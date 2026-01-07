Bella prova dell’Udinese che esce da Torino con i 3 punti. Apre le danze Zaniolo al minuto 50 colpendo centralmente sulla palla al bacio di Zanoli. Il raddoppio bianconero arriva all’82° con l’azione perfetta di Ekkelenkamp. Quando la partita sembra definitivamente chiusa arriva il colpo di testa di Casadei che batte Okoye all’87° regalandoci un finale di partita infuocato.
Il Torino cade in casa per la seconda volta consecutiva e scviola al 12° posto fermo a 23 punti. Nel prossimo turno di campionato, la formazione granata sarò ospitara a Bergamo dall'Atalanta.
Si rialza l'Udinese che ritrova il successo dopo aver raccolto 1 punto nelle ultime 3 partite. I friulani sorpassano proprio gli avversari di questa sera e si piazzano al 10° posto in classifica salendo a 25 punti. I bianconeri ospiteranno il Pisa nella 20° giornata di Serie A.
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO OLIMPICO GRANDE TORINO! Torino-Udinese 1-222:42
90'+4'
CI PROVA FINO IL FONDO IL TORO! Zapata riceve a centro area, protegge palla e scarica su Casadei che calcia a botta sicura ma trova l'opposizione fondamentale di Solet che manda in corner!22:42
90'+3'
Vlasic ci prova col mancinoda fuori. Palla alta sopra l'incrocio dei pali.22:40
90'+1'
Giallo per Casadeiper un fallo su Karlstrom.22:40
90'
4 minuti di recupero.22:38
90'
Cross dalla destra a cercare la testa di Adams che da ottima posizione colpisce malissimo alzando il pallone.22:38
90'
Ngonge va in verticale sulla destra a servire Che Adams. Il suo cross viene respinto sul nascere da Solet.22:37
88'
Torino galvanizzato dal gol del 1-2. Clima infuocato ora.22:35
87'
GOOL!! TORINO-Udinese 2-1!! Gol di Cesare Casadei!! La riapre il Torino! Casadei colpisce di testa sul cross dalla sinistra di Lazaro.
5° sostituzione Udinese. Esce Jurgen Ekkelenkamp ed entra Oier Zarraga.22:32
85'
4° sostituzione Udinese. Esce Thomas Kristensen ed entra Nicolò Bertola.22:32
84'
Gol confermato dopo un approfondito check in sala VAR per verificare se ci fosse stato un tocco col braccio di Ekkelenkamp, al secondo sigillo stagionale.22:32
82'
GOOL!! Torino-UDINESE 0-2!! Gol di Jurgen Ekkelenkamp!! Davis scappa sulla destra e serve orizzontalmente per Ekkelenkamp che viene contrastato da Paleari e Maripan. Tocco sotto dell'olandese che cade superando entrambi, si rialza e deposita a porta vuota.
Zapata serve di tacco Anjorin che prova a superare la difesa dell'Udinese ma non può nulla in mezzo a 3 giocatori bianconeri.22:29
80'
3° sostituzione Udinese. Esce Lennon Miller ed entra Kingsley Ehizibue.22:27
78'
Sostituzioni esaurite per Baroni che spinge il Torino al forcing finale.22:25
77'
5° sostituzione Torino. Esce Ardian Ismajli ed entra Adrien Tamèze.22:25
76'
TORINO VICINO AL PAREGGIO! Ngonge riceve palla sul vertice destro dell'area piccola e calcia basso sul primo palo. Okoye rallenta in qualche modo la traiettoria del pallone, che si avvicina pericolosamente alla linea di porta, dove arriva Kabasele a sventare del tutto la minaccia.22:26
73'
COCO CANCELLA DAVIS! Azione dirompente di Atta che guida palla dalla sinistra, si accentra e serve Davis, bravo a liberarsi dalla marcatura di Coco e andare alla conclusione col mancino da posizione favorevole. Coco non molla e si oppone contrastando il tiro e concedendo calcio d'angolo.22:21
72'
Prova a spingere il Torino. Cross di Vlasic dalla sinistra. La difesa friulana mette fuori in maniera concitata.22:19
70'
Piotrowski protegge palla e ottiene calcio d'angolo sulla pressione di Anjorin.22:17
69'
