Giornata storica per il Pisa, che trova finalmente la prima vittoria dal suo ritorno in Serie A. L'ultimo successo nella massima serie dei toscani risaliva addirittura al 1991. Partita nel complesso equilibrata, dopo un buon avvio nella ripresa dei padroni di casa è invece la Cremonese a rendersi più pericolosa, soprattutto con Vazquez che prima coglie la traversa e poi impegna Semper. La mossa che cambia la partita è quella di Gilardino, che inserisce Tramoni e dà una spallata decisiva al match. Da una giocata del 10 nerazzurro nasce infatti la rete siglata dallo stacco potente e preciso di Toure. Alla Cremonese non basta un illuminante Vandeputte e una prestazione comunque positiva, soprattutto nel secondo tempo. Il Pisa porta a casa l'intera posta e festeggia un successo fondamentale!

È la sorpresa di questa Serie A la Cremonese di Davide Nicola, che dopo 11 giornata si trova al decimo posto con 14 punti. I grigiorossi sono reduci dalla sconfitta di misura rimediata contro la Juventus, prima della quale erano arrivati due pareggi e una vittoria20:09

Matteo Marcenaro è il direttore di gara designato per la sfida di questa sera all'Arena Garibaldi. Il fischietto della sezione di Genova sarà coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Garzelli e dal quarto ufficiale Bonacina. Al Var ci sono invece Serra e Prontera.20:11

Le scelte di Gilardino: parte fuori Albiol, la retroguardia davanti a Semper è composta da Canestrelli, Caracciolo e Calabresi. Sulle fasce ci sono Toure e Cuadrado, mentre in mediana spazio ad Aebischer e Akinsanmiro. Davanti la coppia formata da Moreo e Nzola, che sarà supportata da Vural20:18

Le scelte di Nicola: inizia in panchina l'uomo del momento Bonazzoli, a fare coppia con Vardy c'è El Mudo Vazquez. In difesa Terracciano, Baschirotto e Bianchetti formano la linea a tre davanti ad Audero, sulle fasce Barbieri e Faye, quest'ultimo preferito a Floriani Mussolini. In mezzo Payero, Bondo e Vandeputte.20:45

Parte in posizione dubbia Nzola e scappa sulla sinistra, il suo cross è impreciso e non trova compagni sul secondo palo20:48

Terminano senza reti i primi 45 minuti di Pisa-Cremonese. Buoni ritmi e iniziative da una parte dall'altra, anche se vere occasioni non se ne sono viste. Vazquez impegna Semper con un mancino da fuori, i padroni di casa hanno messo paura ad Audero soprattutto con le incursioni di Toure. Tra i migliori fin qui Toure e Akinsanmiro per il Pisa, Bondo e Vandeputte per la Cremonese. In ombra Vardy e Moreo21:36

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Pisa - Cremonese? La gara tra Pisa e Cremonese si giocherà venerdì 7 novembre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Pisa - Cremonese? L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Pisa - Cremonese sarà Marco Serra Dove si gioca Pisa - Cremonese? La partita si gioca a Pisa In che stadio si gioca Pisa - Cremonese? Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Pisa è M'Bala Nzola con 2 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Federico Bonazzoli con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Pisa - Cremonese? La gara tra Pisa e Cremonese si è conclusa con il risultato di 1-0 Chi sono stati i marcatori della partita Pisa - Cremonese? Il marcatore Pisa è stato Idrissa Touré al 75'

PREPARTITA

Pisa - Cremonese è valevole per la giornata numero 11 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 novembre alle ore 20:45 allo stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani di Pisa.

Arbitro di Pisa - Cremonese sarà Matteo Marcenaro. Al VAR invece ci sarà Marco Serra.

Matteo Marcenaro Statistiche Stagionali Partite dirette 5 Falli fischiati 105 Fuorigioco 12 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 16 Espulsioni 1 Cartellini per partita 3.4 Falli per cartellino 6.1 Ha arbitrato un totale di 7 partite nella stagione in corso: Serie A: 5 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 24-08-2025 Serie A Juventus-Parma 2-0 14-09-2025 Serie A Milan-Bologna 1-0 27-09-2025 Serie B Südtirol-Reggiana 3-1 04-10-2025 Serie B Spezia-Palermo 1-2 18-10-2025 Serie A Torino-Napoli 1-0 29-10-2025 Serie A Como-Verona 3-1 07-11-2025 Serie A Pisa-Cremonese 1-0

Attualmente il Pisa si trova 16° in classifica con 9 punti (frutto di 1 vittoria, 6 pareggi e 4 sconfitte); invece la Cremonese si trova 10° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

Il Pisa ha segnato 8 gol e ne ha subiti 14; la Cremonese ha segnato 12 gol e ne ha subiti 13.

In casa il Pisa ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa la Cremonese ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta).

Il Pisa nelle ultime 3 partite ha affrontato la Lazio, il Torino e la Cremones ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, il Genoa e la Juventus ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Il Pisa ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese vincendo 1-0 mentre La Cremonese ha incontrato la Juventus perdendo 1-2.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Alberto Gilardino è Stefano Moreo con 2 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 4 gol.

Pisa e Cremonese è la prima che si affrontano in campionato.

Pisa-Cremonese ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Pisa e Cremonese si affronteranno in Serie A per la prima volta. I nerazzurri sono rimasti imbattuti in otto (5V, 3N) delle ultime 10 sfide di campionato contro i grigiorossi, vincendo le due più recenti (nello scorso campionato cadetto) e segnando 20 reti (esattamente due di media a partita), tutte in Serie B nel periodo.

Il Pisa è rimasto imbattuto nelle ultime cinque sfide casalinghe (3V, 2N) contro la Cremonese in campionato; l'ultimo successo fuori casa dei grigiorossi contro i toscani risale al 18 marzo 2007 (1-0 in Serie C).

Nelle ultime sette partite tra due squadre neopromosse in Serie A solo una volta ha vinto la formazione casalinga (4N, 2P): 3-2 la Cremonese contro il Sassuolo proprio nella sfida più recente dello scorso 29 agosto - dopo che la compagine ospitante aveva ottenuto cinque successi nelle sei precedenti (1N).

Il Pisa ha pareggiato le ultime quattro partite di campionato; soltanto due volte i toscani hanno registrato cinque pareggi di fila in Serie A: nel gennaio-febbraio 1986 e nell'ottobre-novembre 1983.

Soltanto l'Atalanta ha pareggiato più partite (sette) di Pisa (sei) e Cremonese (cinque, al pari di Como e Hellas Verona) in questa Serie A: per i grigiorossi si tratta di un record assoluto dopo 10 gare stagionali nel massimo campionato; i nerazzurri invece solo una volta hanno chiuso più sfide in parità, dopo altrettanti match nel torneo (sette nel 1983/84).

Il Pisa è soltanto una delle due squadre, con il Genoa, a non avere ancora segnato nelle partite casalinghe in questa stagione nei Big-5 campionati europei (cinque match interni per entrambe). Più in generale, i toscani hanno realizzato solo un gol nelle ultime 12 gare all'Arena Garibaldi nel massimo torneo (rete di David Fiorentini, il 12 maggio 1991, contro il Bari).

La Cremonese ha vinto l'ultima trasferta in campionato (2-0 contro il Genoa); i grigiorossi potrebbero conquistare due successi di fila fuori casa per la prima volta nella loro storia in Serie A.

Cremonese (168) e Pisa (161) sono le due squadre che hanno subito il maggior numero di tiri totali in questo campionato; inoltre, quella grigiorossa è anche la compagine con più conclusioni in porta concesse (52): quinto il Pisa in questa classifica con 48.

Con la doppietta nel match più recente contro il Torino, Stefano Moreo ha segnato le sue prime due reti in Serie A. Il classe '93 è il giocatore del Pisa che ha realizzato più gol in campionato (tra Serie A e Serie B) nell'anno solare 2025: sette marcature in 25 partite (segue Mattéo Tramoni, con cinque reti in 21 incontri).

Jamie Vardy ha segnato due reti nelle ultime tre partite giocate in campionato: tante quante quelle realizzate nelle precedenti 17 sfide tra Serie A e Premier League; tuttavia, solo uno degli ultimi otto gol dell'attaccante inglese in campionato è arrivato in trasferta (lo scorso 26 gennaio contro il Tottenham).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: