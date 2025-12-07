Dopo un primo tempo equilibrato, la ripresa pende dalla parte della Cremonese che sblocca il match su rigore al 53', concesso da Mucera dopo on-field review e realizzato da Bonazzoli, poi gestisce senza patemi e infila il 2-0 con la prima rete stagionale di Sanabria, di testa su cross di Zerbin al 78'. Nulla da fare per il Lecce che non riesce a reagire e torna da Cremona senza punti.

Lo Zini ospita il lunch-match della 14esima giornata tra due squadre a caccia di continuità ma, soprattutto, di punti preziosi per rimanere nella zona tranquilla della classifica. I padroni di casa hanno interrotto una serie di tre sconfitte consecutive battendo brillantemente il Bologna lunedì, il Lecce è invece reduce da un buon mese di novembre, chiuso con la vittoria casalinga sul Torino, che gli ha permesso di tirarsi fuori dalle ultime tre posizioni. Fischio d'inizio alle ore 12.30.11:47

Dirige il match Mucera con Costanzo e Passeri ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Massa mentre in sala VAR ci sono Prontera e Marini.11:48

Nicola opera un solo cambio rispetto alla formazione ufficiale schierata contro il Bologna e riguarda la corsia di sinistra dove, al posto di Pezzella, trova spazio Floriani. Davanti ad Audero ci sarà quindi ancora il trio formato da Terracciano, Baschirotto, grande ex di giornata, e Bianchetti. Sulla destra agirà Barbieri mentre in mezzo Payero, Bondo e Vandeputte avranno il compito di fare legna e inventare per il duo Bonazzoli-Vardy.11:57

Tutto confermato in casa Lecce con Di Francesco che sceglie gli stessi undici visti contro il Torino. Al centro dell'attacco ci sarà ancora Stulic con Banda e Pierotti esterni alti. A centrocampo spazio ancora per Coulibaly, Ramadani e Berisha mentre davanti a Falcone ci sarà la coppia centrale Gaspar-Tiago Gabriel con Gallo a sinistra e Veiga a destra.12:01

PREPARTITA

Giuseppe Mucera Statistiche Stagionali Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso: Serie B: 7 partite

partite Coppa Italia: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 15-08-2025 Coppa Italia Lecce-Juve Stabia 2-0 30-08-2025 Serie B Mantova-Pescara 2-1 21-09-2025 Serie B Carrarese-Avellino 3-4 24-09-2025 Coppa Italia Parma-Spezia 2-2 01-10-2025 Serie B Empoli-Monza 1-1 18-10-2025 Serie B Juve Stabia-Avellino 2-0 25-10-2025 Serie B Virtus Entella-Pescara 1-1 02-11-2025 Serie B Sampdoria-Mantova 0-1 23-11-2025 Serie B Monza-Cesena 1-0

Attualmente la Cremonese si trova 9° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece il Lecce si trova 14° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte).

La Cremonese ha segnato 18 gol e ne ha subiti 17; il Lecce ha segnato 10 gol e ne ha subiti 19.

In casa la Cremonese ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte).

La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, la Roma e il Bologna ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Lazio e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta.

La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Bologna vincendo 1-3 mentre Il Lecce ha incontrato il Torino vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Medon Berisha con 2 gol.

Cremonese e Lecce si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 2 volte, il Lecce ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.

Cremonese-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Bilancio in perfetto equilibrio nelle sei sfide tra Cremonese e Lecce in Serie A: due successi per parte e due pareggi fin qui, con un punteggio complessivo di 9-9.

Cremonese (17) e Lecce (13) si sfideranno nel girone d'andata in Serie A avendo entrambe almeno 12 punti in classifica per la prima volta nella storia.

Il match in cui la Cremonese ha segnato più reti nella propria storia in Serie A è stato proprio in casa contro un'avversaria pugliese: 7-1 contro il Bari, il 10 dicembre 1995. Tuttavia, dopo la sconfitta interna contro il Lecce del 4 febbraio 2023 (0-2), i lombardi potrebbero subire due sconfitte casalinghe di fila contro avversarie di questa regione per la prima volta nel torneo.

Con 17 punti nelle prime 13 giornate di questo campionato (4V, 5N, 4P), la Cremonese sta vivendo la sua seconda miglior stagione di sempre in Serie A - considerando i tre punti a vittoria da sempre - avendo fatto meglio solo nel 1993/94 dopo altrettante partite giocate da inizio campionato (18 punti). Inoltre, i grigiorossi potrebbero subire meno di cinque sconfitte nelle prime 14 gare stagionali in massima serie per la prima volta nella propria storia.

Dopo il successo per 3-1 contro il Bologna nell'ultimo turno, la Cremonese potrebbe vincere due match di fila per la seconda volta in questa Serie A, dopo esserci riuscita nelle prime due giornate contro Milan e Sassuolo. In otto stagioni precedenti complessive nel torneo, solo nel 1994/95 i grigiorossi hanno registrato due strisce con due vittorie consecutive in un singolo campionato (nel marzo 1995 e nel maggio 1995).

Il Lecce ha conquistato 13 punti in 13 giornate di questa Serie A (3V, 4N, 6P) e potrebbe eguagliare il proprio miglior risultato dopo 14 gare considerando le precedenti otto stagioni in massima serie: 16 punti nel 2023/24, con Roberto D'Aversa in panchina.

Dopo il 2-1 inflitto al Torino nell'ultimo turno di campionato, il Lecce potrebbe vincere due match consecutivi in Serie A per la prima volta dallo scorso maggio - anche in quel caso, la prima delle due partite fu contro i granata, mentre la seconda fu contro la Lazio.

La Cremonese è la squadra che vanta la miglior percentuale realizzativa in questa stagione di Serie A: 14.8%, frutto di 16 reti segnate con 108 tiri effettuati. Il Lecce, invece, nonostante abbia tentato 16 conclusioni in più (124) dei grigiorossi ha realizzato sei gol in meno (10), facendo registrare una percentuale realizzativa dell'8.1% (la 14ª in questa massima serie).

Dopo la doppietta nell'ultimo turno contro il Bologna, Jamie Vardy potrebbe segnare in due match di fila in campionato per la prima volta da dicembre 2024, con il Leicester in Premier League. Con quattro gol all'attivo, il classe 1987 è - al pari di Federico Bonazzoli - uno dei due migliori marcatori della Cremonese nel torneo in corso; l'ultimo calciatore inglese con almeno cinque reti con una squadra neopromossa in una stagione di Serie A è stato Paul Rideout con il Bari nel 1985/86 (sei gol).

Dalla sua prima stagione con la maglia del Lecce nel 2022/23, solo Vanja Milinkovic-Savic (sei) e Alex Meret (cinque) hanno parato più rigori in Serie A rispetto a Wladimiro Falcone (quattro, incluso quello nell'ultimo turno contro il Torino - al pari di Maignan, Montipò e Skorupski). Nel periodo, inoltre, l'estremo difensore giallorosso è l'unico ad aver effettuato almeno 400 parate nel massimo campionato italiano (409).

