Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo turno di Serie A!17:01

Dopo un primo tempo poco spettacolare chiuso in vantaggio dalla Lazio grazie alla punizione di Pellegrini, ripresa più vivace al Bluenergy Stadium. Walace pareggia con il tocco sulla punizione di Lovric, la squadra di Cioffi sembra poter arrivare alla rimonta ma il diagonale di Vecino gela il pubblico friulano. Vani gli ultimi assalti alla ricerca dal pari, terzo successo di fila per la compagine di Maurizio Sarri17:01

Terza vittoria consecutiva per la Lazio, la seconda in trasferta. I biancocelesti adesso vedono la zona Champions16:58

90'+5' FINISCE QUI! La Lazio vince al Bluenergy Stadium contro l'Udinese!16:57

90'+3' Ultimi assalti dell'Udinese, cerca di resistere la Lazio16:55

90'+1' Ammonito Perez, intervento aereo scomposto su Castellanos16:53

90' Cinque minuti di recupero16:52

89' Sbaglia tutto Ehizibue! Riceve sul secondo palo un cross dalla sinistra ma svirgola malamente mandando alto16:51

88' PAYERO! Piattone di prima dal limite dell'area, soluzione centrale bloccata da Provedel16:50

87' Entra anche Romagnoli nella Lazio, gli lascia il posto Gila16:48

86' Payero ci prova su punizione, respinta con la fronte da parte di Rovella16:47

83' C'è anche l'esordio di Davis, che subentra a Lovric16:45

83' Altre sostituzioni in casa Udinese: Kristiansen lascia il posto a Thauvin16:45

79' FELIPE ANDERSON! Discesa sulla destra del brasiliano, tiro sul primo palo alto di poco16:41

76' GOL! Udinese-LAZIO 1-2! Gol di Vecino! Inserimento vincente di Vecino servito dal colpo di testa di Felipe Anderson, l'ex Inter davanti a Okoye non sbaglia e firma il gol del vantaggio con un preciso diagonale



Guarda la scheda del giocatore Matías Vecino16:38

75' Cambio nell'Udinese: Ehizibue entra al posto di Ebosele16:37

73' Prova a penetrare in area Castellanos, fa buona guardia la difesa dell'Udinese16:35

70' Intanto Sacchi allontana un componente della panchina della Lazio16:32

68' Entra anche Lazzari al posto di Pellegrini16:30

68' Non ce la fa Zaccagni, entra Pedro al suo posto16:29

67' Intanto cambia l'Udinese, dentro Success per Lucca16:29

67' Si è fermato Zaccagni, possibile problema fisico per lui16:29

63' Sembra averne di più adesso l'Udinese, continua a spingere la squadra di Cioffi16:25

59' GOL! UDINESE-Lazio 1-1! Ha segnato Walace! Punizione di Lovric sporcata da Walace che batte Provedel, pareggio dell'Udinese!16:22

58' Pellegrini stende Ebosele sulla destra, altro cartellino giallo sventolato da Sacchi16:20

55' Conclusione di alleggerimento di Payero dopo una respinta sulla punizione di Lovric, pallone fuori dallo stadio16:18

50' Pereyra! Ci prova di prima dal limite, palla deviata in corner16:13

49' Cross velenoso di Marusic, non c'è nessun campagno però in mezzo a ricevere16:11

47' Lovric! Punizione battuta sul primo palo, Provedel respinge di pugno16:09

46' Accelerazione immediata di Ebosele, Gila lo stende e si prende il giallo16:08

46' SI RIPARTE! Iniziato il secondo tempo!16:07

46' L'Udinese invece sostituisce Masina con Kamara16:07

46' Qualche cambio all'intervallo per entrambe le formazioni: nella Lazio entrano Vecino e Felipe Anderson, escono Kamada e Isaksen16:06

Molte interruzioni e parecchio lavoro per il direttore di gara Sacchi, che ha dovuto mettere mano al taccuino per cinque volte. Quattro sono gli ammoniti per l'Udinese, uno invece per la Lazio15:53

Partita tutt'altro che spettacolare al Bluenergy Stadium, dove l'unico sussulto è la punizione con cui Pellegrini sblocca il risultato al 12'. Tanti duelli fisici e agonismo ma sostanzialmente nessuna occasione tranne un colpo di testa di Kamada che comunque non ha impensierito Okoye15:52

45'+4' FINE PRIMO TEMPO! Lazio in vantaggio all'intervallo!15:50

45' Tre minuti di recupero15:47

44' Ammonito Ferreira15:45

40' Trattenuta di Kamada su Lovric, primo ammonito anche per la Lazio15:40

38' Ammonito anche Masina, è il terzo giallo tra le fila dell'Udinese15:39

37' Molti errori in questa fase, poche occasioni da una parte e dell'altra15:38

34' Al termine dell'azione arriva anche il giallo per Payero15:35

34' Qualche problema per Guendouzi, rimasto a terra dopo un duro intervento di Payero15:35

31' Pressione fallosa di Zaccagni su Payero, si stava involando verso la porta l'ex Verona15:32

26' Ferreira cerca la testa di Lucca, altra uscita sicura da parte di Provedel15:27

22' Uscita di pugno da parte di Provedel sul cross di Pereyra, prova a rialzare la testa l'Udinese15:22

18' Colpo di testa impreciso di Kamada sul cross di Castellanos, si riparte con un rinvio dal fondo per l'Udinese15:19

15' Colpita a freddo l'Udinese in un momento in cui sembrava più in palla rispetto alla Lazio15:16

12' GOL! Udinese-LAZIO 0-1! Gol di Pellegrini! Punizione vincente del terzino biancoceleste, che infila Okoye sul suo palo con un sinistro preciso!



Guarda la scheda del giocatore Luca Pellegrini15:14

10' Errore in impostazione dell'Udinese, Kristensen si prende il giallo per aver atterrato Isaksen al limite dell'area15:11

9' Va già in area Isaksen dopo un contrasto con Ferreira, per Sacchi non c'è nulla15:09

8' Prova a uscire dalla pressione bianconera adesso la Lazio, buona chiusura di Perez in anticipo su Isaksen sul cross di Guendouzi15:09

4' Calcia in equilibrio precario Payero, la sua conclusione viene deviata in corner15:05

3' Rientra il centrale biancoceleste, ma attacca ancora l'Udinese15:03

1' Subito a terra Patric, che ricade male sulla spalla dopo un contrasto aereo15:02

SI PARTE! È iniziata Udinese-Lazio!15:01

Squadre in campo, quasi tutto pronto qui al Bluenergy Stadium!14:59

Le scelte di Sarri: poche sorprese per il tecnico laziale, che conferma la difesa con Gila e Patric al centro e Pellegrini e Marusic sugli esterni. Orfani di Luis Alberto e Immobile, i biancocelesti si affidano a Guendouzi e Kamada in mediana insieme a Rovella e al Taty Castellanos in avanti. Solo panchina per Felipe Anderson, maglia da titolare per Isaksen dopo il gol contro il Frosinone con Zaccagni dall'altro lato14:16

Le scelte di Cioffi: confermato Okoye tra i pali a svantaggio di Silvestri, mentre sulla sinistra a sorpresa c'è Masina e non Kamara al posto dell'acciaccato Zemura. Nuova chance dal 1' per Lovric in mediana, con Pereyra che agirà a supporto dell'unica punta Lorenzo Lucca14:12

FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO: gli ospiti rispondono con il collaudato 4-3-3: Provedel - Marusic, Patric, Gila, Pellegrini - Guendouzi, Rovella, Kamada - Isaksen, Castellanos, Zaccagni14:09

FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE: i bianconeri si schierano con un 3-5-1-1: Okoye - Ferreira, Perez, Kristiansen - Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Masina - Pereyra - Lucca.14:07

Juan Luca Sacchi di Macerata sarà il direttore di gara del match, mentre gli assistenti saranno Massara e Cortese con Monaldi nelle vesti di quarto ufficiale. Al Var opereranno invece Mazzoleni e Meraviglia14:05

Quattro vittorie nelle ultime sei partite per la Lazio di Sarri, fermata solo dal pareggio con il Verona e dall'Inter. In trasferta i biancocelesti stanno faticando con quattro punti in quattro partite, l'unica vittoria di questa serie è il 2-0 di Empoli prima di Natale14:03

Momento positivo per l'Udinese, reduce dallo strepitoso successo ottenuto contro il Bologna qui al Bluenergy Stadium. Nelle ultime quattro sfide di campionato, i bianconeri hanno perso solo a San Siro contro l'Inter, ottenendo due pareggi e una vittoria negli altri tre incontri 14:58

Benvenuti alla diretta di Udinese-Lazio, gara valida per la 19' giornata del campionato di Serie A!13:54