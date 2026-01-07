Il Bologna ha perso solo una volta negli ultimi sei precedenti contro l'Atalanta tra casa e trasferta. 18:24

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Bologna - Atalanta? La gara tra Bologna e Atalanta si giocherà mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Bologna - Atalanta? L'arbitro del match sarà Marco Di Bello Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Bologna - Atalanta sarà Francesco Meraviglia Dove si gioca Bologna - Atalanta? La partita si gioca a Bologna In che stadio si gioca Bologna - Atalanta? Stadio Renato Dall'Ara Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 6 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 5 gol Quale è stato il risultato finale di Bologna - Atalanta? La gara tra Bologna e Atalanta si è conclusa con il risultato di 0-2 Chi sono stati i marcatori della partita Bologna - Atalanta? I marcatori dell'Atalanta sono stati Nikola Krstovic al 37', 60'

PREPARTITA

Bologna - Atalanta è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 gennaio alle ore 18:30 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna.

Arbitro di Bologna - Atalanta sarà Marco Di Bello. Al VAR invece ci sarà Francesco Meraviglia.

Marco Di Bello Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 160 Fuorigioco 23 Rigori assegnati 3 Ammonizioni 21 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.6 Falli per cartellino 7.2 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 30-08-2025 Serie B Palermo-Frosinone 0-0 21-09-2025 Serie B Pescara-Empoli 4-0 27-09-2025 Serie A Como-Cremonese 1-1 17-10-2025 Serie B Virtus Entella-Sampdoria 3-1 29-10-2025 Serie A Juventus-Udinese 3-1 08-11-2025 Serie A Parma-Milan 2-2 22-11-2025 Serie A Napoli-Atalanta 3-1 06-12-2025 Serie A Inter-Como 4-0 29-12-2025 Serie A Roma-Genoa 3-1

Attualmente il Bologna si trova 8° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece l'Atalanta si trova 7° in classifica con 28 punti (frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte).

Il Bologna ha segnato 25 gol e ne ha subiti 19; l'Atalanta ha segnato 23 gol e ne ha subiti 19.

In casa il Bologna ha fatto 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa l'Atalanta ha totalizzato 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte).

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato la Juventus, il Sassuolo e l'Inter ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

L'Atalanta nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Inter e la Roma ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Bologna ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 3-1 mentre L'Atalanta ha incontrato la Roma vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 6 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Raffaele Palladino è Gianluca Scamacca con 5 gol.

Bologna e Atalanta si sono affrontate 108 volte in campionato. Nei precedenti match il Bologna ha vinto 40 volte, l'Atalanta ha vinto 39 volte mentre i pareggi sono stati 29.

Bologna-Atalanta ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna è l'avversario contro cui l'Atalanta ha vinto il maggior numero di sfide nella sua storia in Serie A: 39 su 108 confronti, completano 40 successi rossoblù e 29 pareggi.

Il Bologna è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque sfide contro l'Atalanta in campionato (3V, 1N) - anche se ha perso quella più recente (0-2 al Gewiss Stadium lo scorso 13 aprile) - dopo che i rossoblù avevano ottenuto un solo successo nelle precedenti 14 gare contro la Dea in Serie A (2N, 11P).

Dopo l'1-1 nell'ultimo match al Dall'Ara in campionato tra Bologna e Atalanta del 28 settembre 2024, le due formazioni potrebbero pareggiare due partite di fila in casa dei felsinei solo per la seconda volta in Serie A, dopo il periodo tra il 1989 e il 1990 (tre in quel caso).

Dopo una striscia di imbattibilità durata nove gare (6V, 3N), il Bologna è rimasto senza successi nelle ultime cinque (2N, 3P); in una singola stagione i rossoblù non hanno una serie di gare senza successi più lunga da aprile-maggio 2023, con Thiago Motta in panchina (sei).

Il Bologna non ha vinto alcuna delle ultime tre gare casalinghe in Serie A (1N, 2P), dopo che nelle prime cinque partite interne di questo campionato aveva ottenuto quattro successi e un pareggio; sotto la guida di Vincenzo Italiano, solo nei primi quattro match in casa i felsinei sono rimasti più a lungo senza vittoria al Dall'Ara nella competizione (4N).

L'Atalanta ha decisamente svoltato con l'arrivo di Raffaele Palladino: la media punti in campionato è passata da 1.18 a match con Juric in panchina (11 giornate) a 1.71 con l'attuale tecnico (7 giornate), la percentuale di vittorie si è alzata da 18.2% a 57.1%.

Dopo il successo nell'ultima trasferta (1-0 vs Genoa), l'Atalanta potrebbe vincere due gare esterne di fila per la prima volta in questo campionato; in generale, la Dea ha vinto al massimo due delle prime otto partite fuori casa in una stagione di Serie A (2V, 3N, 3P nel 2025/26) per la prima volta dal 2017/18 (una in quel caso).

Dall'arrivo di Raffaele Palladino, l'Atalanta ha segnato ben tre gol su otto totali in campionato su sviluppo di corner: considerando le ultime sette giornate di Serie A, solo l'Inter (quattro) ha fatto meglio da quella situazione di gioco (a tre anche Cagliari e Sassuolo).

Santiago Castro, con la rete nell'ultimo turno, ha raggiunto 20 coinvolgimenti in gol (14 reti, 6 assist) in Serie A dal suo esordio nel massimo campionato, il 9 marzo 2024. Il calciatore del Bologna è solo uno dei tre giocatori nati dal 2004 con almeno 20 partecipazioni attive da quella data in avanti, insieme a Nico Paz (12 reti, 14 assist) e Kenan Yildiz (14 gol, 8 assist).

Nelle tre gare giocate da titolare contro il Bologna in Serie A, Gianluca Scamacca ha realizzato tre reti, inclusa una delle cinque doppiette realizzate in trasferta nella competizione (in Bologna-Sassuolo 1-3 del 15 maggio 2022).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: