Napoli-Verona: 2-2 - Serie A 2025/2026. Risultato finale e commento alla partita

Stadio Diego Armando Maradona di Napoli
7 Gennaio 2026 ore 18:30
Napoli
2
Verona
2
Partita finita
Arbitro: Matteo Marchetti
  1. 16' 0-1 Martin Frese
  2. 27' 0-2 Gift Orban (R)
  3. 54' 1-2 Scott McTominay
  4. 82' 2-2 Giovanni Di Lorenzo
0'
45'
90'
90'
98'

Il Verona ferma il Napoli al Maradona, 2-2 il risultato dopo che i veneti erano passati in vantaggio, nel primo tempo, di due reti.

Ripresa di altro livello per i partenopei che prima accorciano con il solito McTominay, poi trovano il pareggio con Di Lorenzo. Nel mezzo, due reti annullate agli azzurri.

Le Pagelle

  1. Da Napoli - Hellas Verona é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!20:32

  2. 90'+8'

    FINISCE NAPOLI - HELLAS VERONA! 2-2 il finale.20:30

  3. 90'+7'

    Napoli molto stanco, Hellas che riesce a guadagnare secondi con il possesso palla.20:29

  4. 90'+5'

    Altro pallonetto di Giovane, questa volta da centrocampo, palla a lato.20:27

  5. 90'+4'

    CHE OCCASIONE PER IL VERONA! Contropiede Hellas, Giovane prova a superare Milinkovic con un pallonetto che termina di pochissimo a lato!20:26

  7. 90'+2'

    Valentini calcia in tribuna, l'argentino non di fioretto su questo pallone.20:25

  8. 90'+1'

    Tutto il Verona in difesa della propria area, tutto il Napoli nella metá campo avversaria.20:24

  9. 90'

    Sette i minuti di recupero.20:23

  10. 88'

    Che ambiente al Maradona, tutto il pubblico sta spingendo i partenopei verso la vittoria.20:20

  11. 87'

    Sostituzione HELLAS VERONA: esce Cheikh Niasse, entra Suat Serdar.20:19

  13. 87'

    Sostituzione HELLAS VERONA: esce Gift Orban, entra Daniel Mosquera.20:19

  14. 85'

    Gioco fermo per soccorrere Gagliardini dopo un colpo subito a centrocampo.20:18

  15. 83'

    Gran bel gol di Di Lorenzo, da attaccante vero, meno precisa la posizione di Montipó che si é fatto sorprendere sul suo palo.20:16

  16. 82'

    GOL! NAPOLI - Hellas Verona 2-2! Rete di Giovanni Di Lorenzo. Cross di Marianucci, di Lorenzo sul primo palo di controbalzo insacca!

    Guarda la scheda del giocatore Giovanni Di Lorenzo

    Giovanni Di Lorenzo
  17. 80'

    Sinistro sporco di Lucca, palla a lato: l'ex Udinese chiedeva l'angolo.20:13

  19. 78'

    Sostituzione HELLAS VERONA: esce Domagoj Bradaric., entra Victor Nelsson.20:11

  20. 77'

    ALTRO GOL ANNULLATO DEL NAPOLI! Punizione pr i partenopei, sponda di Rrahmani per McTominay che insacca: il centrale era peró in fuorigioco.20:10

  21. 76'

    Sostituzione NAPOLI: esce Noa Lang, entra Lorenzo Lucca.20:08

  22. 75'

    AMMONITO Armel Bella-Kotchap. Giallo per un intervento in ritardo su Spinazzola. 20:08

  23. 75'

    TOCCO DI MANO DI HOJLUND NEL CONTROLLO! ANNULLATO IL GOL DEL NAPOLI! Check del VAR, Marchetti fischia fallo di mano del danese.20:07

  25. 73'

    Check del VAR per valutare dei contatti in area prima della conclusione vincente di Hojlund.20:06

  26. 72'

    Pallone al centro di Politano, Hojlund di fisico sposta Bella Kotchap e di potenza insacca! Marchetti convalida, ma viene richiamato dal VAR.20:08

  27. 69'

    Tiro di Lang che quasi si trasforma in un assist per Hojlund, il danese non ci arriva.20:02

  28. 68'

    McTominay crossa forte, Nuñez non controlla, non ne approfitta Hojlund.20:01

  29. 66'

    Spinazzola con un tocco morbido che quasi sorprende Montipó: pallone alto sopra la traversa.19:59

  31. 65'

    OCCASIONE VERONA! Bernede di potenza dal limite, una deviazione salva i partenopei.19:57

  32. 64'

    Sostituzione HELLAS VERONA: esce Amin Sarr, entra Giovane.19:57

  33. 62'

    Sostituzione NAPOLI: esce Eljif Elmas, entra Luca Marianucci.19:55

  34. 62'

    Verona molto basso, isolati Sarr e Orban in avanti.19:54

  35. 61'

    Cross di Lang, Di Lorenzo sul secondo palo non arriva per la deviazione.19:53

  37. 60'

    Napoli all'arrembaggio, Verona in sofferenza.19:52

  38. 58'

    Si stacca Unai Nuñez che conclude dal limite: facile presa per Milinkovic Savic.19:50

  39. 57'

    Altra conclusione di Lang, partito fortissimo in questo secondo tempo: una deviazione evita problemi a Montipó.19:48

  40. 55'

    Sostituzione NAPOLI: esce Miguel Gutiérrez, entra Leonardo Spinazzola.19:47

  41. 54'

    GOL! NAPOLI - Hellas Verona 1-2! Rete di Scott McTominay. Angolo di Lang, lo scozzese salta piú in alto di Montipó e insacca: inutile la deviazione Sulla linea di Valentini.

    Guarda la scheda del giocatore Scott McTominay

    Scott McTominay
  43. 53'

    LANG! Conclusione dal limite dell'esterno, Montipó in tuffo riesce a deviare in angolo!19:46

  44. 52'

    AMMONITO Domagoj Bradaric: Lang Salta secco il laterale che lo atterra al limite. 19:44

  45. 51'

    Corner di Lang, deviazione sul primo palo di Gutierrez, allontana un attento Nuñez.19:43

  46. 50'

    Cross di Gutierrez, deviazione di Nuñez, Montipó non riesce ad evitare l'angolo.19:42

  47. 48'

    Uscita di Milinkovic Savic che si scontra con Valentini: Marchetti dice che si puó continuare a giocare.19:39

  49. 47'

    Nessun cambio nell'intervallo, stessi 22 della prima frazione.19:38

  50. 46'

    INIZIA IL SECONDO TEMPO!19:37

  51. Penalty arrivato dopo una lunga revisione del VAR per un tocco di mano di Buongiorno in un contrasto aereo in area con Valentini.19:21

  52. Verona in vantaggio per 2-0 al Maradona: gran gol di tacco di Frese su cross di Niasse, Orban raddoppia su rigore.19:20

  53. 45'+5'

    FINISCE IL PRIMO TEMPO DI NAPOLI - HELLAS! 0-2 il risultato parziale.19:20

  55. 45'+4'

    Angolo per il Napoli, Politano al centro, Valentini in tuffo allontana.19:20

  56. 45'+3'

    battaglia molto fisica tra Orban e Buongiorno, ha la meglio il difensore.19:18

  57. 45'+2'

    Lang morbido sul secondo palo, chiude Gagliardini.19:17

  58. 45'+1'

    Fallo su Di Lorenzo al limite dell'area del Verona, punizione pericolosa per i partenopei.19:16

  59. 45'

    Quattro i minuti di recupero,19:15

  61. 44'

    Tiro cross di Gutierrez, palla che termina a lato con Montipó in controllo.19:13

  62. 42'

    MCTOMINAY! Palla arretrata di Hojlund per lo scozzese che calcia, dal dischetto, di prima: sfera che colpisce in pieno Nuñez!19:13

  63. 40'

    Si lotta a centrocampo, alla fine fallo di Gagliardini su Lobotka.19:10

  64. 39'

    Altra gran chiusura di Niasse, che ferma Lang che aveva provato lo spunto individuale.19:09

  65. 37'

    Napoli che sta faticando a trovare soprattutto i suoi trequartisti nella densitá messa in campo dal Verona in quella zona del campo.19:08

  67. 34'

    HOJLUND! Cross di Di Lorenzo con il sinistro, colpo di testa del danese di poco alto!19:04

  68. 33'

    Nervosismo tra Valentini e Elmas, due giocatori molto caratteriali.19:03

  69. 32'

    Napoli nervoso, con molti palloni in verticale che facilitano la ordinata difesa ospite.19:03

  70. 30'

    Napoli che si riversa subito con tutti i suoi uomini di movimento nella metá campo del Verona, sono due ora le reti da recuperare.19:00

  71. 28'

    AMMONITO Gift Orban. Giallo per l'esultanza alla punta che ha realizzato il 2-0. 18:59

  73. 27'

    GOL! Napoli - HELLAS VERONA 0-2! Rete su Rigore di Gift Orban. La Punta incrocia sulla destra di Milinkovic Savic, non ci arriva il portière!

    Guarda la scheda del giocatore Gift Orban

    Gift Orban
  74. 27'

    CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA! Marchetti indica gli undici metri per il tocco di mano in area di Buongiorno!18:57

  75. 25'

    Marchetti va a vedere le immagini al monitor: tutto il Maradona in attesa.18:55

  76. 24'

    VAR al lavoro per un possibile tocco di mano di Buongiorno in un contrasto aereo in area con Valentini.18:54

  77. 23'

    Proteste del Veroina per un tocco di mano in area, ospiti che mettono addirittura il pallone in out per la verifica del VAR.18:53

  79. 22'

    Verona che sta facendo la sua partita: molto compatta in fase difensiva, veloce con Orban nei contropiedi.18:52

  80. 20'

    ANCORA PERICOLOSO L'HELLAS! Altra conclusione dal limite di Orban, pallone che finisce di poco a lato!18:51

  81. 18'

    Napoli sorpreso dalla ripartenza del Verona, Hellas che passa in vantaggio alla prima vera azione offensiva.18:49

  82. 16'

    GOL! Napoli - HELLAS VERONA 0-1! Rete di Martin Frese. Azione in contropiede del Verona, Niasse mette in mezzo un pallone forte a mezza altezza, bellissimo tacco del quinto che sorprende Milinkovic Savic.18:48

    Martin Frese
  83. 15'

    ORBAN! Conclusione dal limite della punta, Milinkovic Savic blocca senza problemi.18:45

  85. 14'

    Buongiorno molto attento negli anticipi, per ora il difensore sta avendo sempre la meglio on Sarr.18:45

  86. 13'

    Hojlund riceve al limite ma é subito raddoppiato: il danese perde il pallone.18:44

  87. 12'

    Intervento di Nuñez su Gutierrez molto duro ma sulla palla, si continua a giocare.18:43

  88. 10'

    Hellas che ora prova a tenere il possesso palla, il tiro cross di Gagliardini finisce ampiamente a lato.18:40

  89. 9'

    Forcing del Napoli, Verona schiacciato nella propria trequarti.18:39

  91. 8'

    ELMAS! Sinistro velenoso del fantasista, attento Montipó sul suo palo.18:38

  92. 6'

    Zanetti cambia i suoi esterni, Bradaric a sinistra, Frese a destra.18:36

  93. 5'

    Hojlund cerca la percussione palla al piede, fermato da Unai Nuñez in area.18:35

  94. 4'

    Napoli che prende subito possesso del pallone, Verona che aspetta18:34

  95. 3'

    Locali con difesa a tre e due mediani a costruire, quinti molto alti, quasi sulla linea dei trequartisti.18:33

  97. 2'

    Napoli con la classica divisa azzurra e pantaloncini bianchi, Hellas in completo giallo.18:31

  98. 1'

    INIZIA NAPOLI - HELLAS VERONA! Primo pallone per gli ospiti.18:30

  99. Dirige il match l'arbitro Matteo Marchetti.18:27

  100. Zanetti invece rivoluziona il suo team, Valentini in difesa, Bradaric, Niasse, Gagliardini a centrocampo, Gift Orban e Amin Sarr in avanti. Confermato il 3-5-2.18:06

  101. Conte che cambia tre uomini, dentro Miguel Gutierrez, Alessandro Buongiorno e Noa Lang, fuori Spinazzola, Juan Jesus e l'infortunato Neres. Attacco affidato a Hojlund.18:03

  103. La formazione dell'HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò - Nunez, Bella-Kotchap, Valentini - Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese - Sarr, Orban. A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Serdar, Nelsson, Giovane, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Mosquera, Cham, Al-Musrati18:01

  104. Sono ufficiali le formazioni del match: NAPOLI (3-4-2-1):, Milinkovic-Savic - Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno - Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez - Elmas, Lang - Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Lucca, Marianucci, Spinazzola, Prisco, De Chiara.18:00

  105. I partenopei vogliono i tre punti per attaccare la vetta dell'Inter, Hellas che vuole provare a uscire dalla zona retrocessione: nel mezzo una sfida molto sentita dalle due tifoserie.17:59

  106. Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Napoli e Hellas Verona, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A.17:57

  108. Dove si gioca la partita:

    Stadio: Diego Armando Maradona
    Città: Napoli
    Capienza: 54726 spettatori17:57

    Diego Armando Maradona Fonte: Gettyimages

Formazioni Napoli - Verona

Napoli
Verona
TITOLARI NAPOLI
PANCHINA NAPOLI
ALLENATORE NAPOLI
  • Antonio Conte
TITOLARI VERONA
PANCHINA VERONA
ALLENATORE VERONA
  • Paolo Zanetti

PREPARTITA

Napoli - Verona è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2025/2026.
La partita è in programma il giorno 7 gennaio alle ore 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
Arbitro di Napoli - Verona sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Matteo Marchetti

Statistiche Stagionali
Partite dirette5
Falli fischiati133
Fuorigioco19
Rigori assegnati1
Ammonizioni20
Espulsioni2
Cartellini per partita4.4
Falli per cartellino6.0

Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:

  • Serie A: 5 partite
  • Serie B: 4 partite

Partite arbitrate

Data Competizione Partita
31-08-2025 Serie A Inter-Udinese 1-2
20-09-2025 Serie B Venezia-Cesena 1-2
27-09-2025 Serie B Bari-Sampdoria 1-1
19-10-2025 Serie A Cagliari-Bologna 0-2
29-10-2025 Serie B Mantova-Catanzaro 1-3
08-11-2025 Serie B Juve Stabia-Palermo 1-0
28-11-2025 Serie A Como-Sassuolo 2-0
13-12-2025 Serie A Parma-Lazio 0-1
27-12-2025 Serie A Lecce-Como 0-3

Attualmente il Napoli si trova 3° in classifica con 38 punti (frutto di 12 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece il Verona si trova 18° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte).
Il Napoli ha segnato 28 gol e ne ha subiti 15; il Verona ha segnato 15 gol e ne ha subiti 30.

In casa il Napoli ha fatto 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte).
Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Cremonese e la Lazio ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.
Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Milan e il Torino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.
Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Lazio vincendo 0-2 mentre Il Verona ha incontrato il Torino perdendo 0-3.

Napoli e Verona si sono affrontate 64 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 35 volte, il Verona ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 15.

Napoli-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

  • L'Hellas Verona ha vinto 14 delle 64 sfide contro il Napoli in Serie A (15N, 35P) e solo contro Fiorentina (17) e Cagliari (15) ha ottenuto più successi in Serie A (14 anche contro l'Udinese).
  • Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sette sfide contro l'Hellas Verona in campionato (1N, 1P), segnando 14 reti nel periodo (esattamente due di media a match).
  • Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 20 partite casalinghe contro l'Hellas Verona in Serie A (15V, 5N), l'ultimo successo degli scaligeri in trasferta contro i partenopei nel torneo risale al 2 gennaio 1983 (2-1 grazie alla doppietta di Pietro Fanna) con Osvaldo Bagnoli allenatore. Solo contro Atalanta (23 tra il 1956 e il 1996) e Udinese (21 tra il 1952 e il 1996) i partenopei hanno registrato una striscia interna più lunga senza sconfitta nel massimo campionato.
  • Il Napoli è l'unica squadra che è rimasta imbattuta in casa nell'anno solare 2025 tra le formazioni dei Big-5 campionati europei tra tutte le competizioni (15V, 6N in 21 match interni); in generale, i partenopei non perdono allo stadio Maradona da 22 match ufficiali di fila e non fanno meglio dal periodo tra marzo 2018 e febbraio 2019 (23 in quel caso).
  • Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro gare considerando tutte le competizioni per 2-0: la squadra azzurra non arriva a cinque vittorie di fila da gennaio 2025 (serie di sette in quel caso) e non vince cinque partite senza subire alcun gol da febbraio 2023, con Luciano Spalletti in panchina.
  • L'Hellas Verona ha perso tutte le ultime otto sfide in Serie A contro la squadra campione in carica, subendo più del quadruplo dei gol segnati per un punteggio aggregato di 5-21.
  • L'Hellas Verona ha vinto solo una delle nove trasferte disputate in questo campionato (3N, 5P): 2-1 contro la Fiorentina lo scorso 14 dicembre e in cinque di queste gli scalingeri non hanno segnato.
  • Il Napoli è una delle due formazioni, insieme alla Roma, a non aver perso ancora punti da situazione di vantaggio in questa Serie A, ma è anche la squadra che ha vinto più partite finora dopo aver sbloccato il punteggio da risultato di 0-0 (11 vittorie su 11).
  • Oltre ad essere il giocatore più giovane di questo campionato ad aver giocato da titolare tutte le partite della propria squadra finora, Giovane del Verona (24 novembre 2003) è anche il terzo più giovane ad aver partecipato attivamente a più di 60 conclusioni (24 occasioni create, 38 tiri), dietro ai soli Nico Paz e Kenan Yildiz.
  • Matteo Politano, dopo i due assist vincenti contro la Lazio, è arrivato a quota 98 partecipazioni attive in Serie A tra gol (53) e assist (45): da quando ha fatto il suo esordio nella competizione (2015/16), potrebbe diventare solo il 7° giocatore italiano a raggiungere quota 100 nella competizione, dopo Immobile, Berardi, Insigne, Belotti, Quagliarella e Candreva - a quota 99 c'è anche Orsolini.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso:

NapoliVerona
Partite giocate1717
Numero di partite vinte122
Numero di partite perse49
Numero di partite pareggiate16
Gol totali segnati2613
Gol totali subiti1328
Media gol subiti per partita0.81.6
Percentuale possesso palla56.840.1
Numero totale di passaggi88895468
Numero totale di passaggi riusciti76404019
Tiri nello specchio della porta8375
Percentuale di tiri in porta49.751.0
Numero totale di cross306260
Numero medio di cross riusciti7163
Duelli per partita vinti761860
Duelli per partita persi7561003
Corner subiti4684
Corner guadagnati9965
Numero di punizioni a favore210134
Numero di punizioni concesse208294
Tackle totali225324
Percentuale di successo nei tackle59.659.3
Fuorigiochi totali2032
Numero totale di cartellini gialli2543
Numero totale di cartellini rossi10

Napoli - Verona Live

Classifica SERIE A

  1. Inter42
  2. Milan38
  3. Napoli38
  4. Juventus36
  5. Roma36
Classifica marcatori SERIE A

  1. Lautaro Martínez10
  2. Christian Pulisic8
  3. Tasos Douvikas6
  4. Rasmus Højlund6
  5. Riccardo Orsolini6