Kristensen ammonito da Maresca per aver impiegato troppo tempo a battere la rimessa laterale.22:16
66'
Triplo cambio per Baroni. Rivoluzionato l'attacco granata.22:14
66'
4° sostituzione Torino. Esce Zakaria Aboukhlal ed entra Cyril Ngonge.22:13
66'
3° sostituzione Torino. Esce Emirhan Ilkhan ed entra Tino Anjorin.22:13
66'
2°sostituzione Torino. Esce Giovanni Simeone ed entra Duván Zapata.22:13
65'
Palleggio efficace e fluido della formazione di Runjaic. 22:12
63'
Ancora un cross dalla destra di Lazaro. Uscita sicura di Okoye.22:10
62'
Smaltito il problema al bicipite femorale, Atta torna in campo a partita in corso.22:09
61'
2° sostituzione Udinese. Esce Alessandro Zanoli ed entra Jakub Piotrowski.22:08
61'
1° sostituzione Udinese. Esce Nicolò Zaniolo ed entra Arthur Atta.22:08
59'
BRIVIDO UDINESE! Retropassaggio pericoloso di Kristensen che, complice il campo bagnato, rischia di beffare Okoye che deve impegnarsi per evitare una clamorosa autorete. Solet evita anche la rimessa laterale.22:07
58'
Casadei raggiunge il fondo a sinistra e mette palla arretrata per Vlasic che si coordina per calciare con il mancino di prima intenzione. Conclusione masticata per il capitano del Torino e palla sul fondo.22:06
56'
CONTROPIEDE UDINESE! Si aprono gli spazi per i friulani ed Ekkelenkamp si invola nella metà campo del Torino portando palla fino al limite dell'area. Davis, servito sul vertice destro, entra in area e calcia sul primo palo. Paleari accorcia e respinge in corner.22:04
54'
Ismajli ferma sul nascere il tentativo di contropiede di Zaniolo e conquista la fascia destra andando al cross dalla trequarti. Palla troppo su Okoye che la fa sua senza problemi.22:02
52'
Braccio largo di Casadei sul tentativo di fuga sulla destra di Zaniolo. Proteste dei calciatori friulani per il mancato fischio di Maresca.22:00
50'
GOOL!! Torino-UDINESE 0-1!! Gol di Nicolò Zaniolo! Quinto centro di Zaniolo. Ekkelenkamp recupera a centrocampo sull'errore di Vlasic e va in profondità a destra per Zanoli. Palla bassa a centro area dove Zaniolo batte Paleari con il destro vincete.
Ismajli sporca all'indietro di testa un cross dalla trequarti sinistra di Kamara. Davis prova ad avventarsi sul pallone ma viene anticipato dall'uscita di Paleari.21:56
46'
Prova subito ad attaccare Aboukhlal che sfida Kristensen e viene fermato al momento della conclusione da sinistra.21:53
46'
1° sostituzione Torino. Esce Alieu Njie ed entra Ché Adams.21:52
46'
SI RIPARTE! La palla rotola nella metà campo dell'Udinese.21:52
Terminano a reti inviolate i primi 45 minuti di Torino-Udinese. Non sono però mancate le occasioni, specialmente nella parte finale. Casadei il più pericoloso per i padroni di casa, mentre l'occasione più ghiotta per i bianconeri è capitata sul mancino di Zaniolo. Rete annullata a Kabasele per un tocco di mano a seguito del suo colpo di testa.21:37
45'+2'
FINISCE IL PRIMO TEMPO! Torino-Udinese 0-021:34
45'+1'
Karlstrom trattiene Njie a palla lontana e regala calcio di punizione al Torino.21:33
45'
2 minuti di recupero.21:33
45'
Altra palla persa a centrocampo per il Torino. Zaniolo si allunga il pallone e non riesce a controllare il tackle colpendo duramente Aboukhlal. Timide proteste dei calciatori granata che reclamano un cartellino.21:32
43'
ANCORA UDINESE! Spinge tantissimo ora l'Udinese. Ekkelenkamp scappa sulla destra e supera Coco. Botta di destro da angolazione quasi impossibile sul primo palo respinto da Paleari.21:30
41'
Simeone guida il contropiede del Toro e arriva al limite dell'area con Aboukhlal e Njie ai suoi fianchi. Tocca male il Cholito e sfuma un'occasione potenzialmente molto pericolosa per i granata.21:29
40'
2 occasioni nel giro di poco più di un minuto per i bianconeri.21:28
39'
PALEARI, CHE RISCHIO!! Retropassaggio per l'estremo difensore del Torino che va al rilancio di prima intenzione. Paleari colpisce in pieno Kenan Davis con la palla che rimbalza verso la porta del Torino ed esce a lato di un soffio.21:27
38'
SPRECA ZANIOLO! Occasione ghiottissima per l'Udinese. Lazaro perde palla ed Ekkelenkamp guida un 3 contro 2 al limite dell'area e serve centralmente Zaniolo che, a tu per tu con Paleari, gli calcia addosso.21:25
37'
Azione in verticale del Torino. La palla arriva fuori dall'area bianconera dove Aboukhlal di coordina col mancino e colpisce di prima intenzione senza inquadrare la porta.21:24
35'
Crossa dalla trequarti destra di Lazaro. Okoye esce con poca sicurezza e tocca appena con il pugno facendo correre un brivido alla difesa friulana.21:23
34'
Simeone prova a farlo bellissimo colpendo in rovesciata da centro area. Il pallone non esce potente nonostante il gesto tecnico apprezzabile ed è facile preda di Okoye.21:21
30'
Bellissima palla disegnata da Miller, che traccia una verticale perfetta per Zaniolo che è bravo a girarsi con il controllo in area di rigore. Puntuale la chiusura di Ismajli.21:18
28'
Cross dalla destra di Vlasic. Casadei arriva a prendere anche questa di testa ma la sfera finisce ben alta sopra la traversa.21:15
26'
Ekkelenkamp prova a piazzarla da destra col mancino a giro. Palla lontana dallo specchio.21:13
25'
Ekkelenkamp servito in profondità a sinistra. Ismajli chiude in corner.21:12
23'
OCCASIONE UDINESE! Si è stappata la partita improvvisamente. Cross di Kamara dalla sinistra, Davis scarica al limite per Zaniolo che colpisce al volo e manda a lato di pochissimo.21:10
22'
Ribaltamento di fronte. Casadei chiude 2 volte su Zaniolo.21:09
21'
OCCASIONE TORINO!! Colpo di testa perfetto di Casadei da posizione centrale. Vola Okoye a togliere il pallone dallo specchio.21:09
20'
Kabasele partiva da posizione regolare ma la rete viete annullata perché dopo il colpo di testa arriva anche un tocco con il braccio che manda il pallone in porta.21:08
19'
Lungo check in sala VAR per valutare la posizione di partenza di Kabasele ed un eventuale tocco di mano.21:06
18'
GOL ANNULLATO ALL'UDINESE. Kabasele colpisce di testa da posizione ravvicinata e batte Paleari. Posizione irregolare del difensore.21:05
17'
Cross dalla sinistra molto pericoloso di Kamara. Ismajli anticipa anche Paleari e spedisce il pallone in calcio d'angolo.21:04
15'
Palla su Casadei sull'out di sinistra. Il cross basso e teso tentato dal centrocampista scuola Inter viene respinto dalla difesa bianconera.21:02
14'
Miller riesce a interrompere un lungo palleggio dei granata e va al rilancio. Toccato sulla caviglia finisce a terra e conquista calcio di punizione.21:01
11'
Scivolata in netto ritardo di Coco che colpisce solo le gambe di Miller. Giallo inevitabile.20:58
10'
Buona trama per il Torino avviata da Simeone a centrocampo. E' sempre il Cholito a riceve al limite per chiudere l'azione ma viene fermato dal ripiegamento di Karlstrom.20:57
8'
Simeone cerca Njie in profondità. Kabasele chiude e subisce il fallo.20:55
6'
Aboukhlal sfida Kristensen sulla sinistra dopo aver ricevuto da Casadei. Chiude in corner il difensore danese.20:53
5'
Njie è praticamente lanciato a rete da un tocco di testa all'indietro di Kabasele. Diagonale fondamentale di Kamara e pericolo sventato per la difesa friulana.20:52
4'
E' il Torino a provare ad orchestrare in questa primissima fase di gioco. Ritmi sostenuti sin da subito.20:51
2'
Zanoli supera in velocità Ilkhan sulla fascia destra e crossa verso il centro. La palla, sporcata dallo stesso Ilkhan, viene catturata da Paleari.20:50
INIZIA LA PARTITA! Fischia Maresca e il Torino muove il primo pallone del match.20:48
Le squadre escono dal tunnel che porta al rettangolo di gioco. E' tutto pronto per Torino-Udinese!20:43
Le scelte di Runjaic. Torna a difendere i pali Okoye, dopo 2 partite giocate da Padelli. Udinese schierata specularmente agli avversari con la difesa composta da Kristensen, Kabasele e Solet. Zanoli e Kamara larghi sulle fasce con Miller, Karlstrom ed Ekkelenkamp a dettare i tempi al centro del campo. Tandem offensivo collaudato con il serbo che si affida a Davis e Zaniolo.20:08
Le scelte di Baroni. Paleari difende la porta protetto dalla difesa a 3 composta da Ismajli, Maripan e Coco. Conferma per Ilkhan a centrocampo, affiancato da Vlasic e da Casadei che ritrova una maglia da titolare dopo la rete segnata da subentrato nell'ultimo turno di campionato. Sulle fascie agiscono Lazaro e Aboukhlal. Chiavi dell'attacco affidate a Simeone che sarà affiancato da Njie che batte la concorrenza di Che Adams e Zapata.20:11
FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE. 3-5-2. Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.20:00
A disposizione Torino. Israel, Popa, Che Adams, Anjorin, Asllani, Dembélé, Ngonge, Pellini, Tameze, Zapata.20:09
FORMAZIONE UFFICIALE TORINO. 3-5-2. Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Njie, Simeone.20:00
I PRECEDENTI. 83° sfida ufficiale tra Torino e Udinese. Sono 31 le vittorie i granata, 27 per i bianconeri e 24 i pareggi. Il Toro ha vinto 6 delle ultime 9 sfide contro i friulani, tenendo la porta inviolata nelle in 3 occasioni.17:05
Il direttore di gara sarà il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli.17:02
L'Udinese, al contrario, ha vinto una sola partita nelle ultime cinque di campionato. Dopo aver sconfitto il Napoli grazie ad un eurogol di Ekkelenkamp, i bianconeri hanno raccolto solamente 1 punto capitolando contro la Fiorentina, raggiungendo la Lazio in pieno recupero e venendo regolata di misura a Como con il rigore trasformato da Da Cunha. I friuliani sono così scivolati al 12° posto con 22 punti messi a referto.16:55
Tre vittorie nelle ultime quattro per il Torino che, nello scorso turno, ha regolato l'Hellas Verona a domicilio con un netto 3-0; in rete Simeone, Casadei e Njie allo scadere. La formazione granata si è così portata al decimo posto in classifica a quota 23 punti.16:51
Siamo allo Stadio Olimpico Grande Torino! Il Torino di Marco Baroni ospita l'Udinese di Kosta Runjaic.16:44
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Torino e Udinese, gara valida per la 19°, e ultima del girone di andata, gara di Serie A.16:43
Stadio: Olimpico Grande Torino Città: Torino Capienza: 27958 spettatori16:43
La gara tra Torino e Udinese si giocherà mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:45
L'arbitro del match sarà Fabio Maresca
L'arbitro al VAR del match Torino - Udinese sarà Manuel Volpi
La partita si gioca a Torino
Stadio Olimpico Grande Torino
Ad oggi il capocannoniere del Torino è Giovanni Simeone con 5 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Keinan Davis con 5 gol
La gara tra Torino e Udinese si è conclusa con il risultato di 1-2
Il marcatore del Torino è stato Cesare Casadei al 87' mentre i marcatori dell'Udinese sono stati Nicolò Zaniolo al 50' e Jurgen Ekkelenkamp al 82'
Torino - Udinese è valevole per la giornata numero 19 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Arbitro di Torino - Udinese sarà Fabio Maresca. Al VAR invece ci sarà Manuel Volpi.
Fabio Maresca
Statistiche Stagionali
Partite dirette
3
Falli fischiati
74
Fuorigioco
9
Rigori assegnati
1
Ammonizioni
9
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
8.2
Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso:
Serie A: 3 partite
Serie B: 3 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
09-11-2025
Serie B
Cesena-Avellino 3-0
22-11-2025
Serie B
Calcio Padova-Venezia 0-2
29-11-2025
Serie B
Empoli-Bari 5-0
08-12-2025
Serie A
Udinese-Genoa 1-2
27-12-2025
Serie A
Pisa-Juventus 0-2
07-01-2026
Serie A
Torino-Udinese 1-2
Attualmente il Torino si trova 12° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte); invece l'Udinese si trova 10° in classifica con 25 punti (frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 8 sconfitte). Il Torino ha segnato 21 gol e ne ha subiti 30; l'Udinese ha segnato 20 gol e ne ha subiti 30.
In casa il Torino ha fatto 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa l'Udinese ha totalizzato 10 punti (3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte). Il Torino nelle ultime 3 partite ha affrontato il Cagliari, il Verona e l'Udines ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. L'Udinese nelle ultime 3 partite ha affrontato la Fiorentina, la Lazio e Como ottenendo 1 punto grazie a 0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Il Torino ha incontrato nell'ultima partita l'Udinese perdendo 1-2 mentre L'Udinese ha incontrato Como perdendo 1-0. Il migliore marcatore della squadra allenata da Marco Baroni è Giovanni Simeone con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Kosta Runjaic è Keinan Davis con 5 gol.
Torino e Udinese si sono affrontate 80 volte in campionato. Nei precedenti match il Torino ha vinto 30 volte, l'Udinese ha vinto 26 volte mentre i pareggi sono stati 24.
Torino-Udinese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Il Torino ha perso solo una delle ultime nove sfide disputate contro l'Udinese in Serie A (6V, 2N): 0-2 il 6 febbraio 2022 in Friuli; mantenendo la porta inviolata in tre delle ultime cinque, inclusa la più recente.
L'Udinese è rimasta senza segnare nell'ultima partita contro il Torino (2-0, 23 aprile 2025) e non resta per due match di fila senza trovare la rete contro i granata in Serie A dal periodo tra dicembre 2013 e ottobre 2014 (tre in quel caso).
Il Torino ha vinto sei delle ultime otto gare casalinghe contro l'Udinese in Serie A (1N, 1P), segnando più del doppio delle reti dei friulani nel periodo (12-5) e registrando cinque clean sheet.
Il Torino ha perso quattro delle nove gare casalinghe (inclusa la più recente, 1-2 contro il Cagliari) in questo campionato (3V, 2N), le stesse sconfitte che nella scorsa stagione in Serie A aveva incassato nelle prime 17 partite interne (6V, 7N, 4P).
Dopo la sconfitta contro il Como, l'Udinese potrebbe perdere i primi due match di campionato di un singolo anno solare per la prima volta dal 2022 - contro Atalanta e Juventus in quel caso, con Gabriele Cioffi in panchina.
L'Udinese (6V, 4N, 8P - 22 punti) potrebbe collezionare almeno 25 punti nel girone d'andata in Serie A per la seconda stagione consecutiva (7V, 4N, 8P - 25 punti nel 2024/25), dopo che aveva raggiunto questa soglia al termine della prima metà del campionato solo in una delle precedenti sei edizioni del torneo (28 punti nelle prime 19 gare del 2022/23).
L'Udinese ha perso quattro delle ultime cinque trasferte giocate in Serie A (1V): il doppio delle sconfitte registrate nello stesso numero di gare esterne precedentemente disputate dai friulani nel torneo (2V, 1N).
Il Torino ha vinto in tre delle ultime quattro partite di Serie A (1P) e le tre vittorie sono arrivate senza subire gol: nelle precedenti 14 giornate di questo campionato, i granata avevano vinto solo esattamente tre volte e avevano tenuto la porta inviolata in cinque occasioni.
Tra le formazioni affrontate almeno due volte in Serie A, l'Udinese è l'unica contro cui Ché Adams vanta il 100% di realizzazioni: l'attaccante scozzese è infatti andato a bersaglio sia nel match di andata che nel match di ritorno dello scorso campionato contro i friulani.
Nicolò Zaniolo ha già segnato quattro gol in questa Serie A - esattamente il doppio di quelli realizzati nell'intera passata stagione - e potrebbe arrivare a quota cinque marcature in un singolo campionato dei Big-5 per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito nel 2019/20 con la Roma (sei). Contro il Torino, il classe 1999 ha segnato la sua seconda rete in carriera nel massimo campionato italiano (il 19 gennaio 2019 con la maglia giallorossa).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: