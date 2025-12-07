Sblocca la partita Hojlund al 7° minuto al seguito di un paio di buone occasione per gli azzurri, Yildiz pareggia al 59° con un colpo di biliardo che lascia immobile Milinkovic-Savic e ancora Hojlund, al 78°, fissa il risultato sul 2-1 con un colpo di testa da posizione ravvicinata.
Il Napoli vola a 31 punti e guarda tutti dall'alto, aspettando il risultato di Torino-Milan. Nella prossima giornata di campionato gli azzurri faranno visita all'Udinese di Kosta Runjaic.
Si interrompe la serie positiva della Juventus che rimane ancorata a 23 punti al 7° posto in classifica. Il Bologna ospiterà i bianconeri nel corso della 15° giornata di Serie A.
Il Napoli supera la Juventus, allungando la striscia di vittorie casalinghe contro i bianconeri, e torna in testa alla classifica in attesa del risultato del Milan.22:39
90'+5'
TRIPLICE FISCHIO ALLO STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA! Napoli-Juventus 2-122:38
90'+4'
OCCASIONE JUVENTUS! Bell'azione della Juve che tenendo la palla bassa arriva nell'area partenopea. Zhegrova raccoglie la sponda al limite e calcia col mancino. Palla centrale!22:37
90'+3'
Palla lunga e complicata per David che prova l'aggancio acrobatico ma perde il controllo del pallone.22:36
90'+3'
Continua a mantenere una buona pressione il Napoli per non dare fiducia ai bianconeri.22:36
90'+1'
Bel disimpegno della Juventus. Una volta raggiunta la metà campo avversaria però trova un Napoli schierato benissimo.22:34
90'
4 minuti di recupero.22:33
87'
Sostituzioni esaurite anche per Conte che ha effettuato solamente 3 cambi ma utilizzando tutti gli slot a disposizione.22:33
86'
3° sostituzione Napoli. Esce Noa Lang ed entra Antonio Vergara.22:29
86'
Palla verticale per David che si sforza per raggiungerla, la tocca, ma non riesce nel controllo. Milinkovic-Savic può andare al rinvio dal fondo.22:29
85'
Contropiede Napoli. Lang e Hojlund proiettati nella metà bianconera. Lang conduce e serve Hojlund a sinistra che prova a tornare poi al centro dell'area di rigore dal compagno di squadra. Si salva la difesa della Juventus.22:28
83'
Bianconeri proiettati in avanti. Kostic liscia completamente il tentativo di cross e regala palla alla difesa azzurra.22:26
83'
Spalletti esaurisce i cambi e mette in campo la Juventus più offensiva possibile per provare a recuperare la sfida al Maradona.22:25
82'
5° sostituzione Juventus. Esce Khéphren Thuram ed entra Edon Zhegrova.22:25
81'
Prima azione di Politano che insiste sulla destra. Fa muro la difesa bianconera.22:24
80'
2° sostituzione Napoli. Esce David Neres ed entra Matteo Politano.22:22
78'
GOOL!! NAPOLI-Juventus 2-1!! Gol di Rasmus Hojlund!! Doppietta del danese che riporta in avanti il Napoli. Pallone da destra di Neres col mancino. McKenny colpisce di testa per allontanare ma di fatto serve l'assist a Hojlund che di testa appoggia e batte Di Gregorio.
Azione confusa che nasce dal cross di Spinazzola dalla sinistra. Alla fine Di Gregorio si impossessa, con qualche difficoltà, del pallone. Lancio lungo immediato a cercare Openda, anticipato dalla difesa partenopea.22:20
76'
4° sostituzione Juventus. Esce Kenan Yildiz ed entra Loïs Openda.22:19
76'
3° sostituzione Juventus. Esce Francisco Conceição ed entra Fabio Miretti.22:18
75'
Tocca di mano Cambiaso su un tentativo di McTominay di allargare a destra. Calcio da fermo dalla trequarti per i partenopei.22:18
74'
Conceicao aiuta Locatelli e recupera palla sulla trequarti. Fischio di La Penna che ferma il gioco e concede calcio di punizione per il Napoli.22:17
71'
2° sostituzione Juventus. Esce Andrea Cambiaso ed entra Filip Kostic.22:13
70'
Intervento in ritardo di Beukema. Giallo.22:13
70'
1° sostituzione Napoli. Esce Mathías Olivera ed entra Leonardo Spinazzola.22:13
69'
Insiste la Juventus. David si allarga a sinistra e riceve andando al cross per McKennie sul secondo palo. La palla viene messa fuori dalla difesa azzurra. Thuram si getta in avanti per rispedire il pallone all'interno dell'area ma tocca con il braccio.22:12
67'
Locatelli chiude in corner Neres.Il brasiliano batte dalla bandierina e parte un contropiede fulmineo della Juventus. Recupero velocissimo di Olivera che ferma un'occasione da gol quasi sicura.22:11
65'
Juventus più in fiducia rispetto al primo tempo esce dalla difesa con un buon palleggio. Il cross dalla sinistra di Cambiaso è però facile preda di Milinkovic-Savic.22:08
63'
Ancora Neres prova a seminare il panico sulla fascia destra e arriva sul fondo. Cross al centro a metà strada con Di Gregorio che tenta l'uscita ma viene saltato dalla traiettoria. Non c'è nessun giocatore del Napoli però pronto a ribadire a rete.22:07
61'
Prova a reagire immediatamente il Napoli. McTominay e Neres fraseggiano sulla destra. Il cross di Neres viene messo fuori da Koopmeiners.22:04
59'
GOOL!! Napoli-JUVENTUS 1-1!! Gol di Kenan Yildiz!! Pareggia la Juventus. Yildiz allarga a destra per McKennie e si getta all'interno dell'area di rigore per ricevere il pallone di ritorno. Da posizione defilata il fantasista turco tocca e mette all'angolino. Conclusione non potente ma angolatissima.
MCTOMINAY! Va McTominay con il destro a cercare di trasformare la punizione dal limite. Palla di poco a lato.21:59
54'
Proteste su entrambe le panchine. Conte chiede il cartellino rosso per Kalulu, Spalletti chiede un fallo precedente al contatto tra il suo difensore e Olivera.21:58
53'
Calcio da fermo dal limite per gli azzurri quindi mentre il gioco è fermo con Olivera a terra dolorante.21:56
52'
Dopo un gran recupero con Kalulu che ferma Hojlund, un rimpallo manda la palla sui piedi di Olivera e Kalulu entra totalmente in ritardo. Cartellino giallo per l'ex Milan.21:56
50'
Bel duello tra Elmas e Conceicao. L'esterno portoghese va a terra e trattiene il pallone con le gambe. La Penna fischia in favore del Napoli.21:53
49'
HOJLUND!! Discesa prepotente dalla destra di Hojlund con la difesa della Juve troppo passiva. Destro potente a incrociare. Di Gregorio devia in corner!21:52
47'
Con l'ingresso in campo di David, Spalletti prova a dare maggior peso all'attacco bianconero. Difesa partenopea mai impensierita nel corso del primo tempo.21:51
46'
1° sostituzione Juventus. Esce Juan Cabal ed entra Jonathan David.21:48
46'
SI RIPARTE! Lancio lungo provato immediatamente dalla Juventus. Palla sul fondo.21:48
Volano i primi 45 minuti con il Napoli che passa in vantaggio al 7° minuto con la deviazione vincente di Hojlund e mantiene il vantaggio acquisito fino al rientro negli spogliatoi.21:33
45'+1'
TERMINA IL PRIMO TEMPO! Napoli-Juventus 1-021:32
45'+1'
ANCORA OCCASIONE DA CORNER PER IL NAPOLI! McTominay anticipa tutti sul primo palo e di testa scheggia il legno. Si salva la Juventus.21:32
45'
1 minuto di recupero.21:31
45'
Fallo su Neres. Punzione Napoli dalla fascia destra in zona offensiva. 21:31
44'
Neres alza il pallone verticalmente per Hojlund. Chiude Kelly.21:29
40'
Altro cross di Neres dalla destra. Palla troppo su Di Gregorio.21:25
39'
Ripiegamento di Conceicao che blocca il fraseggio offensivo del Napoli.21:25
36'
Calcio da fermo per il Napoli. Kellly devia in corner allungando di testa ma il gioco viene fermato per un fallo subito da Koopemeiners in area di rigore.21:22
34'
SPRECA KELLY! Giocata bellissima di Yildiz che scavalca la difesa col tocco morbido e serve una palla al bacio per Kelly che dal limite dell'area piccola calcia sopra la traversa. Successivamente viene alzata la bandierina per segnalare fuorigioco, che in caso di rete sarebbe stato da verificare. Posizione al limite.21:21
33'
Primo cartellino del match. Giallo per Buongiorno che entra in ritardo su Conceicao.21:19
32'
Si fa avanti la Juventus. Yildiz servito a sinistra tenta la palla bassa e trova il calcio d'angolo.21:17
31'
Scarico di Yildiz per Conceicao che calcia altissimo.21:17
30'
Azione personale di Neres che va via di prepotenza sulla destra a Cabal, che lo sta soffrendo tantissimo. Palla forte al centro che attraversa tutta l'area e torna in possesso dei bianconeri.21:16
28'
Il Napoli continua a fare la partita. La Juve fatica ad uscire.21:15
26'
ANCORA NAPOLI PERICOLOSO DALLA BANDIERINA! Solito schema, stavolta da sinistra con Lang protagonista che va al cross col destro. Di Lorenzo colpisce di testa da lontano disegnando una parabola molto insidiosa con Di Gregorio costretto ad alzare sopra la traversa.21:12
24'
I partenopei insistono sulla sinistra. Telefonato il cross di Lang, uscita semplice per Di Gregorio.21:10
23'
Fallo di Kalulu che abbraccia vistosamente Lang. Calcio da fermo interessante dalla sinistra per il Napoli.21:09
21'
Tentativo col destro di Yildiz dalla distanza. Palla larga.21:06
19'
Neres riceve e va centralmente da Lang, con Hojlund che si sovrappone e corre verso l'area di rigore. Lang prova a sfondare centralmente e va giù sul contatto con Cabal. Neres protesta per il mancato fischio di La Penna.21:05
18'
Elmas alza il pallone in verticale per Hojlund ma legge male il movimento del compagno. Palla a Di Gregorio.21:04
16'
Il Napoli riprova lo schema che ha portato alla grande occasione avuta da McTominay al 6° minuto. ll cross di Neres però arriva direttamente tra i guantoni di Di Gregorio.21:02
15'
Sviluppa sulla sinistra il Napoli. Palla ad Olivera che va sulla verticale per Neres. Palla col mancino a prendere dietro al difesa bianconera. Cabal mette in corner.21:01
14'
Elmas recupera palla nella propria trequarti e lancia il contropiede azzurro. Copre bene la difesa della Juventus.20:59
11'
Thuram prova la giocata per Yildiz col la palla in verticale. Palla sul fondo.20:57
11'
Numero di magia di Elmas che esce dal pressing del centrocampo bianconero con grandissima classe. La palla filtrante per Lang viene intercettata da Kalulu.20:56
8'
Grande partenza del Napoli che trova il vantaggio dopo appena 7 minuti di gioco.20:55
7'
GOOL!! NAPOLI-Juventus 1-0!! Gol di Rasmus Hojlund!! Neres scende benissimo sulla destra e mette forte al centro. Hojlund arriva prima di tutti e devia alle spalle di Di Gregorio.
OCCASIONE NAPOLI!! Corner dalla destra per gli azzurri. Neres scambia con Lobotka e va col cross sul secondo palo. McTominay stacca indisturbato e mette a lato di pochissimo!20:52
5'
E' il Napoli a gestire maggiormente il pallone. La Juve quando è in possesso prova ad uscire col palleggio, ma aggrediscono molto alto i partenopei.20:51
2'
Avvio concitato col Napoli che prova a mettere in difficoltà la difesa bianconera con il lancio lungo. Leggermente in affano, la retroguardia della Juventus allontana.20:48
INIZIA LA PARTITA! Fischia La Penna e il Napoli muove il primo pallone della partita.20:46
Le squadre scendono sul prato del Maradona. E' tutto pronto per Napoli-Juventus!20:43
Le scelte di Conte e di Spalletti. Scelte sostanzialmente obbligate per entrambi i tecnici che devono far fronte all'ermergenza infortuni. Conte schiera il 3-4-3 che è stato molto efficace anche contro al Roma; Spalletti schiera Yildiz come terminale offensivo lasciando fuori, almeno inizialmente, David.19:53
FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS. 3-4-2-1. Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cabal, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Mckennie; Yildiz.19:48
A disposizione Napoli. Contini, Ferrante, Juan Jesus, Mazzocchi, Marianucci, Spinazzola, Vergara, Lucca, Ambrosino, Politano.19:54
FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI. 3-4-3. Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang.19:49
Lunghissima la lista degli infortunati per entrambi i tecnici, che dovranno sistemare l'11 titolare a fronte delle numerosissime assenze.Il Napoli non avrà a disposizione Zambo Anguissa, De Bruyne, Gilmour, Gutierrez, Lobotka, Lukaku e Meret.La Juventus ha perso anche Vlahovic (almeno 2 mesi) nel corso dell'ultima giornata di campionato. Oltre al serbo mancheranno Bremer, Gatti, Milik, Pinsoglio e Rugani. Spalletti ha in Kelly l'unico difensore centrale di ruolo.19:46
La direzione di gara è stata affidata al signor Federico La Penna della sezione di Roma.Peretti e Colarossi assisteranno il fischietto romano nel suo primo scontro tra Napoli e Juventus.IV uomo Crezzini.VAR Abisso e AVAR Aureliano.09:45
I PRECEDENTI. 159° volta in Serie A per Napoli e Juventus. Nei 158 scontri avvenuti i partenopei si sono imposti 38 volte a fronte dei 71 successi dei bianconeri. 49 i pareggi. Dando uno sguardo a partire dal 2020 in avanti il rapporto di forza è sensibilmente cambiato: su 12 partite, 7 sono andate agli azzurri con la vecchia signora che è riuscita ad avere la meglio solamente in 2 occasioni. Le ultime 6 sfide giocate al Maradona sono state vinte tutte dal Napoli.09:42
Scontro assolutamente inedito al Maradona. Antonio Conte e Luciano Spalletti si incrociano per la prima volta nonostante più di 1500 panchine in 2 nel corso delle loro carriere.09:35
La Juventus arriva da una serie di 5 risultati utili consecutivi in campionato e si trova al 7° posto in classifica a quota 23 punti. Nell'ultima giornata di campionato Yildiz ha ribaltato il Cagliari con una doppietta nel primo tempo fissando il risultato sul 2-1. Bene anche in Coppa Italia con la vecchia signora che ha eliminato l'Udinese accedendo ai quarti di finale.09:30
Momento molto positivo per il Napoli che arriva a questa partita dopo aver vinto su tutti i fronti in cui è impegnato. Il successo in Champions League contro il Qarabag, il superamento del turno in Coppa Italia ai calci di rigore contro il Cagliari e la vittoria in campionato, con sorpasso in vetta alla classifica, sulla Roma (0-1 David Neres) di Gasperini portano i partenopei a sfidare la Juventus in un momento di grande fiducia. Ora gli azzurri inseguono, a 28 punti, l'Inter (che ha già giocato in questa giornata superando il Como) che si trova al primo posto in solitaria a 30 punti.09:25
Siamo allo Stadio Diego Armando Maradona! Il Napoli di Antonio Conte ospita la Juventus di Luciano Spalletti.09:15
Buonasera e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Napoli e Juventus, gara valida per la 14° giornata di Serie A.09:14
PREPARTITA
Napoli - Juventus è valevole per la giornata numero 14 del campionato di Serie A 2025/2026. La partita è in programma il giorno 7 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Arbitro di Napoli - Juventus sarà Federico La Penna. Al VAR invece ci sarà Rosario Abisso.
Federico La Penna
Statistiche Stagionali
Partite dirette
6
Falli fischiati
146
Fuorigioco
32
Rigori assegnati
2
Ammonizioni
16
Espulsioni
2
Cartellini per partita
3.3
Falli per cartellino
7.3
Ha arbitrato un totale di 8 partite nella stagione in corso:
Serie A: 6 partite
Serie B: 2 partite
Partite arbitrate
Data
Competizione
Partita
25-08-2025
Serie A
Inter-Torino 5-0
14-09-2025
Serie B
Südtirol-Palermo 0-2
21-09-2025
Serie A
Cremonese-Parma 0-0
05-10-2025
Serie A
Napoli-Genoa 2-1
26-10-2025
Serie A
Fiorentina-Bologna 2-2
02-11-2025
Serie B
Monza-Spezia 1-0
22-11-2025
Serie A
Cagliari-Genoa 3-3
07-12-2025
Serie A
Napoli-Juventus 2-1
Attualmente il Napoli si trova 1° in classifica con 31 punti (frutto di 10 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte); invece la Juventus si trova 7° in classifica con 23 punti (frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte). Il Napoli ha segnato 22 gol e ne ha subiti 12; la Juventus ha segnato 18 gol e ne ha subiti 14.
In casa il Napoli ha fatto 19 punti (6 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa la Juventus ha totalizzato 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte). Il Napoli nelle ultime 3 partite ha affrontato l'Atalanta, la Roma e la Juventus ottenendo 9 punti grazie a 3 vittorie, 0 pareggi e 0 sconfitte. La Juventus nelle ultime 3 partite ha affrontato il Torino, la Fiorentina e il Cagliari ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte. Il Napoli ha incontrato nell'ultima partita la Juventus vincendo 2-1 mentre La Juventus ha incontrato il Cagliari vincendo 2-1. Il migliore marcatore della squadra allenata da Antonio Conte è Frank Anguissa con 4 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Luciano Spalletti è Kenan Yildiz con 5 gol.
Napoli e Juventus si sono affrontate 158 volte in campionato. Nei precedenti match il Napoli ha vinto 38 volte, la Juventus ha vinto 71 volte mentre i pareggi sono stati 49.
Napoli-Juventus ai raggi x: dati storici, trend e curiosità
La Juventus ha trovato il successo solo in una delle ultime otto gare di Serie A contro il Napoli (2N, 5P), dopo che aveva vinto quattro delle sei precedenti (2P) e, più in generale, è la formazione che ha superato più volte i partenopei nella competizione (71).
Il Napoli ha vinto tutte le ultime sei gare interne contro la Juventus in Serie A: solo l'Inter è riuscita a registrare più successi casalinghi consecutivi contro i bianconeri nella storia della competizione - otto, tra il 1935 e il 1943.
La Juventus ha perso sette delle 11 gare di Serie A contro il Napoli dal 2020 in avanti (2V, 2N): almeno tre sconfitte in più rispetto a quelle registrate contro qualsiasi altra avversaria - il 17% dei ko dei bianconeri nel periodo è arrivato contro i partenopei (7/41).
Qualora non perda contro la Juventus, il Napoli riuscirebbe a restare imbattuto in un intero anno solare in casa in Serie A per la prima volta dal 1987 (11V, 3N) - finora ha ottenuto 12 successi e quattro pareggi al Maradona nel 2025 ed è l'unica squadra (escluse neopromosse) che non ha mai perso nelle gare interne nei cinque grandi campionati europei nel periodo.
La Juventus ha vinto solo una delle ultime otto gare di campionato contro avversarie nelle prime due posizioni in classifica a inizio giornata (5N, 2P) - escluse dal conteggio le prime due giornate - successo arrivato contro l'Inter per 1-0 lo scorso 16 febbraio; tuttavia, i bianconeri hanno tenuto la porta inviolata in ben quattro delle sei più recenti di queste sfide.
Napoli (105) e Juventus (99) sono le due squadre che hanno concesso meno interruzioni alte alle squadre avversarie in questa Serie A, misurate come numero di sequenze, con tre o meno passaggi, terminate 40 metri o meno dalla propria porta.
La Juventus è la squadra che ha effettuato più tiri da fuori area in questa Serie A (81), mentre il Napoli è la formazione - tra quelle attualmente nel lato sinistro della classifica - che ne ha subiti di più (63); dal punto di vista realizzativo, i bianconeri contano quattro reti dalla distanza nel torneo in corso (come Bologna e Lecce): meno solo di Inter e Milan (entrambe a cinque).
Luciano Spalletti affronterà per la prima volta il Napoli in Serie A dopo aver lasciato la squadra partenopea al termine della stagione 2022/23; il tecnico della Juventus ha vinto ben otto delle ultime 10 sfide di campionato contro formazioni che ha allenato in precedenza nella competizione (1N, 1P) anche se, più nello specifico, ha perso in tre delle ultime cinque occasioni in cui ha affrontato per la prima volta una sua ex (2V).
David Neres ha preso parte a cinque gol nelle sue ultime sei presenze in Serie A (tre reti e due assist), dopo che non aveva partecipato a neanche una marcatura nelle 16 precedenti; dopo i centri contro Atalanta e Roma, l'attaccante del Napoli può andare a segno in tre presenze di fila per la prima volta considerando i 10 grandi campionati europei.
Tutte le sette partecipazioni al gol di Kenan Yildiz in questa Serie A sono arrivate all'Allianz Stadium (quattro reti, tre assist): l'ultima volta in cui il numero 10 della Juventus ha preso parte a una marcatura fuori casa nel torneo risale allo scorso maggio, contro il Venezia (un gol), al Penzo; inoltre, con una rete, il turco diventerebbe il secondo giocatore della Juventus negli ultimi 50 anni a segnare almeno cinque gol nelle prime 15 gare di una stagione di Serie A prima di compiere 21 anni, dopo Alessandro Del Piero (cinque nel 1994/95).
