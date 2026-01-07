Partita divertente e ricca di emozioni al Tardini, dove nel primo tempo l'Inter colpisce due traverse, prima con il tiro da fuori di Bisseck allungato sul legno da Corvi e poi con la girata di Esposito. Pericoloso anche Lautaro Martinez che spreca due grandi occasioni, mentre il Parma colpisce l'incrocio dei pali con Ondrejka. I nerazzurri sbloccano il match al 42' con il rasoterra di destro da posizione defilata di Dimarco, inizialmente segnalato in fuorigioco sul tocco di Esposito. Dopo il check del VAR, però, Colombo torna sui sui passi e convalida il gol. Nella ripresa l'Inter gestisce il vantaggio e sfiora il raddoppio due volte con Sucic. Il 2-0 arriverebbe al 97' con il subentrato Bonny, ma dopo l'on field review l'arbitro annulla per un fallo di mano precedente di Thuram. Il francese si fa perdonare due minuti dopo, quando sfrutta lo schieramento super offensivo del Parma per scappare in campo aperto e battere Corvi per il 2-0 finale.

L'Inter capolista è ospite del Parma, quindicesimo in classifica con 18 punti, gli stessi del Cagliari. La squadra di Carlos Cuesta ha cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Verona, al momento sul 2-2 sul campo del Napoli. La squadra emiliana vive un buon momento, avendo vinto due delle ultime quattro partite, mentre nello scorso turno non è andata oltre l'1-1 con il Sassuolo.20:27

Un po' di turnover per Chivu, che recupera Bonny, ma lo lascia in panchina al fianco di Thuram, che lascia spazio a Esposito, in attacco insieme a Lautaro. Fuori anche Bastoni e dentro Carlos Augusto in difesa, mentre a centrocampo si rivedono Mkhitaryan e Sucic. Partono inizialmente fuori Barella e Zielinski.20:43

L'Inter chiude il primo tempo in vantaggio grazie al destro da posizione defilata di Dimarco al 42', inizialmente annullato per fuorigioco e poi convalidato dopo l'intervento del VAR. La squadra di Chivu riesce così a trovare l'1-0 dopo aver colpito due traverse, prima con il tiro da fuori di Bisseck allungato sul legno da Corvi e poi con la girata volante di Esposito. Almeno un paio di grandi occasioni anche per Lautaro, impreciso però sia di testa che con un destro troppo debole e bloccato da Corvi. Una grande occasione, però, l'ha avuta anche il Parma, che ha colpito l'incrocio dei pali con un tiro al volo di Ondrejka.21:39

Da segnalare, nell'Inter, l'ottima prova difensiva di Akanji, finora praticamente perfetto in anticipo su Pellegrino, e la buona prestazione di Esposito, bravo a proteggere diversi palloni come quello servito a Dimarco in occasione del gol. Da monitorare, invece, la posizione dell'ammonito Calhanoglu, anche in vista della sfida al Napoli di domenica. Il Parma ha provato a difendersi con ordine, ma ha concesso comunque diverse occasioni all'Inter e non è riuscito a rendersi particolarmente pericoloso in ripartenza, se non con la conclusione di Ondrejka.21:42

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Parma - Inter? La gara tra Parma e Inter si giocherà mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Parma - Inter? L'arbitro del match sarà Andrea Colombo Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Parma - Inter sarà Federico La Penna Dove si gioca Parma - Inter? La partita si gioca a Parma In che stadio si gioca Parma - Inter? Stadio Ennio Tardini Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 5 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 10 gol Quale è stato il risultato finale di Parma - Inter? La gara tra Parma e Inter si è conclusa con il risultato di 0-2 Chi sono stati i marcatori della partita Parma - Inter? I marcatori dell'Inter sono stati Federico Dimarco al 42' e Marcus Thuram al 98'

PREPARTITA

Parma - Inter è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma.

Arbitro di Parma - Inter sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Federico La Penna.

Andrea Colombo Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 202 Fuorigioco 14 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 31 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.4 Falli per cartellino 6.5 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 23-08-2025 Serie B Monza-Mantova 1-0 13-09-2025 Serie A Juventus-Inter 4-3 21-09-2025 Serie A Torino-Atalanta 0-3 05-10-2025 Serie A Fiorentina-Roma 1-2 26-10-2025 Serie A Lazio-Juventus 1-0 08-12-2025 Serie B Virtus Entella-Spezia 0-1 14-12-2025 Serie A Fiorentina-Verona 1-2 27-12-2025 Serie A Udinese-Lazio 1-1 07-01-2026 Serie A Parma-Inter 0-2

Attualmente il Parma si trova 15° in classifica con 18 punti (frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 42 punti (frutto di 14 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte).

Il Parma ha segnato 12 gol e ne ha subiti 21; l'Inter ha segnato 40 gol e ne ha subiti 15.

In casa il Parma ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 18 punti (6 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Sassuolo e l'Inter ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Atalanta e il Bologna ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

Il Parma ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 0-2 mentre L'Inter ha incontrato il Bologna vincendo 3-1.

Parma e Inter si sono affrontate 56 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 16 volte, l'Inter ha vinto 23 volte mentre i pareggi sono stati 17.

Parma-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime sette sfide contro il Parma in campionato (4V, 3N) e non ha mai registrato otto match di fila senza sconfitta contro i ducali in Serie A. L'ultimo successo degli emiliani contro i nerazzurri nel torneo risale al 15 settembre 2018 (1-0 al Meazza, con il primo gol dell'ex Federico Dimarco in Serie A).

Dopo il 2-2 nel confronto più recente dello scorso 5 aprile, Parma e Inter potrebbero pareggiare due sfide di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre 2004 e febbraio 2005 (2-2 in entrambe le gare in quel caso).

Grande equilibrio nelle 19 partite al Tardini da inizio 2000 tra Parma e Inter in Serie A: sette successi per parte e cinque pareggi, con 25 reti degli emiliani e 23 gol dei lombardi.

Dopo aver battuto la Fiorentina e aver pareggiato contro il Sassuolo, il Parma potrebbe ottenere tre risultati utili consecutivi in Serie A per la prima volta con Carlos Cuesta in panchina; l'ultima occasione in cui i gialloblù avevano registrato una serie più lunga di match senza sconfitte in massima serie risale al periodo tra marzo e aprile scorsi, con in panchina proprio Cristian Chivu (1V, 6N).

Dopo il successo nell'ultima gara casalinga (1-0 vs Fiorentina), il Parma potrebbe ottenere due successi interni di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2020 contro Lecce e Udinese sotto la guida di Roberto D'Aversa.

L'Inter ha vinto sei delle otto trasferte di questo campionato (2P) e per la quinta volta nella sua storia potrebbe ottenere almeno sette successi nelle prime nove gare fuori casa stagionali in Serie A, dopo il 2006/07, 2019/20, 2023/24 e 2024/25.

Dall'inizio dell'anno solare 2022, l'Inter ha vinto solo due delle sette trasferte in Emilia Romagna in Serie A, incassando quattro sconfitte in questo parziale (1N); nello specifico, i nerazzurri non vincono da tre gare disputate in questa regione (1N, 2P) e potrebbero arrivare a quattro match di fila senza successo per la prima volta dal periodo settembre 2017-agosto 2018 (2N, 2P).

Dopo l'assist contro la Fiorentina e il gol contro il Sassuolo, Mateo Pellegrino potrebbe diventare il primo giocatore a prendere parte ad almeno una rete per tre match di fila in Serie A con la maglia del Parma da Dejan Kulusevski, che ci riuscì a luglio 2020 contro Napoli, Brescia e Atalanta. L'ultimo argentino ad esserci riuscito, invece, è stato Hernán Crespo, tra novembre e dicembre 2010 contro Lazio, Inter e Udinese.

Lautaro Martínez è andato a segno in cinque presenze di fila in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra dicembre 2023 e gennaio 2024; l'ultimo calciatore nerazzurro a segnare in sei partite consecutive nella competizione è stato Julio Cruz tra ottobre e dicembre 2007 (sette per lui in quel caso).

Il Parma è - insieme al Como - una delle due formazioni contro cui Marcus Thuram vanta il 100% di realizzazioni in Serie A: è andato cioè a segno in entrambi i precedenti contro i Ducali nel massimo campionato, sia nel match di andata che nel match di ritorno dello scorso torneo.

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: