L'Inter vince a Parma e, complice il pareggio del Napoli con il Verona, allunga momentaneamente in testa alla classifica a +4 sulla squadra di Antonio Conte e sul Milan, in campo domani a San Siro contro il Genoa. Gli uomini di Chivu, dunque, si presenteranno allo scontro diretto di domenica sapendo che resterebbero sopra al Napoli anche in caso di sconfitta. Si interrompre, invece, la striscia di due risultati utili consecutivi del Parma, che continua ad avere cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione.
Partita divertente e ricca di emozioni al Tardini, dove nel primo tempo l'Inter colpisce due traverse, prima con il tiro da fuori di Bisseck allungato sul legno da Corvi e poi con la girata di Esposito. Pericoloso anche Lautaro Martinez che spreca due grandi occasioni, mentre il Parma colpisce l'incrocio dei pali con Ondrejka. I nerazzurri sbloccano il match al 42' con il rasoterra di destro da posizione defilata di Dimarco, inizialmente segnalato in fuorigioco sul tocco di Esposito. Dopo il check del VAR, però, Colombo torna sui sui passi e convalida il gol. Nella ripresa l'Inter gestisce il vantaggio e sfiora il raddoppio due volte con Sucic. Il 2-0 arriverebbe al 97' con il subentrato Bonny, ma dopo l'on field review l'arbitro annulla per un fallo di mano precedente di Thuram. Il francese si fa perdonare due minuti dopo, quando sfrutta lo schieramento super offensivo del Parma per scappare in campo aperto e battere Corvi per il 2-0 finale.
90'+9'
FISCHIO FINALE: PARMA-INTER 0-2. I nerazzurri allungano in vetta con i gol di Dimarco e Thuram.22:43
90'+8'
GOL! Parma-INTER 0-2! Rete di Marcus Thuram! Con il Parma tutto sbilanciato in avanti, Barella recupera il pallone e lancia lungo nello spazio per la corsa del francese, che davanti a Corvi non sbaglia.
GOL ANNULLATO ALL'INTER! Barella ruba palla a Circati, entra in area e offre l'assist a Bonny, che spinge in porta la rete del raddoppio. Dopo l'on field review, Colombo annulla per un fallo di mano precedente di Thuram.22:42
90'+1'
AMMONITO Carlos Augusto per una trattenuta.22:36
90'
Segnalati quattro minuti di recupero.22:35
89'
Forcing finale del Parma, che spinge alla ricerca del pareggio.22:34
86'
Quinta sostituzione per il Parma. Richiamato in panchina Mandela Keita, minuti per Benjamín Cremaschi.22:31
85'
Quinta sostituzione per l'Inter. Lautaro Martínez lascia spazio ad Ange-Yoan Bonny.22:30
85'
Quarta sostituzione per l'Inter. Finisce la partita di Luis Henrique, al suo posto Francesco Acerbi.22:30
82'
Delprato e Circati riescono a tener botta sul lungo con Thuram, che commette fallo sul capitano del Parma.22:27
79'
Terza sostituzione per l'Inter. Esce Francesco Pio Esposito, entra Marcus Thuram.22:23
78'
Fallo di Dimarco su Sorensen e calcio di punizione per il Parma.22:23
75'
Quarta sostituzione per il Parma. Fuori Mateo Pellegrino, dentro Patrick Cutrone.22:21
75'
Terza sostituzione per il Parma. Richiamato in panchina Adrián Bernabé, minuti per Nahuel Estévez.22:20
72'
Zielinski si è piazzato in cabina di regia, con Barella nella posizione di mezzala destra.22:17
69'
Seconda sostituzione per l'Inter. Hakan Çalhanoglu lascia spazio a Piotr Zielinski.22:14
69'
Prima sostituzione per l'Inter. Finisce la partita di Petar Sucic, al suo posto Nicolò Barella.22:14
68'
CLAMOROSA OCCASIONE SPRECATA DA SUCIC! Mkhitaryan fa passare un gran pallone in area per il croaro che, tutto solo, controlla a fatica, si sposta il pallone sul destro e calcia a colpo sicuro, ma incredibilmente non trova la porta.22:13
64'
Sponda di Esposito per la conclusione di prima dal limite di Mkhitaryan. Tiro centrale, bloccato da Corvi.22:09
62'
Seconda sostituzione per il Parma. Esce Jacob Ondrejka, entra Christian Ordóñez.22:07
62'
Prima sostituzione per il Parma. Fuori Gaetano Oristanio, dentro Pontus Almqvist.22:07
60'
Colpo al corpo subito da Pellegrino, che si rialza dopo qualche secondo a terra.22:05
57'
Dimarco riesce ad arrivare su un pallone prolungato di testa da Lautaro e cerca un tiro-cross sul primo palo, bloccato a terra da Corvi.22:02
54'
CORVI SALVA SU SUCIC! Bisseck fa passare un pallone per il croato, che prova la conclusione sul secondo palo con il sinistro. Corvi si allunga e respinge.21:59
51'
Calcio di punizione battuto verso il centro dell'area da Valeri per il colpo di testa di Delprato, che non trova la porta.21:56
49'
Possesso palla prolungato dell'Inter. Il Parma non riesce a recuperare il pallone.21:54
46'
SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Parma-Inter. Nessun cambio all'intervallo.21:50
Da segnalare, nell'Inter, l'ottima prova difensiva di Akanji, finora praticamente perfetto in anticipo su Pellegrino, e la buona prestazione di Esposito, bravo a proteggere diversi palloni come quello servito a Dimarco in occasione del gol. Da monitorare, invece, la posizione dell'ammonito Calhanoglu, anche in vista della sfida al Napoli di domenica. Il Parma ha provato a difendersi con ordine, ma ha concesso comunque diverse occasioni all'Inter e non è riuscito a rendersi particolarmente pericoloso in ripartenza, se non con la conclusione di Ondrejka.21:42
L'Inter chiude il primo tempo in vantaggio grazie al destro da posizione defilata di Dimarco al 42', inizialmente annullato per fuorigioco e poi convalidato dopo l'intervento del VAR. La squadra di Chivu riesce così a trovare l'1-0 dopo aver colpito due traverse, prima con il tiro da fuori di Bisseck allungato sul legno da Corvi e poi con la girata volante di Esposito. Almeno un paio di grandi occasioni anche per Lautaro, impreciso però sia di testa che con un destro troppo debole e bloccato da Corvi. Una grande occasione, però, l'ha avuta anche il Parma, che ha colpito l'incrocio dei pali con un tiro al volo di Ondrejka.21:39
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO: PARMA-INTER 0-1. Nerazzurri avanti con il gol di Dimarco.21:33
45'
Concesso un minuto di recupero.21:31
44'
Colombo aveva inizialmente annullato il gol per fuorigioco di Dimarco, ma poi è stato corretto dall'intervento del VAR.21:32
42'
GOL! Parma-INTER 0-1! Rete di Federico Dimarco! Esposito riesce a lavorare un pallone in area per l'inserimento di Dimarco, che con pochissimo angolo riesce a far passare il pallone sotto le gambe di Corvi calciando con il destro.
CHE OCCASIONE PER LAUTARO! Mkhitaryan serve il suo capitano all'interno dell'area. Lautaro calcia di prima a botta sicura con l'interno, ma il tiro è centrale e viene bloccato da Corvi.21:28
40'
Azione lunghissima dell'Inter, conclusa da un tentativo di cross sbagliato di Lautaro. Palla sul fondo.21:26
37'
Akanji cerca la verticalizzazione per Lautaro, ma sbaglia la misura del passaggio, che finisce tra le braccia di Corvi.21:24
34'
AMMONITO Hakan Çalhanoglu per un intervento in ritardo su Ondrejka.21:20
32'
ESPOSITO COLPISCE LA TRAVERSA! Sucic crossa sul secondo palo per il numero 94, che prende posizione su Circati e gira al volo con il destro, colpendo il legno.21:18
29'
INCROCIO DEI PALI COLPITO DA ONDREJKA! Valeri viene servito sulla sinistra da Pellegrino e crossa sul secondo palo per lo svedese, che colpisce al volo con il destro ma sbatte sui legni.21:16
29'
Tentativo da fuori di Calhanoglu, che non trova la porta.21:15
26'
Mkhitaryan imbuca di prima in area per il movimento di Lautaro, che riesce a controllare ma viene poi fermato da un ottimo intervento di Keita.21:12
23'
Pellegrino difende bene il pallone con il fisico e subisce il fallo di Akanji.21:09
20'
Lautaro non riesce a controllare un pallone in area. Corvi lo raccoglie e fa ripartire il Parma.21:06
17'
OCCASIONE PER LAUTARO! Mkhitaryan allarga sulla sinistra per Dimarco, che crossa al centro dell'area per l'argentino. Lautaro anticipa Circati e gira di testa a colpo sicuro, ma alza troppo la conclusione.21:04
14'
TRAVERSA DI BISSECK! Luis Henrique porta palla fino al limite dell'area e scarica per il tedesco, che calcia con l'interno a cercare il secondo palo. Corvi si allunga e riesce a deviare sul legno.21:00
11'
Cross dalla trequarti di Calhanoglu e girata di testa di Esposito. Conclusione centrale, bloccata da Corvi.20:57
10'
Azione offensiva prolungata del Parma, che non trova però spazi ed è costretto a tornare indietro da Corvi.20:56
7'
Ritmo basso in questo avvio.20:53
4'
Giropalla Inter. Il Parma attende tutto raccolto nella propria metà campo.20:50
CALCIO D'INIZIO! Comincia Parma-Inter. Primo pallone giocato dai nerazzurri.20:46
Quasi tutto pronto allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Tra pochi minuti l'arbitro Colombo darà il via al match.20:45
Un po' di turnover per Chivu, che recupera Bonny, ma lo lascia in panchina al fianco di Thuram, che lascia spazio a Esposito, in attacco insieme a Lautaro. Fuori anche Bastoni e dentro Carlos Augusto in difesa, mentre a centrocampo si rivedono Mkhitaryan e Sucic. Partono inizialmente fuori Barella e Zielinski.20:43
Un'assenza pesante per Cuesta, che deve rinunciare a Benedyczak, out per influenza. Al suo posto conferma sulla trequarti per Oristanio, preferito ad Almqvist. In difesa si rivede Britschgi a destra, con Delprato che scala in mezzo al fianco di Circati. Panchina per Valenti.20:40
FORMAZIONI UFFICIALI - L'Inter si schiera in campo con il 3-5-2: Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro. A disposizione: J. Martinez, Taho, De Vrij, Zielinski, Thuram, Bonny, Acerbi, Barella, Kamate, Cocchi, Cinquegrano, Bastoni.20:37
FORMAZIONI UFFICIALI - Il Parma si schiera in campo con il 4-3-2-1: Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino. A disposizione: Guaita, Rinaldi, Valenti, Estevez, Almqvist, Lovik, Hernani, Ordoñez, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Troilo.20:35
L'Inter ha la possibilità di allungare in testa alla classifica, in attesa di sapere quale sarà il risultato finale della partita del Napoli, che con questo pareggio salirebbe a -1 dai nerazzurri. La squadra di Cristian Chivu, dunque, vincendo oggi si presenterebbe allo scontro diretto di domenica con 4 punti di vantaggio sugli uomini di Conte. Ottimo il momento di forma dell'Inter, reduce da cinque vittorie consecutive in campionato.20:31
L'Inter capolista è ospite del Parma, quindicesimo in classifica con 18 punti, gli stessi del Cagliari. La squadra di Carlos Cuesta ha cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Verona, al momento sul 2-2 sul campo del Napoli. La squadra emiliana vive un buon momento, avendo vinto due delle ultime quattro partite, mentre nello scorso turno non è andata oltre l'1-1 con il Sassuolo.20:27
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Parma-Inter, gara valida per la 19^ giornata di Serie A.20:21
Parma - Inter è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Ennio Tardini di Parma. Arbitro di Parma - Inter sarà Andrea Colombo. Al VAR invece ci sarà Federico La Penna.
Andrea Colombo
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
202
Fuorigioco
14
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
31
Espulsioni
0
Cartellini per partita
4.4
Falli per cartellino
6.5
Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
23-08-2025
Serie B
Monza-Mantova 1-0
13-09-2025
Serie A
Juventus-Inter 4-3
21-09-2025
Serie A
Torino-Atalanta 0-3
05-10-2025
Serie A
Fiorentina-Roma 1-2
26-10-2025
Serie A
Lazio-Juventus 1-0
08-12-2025
Serie B
Virtus Entella-Spezia 0-1
14-12-2025
Serie A
Fiorentina-Verona 1-2
27-12-2025
Serie A
Udinese-Lazio 1-1
07-01-2026
Serie A
Parma-Inter 0-2
Attualmente il Parma si trova 15° in classifica con 18 punti (frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte); invece l'Inter si trova 1° in classifica con 42 punti (frutto di 14 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte). Il Parma ha segnato 12 gol e ne ha subiti 21; l'Inter ha segnato 40 gol e ne ha subiti 15.
In casa il Parma ha fatto 9 punti (2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa l'Inter ha totalizzato 18 punti (6 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte). Il Parma nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, il Sassuolo e l'Inter ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. L'Inter nelle ultime 3 partite ha affrontato il Genoa, l'Atalanta e il Bologna ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. Il Parma ha incontrato nell'ultima partita l'Inter perdendo 0-2 mentre L'Inter ha incontrato il Bologna vincendo 3-1.
Parma e Inter si sono affrontate 56 volte in campionato. Nei precedenti match il Parma ha vinto 16 volte, l'Inter ha vinto 23 volte mentre i pareggi sono stati 17.
Parma-Inter ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
L'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime sette sfide contro il Parma in campionato (4V, 3N) e non ha mai registrato otto match di fila senza sconfitta contro i ducali in Serie A. L'ultimo successo degli emiliani contro i nerazzurri nel torneo risale al 15 settembre 2018 (1-0 al Meazza, con il primo gol dell'ex Federico Dimarco in Serie A).
Dopo il 2-2 nel confronto più recente dello scorso 5 aprile, Parma e Inter potrebbero pareggiare due sfide di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre 2004 e febbraio 2005 (2-2 in entrambe le gare in quel caso).
Grande equilibrio nelle 19 partite al Tardini da inizio 2000 tra Parma e Inter in Serie A: sette successi per parte e cinque pareggi, con 25 reti degli emiliani e 23 gol dei lombardi.
Dopo aver battuto la Fiorentina e aver pareggiato contro il Sassuolo, il Parma potrebbe ottenere tre risultati utili consecutivi in Serie A per la prima volta con Carlos Cuesta in panchina; l'ultima occasione in cui i gialloblù avevano registrato una serie più lunga di match senza sconfitte in massima serie risale al periodo tra marzo e aprile scorsi, con in panchina proprio Cristian Chivu (1V, 6N).
Dopo il successo nell'ultima gara casalinga (1-0 vs Fiorentina), il Parma potrebbe ottenere due successi interni di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2020 contro Lecce e Udinese sotto la guida di Roberto D'Aversa.
L'Inter ha vinto sei delle otto trasferte di questo campionato (2P) e per la quinta volta nella sua storia potrebbe ottenere almeno sette successi nelle prime nove gare fuori casa stagionali in Serie A, dopo il 2006/07, 2019/20, 2023/24 e 2024/25.
Dall'inizio dell'anno solare 2022, l'Inter ha vinto solo due delle sette trasferte in Emilia Romagna in Serie A, incassando quattro sconfitte in questo parziale (1N); nello specifico, i nerazzurri non vincono da tre gare disputate in questa regione (1N, 2P) e potrebbero arrivare a quattro match di fila senza successo per la prima volta dal periodo settembre 2017-agosto 2018 (2N, 2P).
Dopo l'assist contro la Fiorentina e il gol contro il Sassuolo, Mateo Pellegrino potrebbe diventare il primo giocatore a prendere parte ad almeno una rete per tre match di fila in Serie A con la maglia del Parma da Dejan Kulusevski, che ci riuscì a luglio 2020 contro Napoli, Brescia e Atalanta. L'ultimo argentino ad esserci riuscito, invece, è stato Hernán Crespo, tra novembre e dicembre 2010 contro Lazio, Inter e Udinese.
Lautaro Martínez è andato a segno in cinque presenze di fila in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra dicembre 2023 e gennaio 2024; l'ultimo calciatore nerazzurro a segnare in sei partite consecutive nella competizione è stato Julio Cruz tra ottobre e dicembre 2007 (sette per lui in quel caso).
Il Parma è - insieme al Como - una delle due formazioni contro cui Marcus Thuram vanta il 100% di realizzazioni in Serie A: è andato cioè a segno in entrambi i precedenti contro i Ducali nel massimo campionato, sia nel match di andata che nel match di ritorno dello scorso torneo.
