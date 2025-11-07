Giornata storica per il Pisa, che trova finalmente la prima vittoria dal suo ritorno in Serie A. L'ultimo successo nella massima serie dei toscani risaliva addirittura al 1991. Partita nel complesso equilibrata, dopo un buon avvio nella ripresa dei padroni di casa è invece la Cremonese a rendersi più pericolosa, soprattutto con Vazquez che prima coglie la traversa e poi impegna Semper. La mossa che cambia la partita è quella di Gilardino, che inserisce Tramoni e dà una spallata decisiva al match. Da una giocata del 10 nerazzurro nasce infatti la rete siglata dallo stacco potente e preciso di Toure. Alla Cremonese non basta un illuminante Vandeputte e una prestazione comunque positiva, soprattutto nel secondo tempo. Il Pisa porta a casa l'intera posta e festeggia un successo fondamentale!
Vandeputte ultimo a mollare nella Cremonese, partita di enorme qualità e quantità quella del centrocampista grigiorosso, assoluto migliore in campo dei suoi22:34
90'+1'
Quinto cambio nel Pisa: esce Nzola, entra Meister22:32
90'+1'
Quarto cambio nella Cremonese: esce Terracciano, entra Johnsen22:32
90'
Quattro minuti di recupero22:32
87'
Barbieri va alla conclusione, c'è la respinta di un difensore del Pisa, chiedono il rigore per un tocco di mano i giocatori della Cremonese. Tutto regolare per arbitro e Var22:29
86'
Ci prova in questo finale la Cremonese22:28
83'
Cartellino giallo per Marin, intervento in ritardo su Vandeputte22:24
79'
ANCORA PISA! Toure fa la sponda aerea su punizione, Canestrelli arriva a deviare verso la porta mancando di poco lo specchio!22:21
78'
Ammonito Terracciano che ferma con una scivolata fuori tempo Tramoni22:20
77'
Terzo cambio per la Cremonese: esce Vázquez, entra Bonazzoli22:20
77'
Secondo cambio nella Cremonese: esce Faye, entra Floriani Mussolini22:19
77'
Primo cambio nella Cremonese: esce Payero, entra Sarmiento22:19
75'
GOL! PISA-Cremonese 1-0! Rete di Toure! Lampo di Tramoni che supera in velocità Baschirotto, il quale in un primo momento recupera. Poi il pallone diventa buono ancora per il numero 10 del Pisa che pennella un cross al bacio per il terzo tempo di Toure, colpo di testa imprendibile per Audero e 1-0 all'Arena Garibaldi!
Primo guizzo di Tramoni che va via sul centro sinistra e appoggia in mezzo, chiusura puntuale di Terracciano22:15
71'
ANCORA CREMONESE! Corner del solito Vandeputte, stacco sul primo palo di Baschirotto e altra parata di Semper!22:13
68'
BONDO! Conclusione di prima dal limite sulla sponda di Vazquez, palla fuori di poco!22:10
67'
Quarto cambio nel Pusa: esce Akinsanmiro, entra Piccinini22:10
67'
Terzo cambio nel Pisa: esce Vural, entra Marin22:09
67'
Secondo cambio nel Pisa: esce Moreo, entra Tramoni22:08
65'
Problemi per Akinsanmiro, ricaduto male sulla spalla. Non sembra farcela il centrocampista del Pisa22:09
63'
ANCORA VAZQUEZ! Sugli sviluppi di calcio d'angolo colpisce di testa sul secondo palo, Semper respinge!22:04
62'
Toure provvidenziale nell'anticipo su Vardy, che si stava coordinando per il tiro al volo22:04
61'
OCCASIONE CREMONESE! Vandeputte fa la sponda per Vazquez che dalla sua mattonella fa partire il mancino a giro, la palla sbatte sulla traversa!22:03
59'
Nzola scatta sull'imbucata di Aebischer, Audero gli chiude lo specchio in uscita22:01
57'
Prova ad alzarsi la Cremonese adesso dopo un avvio di ripresa dove è stato il Pisa ad attaccare con più convinzione21:58
53'
Akinsanmiro serve Nzola, il suo tiro termina lontano dallo specchio21:55
49'
Protesta il Pisa per un tocco di mano in area, non c'è nulla per Marcenaro21:51
48'
Ammonito Vural, fallo duro su Vandeputte21:49
46'
SI RIPARTE! Inizia il secondo tempo!21:46
46'
Primo cambio nel Pisa: esce Cuadrado, entra Léris21:47
Terminano senza reti i primi 45 minuti di Pisa-Cremonese. Buoni ritmi e iniziative da una parte dall'altra, anche se vere occasioni non se ne sono viste. Vazquez impegna Semper con un mancino da fuori, i padroni di casa hanno messo paura ad Audero soprattutto con le incursioni di Toure. Tra i migliori fin qui Toure e Akinsanmiro per il Pisa, Bondo e Vandeputte per la Cremonese. In ombra Vardy e Moreo21:36
45'+2'
FINE PRIMO TEMPO! Nessun gol fin qui all'Arena Garibaldi!21:32
45'+1'
Vural impatta di testa il cross dalla destra di Toure, tiro lento e di facile lettura per Audero21:32
45'
Un minuto di recupero21:30
43'
Vandeputte batte la punizione corta verso Faye, il quale si accentra e carica il destro. Respinge il muro del Pisa21:29
40'
Toure stacca di testa sugli sviluppi della punizione, Payero devia in corner21:26
39'
Cartellino giallo per Faye, che ha fermato irregolarmente Toure21:24
36'
Cross di Bondo sulla destra, Calabresi intercetta e mette in corner21:21
33'
Doppio tentativo della Cremonese, prima con Vazquez e poi con Vandeputte. Entrambe le conclusioni vengono respinte dalla difesa del Pisa21:18
30'
Riparte la Cremonese con Vazquez, fermato alla soglia del centrocampo21:16
26'
Annullato il gol di Nzola! Akinsanmiro imbuca per l'attaccante neroblù che salta Audero e deposita in rete. Il primo assistente Capaldo però alza la bandierina21:12
24'
Sbaglia in uscita la Cremonese, Akinsanmiro recupera e calcia dal limite. Nessun problema per Audero21:09
23'
OCCASIONE PISA: cross a rientrare di Cuadardo sul secondo palo, Toure da pochi passi manda a lato di testa! L'esterno del Pisa è stato anche ostacolato dalla presenza del compagno Nzola21:09
22'
Caracciolo schiaccia di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, blocca Audero21:07
21'
Si stanno alzando i ritmi della gara21:06
17'
Ammonito Aebischer. intervento imprudente su Bondo21:03
14'
OCCASIONE CREMONESE! Ripartenza rapida degli uomini di Nicola, Bondo con una gran giocata va via sulla sinistra e appoggia al limite dove Vazquez calcia di prima: tuffo di Semper che devia in corner l'interno sinistro dell'argentino!21:00
10'
Nzola vince il duello fisico con Baschirotto, avanza di qualche metro e conclude dal limite, blocca con facilità Audero. C'erano forse alternative migliori a questa soluzione20:57
9'
Si incarica della battuta Faye, che però sbaglia la misura e manda la sfera direttamente sul fondo20:54
8'
Ancora un'ottima gestione di Vandeputte, che guadagna un calcio di punizione da posizione interessante per un cross al centro20:54
5'
Pregevole apertura di Vandeputte verso Terracciano che scappa sulla destra, il suo cross basso per Vardy viene intercettato20:51
3'
Pisa pericoloso! Akinsanmiro crossa dalla sinistra, Bianchetti allunga la traiettoria sul secondo palo dove arriva Toure di prima intenzione. La sua conclusione termina di poco alta20:49
2'
Parte in posizione dubbia Nzola e scappa sulla sinistra, il suo cross è impreciso e non trova compagni sul secondo palo20:48
SI PARTE! È iniziata PISA-CREMONESE!20:45
Le scelte di Nicola: inizia in panchina l'uomo del momento Bonazzoli, a fare coppia con Vardy c'è El Mudo Vazquez. In difesa Terracciano, Baschirotto e Bianchetti formano la linea a tre davanti ad Audero, sulle fasce Barbieri e Faye, quest'ultimo preferito a Floriani Mussolini. In mezzo Payero, Bondo e Vandeputte.20:45
Le scelte di Gilardino: parte fuori Albiol, la retroguardia davanti a Semper è composta da Canestrelli, Caracciolo e Calabresi. Sulle fasce ci sono Toure e Cuadrado, mentre in mediana spazio ad Aebischer e Akinsanmiro. Davanti la coppia formata da Moreo e Nzola, che sarà supportata da Vural20:18
FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE: gli ospiti rispondono con un 3-5-2: Audero - Terracciano, Baschirotto, Bianchetti - Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Faye - Vazquez, Vardy20:15
FORMAZIONE UFFICIALE PISA: i padroni di casa si schierano con un 3-4-1-2: Semper - Canestrelli, Caracciolo, Calabresi - Toure, Aebischer, Akinsanmiro, Cuadrado - Vural - Moreo, Nzola20:14
Matteo Marcenaro è il direttore di gara designato per la sfida di questa sera all'Arena Garibaldi. Il fischietto della sezione di Genova sarà coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Garzelli e dal quarto ufficiale Bonacina. Al Var ci sono invece Serra e Prontera.20:11
È la sorpresa di questa Serie A la Cremonese di Davide Nicola, che dopo 11 giornata si trova al decimo posto con 14 punti. I grigiorossi sono reduci dalla sconfitta di misura rimediata contro la Juventus, prima della quale erano arrivati due pareggi e una vittoria20:09
Cerca ancora la prima vittoria della sua Serie A il Pisa di Gilardino, un successo che servirebbe anche per guadagnare un po' di ossigeno e risalire una classifica che attualmente vede i toscani al terzultimo posto insieme al Genoa.20:06
Benvenuti alla diretta di Pisa-Cremonese, gara valida per l'11' giornata del campionato di Serie A!20:05
La gara tra Pisa e Cremonese si giocherà venerdì 7 novembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Pisa - Cremonese?
L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Pisa - Cremonese sarà Marco Serra
Dove si gioca Pisa - Cremonese?
La partita si gioca a Pisa
In che stadio si gioca Pisa - Cremonese?
Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 2 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Pisa - Cremonese?
La gara tra Pisa e Cremonese si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Pisa - Cremonese?
Il marcatore Pisa è stato Idrissa Touré al 75'
PREPARTITA
Pisa - Cremonese è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 20:45 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa. Arbitro di Pisa - Cremonese sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.
Matteo Marcenaro
Statistiche Stagionali
Partite dirette
5
Falli fischiati
105
Fuorigioco
12
Rigori assegnati
0
Ammonizioni
16
Espulsioni
1
Cartellini per partita
3.4
Falli per cartellino
6.1
Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso:
Serie A: 5 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
24-08-2025
Serie A
Juventus-Parma 2-0
14-09-2025
Serie A
Milan-Bologna 1-0
27-09-2025
Serie B
Südtirol-Reggiana 3-1
04-10-2025
Serie B
Spezia-Palermo 1-2
18-10-2025
Serie A
Torino-Napoli 1-0
29-10-2025
Serie A
Como-Verona 3-1
07-11-2025
Serie A
Pisa-Cremonese 1-0
Attualmente il Pisa si trova 16° in classifica con 9 punti (frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 4 sconfitte); invece la Cremonese si trova 10° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Il Pisa ha segnato 8 gol e ne ha subiti 14; la Cremonese ha segnato 12 gol e ne ha subiti 13.
In casa il Pisa ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Torino e la Cremones ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Genoa e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 1-0 mentre La Cremonese ha incontrato la Juventus perdendo 1-2. Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Stefano Moreo con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 4 gol.
Pisa e Cremonese è la prima che si affrontano in campionato.
Pisa-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Pisa e Cremonese si affronteranno in Serie A per la prima volta. I nerazzurri sono rimasti imbattuti in otto (5V, 3N) delle ultime 10 sfide di campionato contro i grigiorossi, vincendo le due più recenti (nello scorso campionato cadetto) e segnando 20 reti (esattamente due di media a partita), tutte in Serie B nel periodo.
Il Pisa è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide casalinghe (3V, 2N) contro la Cremonese in campionato; l'ultimo successo fuori casa dei grigiorossi contro i toscani risale al 18 marzo 2007 (1-0 in Serie C).
Nelle ultime sette partite tra due squadre neopromosse in Serie A solo una volta ha vinto la formazione casalinga (4N, 2P): 3-2 la Cremonese contro il Sassuolo proprio nella sfida più recente dello scorso 29 agosto - dopo che la compagine ospitante aveva ottenuto cinque successi nelle sei precedenti (1N).
Il Pisa ha pareggiato le ultime quattro partite di campionato; soltanto due volte i toscani hanno registrato cinque pareggi di fila in Serie A: nel gennaio-febbraio 1986 e nell'ottobre-novembre 1983.
Soltanto l'Atalanta ha pareggiato più partite (sette) di Pisa (sei) e Cremonese (cinque, al pari di Como e Hellas Verona) in questa Serie A: per i grigiorossi si tratta di un record assoluto dopo 10 gare stagionali nel massimo campionato; i nerazzurri invece solo una volta hanno chiuso più sfide in parità, dopo altrettanti match nel torneo (sette nel 1983/84).
Il Pisa è soltanto una delle due squadre, con il Genoa, a non avere ancora segnato nelle partite casalinghe in questa stagione nei Big-5 campionati europei (cinque match interni per entrambe). Più in generale, i toscani hanno realizzato solo un gol nelle ultime 12 gare all'Arena Garibaldi nel massimo torneo (rete di David Fiorentini, il 12 maggio 1991, contro il Bari).
La Cremonese ha vinto l'ultima trasferta in campionato (2-0 contro il Genoa); i grigiorossi potrebbero conquistare due successi di fila fuori casa per la prima volta nella loro storia in Serie A.
Cremonese (168) e Pisa (161) sono le due squadre che hanno subito il maggior numero di tiri totali in questo campionato; inoltre, quella grigiorossa è anche la compagine con più conclusioni in porta concesse (52): quinto il Pisa in questa classifica con 48.
Con la doppietta nel match più recente contro il Torino, Stefano Moreo ha segnato le sue prime due reti in Serie A. Il classe '93 è il giocatore del Pisa che ha realizzato più gol in campionato (tra Serie A e Serie B) nell'anno solare 2025: sette marcature in 25 partite (segue Mattéo Tramoni, con cinque reti in 21 incontri).
Jamie Vardy ha segnato due reti nelle ultime tre partite giocate in campionato: tante quante quelle realizzate nelle precedenti 17 sfide tra Serie A e Premier League; tuttavia, solo uno degli ultimi otto gol dell'attaccante inglese in campionato è arrivato in trasferta (lo scorso 26 gennaio contro il Tottenham).
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: