Partita divertente e ricca di colpi di scena all'Olimpico. Due gol, quelli di Isaksen e Odgaard nel primo tempo, molteplici occasioni e diversi protagonisti anche nella seconda frazione. Ravaglia su tutti in positivo, fenomenale in almeno tre occasioni, Gila in negativo dopo l'espulsione. Nel finale i biancocelesti reggono nonostante l'inferiorità numerica. Il match finisce in pareggio.

La Lazio ha vinto cinque delle ultime sei gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (1P), con una media di 2.2 gol segnati a partita; quella rossoblù è l'avversaria contro cui i biancocelesti hanno trovato più successi (40) e realizzato più reti (133) in casa nella competizione .14:16

Prima frazione molto divertente all'Olimpico tra Lazio e Bologna. Un 1-1 tutto danese, con Isaksen ad aprire le marcature per i biancocelesti e Odgaard a ristabilire la parità pochi minuti dopo. Continui ribaltamenti di fronte, tantissime occasioni da una parte e dall'altra ed un match tutto sommato equilibrato. Finisce 1-1 il primo tempo.18:52

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Lazio - Bologna? La gara tra Lazio e Bologna si giocherà domenica 7 dicembre 2025 alle ore 18:00 Chi è l'arbitro di Lazio - Bologna? L'arbitro del match sarà Michael Fabbri Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Lazio - Bologna sarà Paolo Silvio Mazzoleni Dove si gioca Lazio - Bologna? La partita si gioca a Roma In che stadio si gioca Lazio - Bologna? Stadio Stadio Olimpico Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere della Lazio è Mattia Zaccagni con 3 gol, mentre il capocannoniere del Bologna è Riccardo Orsolini con 6 gol Quale è stato il risultato finale di Lazio - Bologna? La gara tra Lazio e Bologna si è conclusa con il risultato di 1-1 Chi sono stati i marcatori della partita Lazio - Bologna? Il marcatore della Lazio è stato Gustav Isaksen al 38' mentre il marcatore del Bologna è stato Jens Odgaard al 40'

PREPARTITA

Lazio - Bologna è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie A 2025/2026.

La partita è in programma il giorno 7 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Stadio Olimpico di Roma.

Arbitro di Lazio - Bologna sarà Michael Fabbri. Al VAR invece ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni.

Michael Fabbri Statistiche Stagionali Partite dirette 3 Falli fischiati 82 Fuorigioco 15 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 14 Espulsioni 0 Cartellini per partita 4.6 Falli per cartellino 5.8 Ha arbitrato un totale di 6 partite nella stagione in corso: Serie A: 3 partite

partite Serie B: 3 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 31-08-2025 Serie B Südtirol-Sampdoria 3-1 27-09-2025 Serie B Venezia-Spezia 2-0 04-10-2025 Serie B Cesena-Reggiana 1-2 20-10-2025 Serie A Cremonese-Udinese 1-1 01-11-2025 Serie A Udinese-Atalanta 1-0 29-11-2025 Serie A Genoa-Verona 2-1

Attualmente la Lazio si trova 10° in classifica con 19 punti (frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte); invece il Bologna si trova 5° in classifica con 25 punti (frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte).

La Lazio ha segnato 16 gol e ne ha subiti 11; il Bologna ha segnato 23 gol e ne ha subiti 12.

In casa la Lazio ha fatto 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). Fuori casa il Bologna ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

La Lazio nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Inter, il Lecce e il Milan ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Bologna nelle ultime 3 partite ha affrontato il Napoli, l'Udinese e la Cremones ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

La Lazio ha incontrato nell'ultima partita il Milan perdendo 1-0 mentre Il Bologna ha incontrato la Cremonese perdendo 1-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Maurizio Sarri è Matteo Cancellieri con 3 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Vincenzo Italiano è Riccardo Orsolini con 6 gol.

Lazio e Bologna si sono affrontate 142 volte in campionato. Nei precedenti match la Lazio ha vinto 55 volte, il Bologna ha vinto 49 volte mentre i pareggi sono stati 38.

Lazio-Bologna ai raggi x: dati storici, trend e curiosità Il Bologna ha trovato il successo in ben tre delle ultime quattro sfide contro la Lazio in Serie A (1P): tante vittorie quante ne avevano registrate nelle precedenti 22 gare contro i biancocelesti nel torneo (8N, 11P).

La Lazio ha vinto cinque delle ultime sei gare casalinghe contro il Bologna in Serie A (1P), con una media di 2.2 gol segnati a partita; quella rossoblù è l'avversaria contro cui i biancocelesti hanno trovato più successi (40) e realizzato più reti (133) in casa nella competizione .

Il Bologna ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime nove gare di Serie A contro la Lazio, anche se nelle restanti quattro ha incassato nove gol; prima di questa serie, i rossoblù avevano subito almeno una rete in ciascuno dei precedenti 12 incontri contro i biancocelesti nel torneo.

La Lazio ha ottenuto ben 13 dei 18 punti in questo campionato in incontri casalinghi: il 72%, la percentuale più alta nel torneo in corso; inoltre, i biancocelesti hanno vinto senza subire gol nelle ultime tre gare interne di Serie A e non registrano quattro clean sheet casalinghi consecutivi da settembre-ottobre 2015 (anche in quell'occasione trovando sempre la vittoria).

Il Bologna è rimasto imbattuto nelle ultime cinque trasferte di Serie A (3V, 2N), segnando una media di 2.4 gol a incontro - inoltre, ha vinto le due più recenti (contro Parma e Udinese) e può trovare tre successi esterni di fila nella competizione per la prima volta da marzo 2024, quando una vittoria della serie fu proprio contro la Lazio.

La Lazio ha sia segnato che subito gol nello stesso incontro solo una volta nelle 13 gare di questa Serie A (3-3 contro il Torino), con sette match in cui non è riuscita a segnare (uno in più rispetto a tutto lo scorso campionato) e sette in cui ha tenuto la porta inviolata (due in meno rispetto a tutto il 2024/25).

Solo il Milan (19) ha ottenuto più punti del Bologna (nove, come la Roma) considerando gli scontri diretti tra le squadre attualmente nelle prime nove posizioni in classifica in Serie A (per i rossoblù tre successi e due sconfitte) - dall'altra parte, nessuna formazione ha registrato meno punti della Lazio (tre, come l'Udinese).

Lazio e Bologna sono le due squadre che hanno segnato più gol nei minuti di recupero di questa Serie A: tre a testa e insieme un quarto delle reti complessivamente realizzate nel torneo in corso in questo intervallo temporale (6/24).

L'attaccante della Lazio Valentín Castellanos ha preso parte a cinque gol in questo campionato (due reti e tre assist), tutti nel corso dei primi tempi: è infatti il giocatore che è stato coinvolto in più marcature prima dell'intervallo nella Serie A in corso.

Con la rete contro la Cremonese, Riccardo Orsolini è arrivato a totalizzare 15 gol in Serie A nel 2025: più di qualsiasi altro giocatore nel periodo; solo tre calciatori del Bologna hanno fatto meglio in un singolo anno solare nella competizione nell'era dei tre punti a vittoria: Marco Di Vaio (16 nel 2009 e 17 nel 2010), Julio Cruz (16 nel 2002) e Marko Arnautovic (16 nel 2022).

Statistiche delle due squadre nel campionato in corso: