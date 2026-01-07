La Lazio è chiamata a un cambio di passo. Se il club è impegnato a definire diverse operazioni sul mercato in uscita e in entrata, i ragazzi di Sarri hanno bisogno di invertire il trend: non vincono dal 13 dicembre contro il Parma e, dopo i pareggi con Cremonese e Udinese, hanno perso contro il Napoli.20:22

Dirige l’incontro l’arbitro Sozza della sezione di Seregno. Il fischietto è coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Di Gioia e dal quarto ufficiale Crezzini. Al Var Pezzuto, Prontera Avar. 20:42

Partita meglio la Lazio che ha già guadagnato un corner e sta giocando con continuità sulla trequarti viola.20:48

GOL! Lazio-FIORENTINA 1-1. Ha segnato Gosens! Super giocata di Fagioli che ripulisce un pallone sulla trequarti e imbuca per il tedesco che, sul filo del fuorigioco, controlla e incrocia alla grande col sinistro per il pareggio immediato. Guarda la scheda del giocatore Robin Gosens 22:05

GOL! Lazio-FIORENTINA 1-2. Ha segnato Gudmundsson! Rigore molto angolato alla destra di Provedel che intuisce e tocca. Il pallone sbatte però sul palo interno e termina in rete. Guarda la scheda del giocatore Albert Gudmundsson 22:34

PREPARTITA

Lazio - Fiorentina è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Fiorentina sarà Simone Sozza. Al VAR invece ci sarà Ivano Pezzuto.

Simone Sozza Statistiche Stagionali Partite dirette 9 Falli fischiati 230 Fuorigioco 24 Rigori assegnati 5 Ammonizioni 32 Espulsioni 5 Cartellini per partita 4.4 Falli per cartellino 5.7 Ha arbitrato un totale di 10 partite nella stagione in corso: Serie A: 9 partite

partite Serie B: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Cagliari-Fiorentina 1-1 21-09-2025 Serie A Lazio-Roma 0-1 27-09-2025 Serie A Juventus-Atalanta 1-1 19-10-2025 Serie A Genoa-Parma 0-0 29-10-2025 Serie A Inter-Fiorentina 3-0 23-11-2025 Serie A Inter-Milan 0-1 07-12-2025 Serie B Sampdoria-Carrarese 3-2 14-12-2025 Serie A Udinese-Napoli 1-0 20-12-2025 Serie A Juventus-Roma 2-1 07-01-2026 Serie A Lazio-Fiorentina 2-2

Attualmente la Lazio si trova 9° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte); invece la Fiorentina si trova 19° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte).

La Lazio ha segnato 20 gol e ne ha subiti 16; la Fiorentina ha segnato 20 gol e ne ha subiti 30.

In casa la Lazio ha fatto 16 punti (4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Fiorentina ha totalizzato 4 punti (0 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte).

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Napoli e la Fiorentina ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Fiorentina nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, il Parma e la Cremones ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita la Fiorentina pareggiando 2-2 mentre La Fiorentina ha incontrato la Cremonese vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Paolo Vanoli è Moise Kean con 5 gol.

Lazio e Fiorentina si sono affrontate 152 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 59 volte, la Fiorentina ha vinto 50 volte mentre i pareggi sono stati 43.

Lazio-Fiorentina ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha sia vinto il maggior numero di partite nella sua storia in Serie A - 59 su 152 sfide totali, completano il quadro 43 pareggi e 50 successi viola - sia segnato più reti (211).

La Lazio ha perso tutte le ultime tre sfide contro la Fiorentina in Serie A - ciascuna con il punteggio di 2-1 - e nella sua storia nella competizione solo due volte ha registrato almeno quattro sconfitte di fila contro la Viola: tra il 1983 e il 1989 (cinque) e tra il 2006 e il 2008 (quattro).

La Fiorentina ha vinto l'ultima trasferta contro la Lazio in Serie A (2-1, 26 gennaio 2025), dopo otto match di fila senza successo sul campo dei capitolini (2N, 6P), e potrebbe ottenere due vittorie fuori casa di fila contro i biancocelesti in campionato per la prima volta dal 2007 con Cesare Prandelli allenatore.

La Fiorentina ha vinto in due delle ultime tre giornate di campionato (1P), tanti successi quanti quelli raccolti nelle precedenti 19 partite disputate nella competizione; la formazione toscana, inoltre, ha chiuso con la porta inviolata il match con la Cremonese e non colleziona due clean sheets consecutivi in Serie A da marzo 2025 (contro Juventus e Atalanta).

La Lazio ha perso la prima gara dell'anno in campionato senza segnare: non colleziona due ko nelle prime due gare di Serie A di un anno solare dal 2019 (contro Napoli e Juventus in quel caso).

La Fiorentina arriva da tre sconfitte fuori casa di fila in Serie A e non ne perde quattro di fila da ottobre-novembre 2021 (una delle quali proprio contro la Lazio), nella gestione Vincenzo Italiano; inoltre, la Viola (4N, 5P nel 2025/26) potrebbe restare senza successi nelle prime 10 trasferte stagionali di Serie A solo per la terza volta nell'era dei tre punti a vittoria, dopo il 2010/11 e il 1999/2000.

La Lazio, includendo le ultime di Noslin e Marusic contro il Napoli, ha ricevuto sette espulsioni in questa Serie A; solo il Real Oviedo (otto) ne conta di più nei maggiori cinque campionati europei in corso.

Solo il Pisa (10) è rimasto più partite in questo campionato senza andare a segno della Lazio: in ben nove gare su 18 (50%), incluse tre delle ultime sei, la squadra di Sarri ha mancato l'appuntamento con il gol.

Mattia Zaccagni è stato ammonito anche nell'ultimo match contro il Napoli: da quando veste la maglia della Lazio (settembre 2021), il numero 10 biancoceleste ha accumulato ben 37 ammonizioni nel massimo torneo, soltanto Gianluca Mancini (43) ne ha ricevute di più in questo arco temporale nella competizione.

Moise Kean ha segnato tre gol nelle ultime tre partite giocate in Serie A, ma le sue cinque marcature stagionali nel campionato in corso sono arrivate tutte in gare casalinghe; l'attaccante della Fiorentina non trova la rete in un match giocato in trasferta nella competizione addirittura dal 25 maggio 2025, in casa dell'Udinese.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: