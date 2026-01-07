DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Napoli - Verona? La gara tra Napoli e Verona si giocherà mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 18:30 Chi è l'arbitro di Napoli - Verona? L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Napoli - Verona sarà Valerio Marini Dove si gioca Napoli - Verona? La partita si gioca a Napoli In che stadio si gioca Napoli - Verona? Stadio Diego Armando Maradona Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Rasmus Højlund con 6 gol, mentre il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Napoli - Verona? La gara tra Napoli e Verona si è conclusa con il risultato di 2-2 Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Verona? I marcatori del Napoli sono stati Scott McTominay al 54' e Giovanni Di Lorenzo al 82' mentre i marcatori del Verona sono stati Martin Frese al 16' e Gift Orban al 27'

Napoli - Verona è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 gennaio alle ore 18:30 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Arbitro di Napoli - Verona sarà Matteo Marchetti. Al VAR invece ci sarà Valerio Marini.

Matteo Marchetti Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 133 Fuorigioco 19 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 20 Espulsioni 2 Cartellini per partita 4.4 Falli per cartellino 6.0 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie A Inter-Udinese 1-2 20-09-2025 Serie B Venezia-Cesena 1-2 27-09-2025 Serie B Bari-Sampdoria 1-1 19-10-2025 Serie A Cagliari-Bologna 0-2 29-10-2025 Serie B Mantova-Catanzaro 1-3 08-11-2025 Serie B Juve Stabia-Palermo 1-0 28-11-2025 Serie A Como-Sassuolo 2-0 13-12-2025 Serie A Parma-Lazio 0-1 27-12-2025 Serie A Lecce-Como 0-3

Attualmente il Napoli si trova 3° in classifica con 38 punti (frutto di 12 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte); invece il Verona si trova 18° in classifica con 13 punti (frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 28 gol e ne ha subiti 15; il Verona ha segnato 15 gol e ne ha subiti 30.

In casa il Napoli ha fatto 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa il Verona ha totalizzato 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Cremonese e la Lazio ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Verona nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Milan e il Torino ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Lazio vincendo 0-2 mentre Il Verona ha incontrato il Torino perdendo 0-3.

Napoli e Verona si sono affrontate 64 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 35 volte, il Verona ha vinto 14 volte mentre i pareggi sono stati 15.

Napoli-Verona ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Hellas Verona ha vinto 14 delle 64 sfide contro il Napoli in Serie A (15N, 35P) e solo contro Fiorentina (17) e Cagliari (15) ha ottenuto più successi in Serie A (14 anche contro l'Udinese).

Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sette sfide contro l'Hellas Verona in campionato (1N, 1P), segnando 14 reti nel periodo (esattamente due di media a match).

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 20 partite casalinghe contro l'Hellas Verona in Serie A (15V, 5N), l'ultimo successo degli scaligeri in trasferta contro i partenopei nel torneo risale al 2 gennaio 1983 (2-1 grazie alla doppietta di Pietro Fanna) con Osvaldo Bagnoli allenatore. Solo contro Atalanta (23 tra il 1956 e il 1996) e Udinese (21 tra il 1952 e il 1996) i partenopei hanno registrato una striscia interna più lunga senza sconfitta nel massimo campionato.

Il Napoli è l'unica squadra che è rimasta imbattuta in casa nell'anno solare 2025 tra le formazioni dei Big-5 campionati europei tra tutte le competizioni (15V, 6N in 21 match interni); in generale, i partenopei non perdono allo stadio Maradona da 22 match ufficiali di fila e non fanno meglio dal periodo tra marzo 2018 e febbraio 2019 (23 in quel caso).

Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro gare considerando tutte le competizioni per 2-0: la squadra azzurra non arriva a cinque vittorie di fila da gennaio 2025 (serie di sette in quel caso) e non vince cinque partite senza subire alcun gol da febbraio 2023, con Luciano Spalletti in panchina.

L'Hellas Verona ha perso tutte le ultime otto sfide in Serie A contro la squadra campione in carica, subendo più del quadruplo dei gol segnati per un punteggio aggregato di 5-21.

L'Hellas Verona ha vinto solo una delle nove trasferte disputate in questo campionato (3N, 5P): 2-1 contro la Fiorentina lo scorso 14 dicembre e in cinque di queste gli scalingeri non hanno segnato.

Il Napoli è una delle due formazioni, insieme alla Roma, a non aver perso ancora punti da situazione di vantaggio in questa Serie A, ma è anche la squadra che ha vinto più partite finora dopo aver sbloccato il punteggio da risultato di 0-0 (11 vittorie su 11).

Oltre ad essere il giocatore più giovane di questo campionato ad aver giocato da titolare tutte le partite della propria squadra finora, Giovane del Verona (24 novembre 2003) è anche il terzo più giovane ad aver partecipato attivamente a più di 60 conclusioni (24 occasioni create, 38 tiri), dietro ai soli Nico Paz e Kenan Yildiz.

Matteo Politano, dopo i due assist vincenti contro la Lazio, è arrivato a quota 98 partecipazioni attive in Serie A tra gol (53) e assist (45): da quando ha fatto il suo esordio nella competizione (2015/16), potrebbe diventare solo il 7° giocatore italiano a raggiungere quota 100 nella competizione, dopo Immobile, Berardi, Insigne, Belotti, Quagliarella e Candreva - a quota 99 c'è anche Orsolini.

