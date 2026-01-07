CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA! Marchetti indica gli undici metri per il tocco di mano in area di Buongiorno!18:57
25'
Marchetti va a vedere le immagini al monitor: tutto il Maradona in attesa.18:55
24'
VAR al lavoro per un possibile tocco di mano di Buongiorno in un contrasto aereo in area con Valentini.18:54
23'
Proteste del Veroina per un tocco di mano in area, ospiti che mettono addirittura il pallone in out per la verifica del VAR.18:53
22'
Verona che sta facendo la sua partita: molto compatta in fase difensiva, veloce con Orban nei contropiedi.18:52
20'
ANCORA PERICOLOSO L'HELLAS! Altra conclusione dal limite di Orban, pallone che finisce di poco a lato!18:51
18'
Napoli sorpreso dalla ripartenza del Verona, Hellas che passa in vantaggio alla prima vera azione offensiva.18:49
16'
GOL! Napoli - HELLAS VERONA 0-1! Rete di Martin Frese. Azione in contropiede del Verona, Niasse mette in mezzo un pallone forte a mezza altezza, bellissimo tacco del quinto che sorprende Milinkovic Savic.18:48
15'
ORBAN! Conclusione dal limite della punta, Milinkovic Savic blocca senza problemi.18:45
14'
Buongiorno molto attento negli anticipi, per ora il difensore sta avendo sempre la meglio on Sarr.18:45
13'
Hojlund riceve al limite ma é subito raddoppiato: il danese perde il pallone.18:44
12'
Intervento di Nuñez su Gutierrez molto duro ma sulla palla, si continua a giocare.18:43
10'
Hellas che ora prova a tenere il possesso palla, il tiro cross di Gagliardini finisce ampiamente a lato.18:40
9'
Forcing del Napoli, Verona schiacciato nella propria trequarti.18:39
8'
ELMAS! Sinistro velenoso del fantasista, attento Montipó sul suo palo.18:38
6'
Zanetti cambia i suoi esterni, Bradaric a sinistra, Frese a destra.18:36
5'
Hojlund cerca la percussione palla al piede, fermato da Unai Nuñez in area.18:35
4'
Napoli che prende subito possesso del pallone, Verona che aspetta18:34
3'
Locali con difesa a tre e due mediani a costruire, quinti molto alti, quasi sulla linea dei trequartisti.18:33
2'
Napoli con la classica divisa azzurra e pantaloncini bianchi, Hellas in completo giallo.18:31
1'
INIZIA NAPOLI - HELLAS VERONA! Primo pallone per gli ospiti.18:30
Dirige il match l'arbitro Matteo Marchetti.18:27
Zanetti invece rivoluziona il suo team, Valentini in difesa, Bradaric, Niasse, Gagliardini a centrocampo, Gift Orban e Amin Sarr in avanti. Confermato il 3-5-2.18:06
Conte che cambia tre uomini, dentro Miguel Gutierrez, Alessandro Buongiorno e Noa Lang, fuori Spinazzola, Juan Jesus e l'infortunato Neres. Attacco affidato a Hojlund.18:03
Sono ufficiali le formazioni del match: NAPOLI (3-4-2-1):, Milinkovic-Savic - Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno - Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez - Elmas, Lang - Hojlund. A disposizione: Meret, Contini, Juan Jesus, Olivera, Lucca, Marianucci, Spinazzola, Prisco, De Chiara.18:00
I partenopei vogliono i tre punti per attaccare la vetta dell'Inter, Hellas che vuole provare a uscire dalla zona retrocessione: nel mezzo una sfida molto sentita dalle due tifoserie.17:59
Benvenuti e benvenute alla diretta testuale della sfida tra Napoli e Hellas Verona, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A.17:57
Dove si gioca la partita:
Stadio: Diego Armando Maradona Città: Napoli Capienza: 54726 spettatori17:57
La gara tra Napoli e Verona si giocherà mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Napoli - Verona?
L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Napoli - Verona sarà Valerio Marini
Dove si gioca Napoli - Verona?
La partita si gioca a Napoli
In che stadio si gioca Napoli - Verona?
Stadio Diego Armando Maradona
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 6 gol, mentre il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Napoli - Verona?
La gara tra Napoli e Verona si è conclusa con il risultato di 2-2
Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Verona?
I marcatori del Napoli sono stati Scott McTominay al 54' e Giovanni Di Lorenzo al 82' mentre i marcatori del Verona sono stati Martin Frese al 16' e Gift Orban al 27'
PREPARTITA
Napoli - Verona è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 gennaio alle ore 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli - Verona sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.
Matteo Marchetti
Attualmente il Napoli si trova 3° in classifica con 38 punti (frutto di 12 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece il Verona si trova 18° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte). Il Napoli ha segnato 28 gol e ne ha subiti 15; il Verona ha segnato 15 gol e ne ha subiti 30.
In casa il Napoli ha fatto 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte). Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Cremonese e la Lazio ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Milan e il Torino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Lazio vincendo 0-2 mentre Il Verona ha incontrato il Torino perdendo 0-3.
Napoli e Verona si sono affrontate 64 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 35 volte, il Verona ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 15.
Napoli-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Hellas Verona ha vinto 14 delle 64 sfide contro il Napoli in Serie A (15N, 35P) e solo contro Fiorentina (17) e Cagliari (15) ha ottenuto più successi in Serie A (14 anche contro l'Udinese).
Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sette sfide contro l'Hellas Verona in campionato (1N, 1P), segnando 14 reti nel periodo (esattamente due di media a match).
Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 20 partite casalinghe contro l'Hellas Verona in Serie A (15V, 5N), l'ultimo successo degli scaligeri in trasferta contro i partenopei nel torneo risale al 2 gennaio 1983 (2-1 grazie alla doppietta di Pietro Fanna) con Osvaldo Bagnoli allenatore. Solo contro Atalanta (23 tra il 1956 e il 1996) e Udinese (21 tra il 1952 e il 1996) i partenopei hanno registrato una striscia interna più lunga senza sconfitta nel massimo campionato.
Il Napoli è l'unica squadra che è rimasta imbattuta in casa nell'anno solare 2025 tra le formazioni dei Big-5 campionati europei tra tutte le competizioni (15V, 6N in 21 match interni); in generale, i partenopei non perdono allo stadio Maradona da 22 match ufficiali di fila e non fanno meglio dal periodo tra marzo 2018 e febbraio 2019 (23 in quel caso).
Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro gare considerando tutte le competizioni per 2-0: la squadra azzurra non arriva a cinque vittorie di fila da gennaio 2025 (serie di sette in quel caso) e non vince cinque partite senza subire alcun gol da febbraio 2023, con Luciano Spalletti in panchina.
L'Hellas Verona ha perso tutte le ultime otto sfide in Serie A contro la squadra campione in carica, subendo più del quadruplo dei gol segnati per un punteggio aggregato di 5-21.
L'Hellas Verona ha vinto solo una delle nove trasferte disputate in questo campionato (3N, 5P): 2-1 contro la Fiorentina lo scorso 14 dicembre e in cinque di queste gli scalingeri non hanno segnato.
Il Napoli è una delle due formazioni, insieme alla Roma, a non aver perso ancora punti da situazione di vantaggio in questa Serie A, ma è anche la squadra che ha vinto più partite finora dopo aver sbloccato il punteggio da risultato di 0-0 (11 vittorie su 11).
Oltre ad essere il giocatore più giovane di questo campionato ad aver giocato da titolare tutte le partite della propria squadra finora, Giovane del Verona (24 novembre 2003) è anche il terzo più giovane ad aver partecipato attivamente a più di 60 conclusioni (24 occasioni create, 38 tiri), dietro ai soli Nico Paz e Kenan Yildiz.
Matteo Politano, dopo i due assist vincenti contro la Lazio, è arrivato a quota 98 partecipazioni attive in Serie A tra gol (53) e assist (45): da quando ha fatto il suo esordio nella competizione (2015/16), potrebbe diventare solo il 7° giocatore italiano a raggiungere quota 100 nella competizione, dopo Immobile, Berardi, Insigne, Belotti, Quagliarella e Candreva - a quota 99 c'è anche Orsolini.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: