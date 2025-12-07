Dopo un primo tempo equilibrato, la ripresa pende dalla parte della Cremonese che sblocca il match su rigore al 53', concesso da Mucera dopo on-field review e realizzato da Bonazzoli, poi gestisce senza patemi e infila il 2-0 con la prima rete stagionale di Sanabria, di testa su cross di Zerbin al 78'. Nulla da fare per il Lecce che non riesce a reagire e torna da Cremona senza punti.
La seconda vittoria consecutiva porta la squadra di Nicola a quota 20 punti e nella zona più che tranquilla della classifica. Il Lecce rimane invece a 13 e rischia invece di tornare nella zona caldissima in caso di risultati positivi delle altre squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere.
Nel prossimo turno la Cremonese sarà ospite del Torino mentre il Lecce ospiterà il Pisa in una gara chiave per la zona retrocessione.
90'+7'
Triplice fischio di Mucera. Cremonese-Lecce finisce 2-0 dopo le reti di Bonazzoli al 53', su rigore, e di Sanabria al 78', di testa su assist di Zerbin.14:31
90'+6'
N'Dri calcia dal limite dopo una respinta di pugni di Audero, murato dalla difesa di casa. Poi Vardy guadagna una rimessa laterale fondamentale nel campo avversario.14:29
90'+5'
Altro calcio d'angolo per il Lecce che sta provando il forcing finale per riaprire la gara.14:28
90'+5'
Nulla di fatto sul tiro dalla bandierina di Sottil, Grassi allontana di testa, ben appostato sul primo palo.14:28
90'+5'
Sottil crossa basso dalla sinistra, chiuso da Baschirotto in corner.14:27
90'+3'
Lecce che non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Audero, la Cremonese sta chiudendo alla perfezione tutti gli spazi in questi ultimi scampoli di gara.14:26
90'+1'
Ritmo molto basso in questo finale di gara, le due squadre non sembrano avere molte energie da mettere in campo al momento.14:27
90'
Sette minuti di recupero.14:23
90'
Lancio di Camarda per N'Dri, Folino ci arriva per primo e subisce fallo sulla spinta dell'avversario.14:22
88'
Sostituzione Cremonese: fuori anche Tommaso Barbieri, dentro Francesco Folino.14:21
88'
Sostituzione Cremonese: fuori Matteo Bianchetti, dentro Franco Vazquez.14:20
87'
Ci prova con più convinzione ora il Lecce che sta provando la carta dei traversoni in area per scardinare la difesa di casa.14:20
84'
Giallo per Gallo che atterra Payero in netto ritardo.14:19
84'
Payero salva tutto con un intervento volante in area piccola su una punizione dalla destra da Sottil.14:20
83'
Entrata ruvida di Bianchetti su N'Dri. Arriva il giallo per il capitano della Cremonese.14:16
83'
Sanabria apre a destra per Barbieri che prova a restituirgliela con un rasoterra basso dalla destra, capisce tutto Tiago Gabriel che allontana in spaccata.14:16
80'
Payero al cross dalla destra, respinto da Falcone in tuffo all'interno della propria area piccola. Il Lecce sembra al tappeto dopo aver subito il raddoppio grigiorosso.14:13
78'
GOL! CREMONESE-Lecce 2-0! Rete di Sanabria. Cross di Zerbin dalla destra, Sanabria insacca di testa dal limite dell'area piccola sbucando alle spalle di Gaspar. Raddoppio dei padroni di casa!
CALCIO DI RIGORE! Mucera decreta la massima punizione dopo la revisione al monitor. Occasione d'oro per la Cremonese dal dischetto.13:45
50'
On-field review! Mucera viene chiamato al monitor per valutare il tocco di Ramadani sul piede di Vandeputte, avvenuto esattamente sulla linea dell'area.13:43
49'
Gioco fermo, silent-check in corso per l'episodio precente in area salentina.13:42
48'
BONAZZOLI! Azione rapida della Cremonese al limite dell'area leccese, Bonazzoli calcia col sinistro trovando la respinta del muro giallorosso. Poi Vandeputte va a terra dopo un contatto con Ramadani tra le proteste dei padroni di casa.13:43
47'
Lancio lungo per Stulic, Baschirotto è in anticipo e alleggerisce di testa verso Audero.13:40
46'
Si ricomincia!13:38
45'
Sostituzione Lecce: fuori Lameck Banda, dentro Riccardo Sottil.13:38
Parte bene il Lecce che confeziona subito un'occasione enorme sull'asse Berisha-Stulic ma l'attaccante serbo si divora il vantaggio. I salentini continuano a premere per una buona mezz'ora ma nel finale viene fuori la Cremonese, incapace però di andare oltre un sinistro da fuori di Payero, parato da Falcone. Poche emozioni dunque finora, si attendono le mosse di Nicola e Di Francesco per rompere l'equilibrio.13:24
45'+4'
Fine primo tempo. Cremonese-Lecce 0-0 dopo 45 minuti.13:21
45'+3'
Ammonito Banda per proteste eccessive all'indirizzo di Mucera.13:19
45'+2'
Primo corner deviato fuori, sul secondo la palla arriva a Bonazzoli sul secondo palo, senza possibilità però di coordinarsi al meglio per la battuta a rete.13:18
45'+1'
Si fa vedere Vardy per la prima volta in questo match, guadagnando un corner sulla sinistra.13:17
45'
Quattro minuti di recupero.13:17
44'
Gioco di nuovo fermo per verificare le condizioni di Bondo e Coulibaly, scontratisi a centrocampo in modo quasi involontario.13:15
43'
C'è sempre Baschirotto a liberare la propria area di testa, Vandeputte porta palla sulla sinistra finendo però per commettere fallo su Danilo Veiga.13:15
42'
Baschirotto duro su Stulic da dietro, punizione per il Lecce con Berisha pronto a scodellare la palla in area.13:13
39'
Negli ultimi minuti il pallino del gioco è passato alla Cremonese che non sta però trovando spazi tra le maglie della difesa ospite.13:11
37'
Si è allentata la presa del Lecce che nella prima mezz'ora non aveva concesso praticamente nulla alla Cremonese.13:09
35'
OCCASIONE CREMONESE! Prima chance per i padroni di casa con Bonazzoli che libera Payero al limite dell'area, l'argentino prova subito il sinistro ma Falcone è ben piazzato e blocca in due tempi.13:07
32'
Destro di Berisha da posizione centrale, palla ampiamente sopra la traversa di Audero.13:03
31'
Discesa di forza di Floriani Mussolini, ci pensa Danilo Veiga a fermarlo vicino alla linea di fondo. La rimessa è del Lecce.13:02
29'
Ripartenza del Lecce con Banda che sfida Bianchetti in velocità e liscia completamente il pallone nel tentativo di servire Stulic in area.13:00
26'
Si riparte con Gallo che riprende subito il proprio posto sulla fascia sinistra dello schieramento leccese.12:57
25'
Si ferma ancora il gioco per un infortunio. Stavolta è rimasto a terra Gallo dopo un pestone di Barbieri, non ravvisato dal direttore di gara.12:56
24'
Nulla di fatto per il Lecce al terzo corner di questa partita, tutti battuti dalla bandierina di destra.12:55
23'
Respinge Vardy sul primo palo, palla in corner.12:54
22'
Punizione per il Lecce sul lato corto dell'area cremonese. Occasione su piazzato per gli ospiti con Berisha pronto al cross in mezzo.12:54
20'
Si gioca, Payero va a terra in area avversaria ma Mucera ravvisa un fallo di mano del centrocampista grigiorosso. Nessuna protesta dei giocatori di casa.12:52
17'
Si interrompe quasi subito il gioco per verificare le condizioni di Bianchetti, colpito al volto da Stulic. Anche in questa occasione Mucera non prende provvedimenti.12:48
16'
Gioco fermo. Banda è rimasto a terra dopo una manata di Barbieri, giudicata involontaria da Mucera.12:47
15'
Ripartenza della Cremonese, Tiago Gabriel mette fuori il cross morbido di Vandeputte, poi Terracciano calcia alle stelle dalla distanza col destro.12:46
14'
Slalom centrale di Pierotti che entra in area seminando il panico ma viene fermato un attimo prima della conclusione col destro.12:45
13'
Qualche parola di troppo tra Banda e Terracciano, Mucera deve fermare il gioco per richiamarli all'ordine.12:44
11'
Baschirotto svetta sul primo palo mettendo il pallone fuori dalla propria area, poi Vandeputte lo tocca in fallo laterale sulla pressione di Pierotti.12:43
11'
Attacca ancora sulla destra il Lecce e guadagna un corner con Berisha.12:42
9'
Prova a rispondere la Cremonese col cross di Vandeputte dalla sinistra, respinto dalla difesa leccese. Bianchetti la rimette in area subito dopo ma direttamente tra le braccia di Falcone.12:40
7'
OCCASIONE LECCE! Esterno destro in controbalzo del numero 10 giallorosso, Audero lo devia in corner tuffandosi alla propria sinistra.12:39
7'
Fallo di Payero su Banda a centrocampo, l'ex Udinese protesta con il direttore di gara che lo richiama verbalmente.12:38
6'
Errore di Baschirotto in impostazione, Pierotti non riesce però a penetrare in area dalla destra, chiuso dal recupero di Bianchetti.12:37
4'
Cross dalla sinistra di Gallo, Bianchetti libera l'area grigiorossa ma il Lecce rimane in zona offensiva.12:35
3'
Palla vagante in area leccese, per poco Bonazzoli non ne approfitta dal limite dell'area piccola. Blocca tutto Falcone facendo sua la sfera.12:34
2'
STULIC FUORI DA DUE PASSI! Cross tagliato di Berisha dalla destra, Stulic, tutto solo sul secondo palo, si divora il vantaggio alzando sopra la traversa col sinistro!12:33
Lecce subito propositivo in avanti sulla destra, chiude tutto Baschirotto in fallo laterale.12:32
Si comincia!12:31
E' tutto pronto allo Zini dove le squadre stanno per fare il proprio ingresso in campo.12:25
Tutto confermato in casa Lecce con Di Francesco che sceglie gli stessi undici visti contro il Torino. Al centro dell'attacco ci sarà ancora Stulic con Banda e Pierotti esterni alti. A centrocampo spazio ancora per Coulibaly, Ramadani e Berisha mentre davanti a Falcone ci sarà la coppia centrale Gaspar-Tiago Gabriel con Gallo a sinistra e Veiga a destra.12:01
Nicola opera un solo cambio rispetto alla formazione ufficiale schierata contro il Bologna e riguarda la corsia di sinistra dove, al posto di Pezzella, trova spazio Floriani. Davanti ad Audero ci sarà quindi ancora il trio formato da Terracciano, Baschirotto, grande ex di giornata, e Bianchetti. Sulla destra agirà Barbieri mentre in mezzo Payero, Bondo e Vandeputte avranno il compito di fare legna e inventare per il duo Bonazzoli-Vardy.11:57
FORMAZIONE UFFICIALE LECCE: 4-3-3 per i giallorossi. Falcone - Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo - Coulibaly, Ramadani, Berisha - Pierotti, Stulic, Banda. A disposizione: Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Tete Morente, N'Dri, Helgason, Kouassi, Camarda, Sottil, Kaba, Maleh.11:53
FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE: 3-5-2 per i grigiorossi. Audero - Terracciano, Baschirotto, Bianchetti - Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani - Bonazzoli, Vardy. A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Valoti, Johnsen, Moumbagna, Sarmiento, Vazquez, Ceccherini, Grassi, Lordkipanidze, Folino, Sanabria.11:51
Dirige il match Mucera con Costanzo e Passeri ad assisterlo. Il quarto ufficiale è Massa mentre in sala VAR ci sono Prontera e Marini.11:48
Lo Zini ospita il lunch-match della 14esima giornata tra due squadre a caccia di continuità ma, soprattutto, di punti preziosi per rimanere nella zona tranquilla della classifica. I padroni di casa hanno interrotto una serie di tre sconfitte consecutive battendo brillantemente il Bologna lunedì, il Lecce è invece reduce da un buon mese di novembre, chiuso con la vittoria casalinga sul Torino, che gli ha permesso di tirarsi fuori dalle ultime tre posizioni. Fischio d'inizio alle ore 12.30.11:47
Buongiorno e benvenuti alla diretta scritta di Cremonese-Lecce, gara valida per la 14esima giornata del campionato di Serie A 2025/26.11:43
PREPARTITA
Cremonese - Lecce è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 dicembre alle ore 12:30 allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Arbitro di Cremonese - Lecce sarà Giuseppe Mucera. Al VAR invece ci sarà Alessandro Prontera.
Giuseppe Mucera
Statistiche Stagionali
Ha arbitrato un totale di 9 partite nella stagione in corso:
Serie B: 7 partite
Coppa Italia: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
15-08-2025
Coppa Italia
Lecce-Juve Stabia 2-0
30-08-2025
Serie B
Mantova-Pescara 2-1
21-09-2025
Serie B
Carrarese-Avellino 3-4
24-09-2025
Coppa Italia
Parma-Spezia 2-2
01-10-2025
Serie B
Empoli-Monza 1-1
18-10-2025
Serie B
Juve Stabia-Avellino 2-0
25-10-2025
Serie B
Virtus Entella-Pescara 1-1
02-11-2025
Serie B
Sampdoria-Mantova 0-1
23-11-2025
Serie B
Monza-Cesena 1-0
Attualmente la Cremonese si trova 9° in classifica con 20 punti (frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte); invece il Lecce si trova 14° in classifica con 13 punti (frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte). La Cremonese ha segnato 18 gol e ne ha subiti 17; il Lecce ha segnato 10 gol e ne ha subiti 19.
In casa la Cremonese ha fatto 6 punti (1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte). Fuori casa il Lecce ha totalizzato 7 punti (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte). La Cremonese nelle ultime 3 partite ha affrontato il Pisa, la Roma e il Bologna ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte. Il Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato il Verona, la Lazio e il Torino ottenendo 4 punti grazie a 1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta. La Cremonese ha incontrato nell'ultima partita il Bologna vincendo 1-3 mentre Il Lecce ha incontrato il Torino vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Davide Nicola è Federico Bonazzoli con 5 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Eusebio Di Francesco è Medon Berisha con 2 gol.
Cremonese e Lecce si sono affrontate 6 volte in campionato. Nei precedenti match la Cremonese ha vinto 2 volte, il Lecce ha vinto 2 volte mentre i pareggi sono stati 2.
Cremonese-Lecce ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
Bilancio in perfetto equilibrio nelle sei sfide tra Cremonese e Lecce in Serie A: due successi per parte e due pareggi fin qui, con un punteggio complessivo di 9-9.
Cremonese (17) e Lecce (13) si sfideranno nel girone d'andata in Serie A avendo entrambe almeno 12 punti in classifica per la prima volta nella storia.
Il match in cui la Cremonese ha segnato più reti nella propria storia in Serie A è stato proprio in casa contro un'avversaria pugliese: 7-1 contro il Bari, il 10 dicembre 1995. Tuttavia, dopo la sconfitta interna contro il Lecce del 4 febbraio 2023 (0-2), i lombardi potrebbero subire due sconfitte casalinghe di fila contro avversarie di questa regione per la prima volta nel torneo.
Con 17 punti nelle prime 13 giornate di questo campionato (4V, 5N, 4P), la Cremonese sta vivendo la sua seconda miglior stagione di sempre in Serie A - considerando i tre punti a vittoria da sempre - avendo fatto meglio solo nel 1993/94 dopo altrettante partite giocate da inizio campionato (18 punti). Inoltre, i grigiorossi potrebbero subire meno di cinque sconfitte nelle prime 14 gare stagionali in massima serie per la prima volta nella propria storia.
Dopo il successo per 3-1 contro il Bologna nell'ultimo turno, la Cremonese potrebbe vincere due match di fila per la seconda volta in questa Serie A, dopo esserci riuscita nelle prime due giornate contro Milan e Sassuolo. In otto stagioni precedenti complessive nel torneo, solo nel 1994/95 i grigiorossi hanno registrato due strisce con due vittorie consecutive in un singolo campionato (nel marzo 1995 e nel maggio 1995).
Il Lecce ha conquistato 13 punti in 13 giornate di questa Serie A (3V, 4N, 6P) e potrebbe eguagliare il proprio miglior risultato dopo 14 gare considerando le precedenti otto stagioni in massima serie: 16 punti nel 2023/24, con Roberto D'Aversa in panchina.
Dopo il 2-1 inflitto al Torino nell'ultimo turno di campionato, il Lecce potrebbe vincere due match consecutivi in Serie A per la prima volta dallo scorso maggio - anche in quel caso, la prima delle due partite fu contro i granata, mentre la seconda fu contro la Lazio.
La Cremonese è la squadra che vanta la miglior percentuale realizzativa in questa stagione di Serie A: 14.8%, frutto di 16 reti segnate con 108 tiri effettuati. Il Lecce, invece, nonostante abbia tentato 16 conclusioni in più (124) dei grigiorossi ha realizzato sei gol in meno (10), facendo registrare una percentuale realizzativa dell'8.1% (la 14ª in questa massima serie).
Dopo la doppietta nell'ultimo turno contro il Bologna, Jamie Vardy potrebbe segnare in due match di fila in campionato per la prima volta da dicembre 2024, con il Leicester in Premier League. Con quattro gol all'attivo, il classe 1987 è - al pari di Federico Bonazzoli - uno dei due migliori marcatori della Cremonese nel torneo in corso; l'ultimo calciatore inglese con almeno cinque reti con una squadra neopromossa in una stagione di Serie A è stato Paul Rideout con il Bari nel 1985/86 (sei gol).
Dalla sua prima stagione con la maglia del Lecce nel 2022/23, solo Vanja Milinkovic-Savic (sei) e Alex Meret (cinque) hanno parato più rigori in Serie A rispetto a Wladimiro Falcone (quattro, incluso quello nell'ultimo turno contro il Torino - al pari di Maignan, Montipò e Skorupski). Nel periodo, inoltre, l'estremo difensore giallorosso è l'unico ad aver effettuato almeno 400 parate nel massimo campionato italiano (409).
