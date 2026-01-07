Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Torino e Udinese, gara valida per la 19°, e ultima del girone di andata, gara di Serie A.16:43

Tre vittorie nelle ultime quattro per il Torino che, nello scorso turno, ha regolato l'Hellas Verona a domicilio con un netto 3-0; in rete Simeone, Casadei e Njie allo scadere. La formazione granata si è così portata al decimo posto in classifica a quota 23 punti.16:51

L'Udinese, al contrario, ha vinto una sola partita nelle ultime cinque di campionato. Dopo aver sconfitto il Napoli grazie ad un eurogol di Ekkelenkamp, i bianconeri hanno raccolto solamente 1 punto capitolando contro la Fiorentina, raggiungendo la Lazio in pieno recupero e venendo regolata di misura a Como con il rigore trasformato da Da Cunha. I friuliani sono così scivolati al 12° posto con 22 punti messi a referto.16:55

I PRECEDENTI. 83° sfida ufficiale tra Torino e Udinese. Sono 31 le vittorie i granata, 27 per i bianconeri e 24 i pareggi. Il Toro ha vinto 6 delle ultime 9 sfide contro i friulani, tenendo la porta inviolata nelle in 3 occasioni.17:05

Le scelte di Baroni. Paleari difende la porta protetto dalla difesa a 3 composta da Ismajli, Maripan e Coco. Conferma per Ilkhan a centrocampo, affiancato da Vlasic e da Casadei che ritrova una maglia da titolare dopo la rete segnata da subentrato nell'ultimo turno di campionato. Sulle fascie agiscono Lazaro e Aboukhlal. Chiavi dell'attacco affidate a Simeone che sarà affiancato da Njie che batte la concorrenza di Che Adams e Zapata.20:11

Le scelte di Runjaic. Torna a difendere i pali Okoye, dopo 2 partite giocate da Padelli. Udinese schierata specularmente agli avversari con la difesa composta da Kristensen, Kabasele e Solet. Zanoli e Kamara larghi sulle fasce con Miller, Karlstrom ed Ekkelenkamp a dettare i tempi al centro del campo. Tandem offensivo collaudato con il serbo che si affida a Davis e Zaniolo.20:08

Simeone guida il contropiede del Toro e arriva al limite dell'area con Aboukhlal e Njie ai suoi fianchi. Tocca male il Cholito e sfuma un'occasione potenzialmente molto pericolosa per i granata.21:29

COCO CANCELLA DAVIS! Azione dirompente di Atta che guida palla dalla sinistra, si accentra e serve Davis, bravo a liberarsi dalla marcatura di Coco e andare alla conclusione col mancino da posizione favorevole. Coco non molla e si oppone contrastando il tiro e concedendo calcio d'angolo.22:21

GOOL!! Torino-UDINESE 0-2!! Gol di Jurgen Ekkelenkamp!! Davis scappa sulla destra e serve orizzontalmente per Ekkelenkamp che viene contrastato da Paleari e Maripan. Tocco sotto dell'olandese che cade superando entrambi, si rialza e deposita a porta vuota. Guarda la scheda del giocatore Jurgen Ekkelenkamp 22:31

Torino - Udinese è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Arbitro di Torino - Udinese sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.

Fabio Maresca Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 74 Fuorigioco 9 Rigori assegnati 1 Ammonizioni 9 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.2 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 09-11-2025 Serie B Cesena-Avellino 3-0 22-11-2025 Serie B Calcio Padova-Venezia 0-2 29-11-2025 Serie B Empoli-Bari 5-0 08-12-2025 Serie A Udinese-Genoa 1-2 27-12-2025 Serie A Pisa-Juventus 0-2 07-01-2026 Serie A Torino-Udinese 1-2

Attualmente il Torino si trova 12° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte); invece l'Udinese si trova 10° in classifica con 25 punti (frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte).

Il Torino ha segnato 21 gol e ne ha subiti 30; l'Udinese ha segnato 20 gol e ne ha subiti 30.

In casa il Torino ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte).

Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Verona e l'Udines ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, la Lazio e Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

Il Torino ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese perdendo 1-2 mentre L'Udinese ha incontrato Como perdendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 5 gol.

Torino e Udinese si sono affrontate 80 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 30 volte, l'Udinese ha vinto 26 volte mentre i pareggi sono stati 24.

Torino-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Torino ha perso solo una delle ultime nove sfide disputate contro l'Udinese in Serie A (6V, 2N): 0-2 il 6 febbraio 2022 in Friuli; mantenendo la porta inviolata in tre delle ultime cinque, inclusa la più recente.

L'Udinese è rimasta senza segnare nell'ultima partita contro il Torino (2-0, 23 aprile 2025) e non resta per due match di fila senza trovare la rete contro i granata in Serie A dal periodo tra dicembre 2013 e ottobre 2014 (tre in quel caso).

Il Torino ha vinto sei delle ultime otto gare casalinghe contro l'Udinese in Serie A (1N, 1P), segnando più del doppio delle reti dei friulani nel periodo (12-5) e registrando cinque clean sheet.

Il Torino ha perso quattro delle nove gare casalinghe (inclusa la più recente, 1-2 contro il Cagliari) in questo campionato (3V, 2N), le stesse sconfitte che nella scorsa stagione in Serie A aveva incassato nelle prime 17 partite interne (6V, 7N, 4P).

Dopo la sconfitta contro il Como, l'Udinese potrebbe perdere i primi due match di campionato di un singolo anno solare per la prima volta dal 2022 - contro Atalanta e Juventus in quel caso, con Gabriele Cioffi in panchina.

L'Udinese (6V, 4N, 8P - 22 punti) potrebbe collezionare almeno 25 punti nel girone d'andata in Serie A per la seconda stagione consecutiva (7V, 4N, 8P - 25 punti nel 2024/25), dopo che aveva raggiunto questa soglia al termine della prima metà del campionato solo in una delle precedenti sei edizioni del torneo (28 punti nelle prime 19 gare del 2022/23).

L'Udinese ha perso quattro delle ultime cinque trasferte giocate in Serie A (1V): il doppio delle sconfitte registrate nello stesso numero di gare esterne precedentemente disputate dai friulani nel torneo (2V, 1N).

Il Torino ha vinto in tre delle ultime quattro partite di Serie A (1P) e le tre vittorie sono arrivate senza subire gol: nelle precedenti 14 giornate di questo campionato, i granata avevano vinto solo esattamente tre volte e avevano tenuto la porta inviolata in cinque occasioni.

Tra le formazioni affrontate almeno due volte in Serie A, l'Udinese è l'unica contro cui Ché Adams vanta il 100% di realizzazioni: l'attaccante scozzese è infatti andato a bersaglio sia nel match di andata che nel match di ritorno dello scorso campionato contro i friulani.

Nicolò Zaniolo ha già segnato quattro gol in questa Serie A - esattamente il doppio di quelli realizzati nell'intera passata stagione - e potrebbe arrivare a quota cinque marcature in un singolo campionato dei Big-5 per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito nel 2019/20 con la Roma (sei). Contro il Torino, il classe 1999 ha segnato la sua seconda rete in carriera nel massimo campionato italiano (il 19 gennaio 2019 con la maglia giallorossa).

