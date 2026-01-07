Un Lazio-Fiorentina intenso, quasi isterico nel finale, si chiude con il risultato di 2-2. Primo tempo a tinte biancocelesti: gli uomini di Sarri protestano furiosamente per un rigore non assegnato per una trattenuta di Pongracic su Gila. Nella ripresa Cataldi sblocca l'incontro dopo una splendida triangolazione con Vecino, immediata la risposta della Viola con Gosens che sfrutta un'invenzione di Fagioli. Nel finale viene concesso un rigore dubbio alla Fiorentina per fallo di Gila su Gudmundsson che trasforma. Con la forza della disperazione la Lazio si guadagna a sua volta un penalty: vistosa la trattenuta di Comuzzo su Zaccagni. Pedro è glaciale. La squadra di Sarri muove la classifica ma resta lontana dalla zona Europa, la Fiorentina nonostante la beffa finale ottiene il secondo risultato utile consecutivo e abbandona l'ultimo posto.
90'+9'
FINE PARTITA. LAZIO-FIORENTINA 2-2. Succede un po' di tutto all'Olimpico, alla fine le due squadre si dividono la posta.22:44
90'+8'
AMMONIZIONE PER LA FIORENTINA. Nicolussi Caviglia ha allontanato il pallone a gioco fermo.22:42
90'+6'
È successo di tutto in questo finale, si andrà molto oltre il 96'. 22:41
90'+5'
GOL! LAZIO-Fiorentina 2-2. Ha segnato Pedro! Rigore perfetto, De Gea intuisce ma non può arrivare. È il primo centro in campionato per lui.
SOZZA ASSEGNA IL RIGORE! Richiamato al monitor dal Var l'arbitro cambia la sua decisione. Punito il contatto tra il ginocchio di Gila, intervenuto in scivolata, e il piede di Gudmundsson. Un altro episodio che farà molto discutere.22:37
85'
GUDMUNDSSON GIU' IN AREA! Presunto contatto con Gila. Sozza lascia correre, tante proteste della Fiorentina.22:31
84'
Partita che sembra davvero in bilico. 22:29
83'
AMMONIZIONE PER LA LAZIO. Giallo a Zaccagni che era diffidato, salterà la sfida da ex col Verona. 22:28
81'
Grossa chance potenziale per Kean che manca la girata sul cross interessante di Fagioli. 22:27
80'
SOSTITUZIONE PER LA LAZIO. Fuori Lazzari, dentro Hysaj. 22:25
79'
INFORTUNIO PER LAZZARI Problema muscolare per l'esterno, sarà sostituito.22:25
78'
Pedro col mancino avvitato da fuori, blocca De Gea.22:23
75'
Gudmundsson riceve centralmente sui 20 metri e tenta di far girare il mancino, centrale. La blocca ancora Provedel.22:21
73'
MIRACOLO DI DE GEA! Parata clamorosa del portiere della Fiorentina su una deviazione ravvicinata di testa di Gila. Riflesso strepitoso. Poi il portiere viene centrato da un successivo tentativo quasi a botta sicura di Romagnoli. Si salva in qualche modo la Viola.22:24
72'
SOSTITUZIONE PER LA LAZIO. Fuori Isaksen, dentro Pedro. 22:16
71'
AMMONIZIONE PER LA FIORENTINA. Intervento in ritardo di Fagioli.22:16
70'
Importante chiusura di Comuzzo sulla verticalizzazione di Isaksen. 22:14
68'
SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Ndour, dentro Solomon.22:14
68'
SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Gosens, dentro Ranieri.22:13
67'
Invenzione di Guendouzi per Lazzari. Il cross rasoterra dell'esterno biancoceleste taglia tutta l'area senza trovare compagni pronti alla deviazione vincente.22:13
66'
Un paio di cross molto pericolosi della Lazio in area Fiorentina, se la cava la difesa viola. 22:11
63'
Qualche scintilla tra Pongracic e Zaccagni. Il primo lamenta un colpo al volto. 22:09
62'
Ha preso coraggio la Fiorentina, guidata da Fagioli.22:06
60'
SOSTITUZIONE PER LA FIORENTINA. Fuori Piccoli, dentro Kean.22:07
59'
Parisi calcia di volo col mancino da dentro l'area, reattivo Provedel che blocca sul suo palo. 22:04
58'
Botta e risposta, tutto di nuovo in equilibrio. 22:03
56'
GOL! Lazio-FIORENTINA 1-1. Ha segnato Gosens! Super giocata di Fagioli che ripulisce un pallone sulla trequarti e imbuca per il tedesco che, sul filo del fuorigioco, controlla e incrocia alla grande col sinistro per il pareggio immediato.
AMMONIZIONE PER LA FIORENTINA. Giallo a Parisi per proteste. 22:00
53'
C'è stata qualche protesta della Fiorentina per un presunto controllo di mano di Cataldi. Ma la rete viene convalidata.21:59
52'
GOL! LAZIO-Fiorentina 1-0. Ha segnato Cataldi! Il centrocampista biancoceleste controlla col petto, manda a vuoto Fagioli e poi triangola meravigliosamente con Vecino. Mancino da dentro l'area che trafigge De Gea. Gol dell'ex.
TACCO DI GUDMUNDSSON! Deviazione sul cross basso da sinistra di Gosens, attento Provedel che blocca sul suo palo. C'era forse Mandragora meglio piazzato alle spalle dell'islandese.21:53
46'
Mandragora prova il tiro da appena dentro l'area, mura Lazzari. 22:53
46'
INIZIO SECONDO TEMPO. Si riparte senza sostituzioni. 21:50
Nella prossima giornata di campionato la Lazio farà visita al Verona, mentre la Fiorentina ospiterà il Milan. 21:39
Meglio la Lazio nel primo tempo dell'Olimpico: i biancocelesti vanno ripetutamente vicini al vantagigo sugli sviluppi di corner poco dopo il quarto d'ora di gioco. Proteste furenti della squadra di Sarri per un rigore non assegnato per una trattenuta di Pongracic ai danni di Gila. È un episodio destinato a far discutere. Fiorentina timida ma per ora in partita. 21:41
45'+4'
FINE PRIMO TEMPO: LAZIO-FIORENTINA 0-0. Gara ancora bloccata all'Olimpico.21:35
45'+3'
Isaksens cerca il mancino al volo da fuori dopo una respinta su corner della difesa della Fiorentina. Palla in curva, ma era una conclusione ad alto coefficiente di difficoltà. 21:34
45'
Saranno tre i minuti di recupero. 21:31
45'
Isaksen colpisce pericolosamente di testa in area Fiorentina, ma si è liberato con una spinta di Gosens. Sozza assegna fallo in attacco.21:31
42'
Calate le occasioni dopo la prima metà del primo tempo.21:29
39'
Si accende improvvisamente Cancellieri che calcia di nuovo dal limite, alto. 21:25
33'
Isaksen ci prova da fuori, scarico e facile per De Gea.21:19
32'
Buona giocata verticale della Fiorentina tra Gudmundsson e Parisi. Alla fine un rimpallo su Piccoli è favorevole a Provedel che fa suo il pallone. 21:18
30'
SOSTITUZIONE PER LA LAZIO. Fuori Basic, dentro Vecino. 21:16
29'
INFORTUNIO PER BASIC! Problema muscolare, sarà costretto al cambio.21:15
26'
AMMONIZIONE PER LA LAZIO. Cancellieri commette un fallo su Pongracic al limite dell'area viola. Intervento in ritardo.21:13
23'
Al di là dell'episodio del presunto rigore, è in forcing la Lazio e in grossa difficoltà la Fiorentina.21:09
21'
AMMONIZIONE PER LA FIORENTINA. Gosens in ritardo su Isaksen.21:07
20'
AMMONIZIONE PER LA FIORENTINA. Pongracic da dietro su Cancellieri.21:06
18'
LA LAZIO CHIEDE UN RIGORE! Su un altro corner Romagnoli calcia solo in area al volo, ma c'è un nuovo intervento salvifico di Fagioli. Poi Gila accusa una trattenuta di Pongracic e va a terra, per l'arbitro è tutto regolare. Proteste veementi della Lazio, ma anche il Var conferma la decisione di campo. Restano grandissimi dubbi. 21:11
17'
DOPPIA OCCASIONE PER GILA DA CORNER! Lo spagnolo stacca in area schiacciando a botta sicura. Respinta sulla linea di Fagioli, sul successivo tentativo dello stesso Gila è Mandragora ad allontanare, sempre nei pressi della linea. 21:04
16'
SPRECA ISAKSEN! Contropiede pericolosissimo per la Lazio dopo un errore ingenuo di Comuzzo. Isaksen può volare verso De Gea ma invece di provare il tiro cerca un improbabile assist verso Cancellieri, anticipato da Gosens.21:02
14'
OCCASIONE BASIC! Cancellieri svuota l'area e poi premia il taglio di Basic che arriva puntuale in area e cerca il destro incrociato sul secondo palo. Si oppone coi piedi De Gea. 21:00
13'
Gudmundsson trova lo spazio per il cross dalla sinistra, una deviazione lo rende docile per Provedel.20:59
9'
Ritmi abbastanza compassati in questo avvio di gara.20:55
6'
Lazzari molto dolorante, a terra nella propria area. Ha preso un calcione involontario da Ndour ed è caduto male. 20:52
5'
Tentativo di mancino a giro dal limite di Cancellieri, murato da Pongracic. 20:50
2'
Partita meglio la Lazio che ha già guadagnato un corner e sta giocando con continuità sulla trequarti viola.20:48
1'
È cominciata LAZIO-FIORENTINA! Buona partita a tutti.20:46
Squadre sul prato dell'Olimpico, tra poco si comincia.20:44
Dirige l’incontro l’arbitro Sozza della sezione di Seregno. Il fischietto è coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Di Gioia e dal quarto ufficiale Crezzini. Al Var Pezzuto, Prontera Avar. 20:42
Vanoli a sorpresa fa partitre Kean dalla panchina: il titolare con Gudmundsson è Piccoli. La formazione è dunque la stessa di domenica con l'unica novità di Gosens terzino sinistro al posto di Ranieri.20:39
Scelte quasi obbligate per Sarri che deve rinunciare a Noslin e Marusic, entrambi squalificati. Sarà della partita invece Guendouzi, promesso sposo al Fenerbahçe. Come centravanti Cancellieri vince il ballottaggio con Pedro. 20:36
FORMAZIONE FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea - Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens - Fagioli - Parisi, Mandragora, Ndour, Gudmundsson - Piccoli.20:46
La Fiorentina ha appena trovato la seconda vittoria del suo campionato contro la Cremonese e, ottenendo punti oggi, abbandonerebbe l’ultimo posto in classifica dopo un girone d’andata sportivamente tragico. 20:27
La Lazio è chiamata a un cambio di passo. Se il club è impegnato a definire diverse operazioni sul mercato in uscita e in entrata, i ragazzi di Sarri hanno bisogno di invertire il trend: non vincono dal 13 dicembre contro il Parma e, dopo i pareggi con Cremonese e Udinese, hanno perso contro il Napoli.20:22
Fiorentina a quota 12 punti in classifica dopo 18 giornate: indipendentemente dal risultato della partita contro la Lazio, si tratta del peggior rendimento in un girone d’andata da quando la Serie A è a 20 squadre (record negativo precedente 21 punti nel 2019/20 e 2020/21).20:19
Lazio a quota 24 punti in classifica dopo 18 giornate: era dal 2015/16 che i biancocelesti non chiudevano il girone d’andata con un bilancio simile. In quell’occasione, la Lazio totalizzò 27 punti, che potrebbero essere eguagliati in caso di vittoria contro la Fiorentina.20:18
I precedenti ufficiali tra le due squadre a Roma sono 83: 44 vittorie della Lazio (ultima 1-0, nella Serie A 2023/24), 23 pareggi (ultimo 1-1, nella Serie A 2022/23) e 16 successi della Fiorentina (ultimo 1-2, nella Serie A Enilive 2024/25).20:06
Benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Fiorentina, gara valida per la 19esima giornata del campionato di Serie A.20:01
Stadio: Stadio Olimpico Città: Roma Capienza: 72698 spettatori20:01
Lazio - Fiorentina è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma. Arbitro di Lazio - Fiorentina sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.
Attualmente la Lazio si trova 9° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 19° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte). La Lazio ha segnato 20 gol e ne ha subiti 16; la Fiorentina ha segnato 20 gol e ne ha subiti 30.
In casa la Lazio ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte). La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Napoli e la Fiorentina ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Parma e la Cremones ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. La Lazio ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina pareggiando 2-2 mentre La Fiorentina ha incontrato la Cremonese vincendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 5 gol.
Lazio e Fiorentina si sono affrontate 152 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 59 volte, la Fiorentina ha vinto 50 volte mentre i pareggi sono stati 43.
Lazio-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha sia vinto il maggior numero di partite nella sua storia in Serie A - 59 su 152 sfide totali, completano il quadro 43 pareggi e 50 successi viola - sia segnato più reti (211).
La Lazio ha perso tutte le ultime tre sfide contro la Fiorentina in Serie A - ciascuna con il punteggio di 2-1 - e nella sua storia nella competizione solo due volte ha registrato almeno quattro sconfitte di fila contro la Viola: tra il 1983 e il 1989 (cinque) e tra il 2006 e il 2008 (quattro).
La Fiorentina ha vinto l'ultima trasferta contro la Lazio in Serie A (2-1, 26 gennaio 2025), dopo otto match di fila senza successo sul campo dei capitolini (2N, 6P), e potrebbe ottenere due vittorie fuori casa di fila contro i biancocelesti in campionato per la prima volta dal 2007 con Cesare Prandelli allenatore.
La Fiorentina ha vinto in due delle ultime tre giornate di campionato (1P), tanti successi quanti quelli raccolti nelle precedenti 19 partite disputate nella competizione; la formazione toscana, inoltre, ha chiuso con la porta inviolata il match con la Cremonese e non colleziona due clean sheets consecutivi in Serie A da marzo 2025 (contro Juventus e Atalanta).
La Lazio ha perso la prima gara dell'anno in campionato senza segnare: non colleziona due ko nelle prime due gare di Serie A di un anno solare dal 2019 (contro Napoli e Juventus in quel caso).
La Fiorentina arriva da tre sconfitte fuori casa di fila in Serie A e non ne perde quattro di fila da ottobre-novembre 2021 (una delle quali proprio contro la Lazio), nella gestione Vincenzo Italiano; inoltre, la Viola (4N, 5P nel 2025/26) potrebbe restare senza successi nelle prime 10 trasferte stagionali di Serie A solo per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2010/11 e il 1999/2000.
La Lazio, includendo le ultime di Noslin e Marusic contro il Napoli, ha ricevuto sette espulsioni in questa Serie A; solo il Real Oviedo (otto) ne conta di più nei maggiori cinque campionati europei in corso.
Solo il Pisa (10) è rimasto più partite in questo campionato senza andare a segno della Lazio: in ben nove gare su 18 (50%), incluse tre delle ultime sei, la squadra di Sarri ha mancato l'appuntamento con il gol.
Mattia Zaccagni è stato ammonito anche nell'ultimo match contro il Napoli: da quando veste la maglia della Lazio (settembre 2021), il numero 10 biancoceleste ha accumulato ben 37 ammonizioni nel massimo torneo, soltanto Gianluca Mancini (43) ne ha ricevute di più in questo arco temporale nella competizione.
Moise Kean ha segnato tre gol nelle ultime tre partite giocate in Serie A, ma le sue cinque marcature stagionali nel campionato in corso sono arrivate tutte in gare casalinghe; l'attaccante della Fiorentina non trova la rete in un match giocato in trasferta nella competizione addirittura dal 25 maggio 2025, in casa dell'Udinese.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: