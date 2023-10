Da Inter - Bologna é tutto, appuntamento alla prossima sfida di campionato!16:57

Grande partita per la squadra di Thiago Motta, che trova punti anche a San Siro contro l'Inter e senza praticamente la difesa titolare. Per la formazione di Inzaghi una occasione persa di allungare in vetta, con il Milan che ha ora la possibilità di prendersi la prima posizione.16:57

L'Inter spreca un doppio vantaggio facendosi rimontare da un ottimo Bologna: in gol Acerbi e Lautaro Martinez, rispondono Orsolini su rigore e, nel secondo tempo, Zirkzee.16:56

90'+7' FINISCE INTER - BOLOGNA! 2-2 il risultato finale!16:55

90'+6' SOMMER SALVA L'INTER! El Azzouzi si trova solo in area, ma lo chiude il portiere!16:54

90'+5' LAUTARO! Tentativo di rovesciata del Toro, blocca Skorupski.16:53

90'+4' AMMONITO Lewis Ferguson. Giallo anche al mediano per entrare in ritardo su Pavard. 16:52

90'+3' AMMONITO Sam Beukema. Giallo al centrale del Bologna. 16:53

90'+2' Si sta scaldando la partita, molti i fischi, poco apprezzati, di Guida.16:51

90'+1' Cinque i minuti di recupero.16:49

90' AMMONITO Alessandro Bastoni. Interento su Ferguson in gioco pericoloso, si lamenta molto il difensore per il cartellino. 16:49

89' ANCORA CARLOS AUGUSTO! Cross di Cuadrado, i brasiliano si lancia sul secondo palo ma di testa non trova la porta!16:48

87' Bastoni si sposta in avanti, l'italiano da prima punta per spizzate e sponde per i suoi compagni.16:46

85' Inter che spinge, Bologna che ora fatica a ripartire.16:44

84' CARLOS AUGUSTO! Conclusione al volo dal dischetto del brasiliano, Skorupski in due tempi!16:43

83' Sostituzione BOLOGNA: esce Lorenzo De Silvestri, entra Tommaso Corazza.16:41

83' Sostituzione INTER: esce Hakan Çalhanoğlu, entra Kristjan Asllani.16:41

83' Sostituzione BOLOGNA: esce Riccardo Orsolini, entra Oussama El Azzouzi.16:41

82' Inter che sta faticando ora senza una vera e propria prima punta, visto che sia Lautaro Martinez che Sanchez preferiscono svariare.16:41

81' Barella cerca il pallone per Frattesi, non ci arriva per pochi centimetri l'ex Sassuolo.16:39

79' Bologna costretta a cambiare la sua punta, sostituto di quell'Arnautovic che proprio questa estate é passato all'Inter.16:37

78' Sostituzione BOLOGNA: esce Joshua Zirkzee, entra Sydney van Hooijdonk.16:36

76' Sostituzione INTER: esce Henrikh Mkhitaryan, entra Davide Frattesi.16:36

75' Problemi per Zirkzee, la punta richiama la panchina toccandosi la coscia.16:34

74' LAUTATO SFIORA IL GOL! Colpo di testa sul primo palo del Toro che sfiora il legno lontano! Una deviazione salva il Bologna!16:32

72' Partita ora fisica, non cattiva ma di certo i giocatori non tirano indietro la gamba.16:30

71' AMMONITO Simone Inzaghi. Giallo per proteste per l'allenatore.16:30

69' Angolo di Orsolini, Sommer sfiora quanto basta per deviare ancora in corner.16:27

68' Freuler dopo il tocco di Zirkzee, Acerbi devia in angolo.16:27

66' Che partita anche di Calafiori, in anticipo su Sanchez: il cileno ha comunque subito un precedente fallo.16:25

65' Entrato decisamente bene in campo Carlos Augusto, l'ex Monza guadagna l'angolo.16:23

64' ACERBI! Altro colpo di testa su corner del centrale, palla alta!16:22

63' Orsolini perde un pallone sanguinoso, Bastoni si inserisce, crossa ma trova il salvataggio in corner di De Silvestri.16:22

62' Inter momentaneamente in dieci, Cuadrado fuori dal campo per farsi medicare per un forte colpo al basso addome dopo uno scontro con Calafiori.16:20

61' Sostituzione BOLOGNA: esce Dan Ndoye, entra Alexis Saelemaekers.16:20

60' ANNULLATO IL GOL A SANCHEZ! Cross teso di Carlos Augusto, conclusione a botta sicura ma azione ferma per fuorigioco.16:18

59' Inzaghi richiama in continuazione i suoi, vuole una squadra piú compatta e soprattutto calma.16:17

58' AMMONITO Lautaro Martínez. Intervento in ritardo su Ferguson, rischia il Toro con una plateale protesta in faccia a Guida. 16:16

