Dopo un primo tempo senza grandi emozioni e con nessuna vera occasione da rete, nella ripresa il ritmo si alza e la gara cambia in avvio, con l'espulsione per fallo da ultimo uomo di Celik. Il Cagliari inizia a crederci e Svilar salva la propria porta con un paio di interventi, ma non può nulla sulla conclusione ravvicinata di Gaetano. La Roma nel finale prova a portarsi in avanti, ma non riesce a rendersi pericolosa.
Il Cagliari porta a casa i tre punti e si porta a 14 lunghezze, la Roma rimane ferma a 27. Nel prossimo turno i sardi faranno visita all'Atalanta, mentre i giallorossi ospiteranno il Como.
Partita molto spezzettata negli ultimi minuti, molti falli e contrasti in mezzo al campo.16:42
78'
Cartellino giallo anche per Hermoso.16:37
78'
Doppio cartellino giallo, uno per Folorunsho per un accenno di rissa berbale con Hermoso.16:36
77'
Nel Cagliari entra Idrissi per Obert.16:34
76'
Numero di Palestra che ne salta due, sterza e dalla linea di fondo prova un tiro cross che non trova lo specchio della porta.16:34
73'
Altro cambio nella Roma, entra Ghilardi per Tsimikas.16:32
69'
Dentro anche Gaetano per Borrelli.16:27
69'
Nel Cagliari entra Prati per Zappa.16:27
68'
Scarico di Borrelli per Esposito che prova la conclusione a giro, palla alta sopra la traversa.16:27
68'
Palla filtrante per Folorunsho in area che riesce a toccarla calciando in diagonale, Svilar è attento.16:26
63'
El Aynaoui prende il posto di Cristante.16:20
62'
Dybala prende il posto di Pellegrini.16:20
62'
Tre cambi nella Roma, entra Ferguson per Soule.16:20
59'
OBERT! Lo slovacco si inserisce in area, salta Ndicka ma a tu per tu con Svilar gli calcia addosso.16:18
54'
Punizione dal limite per il Cagliari, ci prova Esposito, Svilar sicuro blocca la sfera.16:12
53'
Sostituzione nella Roma, entra Rensch per Baldanzi.16:11
52'
Cartellino rosso per Celik per il fallo da ultimo uomo su Folorunsho.16:10
52'
Zufferli viene richiamato al VAR! Non è rigore, ma punizione dal limite dell'area.16:09
49'
CALCIO DI RIGORE PER IL CAGLIARI! Folorunsho scatta tra le linee, Celik lo atterra, Zufferli indica il dischetto. Da valutare se il fallo è in area o al limite.16:08
48'
Baldanzi per Pellegrini che dal limite si giro e prova la conclusione rasoterra, blocca Caprile.16:06
46'
Inizia il secondo tempo di CAGLIARI - ROMA. Si riparte senza sostituzioni.16:03
Primo tempo bloccato che ha visto il Cagliari partire in maniera più aggressiva, portandosi più volte vicino alla porta presidiata da Svilar, la Roma prova a crescere alla distanza, ma non riesce mai ad impesierire Caprile.15:47
45'+1'
Fine primo tempo: CAGLIARI - ROMA 0-0.15:47
45'
Ci sarà 1 minuto di recupero.15:46
40'
Il Cagliari prova continuamente ad infastidire la retroguardia della Roma con le accelerazioni di Palestra sulla fascia destra.15:41
35'
Fase di gara con molti scontri in mezzo al campo e le due squadre che fanno fatica ad impostare azioni pericolose.15:36
30'
Serie di cross in area da parte della Roma, la difesa del Cagliari attenta, regge l'urto.15:31
27'
Palestra libera Esposito in area che prova la conclusione di potenza, Svilar respinge con i pugni.15:28
23'
Cross di Palestra dalla destra, Folorunsho schiaccia di testa ma è troppo debole.15:24
20'
Partita equilibrata, ma dopo un buon avvio del Cagliari, fa fatica ora a prendere quota.15:22
16'
Palestra strappa un pallone a metà campo e prova la conclusione dalla distanza, troppo debole per impensierire Svilar.15:17
12'
Conclusione da posizione defilata di Borrelli, palla alta sopra la traversa.15:13
7'
Ndicka perde il tempo, Borrelli parte in velocità e entra in area, ma al momento del tiro il centrale della Roma in scivolata recupera e manda in angolo.15:09
6'
Pericoloso il Cagliari sulla sinistra, Folorunsho serve in area Adopo che perde l'attimo e non riesce a trovare lo specchio della porta.15:07
3'
Tiro cross di Esposito dalla distanza, Svilar controlla la traiettoria del pallone che si spegne sul fondo.15:04
1'
FISCHIO D’INIZIO DI CAGLIARI - ROMA. Arbitra Zufferli.15:01
Nel Cagliari, in attacco, viene confermata la coppia formata da Borrelli e Esposito, mentre in difesa, davanti a Caprile, vista l'assenza di Mina, giocano Zappa, Rodriguez e Luperto. Nella Roma sorpresa Baldanzi che agirà da terminale offensivo, dietro a lui Soule e Pellegrini. In mezzo al campo Kone e Cristante. Partono dalla panchina Dybala e Ferguson.14:16
Formazione ROMA (3-4-2-1): Svilar - Mancini, Ndicka, Hermoso - Celik, Cristante, Kone, Tsimikas - Soule, Pellegrini - Baldanzi. A disposizione: Vasquez, Gollini, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Pisilli, El Aynaoui, El Shaarawy, Dybala, Ferguson.14:16
La Roma ha perso solo una delle ultime 20 sfide contro il Cagliari in Serie A, i sardi, inoltre, non hanno vinto nessuna delle ultime nove partite giocate. L'ultima volta che hanno registrato una striscia più lunga di sfide senza successi nel torneo con un singolo allenatore risale al periodo tra ottobre e dicembre 2021. 13:35
La Roma prova ad agganciare l'Inter al primo posto facendo visita a un Cagliari alla ricerca di punti per allontanare la zona calda della classifica.13:32
Dove si gioca la partita:
Stadio: Unipol Domus Città: Cagliari Capienza: 16233 spettatori13:32
La gara tra Cagliari e Roma si giocherà domenica 7 dicembre 2025 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Cagliari - Roma?
L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Cagliari - Roma sarà Marco Guida
Dove si gioca Cagliari - Roma?
La partita si gioca a Cagliari
In che stadio si gioca Cagliari - Roma?
Stadio Unipol Domus
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Gennaro Borrelli con 3 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 4 gol
Quale è stato il risultato finale di Cagliari - Roma?
La gara tra Cagliari e Roma si è conclusa con il risultato di 1-0
Chi sono stati i marcatori della partita Cagliari - Roma?
Il marcatore del Cagliari è stato Gianluca Gaetano al 82'
PREPARTITA
Cagliari - Roma è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Unipol Domus di Cagliari. Arbitro di Cagliari - Roma sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.
Luca Zufferli
Statistiche Stagionali
Partite dirette
7
Falli fischiati
187
Fuorigioco
13
Rigori assegnati
4
Ammonizioni
21
Espulsioni
0
Cartellini per partita
3.0
Falli per cartellino
8.9
Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:
Serie A: 7 partite
Serie B: 1 partite
Coppa Italia: 1 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
18-08-2025
Coppa Italia
Spezia-Sampdoria 1-1
23-08-2025
Serie A
Roma-Bologna 1-0
13-09-2025
Serie A
Fiorentina-Napoli 1-3
19-09-2025
Serie A
Lecce-Cagliari 1-2
04-10-2025
Serie A
Atalanta-Como 1-1
24-10-2025
Serie A
Milan-Pisa 2-2
01-11-2025
Serie A
Napoli-Como 0-0
08-11-2025
Serie A
Juventus-Torino 0-0
24-11-2025
Serie B
Sampdoria-Juve Stabia 1-0
Attualmente il Cagliari si trova 14° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece la Roma si trova 4° in classifica con 27 punti (frutto di 9 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte). Il Cagliari ha segnato 14 gol e ne ha subiti 19; la Roma ha segnato 15 gol e ne ha subiti 8.
In casa il Cagliari ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta). Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Genoa e la Juventus ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta. La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Cremonese e il Napoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta. Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 2-1 mentre La Roma ha incontrato il Napoli perdendo 0-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 4 gol.
Cagliari e Roma si sono affrontate 88 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 19 volte, la Roma ha vinto 40 volte mentre i pareggi sono stati 29.
Cagliari-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Roma ha perso solo una delle ultime 20 sfide contro il Cagliari in Serie A (14V, 5N) - l’unico successo sardo del parziale risale al 25 aprile 2021 (3-2 all’Unipol Domus con Leonardo Semplici allenatore). Nel periodo - dal 2013/14 in avanti - solo contro Lazio (21), Juventus e Napoli (20) gli isolani non hanno trovato il successo in più partite che contro i giallorossi (19, appunto).
La Roma è l’unica squadra contro cui il Cagliari ha realizzato almeno 100 reti in Serie A (101), tuttavia solo contro l’Inter (157) i rossoblù hanno subito più gol che contro i giallorossi (140) nel massimo campionato.
La Roma ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre sfide contro il Cagliari in Serie A; solo tra gennaio 1983 e febbraio 1992 i giallorossi hanno registrato più clean sheet consecutivi contro i sardi nel torneo (cinque di fila in quel caso).
Il Cagliari non ha vinto nessuna delle ultime nove partite giocate in Serie A (4N, 5P) e l'ultima volta che ha registrato una striscia più lunga di sfide senza successi nel torneo con un singolo allenatore risale al periodo tra ottobre e dicembre 2021 (11 in quel caso, sotto la guida tecnica di Walter Mazzarri).
Dopo il 3-3 interno contro il Genoa, il Cagliari potrebbe pareggiare due match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta da agosto 2024: in quel caso, una delle due sfide fu proprio contro la Roma (0-0), mentre l'altra fu contro il Como (1-1).
La Roma (-1) si trova con al massimo un punto di distanza dalla vetta del campionato dopo almeno 13 gare giocate da inizio stagione in Serie A per la prima volta dal termine della 17ª giornata del 2014/15 (-1 anche in quell'occasione). Inoltre, con un successo i giallorossi (27 al momento) potrebbero toccare quota 30 punti dopo le prime 14 partite stagionali in campionato per la prima volta dal 2017/18 (34 in quel caso).
Dopo lo 0-1 interno contro il Napoli, la Roma potrebbe incassare due sconfitte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2024 (quattro in quel caso - le prime due con Ivan Juric in panchina e le altre due con Claudio Ranieri).
La Roma ha recuperato 56 possessi nel terzo di campo offensivo (meno solo dell'Inter, 71) e ne ha persi solo 23 in quello difensivo (record nel torneo) in questa Serie A. Dall'altra parte, il Cagliari ne ha conquistati appena 27 nell'ultimo terzo di campo (più solo della Cremonese, 18), mentre ha subito ben 62 recuperi nel primo (come il Pisa e meno solo della Lazio, 69).
Il Cagliari è - assieme a Lazio e Sassuolo - una delle sole tre squadre a contare due giocatori italiani con almeno tre gol all'attivo ciascuno in questa Serie A: Gennaro Borrelli e Sebastiano Esposito, migliori marcatori dei rossoblù con tre reti entrambi. In particolare, il classe 2002 è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze nel torneo (contro Genoa e Juventus) e solo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 ha trovato la rete in tre gare consecutive in Serie A (contro Atalanta, Genoa e Venezia in quel caso).
L'unica marcatura multipla di Matías Soulé in Serie A è arrivata proprio in casa del Cagliari: doppietta il 29 ottobre 2023 con la maglia del Frosinone. Oltre ad essere il giocatore che ha recuperato più palloni nell'ultimo terzo di campo in questo campionato (15), il classe 2003 (4 reti in 13 match nel torneo in corso) potrebbe eguagliare il proprio score dell'intera scorsa Serie A (5 gol in 27 presenze), ma con 13 gare giocate in meno.
Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: