Dopo un primo tempo senza grandi emozioni e con nessuna vera occasione da rete, nella ripresa il ritmo si alza e la gara cambia in avvio, con l'espulsione per fallo da ultimo uomo di Celik. Il Cagliari inizia a crederci e Svilar salva la propria porta con un paio di interventi, ma non può nulla sulla conclusione ravvicinata di Gaetano. La Roma nel finale prova a portarsi in avanti, ma non riesce a rendersi pericolosa.

La Roma ha perso solo una delle ultime 20 sfide contro il Cagliari in Serie A, i sardi, inoltre, non hanno vinto nessuna delle ultime nove partite giocate. L'ultima volta che hanno registrato una striscia più lunga di sfide senza successi nel torneo con un singolo allenatore risale al periodo tra ottobre e dicembre 2021. 13:35

Nel Cagliari, in attacco, viene confermata la coppia formata da Borrelli e Esposito, mentre in difesa, davanti a Caprile, vista l'assenza di Mina, giocano Zappa, Rodriguez e Luperto. Nella Roma sorpresa Baldanzi che agirà da terminale offensivo, dietro a lui Soule e Pellegrini. In mezzo al campo Kone e Cristante. Partono dalla panchina Dybala e Ferguson.14:16

Cagliari - Roma è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 dicembre alle ore 15:00 allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Arbitro di Cagliari - Roma sarà Luca Zufferli. Al VAR invece ci sarà Marco Guida.

Luca Zufferli Statistiche Stagionali Partite dirette 7 Falli fischiati 187 Fuorigioco 13 Rigori assegnati 4 Ammonizioni 21 Espulsioni 0 Cartellini per partita 3.0 Falli per cartellino 8.9 Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie A: 7 partite

partite Serie B: 1 partite

partite Coppa Italia: 1 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 18-08-2025 Coppa Italia Spezia-Sampdoria 1-1 23-08-2025 Serie A Roma-Bologna 1-0 13-09-2025 Serie A Fiorentina-Napoli 1-3 19-09-2025 Serie A Lecce-Cagliari 1-2 04-10-2025 Serie A Atalanta-Como 1-1 24-10-2025 Serie A Milan-Pisa 2-2 01-11-2025 Serie A Napoli-Como 0-0 08-11-2025 Serie A Juventus-Torino 0-0 24-11-2025 Serie B Sampdoria-Juve Stabia 1-0

Attualmente il Cagliari si trova 14° in classifica con 14 punti (frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte); invece la Roma si trova 4° in classifica con 27 punti (frutto di 9 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte).

Il Cagliari ha segnato 14 gol e ne ha subiti 19; la Roma ha segnato 15 gol e ne ha subiti 8.

In casa il Cagliari ha fatto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte). Fuori casa la Roma ha totalizzato 15 punti (5 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Il Cagliari nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Genoa e la Juventus ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

La Roma nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Udinese, la Cremonese e il Napoli ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Cagliari ha incontrato nell'ultima partita la Juventus perdendo 2-1 mentre La Roma ha incontrato il Napoli perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Pisacane è Gennaro Borrelli con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gian Piero Gasperini è Matías Soulé con 4 gol.

Cagliari e Roma si sono affrontate 88 volte in campionato. Nei precedenti match il Cagliari ha vinto 19 volte, la Roma ha vinto 40 volte mentre i pareggi sono stati 29.

Cagliari-Roma ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Roma ha perso solo una delle ultime 20 sfide contro il Cagliari in Serie A (14V, 5N) - l’unico successo sardo del parziale risale al 25 aprile 2021 (3-2 all’Unipol Domus con Leonardo Semplici allenatore). Nel periodo - dal 2013/14 in avanti - solo contro Lazio (21), Juventus e Napoli (20) gli isolani non hanno trovato il successo in più partite che contro i giallorossi (19, appunto).

La Roma è l’unica squadra contro cui il Cagliari ha realizzato almeno 100 reti in Serie A (101), tuttavia solo contro l’Inter (157) i rossoblù hanno subito più gol che contro i giallorossi (140) nel massimo campionato.

La Roma ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre sfide contro il Cagliari in Serie A; solo tra gennaio 1983 e febbraio 1992 i giallorossi hanno registrato più clean sheet consecutivi contro i sardi nel torneo (cinque di fila in quel caso).

Il Cagliari non ha vinto nessuna delle ultime nove partite giocate in Serie A (4N, 5P) e l'ultima volta che ha registrato una striscia più lunga di sfide senza successi nel torneo con un singolo allenatore risale al periodo tra ottobre e dicembre 2021 (11 in quel caso, sotto la guida tecnica di Walter Mazzarri).

Dopo il 3-3 interno contro il Genoa, il Cagliari potrebbe pareggiare due match casalinghi di fila in Serie A per la prima volta da agosto 2024: in quel caso, una delle due sfide fu proprio contro la Roma (0-0), mentre l'altra fu contro il Como (1-1).

La Roma (-1) si trova con al massimo un punto di distanza dalla vetta del campionato dopo almeno 13 gare giocate da inizio stagione in Serie A per la prima volta dal termine della 17ª giornata del 2014/15 (-1 anche in quell'occasione). Inoltre, con un successo i giallorossi (27 al momento) potrebbero toccare quota 30 punti dopo le prime 14 partite stagionali in campionato per la prima volta dal 2017/18 (34 in quel caso).

Dopo lo 0-1 interno contro il Napoli, la Roma potrebbe incassare due sconfitte di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra novembre e dicembre 2024 (quattro in quel caso - le prime due con Ivan Juric in panchina e le altre due con Claudio Ranieri).

La Roma ha recuperato 56 possessi nel terzo di campo offensivo (meno solo dell'Inter, 71) e ne ha persi solo 23 in quello difensivo (record nel torneo) in questa Serie A. Dall'altra parte, il Cagliari ne ha conquistati appena 27 nell'ultimo terzo di campo (più solo della Cremonese, 18), mentre ha subito ben 62 recuperi nel primo (come il Pisa e meno solo della Lazio, 69).

Il Cagliari è - assieme a Lazio e Sassuolo - una delle sole tre squadre a contare due giocatori italiani con almeno tre gol all'attivo ciascuno in questa Serie A: Gennaro Borrelli e Sebastiano Esposito, migliori marcatori dei rossoblù con tre reti entrambi. In particolare, il classe 2002 è andato a segno in ciascuna delle ultime due presenze nel torneo (contro Genoa e Juventus) e solo tra dicembre 2024 e gennaio 2025 ha trovato la rete in tre gare consecutive in Serie A (contro Atalanta, Genoa e Venezia in quel caso).

L'unica marcatura multipla di Matías Soulé in Serie A è arrivata proprio in casa del Cagliari: doppietta il 29 ottobre 2023 con la maglia del Frosinone. Oltre ad essere il giocatore che ha recuperato più palloni nell'ultimo terzo di campo in questo campionato (15), il classe 2003 (4 reti in 13 match nel torneo in corso) potrebbe eguagliare il proprio score dell'intera scorsa Serie A (5 gol in 27 presenze), ma con 13 gare giocate in meno.