56' Triplice cambio per Inzaghi, che vuole dare forze fresche al suo undici.16:15

55' Sostituzione INTER: esce Denzel Dumfries, entra Juan Cuadrado.16:14

55' Sostituzione INTER: esce Marcus Thuram, entra Alexis Sánchez.16:14

55' Sostituzione INTER: esce Federico Dimarco, entra Carlos Augusto.16:14

53' Bologna che corona questo buon inizio di secondo tempo con il gol del pareggio, Zirkzee abile nel capire lo spazio lasciato dalla difesa e dove calciare per battere Sommer.16:12

52' GOL! Inter - BOLOGNA 2-2! Rete di Joshua Zirkzee. Gran stop al limite della punta che si gira, prende le misure e calcia sul primo palo dove Sommer non puó arrivare. Che gol per l'attaccante.



52' Ferguson al volo dalla distanza, palla lontanissima dalla porta di Sommer.16:09

51' Altro angolo per il Bologna: buon inizio di seconda frazione per la squadra di Thiago Motta.16:08

50' Nulla da fare da angolo per il Bologna, i felsinei ripartono da dietro.16:07

49' Gran chiusura sul primo palo di Acerbi, con il difensore che mette in angolo il cross potente di Lykogiannis.16:07

48' Bologna che prova ad alzare il pressing, fidandosi dell'uno contro uno tra Calafiori e Lautaro.16:06

47' Nessun cambio nell'intervallo, si riparte dagli stessi 22 della prima frazione.16:04

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI INTER - BOLOGNA!16:03

La squadra di Inzaghi cerca la terza rete, ma attento Skorupski su Dimarco e Pavard.15:49

Bologna che trova peró la rete che riapre il match al 20': trattenuta di Lautaro su Ferguson, VAR che assegna il rigore che Orsolini non fallisce.15:49

Succede tutto nei primi 20 minuti: apre Acerbi di testa su corner di Calhanoglu, immediato raddoppio di Lautaro Martinez con una gran conclusione dal limite.15:48

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI INTER - BOLOGNA! 2-1 il risultato parziale.15:47

45'+2' Punizione Bologna: Orsolini al centro, palla che finisce direttamente sul fondo.15:47

45'+1' Due i minuti di recupero.15:45

45' Inter che chiude in avanti, Bologna che attende per difendere il risultato, anche se sfavorevole.15:45

43' Cross di Dimarco respinto dalla difesa, buoni ritmi in questo finale di tempo.15:43

42' Angolo di Orsolini, respinge di testa Barella.15:42

41' Bologna che prova a guadagnare metri, Orsolini crossa sul secondo palo, Dumfries mette in corner.15:41

40' Pavard alla vecchia maniera, da terzino vero, crossa dal fondo: attento Skorupski in presa alta.15:40

38' Pavard ci prova dalla distanza, attento Skorupski in presa.15:37

37' Mkhitaryan scambia con Lautaro ma, al momento del tiro, é Calhanoglu a disturbare l'armeno.15:37

35' Gran reazione dell'Inter dopo il gol del Bologna, nerazzurri vicini al terzo gol almeno in tre occasioni.15:35

34' DIMARCO! Cross di Barella, conclusione al volo dell'esterno che Skorupski blocca in due tempi.15:34

33' AMMONITO Dan Ndoye. Fallo tattico dell'esterno su Calhanoglu per fermare la ripartenza nerazzurra. 15:33

32' PAVARD! Sugli sviluppi dell'angolo, il francese trova una ball rovesciata, palla peró a lato.15:31

31' DIMARCO! Punizione dell'eterno, Skorupski intuisce e alza sopra la traversa.15:30

30' Altro cross di Dumfries, Lautaro non riesce a controllare in area.15:29

29' Dumfries pescato in fuorigioco: l'esterno sta alzando la sua posizione.15:29

28' Si inserisce Bastoni, Orsolini lo insegue lo ferma, guadagnando anche la rimessa dal fondo.15:27

26' Zirkzee inventa per Lykogiannis, pallone leggermente lungo per il greco.15:26

25' Inter che ora alza il pressing per evitare il possesso palla continuo del Bologna.15:25

24' Zirkzee sta svariando moltissimo, abbassando la sua posizione per permettere gli inserimenti centrali dei suoi esterni e mediani.15:24

23' A terra Dimarco, colpito in mischia: si ferma momentaneamente il gioco.15:22

22' FERGUSON! Punizione di Orsolini, deviazione di coscia del mediano, Sommer di riflesso in angolo.15:22

21' Mkhitaryan in ritardo su Orsolini, Bologna che ci crede e che sta guadagnando metri.15:21

20' Bologna che riapre la partita, tanto spettacolo in questi primi 20 minuti a San Siro.15:20

19' GOL! Inter - BOLOGNA 2-1! Rete su Rigore di Riccardo Orsolini. L'esterno punta sul palo alla sinistra di Sommer, il portiere intuisce ma non riesce a respingere il pallone. Accorcia la squadra di Thiago Motta.



18' CALCIO DI RIGORE PER IL BOLOGNA! Guida, dopo aver rivisto le immagini, indica gli undici metri: Orsolini pronto a calciare.15:18

17' Bologna che protesta per il precedente intervento in area di Lautaro su Ferguson. Guida va a rivedere le immagini.15:17

17' Dall'angolo del Bologna parte il contropiede dell'Inter, Barella sbaglia l'ultimo tocco per Thuram.15:17

16' Bastoni chiude Orsolini in angolo: Bologna che prova a rialzare la testa.15:16

15' Primo quarto d'ora travolgente dell'Inter, Bologna che prova a reagire a questo doppio colpo da ko.15:15

14' DIMARCO! Cross teso dell'esterno, palla che taglia tutta l'area piccola con Thuram che non ci arriva. Inter che non sembra voler rallentare.15:14

13' GOL! INTER - Bologna 2-0! Rete di Lautaro Martínez. Conclusione potente e precisa del Toro dalla distanza, palla che termina sul secondo palo dove Skorupski non puó arrivare. Decimo gol per l'argentino.



Guarda la scheda del giocatore Lautaro Martínez15:13

12' Inter che sblocca la partita alla prima vera occasione, esplode San Siro.15:12

11' GOL! INTER - Bologna 1-0! Rete di Francesco Acerbi. Corner potente e forte sul primo palo di Calhanoglu, il difensore prende bene il tempo a Freuler e di testa batte uno Skorupski immobile.



11' Che controllo in area di Mkhitaryan, ancora decisivo Calafiori in chiusura.15:10

10' Bologna che obbliga l'Inter a giocare sugli esterni, mantenendo tanta densità nella trequarti.15:08

9' Tacco di Barella per lanciare Lautaro, ottima la chiusura di Calafiori che guadagna anche la rimessa.15:10

8' Corner di Dimarco, Freuler sul primo palo allontana.15:08

7' Altro pallone dentro di Dimarco, Lykogiannis anticipa Dumfries in angolo.15:07

6' Partita frizzante, Inter che attacca ma Bologna che non si limita alla fase difensiva, provando le ripartenze.15:06

5' FERGUSON! Zirkzee prova a liberarsi in area, un rimpallo favorisce il compagno che conclude dal limite: palla che sfiora il palo ma esce sul fondo.15:06

4' CALHANOGLU! Schema su angolo, conclusione potente del turco che Skorupski blocca a terra.15:04

3' Tutto l'Inter nella trequarti del Bologna, De Silvestri devia in angolo il cross di Dimarco.15:04

2' Possesso palla Inter, Thuram cerca l'imbeccata per Dimarco, pallone che si perde sul fondo.15:02

1' Inter con la classica divisa nerazzurra, Bologna in completo bianco.15:00

1' INIZIA INTER - BOLOGNA! Primo pallone per i rossoblu!15:00

Grande entusiasmo a San Siro, tutto esaurito per questa sfida di campionato contro il Bologna.14:57

Dirige il match l'arbitro Marco Guida.14:27

Thiago Motta punta su De Silvestri e Lykogiannis in difesa, Calafiori preferito ancora a Bonifazi. Aebischer con Freuler in mediana, confermato l'attacco con Zirkzee supportato da Orsolini, Ferguson e Ndoye.14:26

Inzaghi conferma l'undici vittorioso con il Benfica, Thuram in coppia con il caldissimo Lautaro Martinez, Mkhitaryan preferito a Frattesi a centrocampo. In difesa confermato Pavard, out Darmian.14:25

La formazione del BOLOGNA: (4-2-3-1), Skorupski; - De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis - Aebischer, Freuler - Orsolini, Ferguson, Ndoye - Zirkzee. A disposizione: Gasperini, Ravaglia, Bonifazi, Corazza, Moro, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Karlsson, Saelemaekers, Van Hoijdonk.13:17

Sono ufficiali le formazioni del match: INTER (3-5-2), Sommer - Pavard, Acerbi, A. Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Darmian, Cuadrado, C. Augusto, Agoume, Frattesi, Asllani, Sensi, Klaassen, Sanchez, Sarr.13:17

I nerazzurri, reduci dall'importante vittoria in Champions, condividono la prima posizione con i cugini del Milan, felsinei ottavi a quota 10 punti ma imbattuti dal 21 agosto, proprio contro i rossoneri.13:16

Ottava giornata di campionato di Serie A, a San Siro l'Inter di Simone Inzaghi ospita il Bologna del grande ex Thiago Motta.13:14