Momento molto positivo per il Napoli che arriva a questa partita dopo aver vinto su tutti i fronti in cui è impegnato. Il successo in Champions League contro il Qarabag, il superamento del turno in Coppa Italia ai calci di rigore contro il Cagliari e la vittoria in campionato, con sorpasso in vetta alla classifica, sulla Roma (0-1 David Neres) di Gasperini portano i partenopei a sfidare la Juventus in un momento di grande fiducia. Ora gli azzurri inseguono, a 28 punti, l'Inter (che ha già giocato in questa giornata superando il Como) che si trova al primo posto in solitaria a 30 punti.09:25

La Juventus arriva da una serie di 5 risultati utili consecutivi in campionato e si trova al 7° posto in classifica a quota 23 punti. Nell'ultima giornata di campionato Yildiz ha ribaltato il Cagliari con una doppietta nel primo tempo fissando il risultato sul 2-1. Bene anche in Coppa Italia con la vecchia signora che ha eliminato l'Udinese accedendo ai quarti di finale.09:30

I PRECEDENTI. 159° volta in Serie A per Napoli e Juventus. Nei 158 scontri avvenuti i partenopei si sono imposti 38 volte a fronte dei 71 successi dei bianconeri. 49 i pareggi. Dando uno sguardo a partire dal 2020 in avanti il rapporto di forza è sensibilmente cambiato: su 12 partite, 7 sono andate agli azzurri con la vecchia signora che è riuscita ad avere la meglio solamente in 2 occasioni. Le ultime 6 sfide giocate al Maradona sono state vinte tutte dal Napoli.09:42

La direzione di gara è stata affidata al signor Federico La Penna della sezione di Roma.Peretti e Colarossi assisteranno il fischietto romano nel suo primo scontro tra Napoli e Juventus.IV uomo Crezzini.VAR Abisso e AVAR Aureliano.09:45

Lunghissima la lista degli infortunati per entrambi i tecnici, che dovranno sistemare l'11 titolare a fronte delle numerosissime assenze.Il Napoli non avrà a disposizione Zambo Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lobotka, Lukaku e Meret.La Juventus ha perso anche Vlahovic (almeno 2 mesi) nel corso dell'ultima giornata di campionato. Oltre al serbo mancheranno Bremer, Gatti, Milik, Pinsoglio e Rugani. Spalletti ha in Kelly l'unico difensore centrale di ruolo.19:46

Neres riceve e va centralmente da Lang, con Hojlund che si sovrappone e corre verso l'area di rigore. Lang prova a sfondare centralmente e va giù sul contatto con Cabal. Neres protesta per il mancato fischio di La Penna.21:05

DOMANDE FREQUENTI - FAQ Quando si gioca Napoli - Juventus? La gara tra Napoli e Juventus si giocherà domenica 7 dicembre 2025 alle ore 20:45 Chi è l'arbitro di Napoli - Juventus? L'arbitro del match sarà Federico La Penna Chi è l'arbitro al VAR? L'arbitro al VAR del match Napoli - Juventus sarà Rosario Abisso Dove si gioca Napoli - Juventus? La partita si gioca a Napoli In che stadio si gioca Napoli - Juventus? Stadio Diego Armando Maradona Quali sono i capocannonieri delle due squadre? Ad oggi il capocannoniere del Napoli è Kevin De Bruyne con 4 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Kenan Yildiz con 4 gol Quale è stato il risultato finale di Napoli - Juventus? La gara tra Napoli e Juventus si è conclusa con il risultato di 2-1 Chi sono stati i marcatori della partita Napoli - Juventus? I marcatori del Napoli sono stati Rasmus Højlund al 7', 78' mentre il marcatore della Juventus è stato Kenan Yildiz al 59'

Federico La Penna Statistiche Stagionali Partite dirette 6 Falli fischiati 146 Fuorigioco 32 Rigori assegnati 2 Ammonizioni 16 Espulsioni 2 Cartellini per partita 3.3 Falli per cartellino 7.3 Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso: Serie A: 6 partite

partite Serie B: 2 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 25-08-2025 Serie A Inter-Torino 5-0 14-09-2025 Serie B Südtirol-Palermo 0-2 21-09-2025 Serie A Cremonese-Parma 0-0 05-10-2025 Serie A Napoli-Genoa 2-1 26-10-2025 Serie A Fiorentina-Bologna 2-2 02-11-2025 Serie B Monza-Spezia 1-0 22-11-2025 Serie A Cagliari-Genoa 3-3 07-12-2025 Serie A Napoli-Juventus 2-1

Attualmente il Napoli si trova 1° in classifica con 31 punti (frutto di 10 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece la Juventus si trova 7° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte).

