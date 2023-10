Dall'Allianz Stadium è tutto, grazie per aver seguito con noi Juventus-Torino. Arrivederci e alla prossima di Serie A! 20:17

Si torna in campo dopo la pausa nazionali: per la Juventus ci sarà l'attesissima sfida a San Siro contro il Milan, per il Torino l'Inter. 20:16

Parte il match con un gol annullato di Kean per fuorigioco, per la formazione granata ci provano in più occasione Bellanova e Lazaro senza però concludere tiri pericolosi. Nel secondo tempo cambia il ritmo della partita, subito molto alto anche grazie a Milik, subentrato dalla panchina, che segnerà il 2 a 0. 20:14

La Juventus è rimasta imbattuta nelle ultime 17 sfide contro il Torino in Serie A, mantenendo la porta inviolata in tre degli ultimi cinque derby. 20:10

90'+6' Finisce qui! Termina 2-0 Juventus-Torino. Decisivi i gol di Gatti e Milik. 19:55

90' SANABRIA!! Tentativo in rovesciata del giocare del Torino che manca la porta. 19:54

90' Sei minuti di recupero. 19:52

88' Ancora una chanche per i bianconeri, ancora con Milik: il mancino viene respinto da Milinkovic-Savic. 19:52

86' È il momento di Kenan Yıldız, esce Kean. 19:47

84' Esce Valentino Lando Lazaro, al suo posto Gvidas Gineitis. 19:48

84' Ricardo Iván Rodríguez lascia il posto a Araya Mërgim Vojvoda.19:47

84' Esce Ivan Ilić, dentro Pietro Pellegri.19:47

80' Cala il ritmo. La Juventus difende e prende fiato controllando la partita. 19:48

76' Finisce la partita di Filip Kostić, al suo posto Andrea Cambiaso. 19:34

71' Ammonito Federico Gatti per aver fermato Vlasic. 19:31

71' Primo cambio per il Torino: fuori Demba Seck, al suo posto Arnaldo Antonio Sanabria Ayala. 19:30

68' Gatti vicino al terzo gol! Uscita sbagliata di Milinkovic-Savic, Gatti di testa non trova la porta.19:29

62' Assist di Filip Kostić.19:22

62' GOOOOOL!!! RADDOPPIA MILIK!!! JUVENTUS-Torino 2-0. Colpo di testa nato ancora una volta sugli sviluppi di un calcio d'angolo.



61' Occasione Juventus! Schiaccia di testa Milik, manda in calcio d'angolo Milnkovic-Savic.19:20

59' Prova a reagire il Torino con un contropiede: il destro a giro di Zapata termina fuori. 19:19

52' PILLOLA STATISTICA: primo gol di Federico Gatti in Serie A. Il difensore aveva segnato solo in Europa League. 19:13

51' Check over! Gol valido della Juventus!!19:09

50' Si rialza Bremer con cerotto e turbante. 19:08

50' Nel frattempo è rimasto a terra Bremer con i medici in campo. Da valutare le condizioni del brasiliano. 19:08

49' CHECK del Var in corso. 19:07

48' Annullato il gol di Gatti! Segnalata la posizione di fuorigioco dal guardalinee.19:10

47' Gooooool! Federico Gatti!!!! Azione nata sugli sviluppi di un calcio d'angolo, primo tentativo di Kean in rovesciata, poi imbuca Gatti.



47' Subito in partita Milik, subito forte il pressing della Juventus. Schuurs chiude. 19:05

46' Fabio Miretti esce al posto di Arkadiusz Krystian Milik. Allegri opta per una soluzione più offensiva.19:03

Riscaldamento sempre più intenso per Milik, sarà lui il primo uomo scelto da Allegri a subentrare dalla panchina. 19:05

A riscaldarsi subito Vojvoda: Juric non contento dei primi 45 minuti di Bellanova, che oltre a due occasioni sprecate, ha rimediato un cartellino giallo. In attacco pronti in panchina a subentrare anche Sanabria e Pellegri. Per la formazione bianconera in panchina Fagioli, Iling Junior e Cambiaso, come lo stesso Milik pronto per dare maggior contributo offensivo. 18:57

Primo tempo senza grandi vere occasioni da gol per entrambe le squadre, senza considerare il gol di Kean dopo 6 minuti annullato per fuorigioco. Lazaro ci prova per primo con un tiro che finisce alto, diverse le occasioni della Juventus nate soprattutto dall'iniziativa di Kostic. Per la formazione granata Bellanova spreca due palle gol sul finale del primo tempo. 18:52

