga sulla sinistra e cerca il cross a giro, palla che termina ampiamente sul fondo.15:14

12' Vlasic scatta bene sulla linea alta del Napoli, il suo cross é allontanato da Cajuste.15:13

11' RRAHMANI! Colpo di testa del difensore sul secondo palo, facile la presa per Milinkovic Savic.15:12

10' Primo vero giropalla del Napoli, Buongiorno anticipa Raspadori ma regala l'angolo al Napoli.15:11

9' Buon approccio del Torino, che sta gestendo il pallone, Napoli che per ora aspetta.15:09

8' VLASIC! Partenza palla al piede e destro potente dalla distanza, palla a lato.15:09

7' Cross dal fondo di Politano, nessuno dei compagni é pronto sul secondo palo.15:08

5' ZAPATA! Altra azione di forza, conclusione potente che Gollini respinge con il corpo.15:06

4' Zapata prova ad entrare di forza in area, fermato il colombiano da Lobotka.15:05

3' Raspadori fermato in fuorigioco, la punta partita pochi centimetri dopo la linea di centrocampo. Altissima la difesa del Torino.15:05

2' Bellanova cerca il cross ed il fondo, chiude Mario Rui.15:03

1' Primo pallone per il Torino, in maglia granata; risponde il Napoli in azzurro.15:02

1' INIZIA TORINO - NAPOLI!15:01

Dirige il match l'arbitro Maurizio Mariani.14:49

Il Torino ha perso tutte le ultime cinque partite di Serie A disputate contro il Napoli, realizzando un solo gol; per i granata si tratta della striscia aperta di sconfitte consecutive più lunga contro una singola avversaria nella competizione.14:23

Mazzarri schiera Raspadori al centro del suo attacco, Cajuste da mezzala, Mario Rui da terzino sinistro con Mazzocchi in panchina. Out Meret, in porta Gollini.14:22

Juric opta per la doppia prima punta Zapata - Sanabria, Vlasic alle loro spalle. Buongiorno al centro della difesa, Bellanova e Lazaro da quinti di centrocampo.14:21

La formazione del NAPOLI: (4-3-3), Gollini - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui - Cajuste, Lobotka, Zielinski - Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Idasiak, Demme, Simeone, Zerbin, Lindstrom, Mazzocchi, D'Avino, Zanoli, Gaetano.14:20

Sono ufficiali le formazioni del match: TORINO (3-4-1-2), Milinkovic-Savic - Djidji, Buongiorno, Rodriguez - Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro - Vlasic - Sanabria, Zapata. A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Karamoh, Pellegri, Sazonov, Seck, Vojvoda, Tameze, Gineitis, Linetty.14:19

28 punti per la squadra campana, con la zona Champions ora a cinque punti, 24 per un Torino che arriva dalla sconfitta con la Fiorentina dopo quattro risultati utili consecutivi.14:18

Allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata di Juric ospitano il Napoli di Mazzarri, in una sfida fondamentale per i partenopei per rimanere agganciati al treno Europa.14:17