Il Napoli ha segnato 22 gol e ne ha subiti 12; la Juventus ha segnato 18 gol e ne ha subiti 14.

In casa il Napoli ha fatto 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte).

Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma e la Juventus ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte.

La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Fiorentina e il Cagliari ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Juventus vincendo 2-1 mentre La Juventus ha incontrato il Cagliari vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Frank Anguissa con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 5 gol.

Napoli e Juventus si sono affrontate 158 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 38 volte, la Juventus ha vinto 71 volte mentre i pareggi sono stati 49.

Napoli-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità La Juventus ha trovato il successo solo in una delle ultime otto gare di Serie A contro il Napoli (2N, 5P), dopo che aveva vinto quattro delle sei precedenti (2P) e, più in generale, è la formazione che ha superato più volte i partenopei nella competizione (71).

Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei gare interne contro la Juventus in Serie A: solo l'Inter è riuscita a registrare più successi casalinghi consecutivi contro i bianconeri nella storia della competizione - otto, tra il 1935 e il 1943.

La Juventus ha perso sette delle 11 gare di Serie A contro il Napoli dal 2020 in avanti (2V, 2N): almeno tre sconfitte in più rispetto a quelle registrate contro qualsiasi altra avversaria - il 17% dei ko dei bianconeri nel periodo è arrivato contro i partenopei (7/41).

Qualora non perda contro la Juventus, il Napoli riuscirebbe a restare imbattuto in un intero anno solare in casa in Serie A per la prima volta dal 1987 (11V, 3N) - finora ha ottenuto 12 successi e quattro pareggi al Maradona nel 2025 ed è l'unica squadra (escluse neopromosse) che non ha mai perso nelle gare interne nei cinque grandi campionati europei nel periodo.

La Juventus ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato contro avversarie nelle prime due posizioni in classifica a inizio giornata (5N, 2P) - escluse dal conteggio le prime due giornate - successo arrivato contro l'Inter per 1-0 lo scorso 16 febbraio; tuttavia, i bianconeri hanno tenuto la porta inviolata in ben quattro delle sei più recenti di queste sfide.

Napoli (105) e Juventus (99) sono le due squadre che hanno concesso meno interruzioni alte alle squadre avversarie in questa Serie A, misurate come numero di sequenze, con tre o meno passaggi, terminate 40 metri o meno dalla propria porta.

La Juventus è la squadra che ha effettuato più tiri da fuori area in questa Serie A (81), mentre il Napoli è la formazione - tra quelle attualmente nel lato sinistro della classifica - che ne ha subiti di più (63); dal punto di vista realizzativo, i bianconeri contano quattro reti dalla distanza nel torneo in corso (come Bologna e Lecce): meno solo di Inter e Milan (entrambe a cinque).

Luciano Spalletti affronterà per la prima volta il Napoli in Serie A dopo aver lasciato la squadra partenopea al termine della stagione 2022/23; il tecnico della Juventus ha vinto ben otto delle ultime 10 sfide di campionato contro formazioni che ha allenato in precedenza nella competizione (1N, 1P) anche se, più nello specifico, ha perso in tre delle ultime cinque occasioni in cui ha affrontato per la prima volta una sua ex (2V).

David Neres ha preso parte a cinque gol nelle sue ultime sei presenze in Serie A (tre reti e due assist), dopo che non aveva partecipato a neanche una marcatura nelle 16 precedenti; dopo i centri contro Atalanta e Roma, l'attaccante del Napoli può andare a segno in tre presenze di fila per la prima volta considerando i 10 grandi campionati europei.

Tutte le sette partecipazioni al gol di Kenan Yildiz in questa Serie A sono arrivate all'Allianz Stadium (quattro reti, tre assist): l'ultima volta in cui il numero 10 della Juventus ha preso parte a una marcatura fuori casa nel torneo risale allo scorso maggio, contro il Venezia (un gol), al Penzo; inoltre, con una rete, il turco diventerebbe il secondo giocatore della Juventus negli ultimi 50 anni a segnare almeno cinque gol nelle prime 15 gare di una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni, dopo Alessandro Del Piero (cinque nel 1994/95).