45'+1' Fine primo tempo! Fischia Massa. Al riposo sullo 0-0 tra Juventus e Torino. 18:47

45' Sarà un minuto di recupero. 18:45

44' Slalom di Bellanova che si avvicina il più possibile alla porta: il tiro termina fuori. 18:45

42' Zapata in area per Seck: ci pensa Szczesny. 18:42

40' Rabiot tenta di girarsi in area dopo un bel passaggio filtrante. Scivola il francese che con il mancino manca lo specchio della porta. 18:41

38' Ottima chiusura di Vlasic che anticipa Gatti. Il difensore della Juventus era in vantaggio verso la porta di Milinkovic-Savic. 18:39

35' Ancora un cross di Kostic, palla troppo alta per Kean e troppo veloce per McKennie, che non ci arriva. 18:36

33' Calcio di punizione battuto da Miretti: pericoloso Bremer di testa che manca la porta di poco. 18:34

32' Accelera Weah verso l'area di rigore avversaria, fermato in maniera irregolare da Lazaro. Ancora un calcio di punizione per i bianconeri.18:33

30' Gesto tecnico di Moise Kean che fa esaltare lo Stadium: aggiancia il pallone perfettamente l'attaccante della Juventus, che poi viene chiuso. Il guardalinee segnala però la posizione di partenza irregolare. 18:31

28' Cross sprecato proprio da Bellanova, che da buona posizione colpisce con la spalla e non con la testa.18:29

26' Seck per Bellanova al limite del campo: l'esterno ex Cagliari crossa all'ultimo, Szczesny ci mette i pugni e manda in calcio d'angolo.18:28

25' Destro di Bremer dalla distanza: palla deviata, sarà calcio d'angolo. 18:25

25' Cross di Weah sul secondo palo, Bellanova anticipa Kostic.18:25

23' Ancora un cross di Lazaro, intercettato dai bianconeri. Facile per Szczesny.18:24

22' Punizione battuta da Kostic, Bremer di testa da posizione distante non prende lo specchio della porta.18:23

21' Primo cartellino giallo per Raoul Bellanova che stende Rabiot diretto verso la porta. Punizione per la Juventus.18:21

20' Risposta della Juve al tentativo di Lazaro: dalla fascia sinistra Kostic la mette sul secondo palo, troppo lunga per Kean. 18:19

18' Lazaro con il destro! Primo tentativo vero del derby è del Torino. Cross di Bellanova sul secondo palo, Lazaro tutto controlla con il petto e tira: la palla finisce alta.18:18

15' Zapata di testa per Seck: traiettoria lunga, si riparte da Szczesny.18:16

12' Continua il pressing alto del Torino. Juventus che attende gli avversari. 18:15

9' Lazaro di testa alla ricerca di Zapata: chiude Bremer, ex della partita.18:10

4' Gol di Kean annullato per posizione irregolare: subito ritmo molto alto all'Allianz Stadium. 18:07

2' Tentativo da posizione defilata di Seck: palla in calcio d'angolo.18:08

1' Calcio d'inizio! Comincia Juventus-Torino. Dirige il match l'arbitro Davide Massa. 18:02

Tanti infortuni anche in casa Torino, soprattutto in difesa. Juric dovrà rinunciare a Djidji, Buongiorno, Vojvoda e Soppy, oltre a Radonjic.17:23

Massimiliano Allegri dovrà rinunciare agli infortunati Vlahovic e Chiesa, oltre a De Sciglio, Pogba e Alex Sandro. Viste le tante assenze in attacco è stato convocato Mancini. 17:22

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic - Tameze, Schuurs, Rodriguez - Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro - Seck, Vlasic - Zapata. Allenatore: Juric. 17:11

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny - Gatti, Bremer, Danilo - Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic - Miretti - Kean. Allenatore: Allegri.17:09

Rendimento più complicato per il Torino, anch’esso reduce da un pareggio. Solo due punti nelle ultime tre giornate, sono ben due le partite senza neanche un gol per la squadra di Ivan Juric. Derby in cui il Torino non vince dal 26 aprile 2015.17:03

“Non ci siamo accontentati del punto a Bergamo”, così Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida contro il Torino. La formazione bianconera, reduce dal pareggio contro l’Atalanta, cercherà di vincere davanti ai propri i tifosi per provare a superare in classifica il Napoli, impegnato domani contro la Fiorentina.17:02

È tempo di derby all’Allianz Stadium: buonasera e benvenuti al 157esimo derby della Mole tra Juventus e Torino, fischio d’inizio alle ore 18:00.17:02